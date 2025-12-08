Peste 200 km de drumuri regionale au fost reparați în 2025
Radio Chisinau, 8 decembrie 2025 10:40
Administrația Națională a Drumurilor /AND/ a anunțat finalizarea lucrărilor pe 206 kilometri de drumuri regionale în anul 2025. Intervențiile au vizat sectoare unde îmbrăcămintea rutieră era degradată, iar autoritățile afirmă că reparațiile îmbunătățesc accesul populației către servicii publice, instituții locale, școli și alte puncte de interes comunitar.
Acum 5 minute
10:50
Un lot de ceai în cantitate de peste 374 kg, echivalentul a 11 016 pliculețe, a fost reținut și ulterior distrus după ce testele au arătat că produsul nu respectă normele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
Acum 15 minute
10:40
Acum 30 minute
10:25
10:25
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență, într-o convorbire cu Volodimir Zelenski # Radio Chisinau
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reafirmat solidaritatea țării sale, după ceea ce a numit un nou val de atacuri „nediscriminatorii” ale Rusiei asupra țintelor civile și a anunțat trimiterea de ajutoare de urgență pentru a sprijini infrastructura energetică și populația Ucrainei.
Acum o oră
10:10
09:55
Sistemul Electroenergetic Național funcționează stabil și acoperă integral consumul de energie # Radio Chisinau
Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri nominali, asigurând continuitatea alimentării și echilibrul necesar pentru acoperirea integrală a consumului de energie electrică din Republica Moldova, anunță Î.S. Moldelectrica.
Acum 2 ore
09:45
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
09:20
Cea mai mare parte a comerțului cu droguri în R. Moldova are loc online, prin intermediul Telegram, în criptomonedă (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău atrage atenția la problema drogurilor în R. Moldova, care sunt comercializate pe internet. De asemenea, presa reține declarația lui Popșoi privind sumele enorme în criptovalută pentru finanțarea ilegală a unor partide și cum structurile apropiate lui Gușan din regiunea transnistreană sunt conectate la producția militară a Rusiei.
09:05
Liberalul Ciprian Ciucu a câștigat alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general al municipiului București, cu 36,16% din voturi. Datele oficiale au fost publicate pe site-ul Autorității Electorale Permanente după centralizarea proceselor-verbale din toate cele 1.289 de secții de votare.
Acum 4 ore
08:50
Forumul Mass-Media, ediția a X-a: Prioritățile legislative și sustenabilitatea instituțiilor de presă, în centrul dezbaterilor # Radio Chisinau
Forumul Mass-Media, aflat la cea de-a X-a ediție, va pune în dezbatere, astăzi și mâine la Chișinău, prioritățile legislative în domeniul media și sustenabilitatea instituțiilor de presă, dezvoltarea jurnalismului în epoca giganților tehnologici și a inteligenței artificiale, dar și reflectarea alegerilor în contextul influențelor informaționale străine.
08:40
Deputații urmează să examineze în Parlament proiectele privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală # Radio Chisinau
Parlamentul se va întruni în ședință plenară, luni, 12 decembrie, de la ora 10:00, urmând să examineze în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru 2026.
08:25
Maia Sandu revocă distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a revocat prin decret decizia de conferire a Ordinului de Onoare pentru președintele Federației de Judo, Andrei Golban, și a medaliei „Meritul Civic” pentru antrenorul de lupte Grigore Postică, transmite Moldpres.
08:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru vineri, 12 decembrie, vreme stabilă, cu cer predominant noros și fără precipitații esențiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Acum 24 ore
21:05
EXIT POLL, alegeri București 2025. Cine este noul primar al capitalei României, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne # Radio Chisinau
Duminică, 7 decembrie, au avut loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. În total, 17 candidați s-au înscris în cursa pentru Primăria București. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și s-au închis la ora 21:00. Alegeri locale parțiale au loc în mai multe localități sau județe, pentru funcțiile de primar sau președinte de consiliu județean.
17:05
Regele Charles și regina Camilla au ales portretul lor de la cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei pentru felicitarea oficială de Crăciun din acest an.
16:40
De ce Republica Moldova se confruntă și se va confrunta cu deficit de energie (Mold-street) # Radio Chisinau
Republica Moldova se confruntă și se va confrunta cu un deficit acut de surse de energieelectrică, arată rapoartele oficiale. Acest deficit s-a acutizat după atacurile masive lansatevineri și sâmbătă de Rusia asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
16:20
Reparațiile la rețeaua electrică din Ucraina vor dura câteva săptămâni, declară operatorul Ukrenergo # Radio Chisinau
Reparațiile la rețeaua electrică a Ucrainei, după un atac aerian rusesc major, vor dura câteva săptămâni, a declarat sâmbătă operatorul rețelei de stat a țării, Ukrenergo, informează duminică dpa.
