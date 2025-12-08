Investiții BERD de peste 1 miliard de euro, în analiză la Chișinău: Gavriliță și Grimaldi stabilesc următoarele priorități

21:05

Duminică, 7 decembrie, au avut loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. În total, 17 candidați s-au înscris în cursa pentru Primăria București. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și s-au închis la ora 21:00. Alegeri locale parțiale au loc în mai multe localități sau județe, pentru funcțiile de primar sau președinte de consiliu județean.