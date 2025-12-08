Accident în inima Capitalei — două maşini distruse după impactul din fața Primăriei

12:40

Mai mulți șoferi din diverse regiuni ale țării au fost documentați de polițiști după ce au încercat să ofere mită pentru a evita sancțiunile legale. În ultimele zile, ofițerii de patrulare au semnalat cazuri în care conducători auto, depistați cu alcoolemie, fără permis sau cu alte abateri grave, au încercat să corupă oamenii legii, oferind …