SUA blochează vizele pentru persoanele implicate în fact-checking și moderare de conținut, considerate „cenzură” a discursului americanilor
Ziua, 8 decembrie 2025 14:50
Administrația Trump a decis să blocheze accesul în SUA pentru străinii considerați implicați în „cenzurarea libertății de exprimare” a cetățenilor americani, potrivit unui memorandum al Departamentului de Stat trimis în această săptămână misiunilor diplomatice americane din întreaga lume. Documentul, dezvăluit de Reuters și ulterior confirmat de NPR, cere oficialilor consulari să refuze vizele pentru orice […] Articolul SUA blochează vizele pentru persoanele implicate în fact-checking și moderare de conținut, considerate „cenzură” a discursului americanilor apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 15 minute
14:50
SUA blochează vizele pentru persoanele implicate în fact-checking și moderare de conținut, considerate „cenzură” a discursului americanilor # Ziua
Administrația Trump a decis să blocheze accesul în SUA pentru străinii considerați implicați în „cenzurarea libertății de exprimare” a cetățenilor americani, potrivit unui memorandum al Departamentului de Stat trimis în această săptămână misiunilor diplomatice americane din întreaga lume. Documentul, dezvăluit de Reuters și ulterior confirmat de NPR, cere oficialilor consulari să refuze vizele pentru orice […] Articolul SUA blochează vizele pentru persoanele implicate în fact-checking și moderare de conținut, considerate „cenzură” a discursului americanilor apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
14:20
Proiectul Bugetului de Stat pentru 2026 urmează să fie examinat de Parlament în ședința din 12 decembrie # Ziua
Proiectul Bugetului de Stat pentru 2026, cel al asigurărilor sociale și proiectul bugetului fondurilor de asistență medicală urmează să fie discutate, în prima lectură, în cadrul ședinței din 12 decembrie a Parlamentului. Deputații vor examina și inițiative legislative privind scutirea de plata drepturilor de import pentru cetățenii din diaspora și optimizarea procedurilor de eliberare a […] Articolul Proiectul Bugetului de Stat pentru 2026 urmează să fie examinat de Parlament în ședința din 12 decembrie apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
13:50
Zelenski recunoaște impasul discuțiilor cu SUA despre acordul de pace: „Nu avem o poziție comună privind Donbasul” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că negocierile privind inițiativa de pace propusă de Statele Unite sunt blocate pe tema controlului teritorial din estul Ucrainei. Declarațiile vin pe fundalul criticilor președintelui american Donald Trump, care s-a arătat „puțin dezamăgit” de modul în care Kievului gestionează propunerea transmisă de Washington. Într-un interviu telefonic acordat pentru Bloomberg, […] Articolul Zelenski recunoaște impasul discuțiilor cu SUA despre acordul de pace: „Nu avem o poziție comună privind Donbasul” apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
VIDEO | Un tânăr de 18 ani, prins cu droguri de peste 350 de mii de lei. Acesta avea rolul de curier într-o rețea # Ziua
Un tânăr de 18 ani a fost reținut de un echipaj al Brigăzii de Patrulare și Reacționare Operativă având asupra sa un kilogram de marijuana și droguri sintetice în valoare de peste 350 de mii de lei. Reținerea a avut loc în sectorul Botanica al Capitalei, după ce polițiștii au observat că tânărul avea un […] Articolul VIDEO | Un tânăr de 18 ani, prins cu droguri de peste 350 de mii de lei. Acesta avea rolul de curier într-o rețea apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
12:50
Sîrski: „Inamicul avansează, de aceea trebuie intensificată mobilizarea, recrutarea și noile contracte militare. Nu avem altă opțiune.” # Ziua
Comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, Aleksandr Sîrski, a transmis într-un mesaj publicat în această dimineață că, în fața presiunii continue a armatei ruse, Kievul este obligat să accelereze mobilizarea și să consolideze pregătirea militară. „Inamicul continuă ofensiva, de aceea nu avem altă opțiune decât să ne întărim capacitatea de apărare și să ne consolidăm armata”, […] Articolul Sîrski: „Inamicul avansează, de aceea trebuie intensificată mobilizarea, recrutarea și noile contracte militare. Nu avem altă opțiune.” apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Un tânăr, condamnat la șapte ani de pușcărie pentru escrocherii de un milion de lei prin schema cu „ruda implicată în accident” # Ziua
