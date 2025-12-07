Mașinile electrice ar putea fi dotate cu un dispozitiv care produce zgomot, reducând astfel riscul de accident
UNIMEDIA, 7 decembrie 2025 19:50
Mașinile electrice, apreciate pentru silențiozitatea lor, pot reprezenta un pericol major pentru pietoni. Cercetătorii propun dotarea acestora cu un dispozitiv care emite „zgomot roz”, un sunet ușor de detectat și bogat în frecvențe joase, menit să reducă riscul accidentelor. Studiile arată că vehiculele electrice sunt implicate în aproape dublul accidentelor față de mașinile clasice, iar soluția ar putea salva mii de vieți, protejând pietonii și utilizatorii de micromobilitate în orașe, scrie observatornews.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
20:10
(video) Scandalul mitropoliilor. Dodon vrea referendum în sate: Nu statul trebuie să decidă trecerea bisericilor, dar localnicii. Știm cum Guvernarea motivează preoții # UNIMEDIA
Fostul șef de stat Igor Dodon a comentat scandalul privind trecerea bisericilor între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei, afirmând că deciziile privind schimbarea jurisdicției lăcașurilor sfinte ar trebui să fie luate de localnici, nu de consiliile bisericești sau politicieni, pentru a evita conflictele și dezbinarea comunităților. „Știm cum Guvernarea motivează preoții”, a declarat președintele PSRM, la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
Acum 30 minute
20:00
„Du-te pe Marte!”. După atacurile lui Elon Musk la adresa UE, ministrul de Externe polonez i-a răspuns acid miliardarului american # UNIMEDIA
Supărarea lui Musk la adresa UE vine după ce Comisia Europeană a amendat platforma X cu 120 de milioane de euro, scrie site-ul televiziunii poloneze TVPWorld, citat de hotnew.ro.
19:50
Mașinile electrice ar putea fi dotate cu un dispozitiv care produce zgomot, reducând astfel riscul de accident # UNIMEDIA
Mașinile electrice, apreciate pentru silențiozitatea lor, pot reprezenta un pericol major pentru pietoni. Cercetătorii propun dotarea acestora cu un dispozitiv care emite „zgomot roz”, un sunet ușor de detectat și bogat în frecvențe joase, menit să reducă riscul accidentelor. Studiile arată că vehiculele electrice sunt implicate în aproape dublul accidentelor față de mașinile clasice, iar soluția ar putea salva mii de vieți, protejând pietonii și utilizatorii de micromobilitate în orașe, scrie observatornews.ro.
Acum o oră
19:30
(video) Magia sărbătorilor de iarnă a ajuns în casa lui Ion Ceban. Primarul a împodobit bradul cu soția și copiii: „Ce poate fi mai frumos...” # UNIMEDIA
Magia sărbătorilor de iarnă a început deja în familia lui Ion Ceban. Edilul Capitalei a împărtășit un moment special alături de soție și copii, în timp ce împodobeau bradul de Crăciun – o tradiție pe care o respectă an de an cu multă căldură și emoție, trasmiet SHOK.md.
Acum 2 ore
19:10
(foto) Vrea să îl ducă la altar. Cher se visează mireasă la 80 de ani, alături de iubitul cu 40 de ani mai tânar: „I-ar putea fi nepot!" # UNIMEDIA
La 80 de ani, Cher își caută rochia de mireasă. Legendara divă pop, care pare să fi făcut o înțelegere secretă cu timpul, se pregătește, potrivit presei internaționale, să se căsătorească cu iubitul ei, Alexander „AE” Edwards—un producător de 39 de ani, cu 40 de ani mai tânăr decât ea, transmite protv.ro.
18:40
De la Ștefan Vodă, la Dubăsari: 79 de bombe, distruse de geniștii Armatei Naționale în luna noiembrie: # UNIMEDIA
Unitățile de geniu ale Armatei Naționale au efectuat, în luna noiembrie, 15 misiuni de deminare în mai multe localități ale țării, în cadrul cărora au fost depistate și distruse 79 de obiecte explozive rămase din cel de-al Doilea Război Mondial, se arată într-un comunicat.
Acum 4 ore
18:00
Cine este Lando Norris, noul campion mondial din Formula 1: Britanicul a crescut cu pasiunea pentru sporturile cu motor # UNIMEDIA
Formula 1 are un nou campion mondial, după ultima cursă a sezonului, cea astăzi - de la Abu Dhabi, câștigată de olandezul Max Verstappen, urmat de australianul Oscar Piastri. Pe 3 a terminat britanicul Lando Norris. El a terminat sezonul cu 423 de puncte, cu două puncte peste Verstappen și cu 10 peste coechipierul Piastri. McLaren e campioană la constructori. După patru victorii consecutive pentru Max Verstappen (Red Bull), Formula 1 și-a încoronat cel de-al 35-a campion: Lando Norris, 26 de ani, scrie adevarul.ro.
17:40
„La mulți ani, Natalia Doga”. Soția regretatului maestru este omagiată astăzi: „Am simțit din prima că el îmi este sufletul pereche” # UNIMEDIA
Natalia Doga, soția celebrului compozitor Eugen Doga, împlinește astăzi 86 de ani. „Să fiți sănătoasă, plină de prețuire și bucurie de viață!”, se arată într-un mesaj pe rețele.
17:20
(video) Animalul care reapare în Europa după 400 de ani de absență: Surprins în timp ce își construia adăpostul și strângea provizii pentru iarnă # UNIMEDIA
Un vizitator neașteptat a fost surprins într-o rezervație din Norfolk, în timp ce își construia adăpostul și aduna provizii pentru iarnă. Este prima dată după secole când un astfel de animal a fost observat în zonă, scrie adevarul.ro.