16:00
Moldova își propune să majoreze cu 60% valoarea anuală a exporturilor de struguri de masă, echivalentul a aproximativ 38 de milioane de dolari, într-un scenariu optimist care ar putea atrage investiții totale de circa 98 de milioane de dolari până în 2036. Direcția este stabilită de o nouă strategie națională, aflată în proces de elaborare, transmite IPN.
15:40
România continuă în dimineața aceasta să exporte masiv energie electrică în Republica Moldova. Asta după ce atacurile cu drone și rachete ale Rusiei, din 5-6 decembrie, împotriva sistemului energetic al Ucrainei au avut ca efect deconectarea unei centrale de producție importante de peste Prut.
15:05
Maia Sandu îndeamnă cetățenii să se alăture campaniei „Cumpăr BUN de acasă”: Prin fiecare produs local cumpărat sprijinim creșterea economiei noastre (VIDEO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu îndeamnă cetățenii să se alăture campaniei naționale „Cumpăr BUN de acasă”, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și să susțină producătorii locali. Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, șefa statului menționează că alegerea produselor autohtone contribuie direct la dezvoltarea economiei și la sprijinirea comunităților din țară.
14:40
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană # Radio Chisinau
Jamie Dimon, directorul general de la JPMorgan Chase & Co, cea mai mare bancă americană, a criticat sâmbătă birocrația greoaie din Europa, avertizând că un continent „slab” reprezintă un risc economic important pentru SUA, transmite Bloomberg.
14:10
Maia Sandu revocă distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a revocat prin decret decizia de conferire a distincțiilor de stat pentru două persoane din domeniul sportului: Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din Republica Moldova”, și Grigore Postică, antrenor de lupte, transmite MOLDPRES.
13:50
AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare și-a pierdut „funcțiile de siguranță” # Radio Chisinau
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că echipele sale se află în Ucraina de la începutul lunii decembrie pentru a evalua siguranța nucleară și au constatat că structura în formă de arc de la Cernobîl și-a pierdut „funcțiile primare de siguranță” în urma unui bombardament din februarie.
13:30
Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova expertiză în domeniul piețelor instrumentelor financiare # Radio Chisinau
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a beneficiat, în cadrul instrumentului de asistență tehnică al Uniunii Europene – TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange), de expertiză privind implementarea Directivei MiFID II (Directiva privind piețele instrumentelor financiare).
13:10
Sectorul de drum Borceag – Chioselia Rusă a fost modernizat: 1,2 km de carosabil nou pentru locuitorii din sudul R. Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Lucrările pe sectorul de drum care conectează satele Borceag și Chioselia Rusă, în sudul Republicii Moldova, au fost finalizate. Pe drumul regional G136 G135 – Cîietu – Chioselia Rusă – M3, au fost încheiate atât lucrările de îmbunătățire a îmbrăcămintei rutiere, cât și instalarea măsurilor menite să sporească siguranța traficului, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND).
12:40
VIDEO | Un incendiu a mistuit un club de noapte din Goa, India. Cel puțin 25 de oameni au murit, inclusiv turiști # Radio Chisinau
Potrivit informațiilor citate de CNN, 14 dintre victime erau membri ai personalului clubului. Naționalitățile turiștilor nu au fost încă confirmate.
12:15
DOSAR TRANSNISTREAN | Cât ne costă reintegrarea teritorială. Sergiu Tofilat: Cifra de la care pornim este în jur de 300 de milioane de euro pe an (AUDIO) # Radio Chisinau
Economistul Sergiu Tofilat, care a făcut o analiză pe sectorul energetic despre cât ne-ar costa reintegrarea, spune că cifrele preliminare ar fi de cel puțin 300 de milioane de euro pe an. Republica Moldova nu-și poate permite aceste costuri, însă poate fi ajutată de Uniunea Europeană, deoarece dosarul transnistrean reprezintă un subiect de securitate regională. În acest context, analistul subliniază că autoritățile de la Chișinău trebuie să elaboreze un plan foarte clar privind readucerea regiunii transnistrene în spațiul constituțional al R. Moldova.
