Permis suspendat și amendă de 20 000 lei pentru șofer care a ignorat semnalul poliției
BreakingNews, 9 decembrie 2025 16:10
Un șofer din raionul Florești a fost sancționat sever după ce a ignorat semnalul unui echipaj de patrulare și a refuzat să oprească automobilul la indicația polițistului. În urma examinării cazului, bărbatul a fost declarat vinovat de neîndeplinirea indicațiilor legale ale agentului și a primit o amendă de 20.000 de lei. Pe lângă sancțiunea financiară, …
• • •
Acum 30 minute
16:10
Permis suspendat și amendă de 20 000 lei pentru șofer care a ignorat semnalul poliției # BreakingNews
Un șofer din raionul Florești a fost sancționat sever după ce a ignorat semnalul unui echipaj de patrulare și a refuzat să oprească automobilul la indicația polițistului. În urma examinării cazului, bărbatul a fost declarat vinovat de neîndeplinirea indicațiilor legale ale agentului și a primit o amendă de 20.000 de lei. Pe lângă sancțiunea financiară, …
Acum o oră
15:40
Alertă falsă la 112 nu e glumă: autorităţile intensifică sancţiunile după statistica alarmantă # BreakingNews
Autorităţile din Republica Moldova au decis să introducă pedepse mai dure pentru apelurile false la numărul de urgență Serviciul 112. Constatările recente arată că un procent semnificativ — circa 36% — din apelurile recepționate în 2025 nu au reprezentat cazuri reale de urgență, mulți sunând "doar ca să afle cât e ora". Apelurile …
Acum 2 ore
15:10
Bălți fără buget pentru 2026? Boicot politic, apel la responsabilitate și riscuri pentru oraș # BreakingNews
Bugetul municipiului Bălți pentru 2026, boicotat de PAS și PSRM. Eduard Pleșca face apel la responsabilitatea consilierilor față de bălțeni Proiectul bugetului municipiului Bălți pentru anul 2026 a fost boicotat de fracțiunile PAS și PSRM în Consiliul Municipal Bălți. Consilierii Partidului Nostru fac apel la responsabilitate și colaborare. „Haideți să colaborăm și să privim cu …
Acum 4 ore
14:10
Un moldovean căutat pentru tentativă de omor, reţinut de poliţiştii de frontieră români la PTF Stânca # BreakingNews
Poliţiştii de frontieră români din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca au reţinut un cetăţean din Republica Moldova care era dat în urmărire internaţională pentru tentativă de omor. Cazul a fost anunţat oficial de autorităţile de la Bucureşti, care au intervenit imediat după ce suspectul s-a prezentat la formalităţile de control. După identificarea sa în …
13:40
În noaptea recentă, în raionul Cahul, un autoturism de model Dodge Ram a intrat în coliziune frontală cu o autospecială de ambulanță, provocând un accident grav. În urma impactului, membrii echipajului medical au suferit multiple traume și au fost transportați la spital. Autoritățile de la Cahul au anunțat iniţierea unui proces penal, deoarece șoferul maşinii …
13:10
Mită la graniță: suspect prins în flagrant, imaginea postată chiar de Ziua Anticorupției” # BreakingNews
Un bărbat a fost reținut după ce a încercat să ofere mită la frontieră, într-un caz semnalat public chiar de Ziua Anticorupției. Incidentul — surprins într-un clip publicat online — a atras atenția autorităților, iar suspectul a fost prins în flagrant de ofițerii anticorupție, care investighează circumstanțele faptei și implicarea altor persoane. Conform materialelor …
12:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză consilierii PAS că nu cunosc situația reală din sistemul educațional și proiectele implementate în capitală. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții privind serviciile oferite în instituțiile de învățământ. Potrivit edilului, consilierii nu au putut răspunde la întrebarea referitoare la localitățile din țară în care există ore cu …
Acum 6 ore
12:10
Caz şocant în nordul ţării: un bărbat este acuzat de multiple abuzuri sexuale asupra unei minore # BreakingNews
Într-o localitate din nordul Republicii Moldova, un bărbat a fost reţinut sub suspiciunea că a abuzat sexual, de mai multe ori, o minoră — un caz care a şocat comunitatea și ridică semne de întrebare privind siguranța copiilor. Ancheta este în derulare, iar autoritățile transmit că riscă pedepse severe pentru infracțiunile comise. Conform verificărilor preliminare, …