Un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare, după ce a comis, în vara anului 2023, șapte cazuri de escrocherie prin cunoscutele scheme cu istorii false despre accidentele rutiere. Mai exact, învinuitul a apelat mai multe victime sub pretextul că apropiați de-ai lor ar fi provocat un accident rutier, iar […] Articolul Un tânăr, condamnat la șapte ani de pușcărie pentru escrocherii de un milion de lei prin schema cu „ruda implicată în accident” apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Summit urgent la Londra, fără participarea Poloniei. Absența sa a stârnit critici și îngrijorări în rândul foștilor oficiali de la Varșovia # Ziua
Polonia nu a fost invitată la summitul extraordinar din 8 decembrie de la Londra, unde liderii Franței, Marii Britanii, Germaniei și Ucrainei vor discuta eforturile Statelor Unite de a avansa un acord de pace. Decizia reprezintă o lovitură pentru Varșovia, cu atât mai mult cu cât, nu demult, premierul polonez călătorea spre Kiev în același […] Articolul Summit urgent la Londra, fără participarea Poloniei. Absența sa a stârnit critici și îngrijorări în rândul foștilor oficiali de la Varșovia apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri la mâini și picioare, după ce a încercat să aprindă focul în soba cu benzină # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 46 de ani, a ajuns la spital cu arsuri grave la mâni și coapse, după ce a încercat să aprindă focul în sobă cu benzină, provocând astfel o explozie în locuință. Cazul a avut loc în satul Curătura din raionul Șoldănești. În urma deflagrației, bărbatul a suferit arsuri de […] Articolul Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri la mâini și picioare, după ce a încercat să aprindă focul în soba cu benzină apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
10:40
Zelenski anunță o nouă săptămână diplomatică intense. Consultări cu liderii europeni și clarificări privind negocierile SUA–Rusia # Ziua
Președintele Volodimir Zelenski a transmis noaptea trecută, într-un mesaj filmat din tren, că Ucraina începe „o nouă săptămână diplomatică” marcată de discuții esențiale cu liderii europeni și de evaluarea negocierilor purtate recent de emisarii președintelui american Donald Trump. „Vor avea loc consultări cu liderii europeni. În primul rând, probleme de securitate, sprijin pentru reziliența noastră […] Articolul Zelenski anunță o nouă săptămână diplomatică intense. Consultări cu liderii europeni și clarificări privind negocierile SUA–Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Șeful Direcției Locativ-Comunale a Capitalei, Ion Burdiumov, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul licitațiilor trucate # Ziua
Șeful Direcției Locativ-Comunale a Capitalei, Ion Burdiumov, și alți patru suspecți, reținuți într-un dosar privind trucarea licitațiilor trucate, au fost plasați în arest preventiv în izolator pentru 30 de zile. Alți doi bănuiți au fost plasaț în arest la domiciliu. Mandatele de arestare în cazul celor șapte persoane vizate în dosarul de corupție au fost […] Articolul Șeful Direcției Locativ-Comunale a Capitalei, Ion Burdiumov, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul licitațiilor trucate apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au însumat 5,08 miliarde de euro la sfârșitul lunii noiembrie, înregistrând o scădere de 60,56 milioane de euro față de nivelul de 5,141 miliarde de euro – la finele lui octombrie, transmite IPN. Banca Națională a Moldovei precizează că diminuarea activelor a fost determinată în principal de ieșirile […] Articolul Rezervele valutare au fost, în noiembrie, de 5,08 miliarde de euro, în scădere cu peste 1% apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Trump este din nou dezamăgit, de această dată de președintele Ucrainei. Moscova i-a acceptat planul de pace, însă Zelenski „nici măcar nu l-a citit” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este „dezamăgit” de faptul că președintele Volodimir Zelenski nu ar fi studiat încă propunerea americană de pace privind încetarea războiului din Ucraina. Aflat la Kennedy Center Honors, la Washington D.C., Trump a afirmat că administrația sa menține un dialog activ atât cu președintele rus Vladimir Putin, cât […] Articolul Trump este din nou dezamăgit, de această dată de președintele Ucrainei. Moscova i-a acceptat planul de pace, însă Zelenski „nici măcar nu l-a citit” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
