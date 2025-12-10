Omor la azilul pentru vârstnici — autoritățile rețin un suspect după moartea unui bătrân

11:10

Un bărbat a fost reținut de oamenii legii după ce a fost prins conducând un Mercedes în stare avansată de ebrietate și fără permis de conducere. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că acesta nu doar că nu avea dreptul legal de a șofa, dar și că punea în pericol viața participanților la trafic. Testul …