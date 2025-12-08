Investiții BERD de peste 1 miliard de euro, în analiză la Chișinău: Gavriliță și Grimaldi stabilesc următoarele priorități
Radio Chisinau, 8 decembrie 2025 19:50
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, pentru a evalua progresele proiectelor finanțate de instituția europeană și a analiza oportunitățile de extindere a cooperării, transmite MOLDPRES.
• • •
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
Dronele ucrainene au distrus 70% din rezervoarele de combustibil din portul rusesc Temriuk # Radio Chisinau
Forțele ucrainene au distrus 20 de rezervoare de combustibil — 70% din total — într-un atac cu drone asupra portului maritim rus Temriuk din regiunea Krasnodar Krai pe 5 decembrie, a raportat Statul Major General pe 8 decembrie.
Acum 2 ore
19:10
Doi judecători, foști conducători de instanță, audiați de Comisia Vetting pe aspecte financiare și integritate etică # Radio Chisinau
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a desfășurat astăzi audierile judecătorilor Mihail Bușuleac și Ion Rusu, ambii deținând anterior funcții de conducere la judecătorii din Cahul și, respectiv, Drochia.
18:50
Zestrea Neamului | Lia Lungu: „Costumul este straiul pe care-l arătăm lumii, el este plin de vorbe însăilate în cusătură” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
18:20
Pentru anul viitor, municipalitatea propune majorarea taxelor pentru unitățile comerciale și de alimentație publică din Chișinău, care vând produse din tutun și băuturi alcoolice, precum și aplicarea unor suprataxe pentru spațiile situate pe arterele principale ale orașului. Principalele prevederi ale proiectului cu privire la taxele locale pentru 2026 au fost prezentate luni în cadrul unor consultări publice, transmite IPN.
Acum 4 ore
18:05
Guvernul și UNICEF își consolidează colaborarea pentru protecția drepturilor copiilor și reducerea sărăciei # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova și UNICEF vor continua parteneriatul pentru protecția drepturilor copiilor, reducerea sărăciei în rândul acestora și îmbunătățirea accesului la servicii de calitate. Aceste aspecte au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu reprezentanta rezidentă UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj.
17:45
Fostul prim-ministru Dorin Recean, decorat cu Ordinul ucrainean al „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” (FOTO) # Radio Chisinau
Fostul prim-ministru Dorin Recean a fost decorat de președintele ucrainean Voloodimir Zelenski cu Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”. Distincția i-a fost înmânată la Chișinău de ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei.
17:20
Ministrul Energiei discută cu experți FMI despre reformele din sectorul energetic și eventuale riscuri în sezonul rece # Radio Chisinau
Sectorul energetic și pregătirile pentru sezonul rece au fost în centrul discuțiilor dintre ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și misiunea Fondului Monetar Internațional (FMI), aflată la Chișinău în perioada 4-17 decembrie 2025.
17:15
16:55
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor beneficia de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie, informează Ministerul Sănătății.
16:35
După criticile lui Trump, Zelenski anunță principalul obstacol în calea unui acord pe tema planului de pace în Ucraina propus de SUA # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii rămân împărțiți în privința concesiilor teritoriale din planul de pace discutat în prezent, scrie Bloomberg News, citând un interviu telefonic cu președintele ucrainean.
16:20
Vladimir Andronachi rămâne după gratii. Curtea de Apel a admis prelungirea arestului preventiv # Radio Chisinau
Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel a admis astăzi demersul procurorilor de prelungire a măsurii preventive.
Acum 6 ore
16:05
Mihai Popșoi și Igor Grosu, întâlnire cu diaspora din Carolina de Nord, SUA: „Suntem mândri de voi și de tot ce faceți pentru R. Moldova” (FOTO) # Radio Chisinau
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a efectuat o vizită la Raleigh, Carolina de Nord, unde s-a întâlnit cu membrii comunității moldovenești din zonă. Oficialul a fost însoțit de președintele Parlamentului, Igor Grosu. În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au vorbit despre direcțiile de dezvoltare ale Republicii Moldova și despre rolul esențial al diasporei în promovarea imaginii țării, atragerea investițiilor și impulsionarea proiectelor culturale și economice.