11:55
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg # Radio Chisinau
Trimisul special al președintelui american Donald Trump în Ucraina a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte aproape” și că acum depinde de rezolvarea a două probleme principale: viitorul regiunii Donbas din Ucraina și centrala nucleară de la Zaporojie, relatează Reuters.
11:35
Igor Grosu și Mihai Popșoi, vizită de lucru la Chicago: Întâlniri cu diaspora și investitorii moldoveni din SUA (FOTO) # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și șeful diplomației moldovenești, vicepremierul Mihai Popșoi, aflați într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, au efectuat o vizită de lucru la Chicago.
11:05
Pentagonul a transmis Europei că trebuie să preia până în 2027 majoritatea capabilităților de apărare NATO # Radio Chisinau
Statele Unite au cerut ca Europa să preia până în 2027 majoritatea capabilităților de apărare convențională ale NATO (adică tot ce înseamnă apărarea împotriva amenințărilor militare care nu implică arme de distrugere în masă), le-au transmis reprezentanți ai Pentagonului unor diplomați europeni la Washington în această săptămână, transmite sâmbătă Reuters, citată de Agerpres. Timpul scurt stabilit de SUA i-a făcut pe unii oficiali europeni să considere nerealist planul american.
Ieri
10:45
R. Moldova deschide ușa investitorilor români: până la 75% sprijin financiar pentru proiecte industriale # Radio Chisinau
Companiile românești interesate să investească în sectorul industrial din Republica Moldova pot beneficia de una dintre cele mai avantajoase scheme de ajutor regional din regiune — cu finanțări ce pot ajunge până la 75% din valoarea proiectului. Programul, aliniat regulilor Uniunii Europene, are ca scop accelerarea industrializării țării și atragerea investițiilor strategice din statele vecine, transmite MOLDPRES.
10:20
Atac masiv în centrul Ucrainei, după încheierea negocierilor de pace din SUA. Discuțiile au fost „foarte constructive”, spune Zelenski # Radio Chisinau
Rusia și-a continuat atacurile aeriene asupra Ucrainei peste noapte, la câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a avut o convorbire telefonică „foarte constructivă” cu echipa de negociatori a lui Donald Trump, în urma a trei zile de discuții în Florida, informează BBC.
09:55
Au făcut cale întoarsă la frontieră: 24 cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 54 755 traversări.
09:35
Bucureștenii sunt chemați astăzi la urne să-și aleagă noul primar general. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursă # Radio Chisinau
Duminică, 7 decembrie, au loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. În total, 17 candidați s-au înscris în cursa pentru cea mai mare primărie din România. Urnele s-au deschis la ora 07:00. Alegeri locale parțiale au loc în mai multe localități sau județe, pentru funcțiile de primar sau președinte de consiliu județean.
09:05
Republica Moldova inițiază negocieri cu Guvernul Quebecului pentru semnarea unui acord care va permite moldovenilor cu activitate legală în Canada să primească pensii și alte prestații sociale pentru perioadele contributive realizate pe teritoriul acestui stat. Inițiativa se află pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 10 decembrie, transmite IPN.
6 decembrie 2025
18:05
Liderii principalilor aliați europeni ai Ucrainei se întâlnesc din nou cu Zelenski. Agenda discuțiilor de la Londra # Radio Chisinau
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz pentru a continua discuțiile despre încheierea războiului din Ucraina, notează sâmbătă DPA, preluată de Agerpres.
17:40
Ministrul Mediului cere demisia responsabililor de la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilicită a unui frasin: „Nu este suficient să fie amendat doar făptașul” # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, solicită demisia persoanelor responsabile de la Spațiile Verzi din Strășeni, după ce un arbore de frasin a fost smuls din rădăcini în plină zi, în pădurea din localitate. Oficialul afirmă că nu doar făptașul trebuie sancționat, ci și cei care au obligația de a proteja fondul forestier, transmite MOLDPRES.
17:15
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță organizarea mai multor licitații „cu reducere” și „cu strigare” pentru comercializarea mijloacelor fixe, materialelor și bunurilor imobile, în perioada 22–24 decembrie 2025. Licitațiile se vor desfășura în municipiul Chișinău, pe strada Vlaicu Pârcălab 48, sala nr. 51.
16:55
Atac uriaș cu drone și rachete rusești în Ucraina. Zelenski: Obiectivul Rusiei e de a provoca suferință (FOTO) # Radio Chisinau
Noi atacuri rusești masive împotriva infrastructurilor ucrainene, în special a instalațiilor energetice, au lăsat fără încălzire și apă mii de gospodării, a anunțat sâmbătă Kievul.
