38 de persoane nu au primit voie să intre în Moldova — poliţia de frontieră ridică restricţii

10:10

Un bărbat din Râbnița a fost oprit de poliție după ce a prezentat semne vizibile de intoxicație narcotică, manifestate prin comportament și aspect fizic modificat. La control, acesta a refuzat să fie supus unei expertize medicale pentru confirmarea stării sale. Autoritățile au precizat că individul a mai avut antecedente: sancțiuni pentru conducere fără permis, stare … Articolul Șofer din Râbnița oprit de poliție pentru suspiciune de intoxicație narcotică apare prima dată în BreakingNews.