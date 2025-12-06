(video) Igor Dodon: Cazul de contrabandă cu armament nu întâmplător a fost „scos” acum. De ce tace Kievul, Bruxelles-ul? Posibil se pregătea o provocare în UE

18:20

Liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova a povestit, la un podcast, despre cum funcția de Procuror General s-a vândut ca la piață, atunci când guvernarea a fost preluată de Alianța pentru Integrare Europeană, iar instituția a ajuns sub controlul direct al lui Vladimir Plahotniuc. „Le-am spus atunci că acesta este începutul sfârșitului și așa și a fost. Mi s-a spus că Zubco (n.n. Procurorul General numit atunci) era foarte apropiat de Plahotniuc, fiind cumnat cu cel care îi gestiona toate afacerile”, a precizat Vlad Filat.