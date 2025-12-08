Accident în inima Capitalei — două maşini distruse după impactul din fața Primăriei
BreakingNews, 8 decembrie 2025 15:10
Un accident puternic s-a produs în această dimineață chiar în centrul Chișinăului, în fața sediului Primăriei. Un Ford și un Mercedes s-au ciocnit violent într-una dintre cele mai aglomerate intersecții ale orașului, rezultând avarii serioase la ambele vehicule. În urma impactului, traficul a fost îngreunat minute în șir, iar șoferii au fost nevoiți să ocolească
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 30 minute
15:10
Acum o oră
14:40
Autorităţile au descins astăzi la mai multe adrese din raionul Briceni într-o operațiune de amploare împotriva traficului de droguri. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai mulți saci plini de canabis, indicând o potenţială reţea de distribuţie ilegală. Surse apropiate anchetei spun că substanțele erau pregătite pentru a fi vândute pe piața neagră, iar
Acum 2 ore
14:10
Oamenii vin în Chișinău nu pentru vremuri bune, ci în căutarea condițiilor adecvate pe care le oferă capitala, inclusiv în domeniul educației. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de învățământ din Chișinău a crescut considerabil în ultimii ani — cu peste 20.000, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 25%. Această creștere se datorează faptului că în localitățile
13:40
Un tânăr din raionul Soroca a ajuns în atenția poliției după ce a fost agresat fizic, amenințat cu armă și jefuit. Agresorii l-au lăsat fără bani și pistol — un incident care a declanșat o anchetă penală. Potrivit cercetărilor, victima a fost atacată în stradă în timpul unei altercații, iar agresorii nu s-au limitat
Acum 4 ore
13:30
Primarul Ceban solicită responsabilitate consilierilor pentru salariile angajaților municipiului # BreakingNews
Astăzi are loc o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), iar primarul Ion Ceban a făcut apel la consilierii municipali să participe activ, să-și respecte obligațiile și să nu blocheze activitatea Consiliului. „Bugetul municipal a fost propus deja de opt ori în cadrul ședințelor, dar a fost blocat intenționat. Totuși, conform legii, trebuie să aprobați
13:10
O scheme periculoasă de falsificare și distribuție de bani a fost destructurată: doi tineri din Chișinău au fost reținuți de poliție, suspectați că au pus în circulație bancnote contrafăcute. La perchezițiile din locuințele acestora au fost ridicate bancnote falsificate în diverse cupiuri, precum și mijloace utilizate pentru falsificare — ceea ce indică o activitate organizată
12:30
Primarul Ion Ceban a lansat oficial Târgul de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale și toate decorațiunile festive din oraș. Evenimentul aduce lumină, magie și voie bună pentru toți chișinăuienii și oaspeții capitalei. „Mulțumesc tuturor colegilor și celor implicați în pregătirea sărbătorilor de iarnă. Eforturile noastre fac ca centrul și sectoarele orașului să strălucească, iar Chișinăul
12:10
Explozie la Curătura: un bărbat s-a ales cu arsuri după ce a încercat să aprindă focul cu benzină # BreakingNews
O locuință din satul Curătura, raionul Șoldănești, a fost scena unei deflagraţii, după ce proprietarul a turnat benzină în sobă pentru a aprinde focul. Bărbatul de aproximativ 46 de ani a suferit arsuri la membrele superioare și coapse și a fost transportat de urgență la spital, iar starea lui este calificată ca medie-stabilă.