11:40
Autorităţile au destrămat o reţea de trafic de droguri, reuşind să scoată din circulaţia ilegală substanţe narcotice cu o valoare estimată la peste 1,2 milioane lei. În cadrul operațiunii, au fost reţinute două persoane suspectate de transport și comercializare de droguri. Cazul a fost documentat de către ofiţerii de investigaţie / antidrog care, urmărind piste …
11:00
Transnistria oprește cheltuielile noi: Măsuri dure pentru a face față dificultăților economice # BreakingNews
Administrația regiunii transnistrene a anunțat introducerea unor noi restricții privind utilizarea fondurilor bugetare, justificând măsura prin deteriorarea situației economice și pregătirea pentru următorul an financiar. La Tiraspol se subliniază că schimbările vizează în primul rând termenele de depunere a documentelor și posibilitatea de a angaja noi obligații financiare, transmite corespondentul IPN din regiune, transmite breakingnews.md cu referire …
Acum 8 ore
10:10
Prins cu bunuri de lux contrafăcute în valoare de 1,8 milioane lei — un moldovean cercetat pentru trafic de mărfuri falsificate # BreakingNews
Un cetăţean moldovean a fost reţinut de autorităţi după ce a fost găsit în posesia unor bunuri de lux suspecte de contrafacere, cu o valoare estimată la 1,8 milioane lei. Descoperirea a avut loc în cadrul unei operațiuni de verificare a articolelor de marcă, sensibile la falsificări și comerţ ilegal. În urma percheziţiilor, anchetatorii au …
10:10
Partidul Mișcarea Alternativă Națională critică modul în care actuala guvernare invocă „războiul hibrid" în confruntarea politică internă. Liderii formațiunii afirmă că, în prezent, orice voce critică la adresa PAS este imediat etichetată drept propagandă ostilă sau parte a unui atac informațional. Reprezentanții MAN acuză majoritatea parlamentară că limitează libertatea de exprimare, menționând în special noua …
09:40
Un seism puternic, cu magnitudinea preliminară 7,2 (posibil revizuit la 7,6), a zguduit în noaptea aceasta nordul Japoniei, la o adâncime de circa 50-54 km, cu epicentrul în largul Prefecturii Aomori. În urma cutremurului, autoritățile au emis o alertă de tsunami, avertizând că valurile pot atinge o înălțime de până la 3 metri. Prefecturile …
09:10
Un control recent la Ocolul Silvic Scoreni a scos la iveală tăieri neautorizate de arbori într-una din zonele cantonului — o descoperire care a declanșat o anchetă și sancțiuni disciplinare. Verificările au stabilit că volumul masei lemnoase tăiate ilegal este de 2,78 metri cubi, iar prejudiciul estimat se ridică la 11 438 de lei. Ca …
Acum 24 ore
18:10
Fostul deputat Vladimir Andronachi va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce instanța a admis demersul procurorilor. Decizia vine în cadrul dosarului în care politicianul este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari și alte infracțiuni economice. Magistrații au argumentat că există riscul ca fostul parlamentar să influențeze …
17:50
A vrut să arate o problemă, s-a trezit amendat: scandal la Soroca după un video cu gardul cimitirului # BreakingNews
Un bărbat din raionul Soroca a fost amendat de autorităţile locale după ce a publicat un video în care filma gardul deteriorat al unui cimitir — o acțiune considerată de oficiali ca „nesupunere" faţă de prevederile administrative. Potrivit relatărilor, filmarea a avut loc după ce cetățeanul a observat lipsa întreţinerii gardului, care prezenta semne vizibile …
17:10
În acest weekend, poliţia a intensificat controalele pe drumurile din ţară: mii de conducători auto au fost trași pe dreapta și sancționați pentru încălcări grave ale regulilor de circulaţie. Printre cele mai frecvente abateri — depășirea limitei de viteză, conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, dar și ignorarea semnalelor semaforului ori a indicatoarelor de …
Ieri
16:30
