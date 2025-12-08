Peste 60.000 de traversări în 24 de ore: Aglomerație record la frontierele Moldove

18:30

Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, am vizitat Școala auxiliară nr. 5 din capitală, unde sunt încadrați copii cu dizabilități multiple și asociate. M-am bucurat să descopăr rezultatele frumoase ale elevilor, să le admir talentul și creativitatea și să-i încurajez să se bucure din plin de copilărie. Instituții de acest tip funcționează … Articolul Chișinău – oraș pentru toți: lucrări majore și sprijin constant pentru copiii cu nevoi speciale apare prima dată în BreakingNews.