11:40
Trafic intens la hotarele Republicii Moldova: peste 60.000 de traversări ale frontierei au fost înregistrate în doar 24 de ore. Situația a generat un flux semnificativ atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, punând presiune pe infrastructura de control. Cele mai aglomerate puncte de trecere rămân aeroportul din Chișinău și vămile rutiere cu
Acum 6 ore
11:10
Un bărbat a fost reținut de oamenii legii după ce a fost prins conducând un Mercedes în stare avansată de ebrietate și fără permis de conducere. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că acesta nu doar că nu avea dreptul legal de a șofa, dar și că punea în pericol viața participanților la trafic. Testul
10:40
În noaptea de sâmbătă spre duminică, un incendiu devastator a izbucnit la un club de noapte din Arpora, în statul Goa — tragedia s-a soldat cu cel puțin 25 de morți și mai mulți răniți. Printre victime se numără atât angajați ai clubului, cât și turiști. Flăcările au pornit, se pare, după o explozie
10:10
Un bărbat din Râbnița a fost oprit de poliție după ce a prezentat semne vizibile de intoxicație narcotică, manifestate prin comportament și aspect fizic modificat. La control, acesta a refuzat să fie supus unei expertize medicale pentru confirmarea stării sale. Autoritățile au precizat că individul a mai avut antecedente: sancțiuni pentru conducere fără permis, stare
09:34
Tragedie culturală la Paris — circa 400 de opere antice distruse în inundația de la Muzeul Luvru # BreakingNews
O inundație neașteptată a provocat pagube semnificative la Muzeul Luvru din Paris, distrugând aproximativ 400 de opere antice din colecția egipteană. Printre lucrările afectate se numără artefacte istorice de mare valoare, documente și obiecte artistice care reprezentau mii de ani de cultură și civilizație. Evenimentul a declanșat reacții de șoc în rândul comunității internaționale de
Acum 8 ore
09:10
Şefă de secţie la Spitalul din Floreşti, condamnată pentru mită în schimbul internărilor # BreakingNews
O șefă de secție din cadrul Spitalului raional Florești a fost sancționată cu o amendă de 125.000 lei pentru corupere pasivă și trafic de influență, după ce ani la rând a pretins și a primit bani de la pacienți pentru internări, examinări medicale și eliberarea actelor necesare obținerii gradului de dizabilitate. Totodată, inculpatei i-a fost
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Audit dur pentru Fondul Național pentru Mediu: deficiențe grave în gestionarea banilor public # BreakingNews
Auditul recent al Curtea de Conturi a Republicii Moldova arată că gestionarea Fondul Național pentru Mediu (FNM) a suferit deficiențe semnificative. În anul 2024, doar aproximativ 43 % din bugetul fondului a fost valorificat — restul resurselor rămânând neutilizate. În plus, auditorii au identificat nereguli privind planificarea, monitorizarea și implementarea proiectelor finanțate din fond,
17:50
LIVE// Magia Crăciunului în PMAN: cel mai mare Târg de sărbători și luminițe festive în oraș # BreakingNews
Încep oficial sărbătorile de iarnă în Chișinău! Astăzi, pe principalul Pom de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) au fost aprinse luminițele, marcând deschiderea celui mai mare Târg de Crăciun din capitală. Evenimentul e însoțit de inaugurarea tuturor decorațiunilor din oraș, inclusiv luminițele de pe transportul public, unde mai multe unități au fost
17:40
Potrivit specialiştilor de mediu, aproximativ 30 % din terenurile agricole ale Republica Moldova sunt afectate de eroziune, ceea ce pune în pericol fertilitatea solurilor şi securitatea alimentară. Degradarea solului este atribuită atât factorilor naturali — schimbări climatice, precipitaţii intense şi secete — cât şi practicilor agricole ne-sustenabile: lipsa rotaţiei culturilor, exploatarea excesivă a terenurilor
16:40
O tânără pe nume Ella Golberg Isaac, în vârstă de 26 de ani, a dispărut în noaptea de 3 decembrie, în jurul orei 01:25. Aceasta a părăsit locuința situată pe strada Ciocârliei din cartierul Telecentru al Capitalei, iar de atunci rudele i-au pierdut urma. Tânăra are înălțimea de 1,80 m, corpolență slabă-atletică, păr blond, tuns
16:10
Un accident spectaculos a avut loc într‑o intersecţie cu sens giratoriu din oraşul Oradea: un şofer a pierdut controlul volanului, iar maşina condusă de el a „zburat" efectiv peste sensul giratoriu şi peste alte două autoturisme care erau la stop sau intrau regulamentar în intersecţie. Conform imaginilor surprinse de camere de supraveghere, autoturismul a intrat
15:20
În mai puțin de două ore, Chișinăul va fi cuprins de atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă. Primăria Capitalei invită locuitorii și oaspeții orașului la deschiderea oficială a celui mai mare Târg de Crăciun și la aprinderea Pomului de Crăciun, eveniment care va începe la ora 16:00 în Piața Marii Adunări Naționale. Programul artistic