07:50
Rezultate finale ale alegerilor din București: Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei României # Ziua
Rezultatele oficiale ale votului pentru Primăria București, comunicate de Biroul Electoral din România, îl indică pe liberalul Ciprian Ciucu drept viitorul primar general al municipiului București. Anca Alexandrescu, susținută de AUR s-a clasat pe locul doi, iar social-democratul Daniel Băluță – pe locul trei. Astfel, potrivit rezultatelor finale, Ciprian Ciucu a acumulat 36,16% din […] Articolul Rezultate finale ale alegerilor din București: Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei României apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
21:20
Rezultate exit-poll alegeri București 2025. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile potrivit caselor de sondare # Ziua
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, actual primar al sectorului 6 din București, este indicat de majoritatea sondajelor la ieșirea de la urne drept câștigător al alegerilor pentru Primăria capitalei României. Candidatul PSD, Daniel Băluță, primar al sectorului 4, se situează pe locul al doilea în aceste sondaje. Pe locurile următoare se află candidata independentă Anca Alexandrescu, […] Articolul Rezultate exit-poll alegeri București 2025. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile potrivit caselor de sondare apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
VIDEO | Imagini spectaculoase din Hawaii. Erupția vulcanului Kilauea a înghițit o cameră de filmat care transmitea în direct # Ziua
Vulcanul Kilauea, unul dintre cele mai active de pe planetă, a intrat din nou în fază eruptivă, aruncând în aer un jet impresionant de lavă cu o înălțime de peste 350 de metri, potrivit Serviciului Geologic al SUA (USGS). Pentru prima dată de la începutul actualului episod eruptiv, specialiștii au observat trei fântâni de lavă […] Articolul VIDEO | Imagini spectaculoase din Hawaii. Erupția vulcanului Kilauea a înghițit o cameră de filmat care transmitea în direct apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Șeful Pentagonului anunță sfârșitul „idealismului utopic” al SUA și lansează o nouă strategie militară axată pe emisfera vestică # Ziua
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat sâmbătă, la Forumul Reagan pentru Apărare din California, că Statele Unite încheie era „idealismului utopic” în politica externă și intră într-o etapă de „realism dur”, orientată spre apărarea intereselor concrete ale Washingtonului și redefinirea rolului Americii în lume. Discursul său marchează cea mai fermă critică adusă politicii […] Articolul Șeful Pentagonului anunță sfârșitul „idealismului utopic” al SUA și lansează o nouă strategie militară axată pe emisfera vestică apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Comisarul european pentru Apărare: UE trebuie să-și elaboreze propriul plan de pace pentru Ucraina, fără a mai aștepta inițiativele SUA # Ziua
Uniunea Europeană trebuie să înceteze să meargă „în urma lui Donald Trump” și să își construiască propriile planuri de pace pentru Ucraina, a declarat comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, într-un interviu pentru POLITICO. Oficialul avertizează că Europa riscă să rămână spectator într-un proces decisiv pentru securitatea continentului. Kubilius a subliniat că UE „trebuie să […] Articolul Comisarul european pentru Apărare: UE trebuie să-și elaboreze propriul plan de pace pentru Ucraina, fără a mai aștepta inițiativele SUA apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Ministerul Educației și Cercetării va putea refuza cererile de stabilire a indemnizației viagere și va anula aceste plăți pentru sportivii de performanță și antrenorii care au încălcat legislația antidoping, transmite IPN. Procedura este prevăzută într-o hotărâre de Guvern, aflată pe ordinea de zi a ședinței din 10 decembrie. Indemnizația viageră reprezintă o prestație financiară lunară […] Articolul Sportivii care încalcă regulile antidoping riscă să piardă indemnizația viageră apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:50
