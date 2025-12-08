Ungheni își întărește parteneriatele europene: vizită strategică la Tulcea pentru proiecte urbane moderne
8 decembrie 2025
Municipiul Ungheni continuă să își consolideze relațiile internaționale și capacitatea de dezvoltare locală printr-o vizită de cunoaștere din săptămâna trecută, la Tulcea, România.
Începând cu anul viitor, Primăria Chișinău intenționează să implementeze pe scară largă sistemul de tichetare electronică în transportul public, prin instalarea de echipamente moderne în toate autobuzele și troleibuzele. Despre acest proiect a vorbit, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, șeful interimar al Direcției generale mobilitate urbană, Dorin Ciornîi.
13:25
Peste 4100 de încălcări rutiere în weekend, depistate de polițiști. 47 de șoferi, în stare de ebrietate la volan # Radio Chisinau
În weekend, polițiștii au documentat peste 4.100 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere în întreaga țară, inclusiv depășiri de viteză, conducere în stare de ebrietate, nerespectarea indicatoarelor și a semafoarelor, opriri interzise și lipsa documentelor obligatorii.
Cristian-Leon Țurcanu: „După Ucraina, R. Moldova este cel mai afectat stat de agresiunile Moscovei” # Radio Chisinau
Republica Moldova este de foarte mulți ani ținta unor atacuri foarte dure din partea Federației Ruse, a declarat ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, într-un interviu acordat Moldova Zoom. Oficialul a menționat că Moscova a declanșat cu mult timp în urmă un război hibrid împotriva R. Moldova.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat începutul unei „noi săptămâni” diplomatice în Europa. Liderul de la Kiev a declarat că va avea mai multe consultări cu oficiali europeni la Londra și Bruxelles, în cadrul cărora vor fi discutate apărarea aeriană a Ucrainei, pachetele de sprijin militar în contextul invaziei ruse, precum și pozițiile comune pentru negocierile de pace, transmite IPN.
Un tânăr va sta șapte ani la închisoare pentru escrocherii prin schema „rudă implicată în accident” # Radio Chisinau
Un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare și recunoscut vinovat de comiterea a șapte episoade de escrocherie prin metoda cunoscută sub denumirea „rudă implicată în accident”.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 09 decembrie.
În ultima săptămână, Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 942,9 milioane de lei, iar de la începutul anului curent la bugetul de stat s-a colectat circa 38 miliarde de lei.
Tenismena moldo-americană Abigail Rencheli câștigă aurul la dublu la turneul ITF din SUA # Radio Chisinau
Tenismena moldo-americană, Abigail Rencheli, a cucerit medalia de aur la turneul din seria ITF la dublu, transmite IPN.
Un bărbat din raionul Șoldănești s-a ales cu arsuri după ce a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă # Radio Chisinau
Un bărbat de 46 de ani din satul Curătura, raionul Șoldănești, a ajuns la spital cu arsuri după ce a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Deflagrația s-a produs în interiorul locuinței, dar incendiul nu s-a propagat în casă, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Igor Grosu felicită PNL pentru victoria din București: Votul de ieri a demonstrat încă o dată angajamentul bucureștenilor # Radio Chisinau
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare către Partidul Național Liberal, în urma rezultatului obținut la București.
Procuratura Republicii Moldova continuă lupta cu fenomenul conducerii vehiculelor în stare de ebrietate # Radio Chisinau
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, de către o persoană lipsită de dreptul de a conduce și refuzul de la testarea alcoolscopică.
Procuratura a obținut confiscarea mașinii și condamnarea unui șofer prins de două ori în stare de ebrietate la volan # Radio Chisinau
Astăzi este marcată Ziua Drapelului Uniunii Europene, un simbol al unității și solidarității în Europa # Radio Chisinau
Astăzi este marcată Ziua Drapelului Uniunii Europene, simbolul oficial al unității, identității și solidarității europene. Steagul albastru cu 12 stele aurii reprezintă un continent care, în ciuda diversității sale culturale și lingvistice, împărtășește valori și obiective comune.