15:00
Crime, hoții și amenințări: inculpatul urmărit penal — întreaga schemă prezentată în dosar # BreakingNews
Un bărbat a fost trimis pe banca acuzaților, după ce este învinuit de o serie de infracțiuni grave: furturi, atac armat și alte fapte grave împotriva legii. Ancheta arată că persoana în cauză ar fi comis mai multe furturi prin pătrundere în locuințe, ulterior a folosit arma împotriva unei victime, iar în final a
14:10
În ultimele 24 de ore, autorităţile de frontieră din Republica Moldova au refuzat accesul în ţară pentru 24 cetăţeni străini, în contextul intensificării controalelor la punctele de trecere. Refuzurile survin în cazul persoanelor care nu au îndeplinit condițiile legale de intrare, fie din cauza documentelor neconforme, fie din cauza încălcării regimului de ședere sau a
14:10
Primăria municipiului Chișinău a finalizat modernizarea curții situate pe bd. Dacia 17, Dacia 21 și Decebal 84, creând o infrastructură modernă, cu peste 100 de locuri de parcare și facilități pentru toate categoriile de cetățeni. În cadrul lucrărilor, trotuarele au fost renovate și accesul către blocuri a fost reorganizat pentru confortul locatarilor. Scările de acces
13:40
Trei tineri au fost condamnați pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari, iar alți doi suspecți au rămas arestați preventiv, într-o amploare crescută a acțiunilor antidrog pe teritoriul republicii. Ancheta a stabilit că grupul acționa prin distribuirea ilegală a substanțelor interzise, implicând recrutare, depozitare, ambalare și vânzare — activități derulate în mod
13:10
Autoritatea națională de sănătate alimentară (ANSA) avertizează că producătorii și comercianții nu vor mai putea folosi imagini cu fructe sau legume pe ambalajele produselor care conţin doar arome, fără fructe/legume reale. Scopul măsurii este de a proteja consumatorii de reclama înșelătoare — astfel încât eticheta să corespundă conţinutului real, nu doar sugestiilor vizuale. Decizia are
12:40
OrheiLand se oprește: parc abandonat după ce primărița demisionează și acuză presiuni # BreakingNews
Parcul de distracții OrheiLand își suspendă activitatea după ce finanțarea a fost stopată, iar primărița municipiului Orhei — Tatiana Cociu — și-a dat demisia, acuzând presiuni și șantaj din partea autorităților centrale. În anunțul său, Cociu spune că echipa sa și locuitorii sunt supuși unor restricții, iar fără susținere financiară și sprijin politic continuarea proiectelor
12:40
Ceban acuză PAS: un singur deputat pe fracțiune în Parlament încalcă libertatea de exprimare # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur proiectul de lege inițiat de PAS, care prevede că în Parlament poate interveni doar un singur deputat per fracțiune. Ceban susține că măsura limitează libertatea de exprimare și reduce rolul Legislativului la o simplă „mașinărie de vot". El avertizează că astfel de practici, dacă sunt generalizate, pot
12:10
O ambulanță care încerca să ajungă la un pacient a rămas împotmolită pe un drum de țară plin de noroi. Pentru a nu pierde timp prețios și a oferi ajutor medical rapid, echipa a apelat la ajutor: un tractor a fost folosit pentru a tira autospeciala până la locul unde se afla pacientul. Astfel, salvatorii
11:10
Administrația municipiului Orhei a anunțat că parcul de distracții OrheiLand va fi închis, după ce finanțarea a fost oprită de susținătorii care îl sprijineau. În mesajul transmis public, conducerea locală a declarat că, din cauza blocării fondurilor și a presiunilor externe, continuarea funcționării parcului devine imposibilă. Totodată, autoritățile locale au motivat că în lipsa resurselor
11:10
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur astăzi partidul PAS, acuzându-l de minciuni și ipocrizie, în contextul dezbaterilor privind bugetul național și cel local. Ceban a punctat mai multe aspecte: Școli și grădinițe reabilitate – Primăria Chișinău a continuat modernizarea și redeschiderea instituțiilor de învățământ
10:40
Atenţie! Moldoveni instruiţi peste hotare — suspectaţi de pregătirea de dezordini în masă # BreakingNews
Autoritățile din Republica Moldova au demarat o anchetă complexă privind un grup de persoane suspectate că au participat la instruiri peste hotare cu scopul de a provoca dezordini și destabilizări în masă pe teritoriul țării. Se pare că participanții ar fi fost instruiți pentru tactici de protest violent, manipulare în masă, folosirea de drone sau … Articolul Atenţie! Moldoveni instruiţi peste hotare — suspectaţi de pregătirea de dezordini în masă apare prima dată în BreakingNews.
