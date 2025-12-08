A vrut să arate o problemă, s-a trezit amendat: scandal la Soroca după un video cu gardul cimitirului

16:10

Fostul premier Vlad Filat a declarat că este dispus să participe la ședințele de judecată ale lui Vladimir Plahotniuc, cu condiția ca acestea să fie publice. Filat susține că vrea să fie prezent personal și „să-l poată privi în ochi", considerând că prezența sa ar aduce claritate și responsabilitate în proces.