Europa sărbătorește astăzi Ziua Drapelului Uniunii Europene, simbol al unității și solidarității # Radio Chisinau
Un lot de ceai în cantitate de peste 374 kg, echivalentul a 11 016 pliculețe, a fost reținut și ulterior distrus după ce testele au arătat că produsul nu respectă normele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
Administrația Națională a Drumurilor /AND/ a anunțat finalizarea lucrărilor pe 206 kilometri de drumuri regionale în anul 2025. Intervențiile au vizat sectoare unde îmbrăcămintea rutieră era degradată, iar autoritățile afirmă că reparațiile îmbunătățesc accesul populației către servicii publice, instituții locale, școli și alte puncte de interes comunitar.
Maia Sandu la Forumul Mass-Media: Lupta cu dezinformarea va fi cea mai grea bătălie a generației noastre în următoarele decenii iar democrația riscă sa fie învinsă prin falsuri și manipulare dacă nu ne unim forțele # Radio Chisinau
Lupta cu dezinformarea va fi cea mai grea bătălie a generației noastre în următoarele decenii iar democrația riscă sa fie învinsă prin falsuri și manipulare dacă nu ne unim forțele, a avertizat președinta Maia Sandu, în deschiderea Forumului Mass Media de la Chișinău, transmite Radio Chișinău.
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență, într-o convorbire cu Volodimir Zelenski # Radio Chisinau
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reafirmat solidaritatea țării sale, după ceea ce a numit un nou val de atacuri „nediscriminatorii” ale Rusiei asupra țintelor civile și a anunțat trimiterea de ajutoare de urgență pentru a sprijini infrastructura energetică și populația Ucrainei.
Maia Sandu la Forumul Mass-Media: „Lupta cu dezinformarea va fi cea mai grea bătălie a generației noastre în următoarele decenii iar democrația riscă sa fie învinsă prin falsuri și manipulare” # Radio Chisinau
Sistemul Electroenergetic Național funcționează stabil și acoperă integral consumul de energie # Radio Chisinau
Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri nominali, asigurând continuitatea alimentării și echilibrul necesar pentru acoperirea integrală a consumului de energie electrică din Republica Moldova, anunță Î.S. Moldelectrica.
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Cea mai mare parte a comerțului cu droguri în R. Moldova are loc online, prin intermediul Telegram, în criptomonedă (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău atrage atenția la problema drogurilor în R. Moldova, care sunt comercializate pe internet. De asemenea, presa reține declarația lui Popșoi privind sumele enorme în criptovalută pentru finanțarea ilegală a unor partide și cum structurile apropiate lui Gușan din regiunea transnistreană sunt conectate la producția militară a Rusiei.
Liberalul Ciprian Ciucu a câștigat alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general al municipiului București, cu 36,16% din voturi. Datele oficiale au fost publicate pe site-ul Autorității Electorale Permanente după centralizarea proceselor-verbale din toate cele 1.289 de secții de votare.
Forumul Mass-Media, ediția a X-a: Prioritățile legislative și sustenabilitatea instituțiilor de presă, în centrul dezbaterilor # Radio Chisinau
Forumul Mass-Media, aflat la cea de-a X-a ediție, va pune în dezbatere, astăzi și mâine la Chișinău, prioritățile legislative în domeniul media și sustenabilitatea instituțiilor de presă, dezvoltarea jurnalismului în epoca giganților tehnologici și a inteligenței artificiale, dar și reflectarea alegerilor în contextul influențelor informaționale străine.
Deputații urmează să examineze în Parlament proiectele privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală # Radio Chisinau
Parlamentul se va întruni în ședință plenară, luni, 12 decembrie, de la ora 10:00, urmând să examineze în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru 2026.
