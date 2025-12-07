„Du-te pe Marte!”. După atacurile lui Elon Musk la adresa UE, ministrul de Externe polonez i-a răspuns acid miliardarului american

20:10

Deține o rețea populară de cafenele în Moldova și este milionar, dar are o abordare foarte specială față de bani - consideră că aceștia pot deveni o capcană, dacă îi folosești doar spre binele propriu, nu și al comunității din care faci parte. Este vorba despre antreprenorul Ruslan Cojocaru, care a dezvăluit, într-un interviu cu Dorin Galben, care a fost prima sa afacere în țară, cum i-au stricat banii relațiile, dar și ce l-a făcut să revină cu picioarele pe pământ și să caute un echilibru între carieră și viața personală, antreprenoriat și familie. Omul de afaceri a mai vorbit despre investiții, spiritualitate, rugăciunea inimii, pelerinajele sale pe Muntele Athos, care i-au transformat relația cu părintele său, cum e să fii tată a trei fete, dar și cum vede rolul bărbatului în cuplu.