Kremlinul salută unele prevederi din noua Strategie de Securitate Națională a SUA: „Există formulări care corespund viziunii noastre” # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat actualizările incluse în noua Strategie de Securitate Națională a Statelor Unite, afirmând că unele dintre formulările din document „corespund viziunii Rusiei” și ar putea crea premise pentru un dialog constructiv privind reglementarea conflictului din Ucraina. „Corecturile pe care le vedem corespund în multe privințe și viziunii […] Articolul Kremlinul salută unele prevederi din noua Strategie de Securitate Națională a SUA: „Există formulări care corespund viziunii noastre” apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis. Halep, Djokovic și alți mari sportivi îi transmit mesaje de susținere # Ziua
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani și aflată pe locul 43 în clasamentul WTA, a făcut sâmbătă un anunț care a emoționat lumea tenisului. Jucătoare profesionistă de tenis din România se va retrage din circuitul profesionist la finalul sezonului 2026. Sportiva a explicat că a decis să își prelungească activitatea încă un an […] Articolul Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis. Halep, Djokovic și alți mari sportivi îi transmit mesaje de susținere apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Emisarul special al SUA, Keith Kellogg, susține că războiul se apropie de „faza finală”, dar cele mai grele decizii abia urmează # Ziua
Statele Unite nu iau în calcul trimiterea militarilor americani pe teritoriul Ucrainei, a declarat emisarul special al președintelui SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, în cadrul Forumului Național de Apărare. Oficialul american a subliniat că Washingtonul consideră drept cea mai eficientă formă de presiune asupra Rusiei instrumentele economice, în special acțiunile împotriva așa-numitului „flotă din umbră” […] Articolul Emisarul special al SUA, Keith Kellogg, susține că războiul se apropie de „faza finală”, dar cele mai grele decizii abia urmează apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Mihai Popșoi și Igor Grosu, întâlniri cu antreprenorii moldoveni din Chicago și oficiali americani # Ziua
Angajamentul autorităților de a rămâne aproape de cetățenii din afara țării și de a valorifica contribuția acestora la modernizarea Republicii Moldova a fost reconfirmat în cadrul discuțiilor purtate de vicepremierul Mihai Popșoi și președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu reprezentanții comunității moldovenești din Chicago, transmite IPN. Întrevederea a avut loc la sediul Consulatului General al Republicii […] Articolul Mihai Popșoi și Igor Grosu, întâlniri cu antreprenorii moldoveni din Chicago și oficiali americani apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
UE se confruntă cu cel mai dificil moment în încercarea de a evita o ruptură cu SUA. Temeri crescânde privind un acord impus Ucrainei # Ziua
Europa traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimele decenii, în contextul în care administrația Trump accelerează eforturile de a ajunge la un acord cu Rusia privind încheierea războiului din Ucraina. O analiză Bloomberg arată că liderii europeni sunt tot mai preocupați de riscul ca Washingtonul să preseze Kievul să accepte o înțelegere considerată […] Articolul UE se confruntă cu cel mai dificil moment în încercarea de a evita o ruptură cu SUA. Temeri crescânde privind un acord impus Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Exporturile de struguri ar putea crește cu 60%. Guvernul R. Moldova pregătește o nouă strategie națională # Ziua
R. Moldova își propune să majoreze cu 60% valoarea anuală a exporturilor de struguri de masă, echivalentul a aproximativ 38 de milioane de dolari, într-un scenariu optimist care ar putea atrage investiții totale de circa 98 de milioane de dolari până în 2036. Direcția este stabilită de o nouă strategie națională, aflată în proces de […] Articolul Exporturile de struguri ar putea crește cu 60%. Guvernul R. Moldova pregătește o nouă strategie națională apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Elon Musk continuă atacurile la adresa UE. Miliardarul a repostat un mesaj care numește Europa „Al Patrulea Reich” # Ziua
Elon Musk amplifică tensiunile cu Uniunea Europeană, după ce a repostat pe platforma X un mesaj în care Europa este descrisă drept „Al Patrulea Reich”. Gestul său vine pe fondul conflictului deschis cu Bruxellesul, generat de amenda de 120 de milioane de dolari aplicată companiei X pentru „inducerea în eroare a utilizatorilor” prin sistemul de […] Articolul Elon Musk continuă atacurile la adresa UE. Miliardarul a repostat un mesaj care numește Europa „Al Patrulea Reich” apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii se vor întâlni luni la Londra cu Zelenski pentru a discuta eforturile SUA privind acordul de pace # Ziua