Gimnaziul nr. 77 din orașul Cricova a devenit un model de succes în domeniul eficienței energetice, datorită investițiilor realizate de Primăria Chișinău și Primăria Cricova. Proiectul a vizat modernizarea completă a celor trei blocuri ale instituției, pentru a oferi elevilor și personalului condiții mai bune de studiu și muncă. Ca parte a lucrărilor, clădirile …
16:10
Pacea s-a spulberat — atacuri aeriene şi schimb de foc la frontieră între Thailanda și Cambodgia # BreakingNews
Thailanda și Cambodgia au lansat bombardamente reciproce luni, deși recent au semnat un acord de pace în prezența președintelui SUA, Donald Trump. Potrivit presei internaționale, în timpul atacului artileristic asupra bazei thailandeze Anupong a murit un militar, alți trei au fost răniți. În replică, Thailanda a folosit avioane de vânătoare F-16, care au lovit artileria …
15:40
Un pasager nerezident a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău după ce autoritățile au descoperit asupra lui sume importante în valută — dolari și euro — pe care nu le declarase. Banii au fost depistați în bagajul de mână în timpul controlului vamal. Conform reglementărilor, orice sumă ce depășește plafonul admis fără declarație trebuie anunțată …
15:10
Un accident puternic s-a produs în această dimineață chiar în centrul Chișinăului, în fața sediului Primăriei. Un Ford și un Mercedes s-au ciocnit violent într-una dintre cele mai aglomerate intersecții ale orașului, rezultând avarii serioase la ambele vehicule. În urma impactului, traficul a fost îngreunat minute în șir, iar șoferii au fost nevoiți să ocolească …
14:40
Autorităţile au descins astăzi la mai multe adrese din raionul Briceni într-o operațiune de amploare împotriva traficului de droguri. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai mulți saci plini de canabis, indicând o potenţială reţea de distribuţie ilegală. Surse apropiate anchetei spun că substanțele erau pregătite pentru a fi vândute pe piața neagră, iar …
14:10
Oamenii vin în Chișinău nu pentru vremuri bune, ci în căutarea condițiilor adecvate pe care le oferă capitala, inclusiv în domeniul educației. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de învățământ din Chișinău a crescut considerabil în ultimii ani — cu peste 20.000, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 25%. Această creștere se datorează faptului că în localitățile …
13:40
Un tânăr din raionul Soroca a ajuns în atenția poliției după ce a fost agresat fizic, amenințat cu armă și jefuit. Agresorii l-au lăsat fără bani și pistol — un incident care a declanșat o anchetă penală. Potrivit cercetărilor, victima a fost atacată în stradă în timpul unei altercații, iar agresorii nu s-au limitat …
13:30
Primarul Ceban solicită responsabilitate consilierilor pentru salariile angajaților municipiului # BreakingNews
Astăzi are loc o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), iar primarul Ion Ceban a făcut apel la consilierii municipali să participe activ, să-și respecte obligațiile și să nu blocheze activitatea Consiliului. „Bugetul municipal a fost propus deja de opt ori în cadrul ședințelor, dar a fost blocat intenționat. Totuși, conform legii, trebuie să aprobați …
13:10
O scheme periculoasă de falsificare și distribuție de bani a fost destructurată: doi tineri din Chișinău au fost reținuți de poliție, suspectați că au pus în circulație bancnote contrafăcute. La perchezițiile din locuințele acestora au fost ridicate bancnote falsificate în diverse cupiuri, precum și mijloace utilizate pentru falsificare — ceea ce indică o activitate organizată …
12:30
Primarul Ion Ceban a lansat oficial Târgul de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale și toate decorațiunile festive din oraș. Evenimentul aduce lumină, magie și voie bună pentru toți chișinăuienii și oaspeții capitalei. „Mulțumesc tuturor colegilor și celor implicați în pregătirea sărbătorilor de iarnă. Eforturile noastre fac ca centrul și sectoarele orașului să strălucească, iar Chișinăul …
12:10
Explozie la Curătura: un bărbat s-a ales cu arsuri după ce a încercat să aprindă focul cu benzină # BreakingNews
