Maia Sandu la Forumul Mass-Media: „Lupta cu dezinformarea va fi cea mai grea bătălie a generației noastre în următoarele decenii iar democrația riscă sa fie învinsă prin falsuri și manipulare”

16:30

Reforma de consolidare a rețelei școlare, care prevede reorganizarea instituțiilor cu un număr mic de elevi, va viza cel mult una sau două școli în fiecare raion, cu excepția unor raioane din nordul țării. Autoritățile estimează că 76% dintre elevii care vor trebui să se mute la o altă școală vor parcurge distanțe mai mici de 10 km. Doar 87 de elevi vor avea de străbătut mai mult de 15 km, transmite IPN.