10:10
O femeie din Slobozia este cercetată după ce ar fi distrus cu barosul casa fostului soț — gest comis, susţin anchetatorii, din gelozie. Locuința a fost grav avariată, iar incidentul a stârnit şoc în comunitate. Pe fondul conflictului sentimental, femeia ar fi pătruns în casa fostului partener și a început să lovească structura locuinței cu … Articolul Baros în loc de cuvinte: o locuință devastată de o femeie gelosă apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Beznă și frig în sudul Ucrainei: zeci de mii rămași fără curent și căldură după atacuri rusești # BreakingNews
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără curent electric și încălzire în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice. Mai multe regiuni, în special în sudul Ucrainei, se confruntă cu pene de curent și sisteme de încălzire nefuncționale, afectând gospodării, școli și spitale. Autoritățile avertizează că astfel de atacuri asupra infrastructurii civile pun în … Articolul Beznă și frig în sudul Ucrainei: zeci de mii rămași fără curent și căldură după atacuri rusești apare prima dată în BreakingNews.
09:10
În luna noiembrie, Serviciul 112 a înregistrat peste 158 000 de apeluri — dar circa o treime dintre acestea nu au reprezentat urgențe reale. O proporţie semnificativă a fost formată din apeluri nejustificate sau false, care nu necesitau intervenția ambulanței, poliției ori pompierilor. Această situație pune presiune pe resursele de urgență: operatorii sunt solicitați în … Articolul Peste 158 000 de apeluri la 112 în noiembrie — o treime, nejustificate! apare prima dată în BreakingNews.
4 decembrie 2025
20:20
Un procuror din capitală a fost eliberat din funcţie după ce a fost acuzat de hărţuire sexuală a unei studente stagiare. Conform investigaţiei disciplinare, acesta ar fi făcut apropouri indecente și ar fi manifestat un comportament nedemn, inclusiv atingeri inadecvate, în biroul instituţiei — acţiuni care au creat o stare de teamă şi disconfort pentru … Articolul Procuror acuzat de hărţuire sexuală a unei studente — dat afară din sistem! apare prima dată în BreakingNews.
18:10
Jurnalistul și fost șef al „Telefilm‑Chișinău”, Mircea Surdu, îl acuză pe directorul general al TRM, Vlad Țurcanu, de intimidări și hărțuire, afirmând că angajații instituției sunt supuși presiunilor, discriminărilor salariale și amenințărilor atunci când încearcă să semnaleze nereguli. Surdu susține că au existat situații în care personal fictiv ar fi fost înregistrat în statele de … Articolul Mircea Surdu acuză conducerea TRM de intimidări și cere intervenția Procuraturii apare prima dată în BreakingNews.
17:30
La Chișinău, continuăm să investim în fiecare colț al orașului. Peste 2.000 de adrese au beneficiat deja de lucrări de modernizare a infrastructurii. Astăzi am fost împreună cu echipa de la pretură și colegii din subdiviziunile municipale pe străzile Grădescu 1–6. Reabilităm stratul asfaltic, accesul către curți, trotuarele și alte obiective de infrastructură, pentru ca fiecare locuitor să aibă condiții mai bune … Articolul Ion Ceban: Străzi, trotuare și curți reabilitate în inima capitalei apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Deputatul Adrian Albu, vizat de ANI pentru avere nejustificată de aproape 900.000 de lei # BreakingNews
Autoritatea Națională de Integritate a constatat că deputatul Adrian Albu (PSRM) ar avea o avere nejustificată de aproximativ 892.000 de lei în perioada 2019–2023, ca diferență între veniturile declarate și cheltuielile realizate. Inspectorul de integritate va transmite cazul instanței de judecată pentru examinarea și dispunerea confiscării sumei nejustificate. În plus, prin actul de constatare, … Articolul Deputatul Adrian Albu, vizat de ANI pentru avere nejustificată de aproape 900.000 de lei apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Un cetăţean din Lituania a fost reţinut pe Aeroportul Internaţional Chișinău după ce autorităţile vamale şi de frontieră au descoperit în bagajul său o cantitate semnificativă de ţigări nedeclarate. Bărbatul încerca să părăsească Republica Moldova cu o valiză „ţicsită” de pachete de ţigări, încercând să evite controlul legal. Datorită analizei de risc şi verificărilor amănunţite, … Articolul Lituanian prins cu valiza plină de ţigări — confiscare la Aeroportul Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Fostul premier Vlad Filat a declarat că este dispus să participe la ședințele de judecată ale lui Vladimir Plahotniuc, cu condiția ca acestea să fie publice. Filat susține că vrea să fie prezent personal și „să-l poată privi în ochi”, considerând că prezența sa ar aduce claritate și responsabilitate în proces. El a subliniat că … Articolul Filat vrea la procesul lui Plahotniuc — «Să-l pot privi în ochi» apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Autoritățile din Republica Moldova au reușit să destructureze o grupare infracțională specializată în trafic de droguri, în urma unei operațiuni coordonate între poliție și procuratură. Patru persoane au fost reținute, iar anchetatorii continuă investigațiile pentru a identifica întreaga rețea și pentru a stabili implicarea altor membri. Potrivit anchetei, gruparea ar fi distribuit substanțe interzise în … Articolul Grupare de traficanți de droguri destructurată — patru persoane reținute apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns oficial la 128,65 miliarde de lei. În fața acestei realități alarmante, cerem ca Parlamentul să convoace de urgență audieri parlamentare dedicate creșterii și deservirii datoriei publice. Condamnăm cu fermitate lejeritatea cu care actuala guvernare tratează această problemă crucială și presiunea uriașă pe care plata serviciilor datoriei o … Articolul Moldova sub presiune: datorie record plus indiferență guvernamentală apare prima dată în BreakingNews.
