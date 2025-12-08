Ungheni își întărește parteneriatele europene: vizită strategică la Tulcea pentru proiecte urbane moderne

11:05

Statele Unite au cerut ca Europa să preia până în 2027 majoritatea capabilităților de apărare convențională ale NATO (adică tot ce înseamnă apărarea împotriva amenințărilor militare care nu implică arme de distrugere în masă), le-au transmis reprezentanți ai Pentagonului unor diplomați europeni la Washington în această săptămână, transmite sâmbătă Reuters, citată de Agerpres. Timpul scurt stabilit de SUA i-a făcut pe unii oficiali europeni să considere nerealist planul american.