15:35
Încă patru procurori intră în procedura de evaluare. Procurorul General interimar, pe listă # Radio Chisinau
Comisia de evaluare a procurorilor a publicat programul audierilor programate pentru luna decembrie 2025, anunțând că încă patru procurori, inclusiv Procurorul General interimar Alexandru Machidon, vor trece prin procedura de vetting, comunică MOLDPRES.
15:25
Ora de Vârf | Ion Tăbârță, despre blocare unor active ale lui Victor Gușan în Ucraina: O sugestie și pentru autoritățile moldovenești că trebuie să ia o decizie privind tot ce înseamnă concernul Sheriff (Audio) # Radio Chisinau
Blocarea în Ucraina a unor active ale lui Victor Gușan, conducătorul holdingului Sheriff care controlează regimul de la Tiraspol, este un semnal foarte important, consideră analistul Ion Tăbârță. Totodată, expertul subliniază că autoritățile de la Chișinău trebuie să elaboreze propria viziune asupra rezolvării problemei transnistrene și curmării regimului de la Tiraspol.
15:00
A fost lansată prima platformă de prevenire a violenței digitale în Republica Moldova – eViolenta.md # Radio Chisinau
În Republica Moldova a fost lansată prima resursă informațională dedicată prevenirii violenței digitale și protecției femeilor și fetelor în mediul online – eViolenta.md. La inaugurarea platformei, autoritățile au menționat că această resursă constituie un spațiu sigur pentru utilizatori, care se pot informa despre formele de violență digitală și pot primi sprijin de la specialiști, transmite IPN.
14:45
Consolidarea democrației și fortificarea statului de drept, discutate de vicepremierul Valeriu Chiveri și șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău # Radio Chisinau
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut astăzi o întrevedere cu șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange. În cadrul discuțiilor, oficialii au discutat despre cooperarea dintre Republica Moldova și Consiliul Europei în diverse domenii, în special pe respectarea drepturilor omului, consolidarea democrației și fortificarea statului de drept, inclusiv în regiunea transnistreană.
14:25
Uniunea Europeană răspunde dur la noua strategie de apărare a SUA: „Nu pot lua locul cetățenilor europeni” # Radio Chisinau
Uniunea Europeană nu poate accepta o "amenințare de interferență" în viața sa politică, a declarat luni președintele Consiliului European, Antonio Costa, după publicarea noii strategii de securitate a SUA, care conține critici virulente la adresa europenilor
Acum 8 ore
14:10
Sportiva din R. Moldova, Elena Berezovscaia, a cucerit medalia de bronz la turneul internațional de karate Venice Cup.
13:50
Ungheni își întărește parteneriatele europene: vizită strategică la Tulcea pentru proiecte urbane moderne # Radio Chisinau
Municipiul Ungheni continuă să își consolideze relațiile internaționale și capacitatea de dezvoltare locală printr-o vizită de cunoaștere din săptămâna trecută, la Tulcea, România.
13:35
Începând cu anul viitor, Primăria Chișinău intenționează să implementeze pe scară largă sistemul de tichetare electronică în transportul public, prin instalarea de echipamente moderne în toate autobuzele și troleibuzele. Despre acest proiect a vorbit, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, șeful interimar al Direcției generale mobilitate urbană, Dorin Ciornîi.
13:25
Peste 4100 de încălcări rutiere în weekend, depistate de polițiști. 47 de șoferi, în stare de ebrietate la volan # Radio Chisinau
În weekend, polițiștii au documentat peste 4.100 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere în întreaga țară, inclusiv depășiri de viteză, conducere în stare de ebrietate, nerespectarea indicatoarelor și a semafoarelor, opriri interzise și lipsa documentelor obligatorii.