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat sâmbătă că liderii Franței, Germaniei și Regatului Unit se vor întâlni luni la Londra cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul noilor atacuri masive lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice și feroviare a Ucrainei. Macron a condamnat ferm, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, ultimele lovituri ale Moscovei, afirmând […] Articolul Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii se vor întâlni luni la Londra cu Zelenski pentru a discuta eforturile SUA privind acordul de pace apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
VIDEO | Cel puţin 25 de oameni au murit în urma unui incendiu produs într-un club din statul indian Goa # Ziua
Un incendiu puternic izbucnit într-un club de noapte din statul indian Goa a provocat moartea a 25 de persoane, au anunțat duminică autoritățile locale. Majoritatea victimelor sunt angajați ai clubului, însă printre cei decedați se numără și turiști. Premierul statului Goa, Pramod Sawant, a declarat că „trei sau patru” dintre victime erau turiști, fără ca […] Articolul VIDEO | Cel puţin 25 de oameni au murit în urma unui incendiu produs într-un club din statul indian Goa apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
VIDEO | Ministrul Mediului cere demisia responsabililor de la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilegală a unui arbore # Ziua
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, solicită demisia persoanelor responsabile de la Spațiile Verzi Strășeni, după ce un arbore de frasin a fost smuls cu tot cu rădăcini în plină zi, în pădurea din localitate. Oficialul afirmă că nu este suficient ca autorul faptei să fie sancționat, întrucât responsabilitatea protejării fondului forestier revine și angajaților care au […] Articolul VIDEO | Ministrul Mediului cere demisia responsabililor de la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilegală a unui arbore apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Bucureștenii decid astăzi viitorul primar al capitalei României. Aproape 1,8 milioane de alegători sunt așteptați la urne # Ziua
Bucureștenii sunt chemați astăzi la urne pentru a desemna noul primar general al capitalei României, în cadrul alegerilor locale parțiale organizate după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte. Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00, iar aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot […] Articolul Bucureștenii decid astăzi viitorul primar al capitalei României. Aproape 1,8 milioane de alegători sunt așteptați la urne apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
România continuă să exporte masiv energie electrică în R. Moldova, după atacurile rusești asupra sistemului energetic ucrainean # Ziua
România menține și în această dimineață un flux ridicat de export de energie electrică către Republica Moldova, în contextul avariilor majore provocate rețelei energetice ucrainene de atacurile cu drone și rachete lansate de Rusia în nopțile de 5–6 decembrie, relatează Profit.ro. La ora 8.30, România exporta în Republica Moldova la puterea de peste 1.300 MW, […] Articolul România continuă să exporte masiv energie electrică în R. Moldova, după atacurile rusești asupra sistemului energetic ucrainean apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Zelenski a discutat timp de două ore cu consilierii lui Trump despre termenii păcii. Teritoriile și garanțiile de securitate rămân cele mai dificile puncte # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut sâmbătă o convorbire telefonică de două ore cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, consilier apropiat al președintelui Donald Trump, axată pe chestiuni teritoriale și garanții de securitate, au declarat pentru Axios două surse la curent cu discuțiile. Apelul marchează finalul a trei zile de […] Articolul Zelenski a discutat timp de două ore cu consilierii lui Trump despre termenii păcii. Teritoriile și garanțiile de securitate rămân cele mai dificile puncte apare prima dată în ZIUA.md.
