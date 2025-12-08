Consolidarea democrației și fortificarea statului de drept, discutate de vicepremierul Valeriu Chiveri și șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău

12:15

Economistul Sergiu Tofilat, care a făcut o analiză pe sectorul energetic despre cât ne-ar costa reintegrarea, spune că cifrele preliminare ar fi de cel puțin 300 de milioane de euro pe an. Republica Moldova nu-și poate permite aceste costuri, însă poate fi ajutată de Uniunea Europeană, deoarece dosarul transnistrean reprezintă un subiect de securitate regională. În acest context, analistul subliniază că autoritățile de la Chișinău trebuie să elaboreze un plan foarte clar privind readucerea regiunii transnistrene în spațiul constituțional al R. Moldova.