O locuință din satul Curătura, raionul Șoldănești, a fost scena unei deflagraţii, după ce proprietarul a turnat benzină în sobă pentru a aprinde focul. Bărbatul de aproximativ 46 de ani a suferit arsuri la membrele superioare și coapse și a fost transportat de urgență la spital, iar starea lui este
11:40
Trafic intens la hotarele Republicii Moldova: peste 60.000 de traversări ale frontierei au fost înregistrate în doar 24 de ore. Situația a generat un flux semnificativ atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, punând presiune pe infrastructura de control. Cele mai aglomerate puncte de trecere rămân aeroportul din Chișinău și vămile rutiere cu … Articolul Peste 60.000 de traversări în 24 de ore: Aglomerație record la frontierele Moldove apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Un bărbat a fost reținut de oamenii legii după ce a fost prins conducând un Mercedes în stare avansată de ebrietate și fără permis de conducere. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că acesta nu doar că nu avea dreptul legal de a șofa, dar și că punea în pericol viața participanților la trafic. Testul … Articolul Beat şi fără permis: bărbatul a rămas fără Mercedes şi va face închisoare apare prima dată în BreakingNews.
10:40
În noaptea de sâmbătă spre duminică, un incendiu devastator a izbucnit la un club de noapte din Arpora, în statul Goa — tragedia s-a soldat cu cel puțin 25 de morți și mai mulți răniți. Printre victime se numără atât angajați ai clubului, cât și turiști. Flăcările au pornit, se pare, după o explozie … Articolul Incendiu mortal într-un club din India: cel puțin 25 de oameni au pierit apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Un bărbat din Râbnița a fost oprit de poliție după ce a prezentat semne vizibile de intoxicație narcotică, manifestate prin comportament și aspect fizic modificat. La control, acesta a refuzat să fie supus unei expertize medicale pentru confirmarea stării sale. Autoritățile au precizat că individul a mai avut antecedente: sancțiuni pentru conducere fără permis, stare … Articolul Șofer din Râbnița oprit de poliție pentru suspiciune de intoxicație narcotică apare prima dată în BreakingNews.
09:34
Tragedie culturală la Paris — circa 400 de opere antice distruse în inundația de la Muzeul Luvru # BreakingNews
O inundație neașteptată a provocat pagube semnificative la Muzeul Luvru din Paris, distrugând aproximativ 400 de opere antice din colecția egipteană. Printre lucrările afectate se numără artefacte istorice de mare valoare, documente și obiecte artistice care reprezentau mii de ani de cultură și civilizație. Evenimentul a declanșat reacții de șoc în rândul comunității internaționale de … Articolul Tragedie culturală la Paris — circa 400 de opere antice distruse în inundația de la Muzeul Luvru apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Şefă de secţie la Spitalul din Floreşti, condamnată pentru mită în schimbul internărilor # BreakingNews
O șefă de secție din cadrul Spitalului raional Florești a fost sancționată cu o amendă de 125.000 lei pentru corupere pasivă și trafic de influență, după ce ani la rând a pretins și a primit bani de la pacienți pentru internări, examinări medicale și eliberarea actelor necesare obținerii gradului de dizabilitate. Totodată, inculpatei i-a fost … Articolul Şefă de secţie la Spitalul din Floreşti, condamnată pentru mită în schimbul internărilor apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Audit dur pentru Fondul Național pentru Mediu: deficiențe grave în gestionarea banilor public # BreakingNews
Auditul recent al Curtea de Conturi a Republicii Moldova arată că gestionarea Fondul Național pentru Mediu (FNM) a suferit deficiențe semnificative. În anul 2024, doar aproximativ 43 % din bugetul fondului a fost valorificat — restul resurselor rămânând neutilizate. În plus, auditorii au identificat nereguli privind planificarea, monitorizarea și implementarea proiectelor finanțate din fond, … Articolul Audit dur pentru Fondul Național pentru Mediu: deficiențe grave în gestionarea banilor public apare prima dată în BreakingNews.