6 decembrie 2025
19:00
Kadîrov anunță despre lovituri masive asupra infrastructurii ucrainene: „Noaptea trecută a fost doar începutul” # Ziua
Liderul Republicii Cecene, Ramzan Kadîrov, a declarat că Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un „răspuns imediat” la atacul asupra unui obiectiv civil din complexul „Groznîi-City”, afirmând că Ucraina „va resimți consecințele” acțiunilor sale. Potrivit lui Kadîrov, armata rusă ar fi lovit peste 60 de ținte considerate „militare și energetice”, situate în […] Articolul Kadîrov anunță despre lovituri masive asupra infrastructurii ucrainene: „Noaptea trecută a fost doar începutul” apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Zinaida Popa, șefa fracțiunii PAS în CMC și directorul Moldexpo, a contractat în 2025 credite de aproape 2 milioane de lei de la propriul soț # Ziua
Președintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău și directorul Moldexpo, Zinaida Popa, a declarat pentru anul 2025 două împrumuturi în valoare totală de aproape 2 milioane de lei, contractate chiar de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Creditele, acordate în două tranșe, cu dobândă și scadențe […] Articolul Zinaida Popa, șefa fracțiunii PAS în CMC și directorul Moldexpo, a contractat în 2025 credite de aproape 2 milioane de lei de la propriul soț apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Fondatorul Proimobil, Vlad Musteață, neagă reținerea la București și acuză o campanie de denigrare dirijată de la Chișinău # Ziua
Omul de afaceri Vlad Musteață, fondatorul Proimobil și asociat în North Bucharest Investments (NBI), a apărut sâmbătă dimineață într-o transmisiune video de la sediul companiei, negând categoric informațiile privind reținerea sa în România. Milionarul susține că tot scandalul mediatic declanșat în ultimele 24 de ore ar reprezenta o „campanie de denigrare” pusă în mișcare de […] Articolul Fondatorul Proimobil, Vlad Musteață, neagă reținerea la București și acuză o campanie de denigrare dirijată de la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
VIDEO Accident înfiorător în Turcia. Cel puțin șase morți și mai mulți răniți după ce un autobuz de rută s-a ciocnit cu un camion # Ziua
Un accident rutier grav s-a produs în provincia Osmaniye, în sudul Turciei, unde șase persoane au murit și alte 11 au fost rănite, informează agenția Anadolu. Potrivit autorităților, un autobuz de pasageri, al cărui șofer nu a fost încă identificat oficial, s-a ciocnit cu un camion care se deplasa în aceeași direcție. Impactul a fost […] Articolul VIDEO Accident înfiorător în Turcia. Cel puțin șase morți și mai mulți răniți după ce un autobuz de rută s-a ciocnit cu un camion apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Cel puțin 11 persoane au fost ucise într-un atac armat în Africa de Sud. Printre victime se află și trei copii # Ziua
Un atac armat comis sâmbătă dimineață într-un hostel din zona Saulsville, în vestul Pretoriei, a lăsat în urmă cel puțin 11 morți și 14 răniți, au anunțat autoritățile sud-africane. Printre victime se numără un copil de trei ani, un băiat de 12 ani și o adolescentă de 16 ani, relatează BBC. Potrivit poliției, atacul a […] Articolul Cel puțin 11 persoane au fost ucise într-un atac armat în Africa de Sud. Printre victime se află și trei copii apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Kaja Kallas: „SUA rămân cel mai important aliat al Europei”, în pofida tensiunilor generate de noua Strategie de Securitate a Washingtonului # Ziua
Statele Unite continuă să fie „cel mai mare aliat” al Europei, în ciuda criticilor dure la adresa continentului formulate în noua Strategie Națională de Securitate americană, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, sâmbătă, în cadrul Forumului de la Doha. Declarațiile sale vin pe fondul negocierilor intense dintre Ucraina și Statele Unite pentru conturarea unui […] Articolul Kaja Kallas: „SUA rămân cel mai important aliat al Europei”, în pofida tensiunilor generate de noua Strategie de Securitate a Washingtonului apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
După 14 ani de așteptare, noul sediu al Teatrului „B. P. Hasdeu” din Cahul, tot mai aproape de inaugurare # Ziua