13:10
Cristian-Leon Țurcanu: „După Ucraina, R. Moldova este cel mai afectat stat de agresiunile Moscovei” # Radio Chisinau
Republica Moldova este de foarte mulți ani ținta unor atacuri foarte dure din partea Federației Ruse, a declarat ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, într-un interviu acordat Moldova Zoom. Oficialul a menționat că Moscova a declanșat cu mult timp în urmă un război hibrid împotriva R. Moldova.
12:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat începutul unei „noi săptămâni” diplomatice în Europa. Liderul de la Kiev a declarat că va avea mai multe consultări cu oficiali europeni la Londra și Bruxelles, în cadrul cărora vor fi discutate apărarea aeriană a Ucrainei, pachetele de sprijin militar în contextul invaziei ruse, precum și pozițiile comune pentru negocierile de pace, transmite IPN.
12:35
Un tânăr va sta șapte ani la închisoare pentru escrocherii prin schema „rudă implicată în accident” # Radio Chisinau
Un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare și recunoscut vinovat de comiterea a șapte episoade de escrocherie prin metoda cunoscută sub denumirea „rudă implicată în accident”.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 09 decembrie.
Acum 12 ore
12:05
În ultima săptămână, Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 942,9 milioane de lei, iar de la începutul anului curent la bugetul de stat s-a colectat circa 38 miliarde de lei.
11:55
Tenismena moldo-americană Abigail Rencheli câștigă aurul la dublu la turneul ITF din SUA # Radio Chisinau
Tenismena moldo-americană, Abigail Rencheli, a cucerit medalia de aur la turneul din seria ITF la dublu, transmite IPN.
11:35
Un bărbat din raionul Șoldănești s-a ales cu arsuri după ce a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă # Radio Chisinau
Un bărbat de 46 de ani din satul Curătura, raionul Șoldănești, a ajuns la spital cu arsuri după ce a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Deflagrația s-a produs în interiorul locuinței, dar incendiul nu s-a propagat în casă, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
11:25
Igor Grosu felicită PNL pentru victoria din București: Votul de ieri a demonstrat încă o dată angajamentul bucureștenilor # Radio Chisinau
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare către Partidul Național Liberal, în urma rezultatului obținut la București.
11:15
Procuratura Republicii Moldova continuă lupta cu fenomenul conducerii vehiculelor în stare de ebrietate # Radio Chisinau
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, de către o persoană lipsită de dreptul de a conduce și refuzul de la testarea alcoolscopică.
11:10
11:05
Astăzi este marcată Ziua Drapelului Uniunii Europene, un simbol al unității și solidarității în Europa # Radio Chisinau
Astăzi este marcată Ziua Drapelului Uniunii Europene, simbolul oficial al unității, identității și solidarității europene. Steagul albastru cu 12 stele aurii reprezintă un continent care, în ciuda diversității sale culturale și lingvistice, împărtășește valori și obiective comune.
11:00
10:50
Un lot de ceai în cantitate de peste 374 kg, echivalentul a 11 016 pliculețe, a fost reținut și ulterior distrus după ce testele au arătat că produsul nu respectă normele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
10:40
Administrația Națională a Drumurilor /AND/ a anunțat finalizarea lucrărilor pe 206 kilometri de drumuri regionale în anul 2025. Intervențiile au vizat sectoare unde îmbrăcămintea rutieră era degradată, iar autoritățile afirmă că reparațiile îmbunătățesc accesul populației către servicii publice, instituții locale, școli și alte puncte de interes comunitar.