Maia Sandu revocă distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a revocat prin decret decizia de conferire a Ordinului de Onoare pentru președintele Federației de Judo, Andrei Golban, și a medaliei „Meritul Civic” pentru antrenorul de lupte Grigore Postică, transmite Moldpres.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru vineri, 12 decembrie, vreme stabilă, cu cer predominant noros și fără precipitații esențiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
EXIT POLL, alegeri București 2025. Cine este noul primar al capitalei României, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne # Radio Chisinau
Duminică, 7 decembrie, au avut loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. În total, 17 candidați s-au înscris în cursa pentru Primăria București. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și s-au închis la ora 21:00. Alegeri locale parțiale au loc în mai multe localități sau județe, pentru funcțiile de primar sau președinte de consiliu județean.
Regele Charles și regina Camilla au ales portretul lor de la cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei pentru felicitarea oficială de Crăciun din acest an.
De ce Republica Moldova se confruntă și se va confrunta cu deficit de energie (Mold-street) # Radio Chisinau
Republica Moldova se confruntă și se va confrunta cu un deficit acut de surse de energieelectrică, arată rapoartele oficiale. Acest deficit s-a acutizat după atacurile masive lansatevineri și sâmbătă de Rusia asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
Reparațiile la rețeaua electrică din Ucraina vor dura câteva săptămâni, declară operatorul Ukrenergo # Radio Chisinau
Reparațiile la rețeaua electrică a Ucrainei, după un atac aerian rusesc major, vor dura câteva săptămâni, a declarat sâmbătă operatorul rețelei de stat a țării, Ukrenergo, informează duminică dpa.
Moldova își propune să majoreze cu 60% valoarea anuală a exporturilor de struguri de masă, echivalentul a aproximativ 38 de milioane de dolari, într-un scenariu optimist care ar putea atrage investiții totale de circa 98 de milioane de dolari până în 2036. Direcția este stabilită de o nouă strategie națională, aflată în proces de elaborare, transmite IPN.
România continuă în dimineața aceasta să exporte masiv energie electrică în Republica Moldova. Asta după ce atacurile cu drone și rachete ale Rusiei, din 5-6 decembrie, împotriva sistemului energetic al Ucrainei au avut ca efect deconectarea unei centrale de producție importante de peste Prut.
Maia Sandu îndeamnă cetățenii să se alăture campaniei „Cumpăr BUN de acasă”: Prin fiecare produs local cumpărat sprijinim creșterea economiei noastre (VIDEO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu îndeamnă cetățenii să se alăture campaniei naționale „Cumpăr BUN de acasă”, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și să susțină producătorii locali. Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, șefa statului menționează că alegerea produselor autohtone contribuie direct la dezvoltarea economiei și la sprijinirea comunităților din țară.
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană # Radio Chisinau
Jamie Dimon, directorul general de la JPMorgan Chase & Co, cea mai mare bancă americană, a criticat sâmbătă birocrația greoaie din Europa, avertizând că un continent „slab” reprezintă un risc economic important pentru SUA, transmite Bloomberg.
Maia Sandu revocă distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor # Radio Chisinau
AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare și-a pierdut „funcțiile de siguranță” # Radio Chisinau
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că echipele sale se află în Ucraina de la începutul lunii decembrie pentru a evalua siguranța nucleară și au constatat că structura în formă de arc de la Cernobîl și-a pierdut „funcțiile primare de siguranță” în urma unui bombardament din februarie.
Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova expertiză în domeniul piețelor instrumentelor financiare # Radio Chisinau
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a beneficiat, în cadrul instrumentului de asistență tehnică al Uniunii Europene – TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange), de expertiză privind implementarea Directivei MiFID II (Directiva privind piețele instrumentelor financiare).
Sectorul de drum Borceag – Chioselia Rusă a fost modernizat: 1,2 km de carosabil nou pentru locuitorii din sudul R. Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Lucrările pe sectorul de drum care conectează satele Borceag și Chioselia Rusă, în sudul Republicii Moldova, au fost finalizate. Pe drumul regional G136 G135 – Cîietu – Chioselia Rusă – M3, au fost încheiate atât lucrările de îmbunătățire a îmbrăcămintei rutiere, cât și instalarea măsurilor menite să sporească siguranța traficului, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND).