Construcția noului sediu al Teatrului „B. P. Hasdeu” din Cahul, începută în 2012 și marcată de multiple întârzieri, ar urma să fie finalizată în 2026, a anunțat ministrul Culturii, Cristian Jardan. Edificiul, primul teatru construit în Republica Moldova în ultimele patru decenii, se află într-un stadiu avansat, iar autoritățile promit că echipa instituției se va […] Articolul După 14 ani de așteptare, noul sediu al Teatrului „B. P. Hasdeu” din Cahul, tot mai aproape de inaugurare apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Ungaria a respins oficial, vineri, ideea emiterii de euroobligațiuni pentru finanțarea Ucrainei, eliminând astfel una dintre opțiunile-cheie ale Uniunii Europene în cazul în care nu se va găsi o soluție pentru utilizarea activelor rusești înghețate în vederea acordării unui împrumut de 165 miliarde de euro Kievului. Decizia, anunțată în cadrul reuniunii ambasadorilor UE, a fost […] Articolul Criză înaintea summitului UE. Ungaria blochează „planul B” pentru finanțarea Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Atacurile asupra sistemului energetic ucrainean afectează R. Moldova. Moldelectrica cere ajutor de avarie din România # Ziua
Atacurile masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina au provocat perturbări majore în zona aflată la granița cu Republica Moldova, unde un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune funcționează aproape de limita maximă de încărcare. Ca urmare a depășirii fluxurilor planificate de energie, operatorul de transport Moldelectrica a solicitat, preventiv, ajutor de […] Articolul Atacurile asupra sistemului energetic ucrainean afectează R. Moldova. Moldelectrica cere ajutor de avarie din România apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Autoritățile au prevăzut pentru anul viitor alocări de 400 de milioane de lei pentru plata compensațiilor aferente zilelor de concediu nefolosite de angajații din sectorul bugetar. Cheltuielile sunt incluse în bugetul pentru anul viitor, aprobat de Guvern și transmis Parlamentului spre adoptare, transmite IPN. Potrivit ministrului finanțelor, Andrian Gavriliță, autoritățile lucrează la o nouă lege […] Articolul Guvernul alocă 400 milioane lei pentru plata concediilor neutilizate în sectorul bugetar apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Durov acuză europenii de presiuni și „vânătoare” împotriva platformelor care refuză cenzura: UE impune reguli imposibile pentru a pedepsi vocile incomode # Ziua
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a lansat noi acuzații grave la adresa Uniunii Europene, susținând că autoritățile europene urmăresc în mod sistematic platformele care refuză să cenzureze conținutul considerat „incomod” sau „neconform” liniilor politice dominante. Mesajul a fost publicat pe platforma X, ca reacție la o postare mai veche al lui Elon Musk, în care acesta […] Articolul Durov acuză europenii de presiuni și „vânătoare” împotriva platformelor care refuză cenzura: UE impune reguli imposibile pentru a pedepsi vocile incomode apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Moscova rupe încă trei legături militare cu Occidentul. Rusia denunță acordurile de cooperare în domeniul apărării cu Portugalia, Canada și Franța # Ziua
Rusia a anunțat oficial încetarea a trei acorduri de cooperare în domeniul apărării încheiate între 1989 și 2000 cu Portugalia, Canada și Franța, potrivit unui ordin semnat de premierul Mihail Mișustin și publicat vineri. Decizia marchează un nou pas în procesul de îndepărtare strategică a Moscovei de statele occidentale. Ordinul, citat de agenția TASS, precizează […] Articolul Moscova rupe încă trei legături militare cu Occidentul. Rusia denunță acordurile de cooperare în domeniul apărării cu Portugalia, Canada și Franța apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Donald Trump, primul laureat al Premiului pentru Pace al FIFA. Distincția a fost acordată la tragerea la sorți a Cupei Mondiale 2026 # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost desemnat vineri primul câștigător al Premiului pentru Pace al FIFA, o distincție nou instituită de forul mondial pentru „acțiuni excepționale în promovarea unității la nivel global”. Ceremonia a avut loc la Washington, înaintea tragerii la sorți pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. FIFA