14:10
14:00
Lovitură pentru mafia auto: 14 mașini furate din Franța, oprite la frontiera Moldovei # BreakingNews
Poliția de Frontieră din Republica Moldova a destructurat o schemă de contrabandă cu automobile furate din Franța. În urma perchezițiilor realizate în mai multe raioane ale țării au fost confiscate 14 mașini, evaluate la aproximativ patru milioane de lei. Operațiunea a vizat șase persoane suspectate că făceau parte dintr-o rețea specializată în introducerea ilegală … Articolul Lovitură pentru mafia auto: 14 mașini furate din Franța, oprite la frontiera Moldovei apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Echipele de genişti ale Armatei Naționale au desfăşurat în noiembrie o serie de intervenții de deminare, în urma cărora au fost distruse zeci de obiecte explozive — proiectile, bombe și alte muniţii vechi, găsite pe teritoriul Republicii Moldova. Operațiunile au avut loc în mai multe localităţi, după ce cetăţeni au semnalat descoperiri de muniţii … Articolul Pericol descoperit: zeci de obiecte explozive distruse de genişti în noiembrie apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Tentativă de corupere: mai mulți conducători auto, anchetați după ce au încercat să mituiască polițiștii # BreakingNews
Mai mulți șoferi din diverse regiuni ale țării au fost documentați de polițiști după ce au încercat să ofere mită pentru a evita sancțiunile legale. În ultimele zile, ofițerii de patrulare au semnalat cazuri în care conducători auto, depistați cu alcoolemie, fără permis sau cu alte abateri grave, au încercat să corupă oamenii legii, oferind … Articolul Tentativă de corupere: mai mulți conducători auto, anchetați după ce au încercat să mituiască polițiștii apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Fadei Nagacevschi atrage atenția asupra modului în care se desfășoară procesul penal împotriva lui Vladimir Plahotniuc, descriindu-l ca fiind unul grăbit și cu semne evidente de justiție selectivă. Potrivit lui, instanțele par să prioritizeze viteza în detrimentul respectării drepturilor fundamentale ale inculpatului, iar procedurile legale standard sunt adesea ignorate sau amânate. Un aspect critic al … Articolul Justiție pe fast‑forward: Nagacevschi acuză – Plahotniuc arestat cu grabă suspectă apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Forțele de ordine din Ungheni au descins la locuința unui bărbat, unde au descoperit cantități de marijuana. În urma percheziției, substanțele au fost ridicate și transmise spre expertiză. Bărbatul este cercetat penal pentru deținerea și posesia de droguri, iar ancheta este în curs pentru a stabili detaliile: proveniența drogurilor, eventuale legături cu distribuția, și … Articolul Poliția a găsit marijuana în casa unui bărbat din Ungheni — dosar penal deschis apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Doi tineri, ambii în vârstă de 26 de ani, au fost reţinuți sub suspiciunea că au comis un atac tâlhăresc asupra unei femei de 88 de ani din satul Socola, raionul Şoldănești. Ancheta arată că în noaptea de 19 martie 2024, suspecții, mascați și cu mănuși, au pătruns în gospodăria victimei, au ucis câinele … Articolul Teroare în satul Socola: Bătrână de 88 de ani jefuită și agresată de doi tineri apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Un nou stadion multifuncțional a fost inaugurat în orașul Cricova, oferind locuitorilor posibilitatea de a se antrena și de a participa la competiții sportive în condiții moderne. Terenul a fost împărțit în mai multe zone dedicate fotbalului, voleiului, handbalului și baschetului, astfel încât fiecare sportiv, indiferent de nivelul de pregătire, să își poată desfășura activitatea … Articolul Sportul în suburbii prinde viață: Primăria Chișinău inaugurează stadion la Cricova apare prima dată în BreakingNews.