VIDEO | Un incendiu a mistuit un club de noapte din Goa, India. Cel puțin 25 de oameni au murit, inclusiv turiști # Radio Chisinau
Potrivit informațiilor citate de CNN, 14 dintre victime erau membri ai personalului clubului. Naționalitățile turiștilor nu au fost încă confirmate.
DOSAR TRANSNISTREAN | Cât ne costă reintegrarea teritorială. Sergiu Tofilat: Cifra de la care pornim este în jur de 300 de milioane de euro pe an (AUDIO) # Radio Chisinau
Economistul Sergiu Tofilat, care a făcut o analiză pe sectorul energetic despre cât ne-ar costa reintegrarea, spune că cifrele preliminare ar fi de cel puțin 300 de milioane de euro pe an. Republica Moldova nu-și poate permite aceste costuri, însă poate fi ajutată de Uniunea Europeană, deoarece dosarul transnistrean reprezintă un subiect de securitate regională. În acest context, analistul subliniază că autoritățile de la Chișinău trebuie să elaboreze un plan foarte clar privind readucerea regiunii transnistrene în spațiul constituțional al R. Moldova.
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg # Radio Chisinau
Trimisul special al președintelui american Donald Trump în Ucraina a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte aproape” și că acum depinde de rezolvarea a două probleme principale: viitorul regiunii Donbas din Ucraina și centrala nucleară de la Zaporojie, relatează Reuters.
Igor Grosu și Mihai Popșoi, vizită de lucru la Chicago: Întâlniri cu diaspora și investitorii moldoveni din SUA (FOTO) # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și șeful diplomației moldovenești, vicepremierul Mihai Popșoi, aflați într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, au efectuat o vizită de lucru la Chicago.
Pentagonul a transmis Europei că trebuie să preia până în 2027 majoritatea capabilităților de apărare NATO # Radio Chisinau
Statele Unite au cerut ca Europa să preia până în 2027 majoritatea capabilităților de apărare convențională ale NATO (adică tot ce înseamnă apărarea împotriva amenințărilor militare care nu implică arme de distrugere în masă), le-au transmis reprezentanți ai Pentagonului unor diplomați europeni la Washington în această săptămână, transmite sâmbătă Reuters, citată de Agerpres. Timpul scurt stabilit de SUA i-a făcut pe unii oficiali europeni să considere nerealist planul american.
R. Moldova deschide ușa investitorilor români: până la 75% sprijin financiar pentru proiecte industriale # Radio Chisinau
Companiile românești interesate să investească în sectorul industrial din Republica Moldova pot beneficia de una dintre cele mai avantajoase scheme de ajutor regional din regiune — cu finanțări ce pot ajunge până la 75% din valoarea proiectului. Programul, aliniat regulilor Uniunii Europene, are ca scop accelerarea industrializării țării și atragerea investițiilor strategice din statele vecine, transmite MOLDPRES.
Atac masiv în centrul Ucrainei, după încheierea negocierilor de pace din SUA. Discuțiile au fost „foarte constructive”, spune Zelenski # Radio Chisinau
Rusia și-a continuat atacurile aeriene asupra Ucrainei peste noapte, la câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a avut o convorbire telefonică „foarte constructivă” cu echipa de negociatori a lui Donald Trump, în urma a trei zile de discuții în Florida, informează BBC.
Au făcut cale întoarsă la frontieră: 24 cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 54 755 traversări.
Bucureștenii sunt chemați astăzi la urne să-și aleagă noul primar general. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursă # Radio Chisinau
Duminică, 7 decembrie, au loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. În total, 17 candidați s-au înscris în cursa pentru cea mai mare primărie din România. Urnele s-au deschis la ora 07:00. Alegeri locale parțiale au loc în mai multe localități sau județe, pentru funcțiile de primar sau președinte de consiliu județean.
Republica Moldova inițiază negocieri cu Guvernul Quebecului pentru semnarea unui acord care va permite moldovenilor cu activitate legală în Canada să primească pensii și alte prestații sociale pentru perioadele contributive realizate pe teritoriul acestui stat. Inițiativa se află pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 10 decembrie, transmite IPN.