17:50
LIVE// Magia Crăciunului în PMAN: cel mai mare Târg de sărbători și luminițe festive în oraș # BreakingNews
Încep oficial sărbătorile de iarnă în Chișinău! Astăzi, pe principalul Pom de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) au fost aprinse luminițele, marcând deschiderea celui mai mare Târg de Crăciun din capitală. Evenimentul e însoțit de inaugurarea tuturor decorațiunilor din oraș, inclusiv luminițele de pe transportul public, unde mai multe unități au fost … Articolul LIVE// Magia Crăciunului în PMAN: cel mai mare Târg de sărbători și luminițe festive în oraș apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Potrivit specialiştilor de mediu, aproximativ 30 % din terenurile agricole ale Republica Moldova sunt afectate de eroziune, ceea ce pune în pericol fertilitatea solurilor şi securitatea alimentară. Degradarea solului este atribuită atât factorilor naturali — schimbări climatice, precipitaţii intense şi secete — cât şi practicilor agricole ne-sustenabile: lipsa rotaţiei culturilor, exploatarea excesivă a terenurilor … Articolul Eroziunea agresează pământul Moldovei: experții trag un semnal de alarmă apare prima dată în BreakingNews.
16:40
O tânără pe nume Ella Golberg Isaac, în vârstă de 26 de ani, a dispărut în noaptea de 3 decembrie, în jurul orei 01:25. Aceasta a părăsit locuința situată pe strada Ciocârliei din cartierul Telecentru al Capitalei, iar de atunci rudele i-au pierdut urma. Tânăra are înălțimea de 1,80 m, corpolență slabă-atletică, păr blond, tuns … Articolul Tânără de 26 de ani, dispărută în Chișinău: Poliția cere ajutorul cetățenilor apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Un accident spectaculos a avut loc într‑o intersecţie cu sens giratoriu din oraşul Oradea: un şofer a pierdut controlul volanului, iar maşina condusă de el a „zburat” efectiv peste sensul giratoriu şi peste alte două autoturisme care erau la stop sau intrau regulamentar în intersecţie. Conform imaginilor surprinse de camere de supraveghere, autoturismul a intrat … Articolul Mașina zboară peste sensul giratoriu: accidente incredibile la Oradea apare prima dată în BreakingNews.
15:20
În mai puțin de două ore, Chișinăul va fi cuprins de atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă. Primăria Capitalei invită locuitorii și oaspeții orașului la deschiderea oficială a celui mai mare Târg de Crăciun și la aprinderea Pomului de Crăciun, eveniment care va începe la ora 16:00 în Piața Marii Adunări Naționale. Programul artistic … Articolul Startul sărbătorilor în Chișinău: program artistic și aprinderea Pomului de Crăciun apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Crime, hoții și amenințări: inculpatul urmărit penal — întreaga schemă prezentată în dosar # BreakingNews
Un bărbat a fost trimis pe banca acuzaților, după ce este învinuit de o serie de infracțiuni grave: furturi, atac armat și alte fapte grave împotriva legii. Ancheta arată că persoana în cauză ar fi comis mai multe furturi prin pătrundere în locuințe, ulterior a folosit arma împotriva unei victime, iar în final a … Articolul Crime, hoții și amenințări: inculpatul urmărit penal — întreaga schemă prezentată în dosar apare prima dată în BreakingNews.