16:30
MEC estimează că 76% dintre elevi vor avea de parcurs mai puțin de 10 km după reforma școlară # Radio Chisinau
Reforma de consolidare a rețelei școlare, care prevede reorganizarea instituțiilor cu un număr mic de elevi, va viza cel mult una sau două școli în fiecare raion, cu excepția unor raioane din nordul țării. Autoritățile estimează că 76% dintre elevii care vor trebui să se mute la o altă școală vor parcurge distanțe mai mici de 10 km. Doar 87 de elevi vor avea de străbătut mai mult de 15 km, transmite IPN.
16:05
O minune naturală unică, ce se formează în condiții excepțional de rare, este pe cale de dispariție # Radio Chisinau
În fiecare iarnă, versanții Muntelui Zao din nordul Japoniei, una dintre cele mai cunoscute zone de schi ale țării, se transformă. Brazii acoperiți de gheață și zăpadă devin figuri fantomatice cunoscute sub numele de „juhyo” sau „monștri de zăpadă”, transmite BBC.
15:45
Ucraina a înghețat o parte din activele lui Victor Gușan. Firmele cofondatorului „Sheriff”, suspectate de legături cu industria militară rusă # Radio Chisinau
O parte dintre activele lui Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff”, au fost înghețate de autoritățile din Ucraina pe motiv că firme afiliate acestuia ar fi furnizat bunuri și servicii pentru complexul militar-industrial al Federației Ruse, relatează Ziarul de Gradă care citează Zona de Securitate.
15:15
Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare pentru perioada 12-19 decembrie. Denunțarea a trei acorduri cu CSI printre subiectele examinate # Radio Chisinau
Întrunit în ședință Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie 2025.
14:55
Moldelectrica cere ajutor de avarie din România după atacurile asupra sistemului energetic ucrainean # Radio Chisinau
Ca urmare a atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, în zona aflată în proximitatea Republicii Moldova, un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune care deservesc Republica Moldova sunt încărcate aproape de limită. Din cauza depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore.
14:30
Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: „Suntem cei mai mari aliați și trebuie să rămânem uniți” # Radio Chisinau
Kaja Kallas a dat asigurări sâmbătă că Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al Uniunii Europene. Afirmația șefei diplomației europene vine la o zi după publicarea noii strategii de securitate americane, decisiv naționaliste, care anticipează „dispariția civilizațională” a Europei, conform AFP.
14:00
Ruta de autobuz nr. 50 se modifică. Noi ore de pornire în zilele lucrătoare și de odihnă # Radio Chisinau
Primăria municipiului Chișinău anunță că începând de astăzi, 6 decembrie, intră în vigoare noul orar de circulație pentru ruta de autobuz cu nr. 50 „str. H. Coandă – str. Varnița”. Modificările se aplică atât în zilele lucrătoare, cât și în zilele de odihnă.
13:45
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas # Radio Chisinau
Controlul teritoriilor a devenit unul dintre principalele obstacole în calea încheierii unui acord de pace între Ucraina și Rusia. Propunerea inițială a Statelor Unite presupunea ca forțele Kievului să abandoneze așa-numita „centură de fortărețe” din vestul regiunii Donețk - un lanț de orașe critice pentru apărarea Ucrainei. Este o condiție pe care liderii ucraineni nu o pot accepta.
13:15
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atrage atenția consumatorilor și producătorilor despre riscul tot mai mare de introducere și răspândire a virusului gripei aviare în Republica Moldova. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întruniri a reprezentanților ANSA cu fermierii ce practică activități de creștere și comercializare a păsărilor în Republica Moldova.
12:55
Autoritățile au prevăzut pentru anul viitor alocări de 400 de milioane de lei pentru plata compensațiilor aferente zilelor de concediu nefolosite de angajații din sectorul bugetar. Cheltuielile sunt incluse în bugetul pentru anul viitor, aprobat de Guvern și transmis Parlamentului spre adoptare, transmite IPN.
12:30
Liderii UE și-au propus o dată până la care să ajungă la un acord privind activele rusești. „Vulnerabilitatea deosebită a Belgiei trebuie rezolvată” # Radio Chisinau
Liderii Uniunii Europene își propun să ajungă la un acord privind utilizarea activelor statului rus înghețate pentru a sprijini Ucraina până la următorul summit al blocului comunitar din 18 decembrie, în urma discuțiilor dintre cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul belgian Bart De Wever și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care au avut loc vineri la Bruxelles.