a anunțat luna trecută […] Articolul Donald Trump, primul laureat al Premiului pentru Pace al FIFA. Distincția a fost acordată la tragerea la sorți a Cupei Mondiale 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Scutul protector de la centrala nucleară de la Cernobîl, din Ucraina devastată de război, construit pentru a ține sub control materiale radioactive provenite din dezastrul din 1986, nu își mai poate îndeplini funcția principală de siguranță din cauza daunelor provocate de drone, a anunțat vineri Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Organismul de supraveghere nucleară […] Articolul AIEA anunță că scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
R. Moldova și Ucraina creează un grup de reacție rapidă pentru deversările de la Novodnestrovsk # Ziua
Autortiățile din R. Moldova și Ucraina au convenit asupra creării unui grup de lucru dedicat comunicării operative, care va asigura schimbul rapid de informații în cazurile de deversare a unui debit mai mare de 300 de metri cubi pe secundă de la Novodnestrovsk, transmite IPN. Consolidarea mecanismelor de cooperare a fost decisă în cadrul celei […] Articolul R. Moldova și Ucraina creează un grup de reacție rapidă pentru deversările de la Novodnestrovsk apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Șeful armatei ucrainene acuză Rusia că folosește negocierile ca paravan pentru înaintări militare și afirmă că ar fi „inacceptabil” ca Ucraina să cedeze teritorii # Ziua
Ucraina nu poate accepta „o pace nedreaptă” și nu va ceda teritorii în fața Rusiei, a declarat comandantul Forțelor Armate, generalul Aleksandr Sîrski, într-un interviu acordat Sky News. Acesta a subliniat că un acord de pace poate fi posibil doar dacă luptele se opresc pe actuala linie a frontului și dacă negocierile ulterioare au loc […] Articolul Șeful armatei ucrainene acuză Rusia că folosește negocierile ca paravan pentru înaintări militare și afirmă că ar fi „inacceptabil” ca Ucraina să cedeze teritorii apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Seară de gală la Chișinău. Tania Turtureanu a încântat publicul la concertul dedicat Zilei Naționale a României, organizat de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” # Ziua
La Chișinău a avut loc un eveniment deosebit dedicat Zilei Naționale a României, organizat sub genericul „Ce frumos!”, care a reunit oameni de cultură, cercetători, cadre didactice, diplomați, medici și numeroși reprezentanți ai diferitelor domenii profesionale. Concertul, găzduit de Teatrul Național „Mihai Eminescu”, a fost organizat de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” și Ambasada României […] Articolul Seară de gală la Chișinău. Tania Turtureanu a încântat publicul la concertul dedicat Zilei Naționale a României, organizat de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Kadîrov promite represalii „crunte” împotriva Ucrainei după atacul din Groznîi: „Fasciştii ucraineni vor simţi un răspuns dur” # Ziua
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a anunțat vineri că va „răzbuna” atacul asupra complexului „Groznîi-City”, atribuind lovitura Ucrainei, deși susține că aceasta nu a provocat distrugeri semnificative. Declarațiile au fost făcute într-un mesaj video difuzat pe canalele sale oficiale. Potrivit lui Kadîrov, în urma atacului au fost sparte doar geamurile clădirii afectate, fără victime sau distrugeri […] Articolul Kadîrov promite represalii „crunte” împotriva Ucrainei după atacul din Groznîi: „Fasciştii ucraineni vor simţi un răspuns dur” apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Un polițist, rănit cu arma din dotare în timpul serviciului. Ancheta va stabili dacă focul a fost tras accidental sau cu intenție # Ziua
Un incident grav a avut loc vineri seara, 5 decembrie, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”, din cadrul Direcției regionale Nord. Un angajat aflat în misiune de serviciu s-a rănit singur cu arma din dotare, anunță instituția. Potrivit informațiilor preliminare, în jurul orei 21:30, polițistul s-ar fi îndepărtat pentru scurt timp […] Articolul Un polițist, rănit cu arma din dotare în timpul serviciului. Ancheta va stabili dacă focul a fost tras accidental sau cu intenție apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.