10:25
Maia Sandu la Forumul Mass-Media: Lupta cu dezinformarea va fi cea mai grea bătălie a generației noastre în următoarele decenii iar democrația riscă sa fie învinsă prin falsuri și manipulare dacă nu ne unim forțele # Radio Chisinau
Lupta cu dezinformarea va fi cea mai grea bătălie a generației noastre în următoarele decenii iar democrația riscă sa fie învinsă prin falsuri și manipulare dacă nu ne unim forțele, a avertizat președinta Maia Sandu, în deschiderea Forumului Mass Media de la Chișinău, transmite Radio Chișinău.
10:25
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență, într-o convorbire cu Volodimir Zelenski # Radio Chisinau
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reafirmat solidaritatea țării sale, după ceea ce a numit un nou val de atacuri „nediscriminatorii” ale Rusiei asupra țintelor civile și a anunțat trimiterea de ajutoare de urgență pentru a sprijini infrastructura energetică și populația Ucrainei.
10:10
09:55
Sistemul Electroenergetic Național funcționează stabil și acoperă integral consumul de energie # Radio Chisinau
Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri nominali, asigurând continuitatea alimentării și echilibrul necesar pentru acoperirea integrală a consumului de energie electrică din Republica Moldova, anunță Î.S. Moldelectrica.
09:45
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
09:20
Cea mai mare parte a comerțului cu droguri în R. Moldova are loc online, prin intermediul Telegram, în criptomonedă (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău atrage atenția la problema drogurilor în R. Moldova, care sunt comercializate pe internet. De asemenea, presa reține declarația lui Popșoi privind sumele enorme în criptovalută pentru finanțarea ilegală a unor partide și cum structurile apropiate lui Gușan din regiunea transnistreană sunt conectate la producția militară a Rusiei.
09:05
Liberalul Ciprian Ciucu a câștigat alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general al municipiului București, cu 36,16% din voturi. Datele oficiale au fost publicate pe site-ul Autorității Electorale Permanente după centralizarea proceselor-verbale din toate cele 1.289 de secții de votare.
08:50
Forumul Mass-Media, ediția a X-a: Prioritățile legislative și sustenabilitatea instituțiilor de presă, în centrul dezbaterilor # Radio Chisinau
Forumul Mass-Media, aflat la cea de-a X-a ediție, va pune în dezbatere, astăzi și mâine la Chișinău, prioritățile legislative în domeniul media și sustenabilitatea instituțiilor de presă, dezvoltarea jurnalismului în epoca giganților tehnologici și a inteligenței artificiale, dar și reflectarea alegerilor în contextul influențelor informaționale străine.
08:40
Deputații urmează să examineze în Parlament proiectele privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală # Radio Chisinau
Parlamentul se va întruni în ședință plenară, luni, 12 decembrie, de la ora 10:00, urmând să examineze în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru 2026.
08:25
Maia Sandu revocă distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a revocat prin decret decizia de conferire a Ordinului de Onoare pentru președintele Federației de Judo, Andrei Golban, și a medaliei „Meritul Civic” pentru antrenorul de lupte Grigore Postică, transmite Moldpres.
08:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru vineri, 12 decembrie, vreme stabilă, cu cer predominant noros și fără precipitații esențiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Acum 24 ore
21:05
EXIT POLL, alegeri București 2025. Cine este noul primar al capitalei României, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne # Radio Chisinau
Duminică, 7 decembrie, au avut loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. În total, 17 candidați s-au înscris în cursa pentru Primăria București. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și s-au închis la ora 21:00. Alegeri locale parțiale au loc în mai multe localități sau județe, pentru funcțiile de primar sau președinte de consiliu județean.
Ieri
17:05
Regele Charles și regina Camilla au ales portretul lor de la cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei pentru felicitarea oficială de Crăciun din acest an.
16:40
De ce Republica Moldova se confruntă și se va confrunta cu deficit de energie (Mold-street) # Radio Chisinau
Republica Moldova se confruntă și se va confrunta cu un deficit acut de surse de energieelectrică, arată rapoartele oficiale. Acest deficit s-a acutizat după atacurile masive lansatevineri și sâmbătă de Rusia asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
