Peste 21,7 mii de familii din UTA Găgăuzia vor primi compensații pentru lunile reci

09:20

Presa de la Chișinău atrage atenția la problema drogurilor în R. Moldova, care sunt comercializate pe internet. De asemenea, presa reține declarația lui Popșoi privind sumele enorme în criptovalută pentru finanțarea ilegală a unor partide și cum structurile apropiate lui Gușan din regiunea transnistreană sunt conectate la producția militară a Rusiei.