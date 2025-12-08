Tânăr atacat la Soroca: bătut, jefuit și lăsat fără pistol

11:10

Doi tineri, ambii în vârstă de 26 de ani, au fost reţinuți sub suspiciunea că au comis un atac tâlhăresc asupra unei femei de 88 de ani din satul Socola, raionul Şoldănești. Ancheta arată că în noaptea de 19 martie 2024, suspecții, mascați și cu mănuși, au pătruns în gospodăria victimei, au ucis câinele … Articolul Teroare în satul Socola: Bătrână de 88 de ani jefuită și agresată de doi tineri apare prima dată în BreakingNews.