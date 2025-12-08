Taxe majorate în 2026 pentru unitățile care vând alcool și tutun în Chișinău

16:00

Moldova își propune să majoreze cu 60% valoarea anuală a exporturilor de struguri de masă, echivalentul a aproximativ 38 de milioane de dolari, într-un scenariu optimist care ar putea atrage investiții totale de circa 98 de milioane de dolari până în 2036. Direcția este stabilită de o nouă strategie națională, aflată în proces de elaborare, transmite IPN.