14:10
În ultimele 24 de ore, autorităţile de frontieră din Republica Moldova au refuzat accesul în ţară pentru 24 cetăţeni străini, în contextul intensificării controalelor la punctele de trecere. Refuzurile survin în cazul persoanelor care nu au îndeplinit condițiile legale de intrare, fie din cauza documentelor neconforme, fie din cauza încălcării regimului de ședere sau a … Articolul Control sporit la frontieră — 24 de persoane trimise înapoi în ultimele 24 h apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Primăria municipiului Chișinău a finalizat modernizarea curții situate pe bd. Dacia 17, Dacia 21 și Decebal 84, creând o infrastructură modernă, cu peste 100 de locuri de parcare și facilități pentru toate categoriile de cetățeni. În cadrul lucrărilor, trotuarele au fost renovate și accesul către blocuri a fost reorganizat pentru confortul locatarilor. Scările de acces … Articolul Chișinău modern: reabilitarea curților continuă cu exemplul bd. Dacia apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Trei tineri au fost condamnați pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari, iar alți doi suspecți au rămas arestați preventiv, într-o amploare crescută a acțiunilor antidrog pe teritoriul republicii. Ancheta a stabilit că grupul acționa prin distribuirea ilegală a substanțelor interzise, implicând recrutare, depozitare, ambalare și vânzare — activități derulate în mod … Articolul Trafic de droguri: condamnări ferme și arestări preventive în dosar de amploare apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Autoritatea națională de sănătate alimentară (ANSA) avertizează că producătorii și comercianții nu vor mai putea folosi imagini cu fructe sau legume pe ambalajele produselor care conţin doar arome, fără fructe/legume reale. Scopul măsurii este de a proteja consumatorii de reclama înșelătoare — astfel încât eticheta să corespundă conţinutului real, nu doar sugestiilor vizuale. Decizia are … Articolul Fără iluzii la raft: ANSA interzice imagini cu fructe pe produse fără fructe reale apare prima dată în BreakingNews.
12:40
OrheiLand se oprește: parc abandonat după ce primărița demisionează și acuză presiuni # BreakingNews
Parcul de distracții OrheiLand își suspendă activitatea după ce finanțarea a fost stopată, iar primărița municipiului Orhei — Tatiana Cociu — și-a dat demisia, acuzând presiuni și șantaj din partea autorităților centrale. În anunțul său, Cociu spune că echipa sa și locuitorii sunt supuși unor restricții, iar fără susținere financiară și sprijin politic continuarea proiectelor … Articolul OrheiLand se oprește: parc abandonat după ce primărița demisionează și acuză presiuni apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Ceban acuză PAS: un singur deputat pe fracțiune în Parlament încalcă libertatea de exprimare # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur proiectul de lege inițiat de PAS, care prevede că în Parlament poate interveni doar un singur deputat per fracțiune. Ceban susține că măsura limitează libertatea de exprimare și reduce rolul Legislativului la o simplă „mașinărie de vot”. El avertizează că astfel de practici, dacă sunt generalizate, pot … Articolul Ceban acuză PAS: un singur deputat pe fracțiune în Parlament încalcă libertatea de exprimare apare prima dată în BreakingNews.
12:10
O ambulanță care încerca să ajungă la un pacient a rămas împotmolită pe un drum de țară plin de noroi. Pentru a nu pierde timp prețios și a oferi ajutor medical rapid, echipa a apelat la ajutor: un tractor a fost folosit pentru a tira autospeciala până la locul unde se afla pacientul. Astfel, salvatorii … Articolul Drumul imposibil nu a oprit viața: când ambulanța nu merge, tractorul preia misiunea apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Administrația municipiului Orhei a anunțat că parcul de distracții OrheiLand va fi închis, după ce finanțarea a fost oprită de susținătorii care îl sprijineau. În mesajul transmis public, conducerea locală a declarat că, din cauza blocării fondurilor și a presiunilor externe, continuarea funcționării parcului devine imposibilă. Totodată, autoritățile locale au motivat că în lipsa resurselor … Articolul Distracția s-a oprit: OrheiLand rămâne pustiu — ce spune Primăria Orhei apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur astăzi partidul PAS, acuzându-l de minciuni și ipocrizie, în contextul dezbaterilor privind bugetul național și cel local. Ceban a punctat mai multe aspecte: Școli și grădinițe reabilitate – Primăria Chișinău a continuat modernizarea și redeschiderea instituțiilor de învățământ, în timp ce PAS la nivel de țară închide școli … Articolul Ceban: ‘Nu credeți minciunile PAS! Bugetul Chișinăului este gata și responsabil’ apare prima dată în BreakingNews.