16:40
(video) Filat: Oamenii lui Plahotniuc mai sunt în structuri. Și-au luat costume, cadouri, așteaptă ziua lui… la Entourage. El nu știe că Dragalin a plecat # UNIMEDIA
Fostul premier Vlad Filat afirmă că în unele structuri ale statului există încă „oamenii lui Vladimir Plahotniuc”, însă aceștia nu pot influența soarta fostului lider democrat. „Și-au luat costume, cadouri, așteaptă ziua lui… la Entourage. El nu știe că Dragalin a plecat”, a declarat ironic politicianul.
Acum 6 ore
16:10
Messi, superstar etern: Primul titlu MLS cu Inter Miami și cel de-al 47-lea trofeu în palmares, înregistrat # UNIMEDIA
Lionel Messi, în vârstă de 38 de ani, a adăugat un nou trofeu impresionant în palmaresul său, câștigând titlul în Major League Soccer alături de Inter Miami, echipa patronată de David Beckham (50 de ani), scrie adevarul.ro.
15:30
(video) Cine sunt cei 8 concurenți care s-au calificat în semifinala LIVE Vocea României 2025. Care este soarta moldovenilor din concurs # UNIMEDIA
Vocea României a oferit telespectatorilor un adevărat spectacol al vocilor. În primul LIVE, fiecare concurent a dat tot ce a avut mai bun pe scenă, impresionând cu interpretări pline de energie și emoție. Antrenorii s-au aflat în fața unor decizii dificile, iar melodiile alese au transformat seara într-un moment de neuitat, scrie protv.ro, citat de SHOK.md.
15:00
Milionarul în crypto Roman Novak și soția lui au fost răpiți, torturați și uciși în timp ce erau forțați să se privească: Detalii cumplite din anchetă # UNIMEDIA
Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții milionarului rus în criptomonede Roman Novak și a soției sale, Anna. Cei doi au fost răpiți în Dubai, torturați cu o cruzime extremă și uciși în timp ce erau obligați să se uite unul la celălalt în ultimele lor momente de viață. Ancheta întinsă pe mai multe țări arată o poveste care combină violență, răzbunare financiară și dispariția unei averi colosale, scrie TVP World, citat de libertatea.ro.
14:40
Anulare de la Președinție: Maia Sandu a retras dinstincțiile acordate președintelui Federației de Judo, Andrei Golban, și antrenorului Grigore Postica # UNIMEDIA
Șefa statului Maia Sandu a semnat un decret prin care au fost revocate distincțiile de stat acordate, acum 2 luni, președintelui Federației de Judo din Republica Moldova, Andrei Golban, și antrenorului Grigore Postica. Decretul a fost semnat pe 5 decembrie și publicat pe pagina oficială a Președinției.
Acum 8 ore
14:00
Instalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de brad # UNIMEDIA
Atenţie mare când alegeţi instalaţiile colorate pentru bradul de Crăciun. Pe cât de spectaculoase sunt, pe atât de periculoase pot fi, atunci când nu sunt supravegheate sau cumpărate de unde trebuie. Specialiștii ne sfătuiesc să adoptăm măsuri simple, dar eficiente, pentru a preveni incidentele nedorite, scrie observatornews.ro.
13:30
Cine e tânăra găsită moartă, în apropiere de Chișinău, după ce a plecat de acasă pe 3 decembrie și a dispărut: „Барух даян эмет!” # UNIMEDIA
Tânăra găsită moartă ieri, în apropiere de Chișinău, după ce plecat de acasă pe 3 decembrie și a dispărut fără urmă, este Ella Goldberg, fiica lui Isaac Goldberg, președintele Comunității Evreiești din Bălți și membru al Consiliului Comunității Evreiești din R. Moldova, se arată într-un mesaj de condoleanțe pe rețele.
13:20
(video) Irina Rimes a „aprins” scena, la Chișinău. Concertul artistei a început cu nervi și o pană de curent: „Jur, e cel mai tare start, pe care am putut să-l am” # UNIMEDIA
Concertul Irinei Rimes de la Chișinău, plin de energie și emoție, a avut și câteva momente tensionate. Fanii au fost nemulțumiți că artista a întârziat aproximativ o oră, timp în care pe scenă a evoluat Simona Delegeanu, interpretând melodii live. După apariția Irinei Rimes, atmosfera din sală s-a încărcat rapid, însă spectacolul a fost întrerupt câteva minute mai târziu din cauza unei pene de curent.
13:00
Rusia lansează atacuri masive cu rachete și drone asupra Ucrainei: Infrastructura energetică din multe regiuni, grav afectată # UNIMEDIA
Rusia a declanșat în noaptea de 6 spre 7 decembrie un atac combinat de amploare asupra Ucrainei, folosind rachete balistice, rachete aerobalistice și un număr foarte mare de drone de atac. Printre zonele cele mai afectate s-a aflat regiunea Poltava, unde mai multe instalații energetice au suferit avarii semnificative, provocând întreruperi de energie electrică, apă și încălzire, scrie adevarul.ro.
12:30
SIS s-a răzgândit: Președintele interimar al Siriei, Ahmad Al-Sharaa, scos de pe lista teroriștilor. Ordinul, semnat de Musteața # UNIMEDIA
La două luni de la includere pe lista teroriștilor a președintelui interimar al Siriei, Ahmad al-Sharaa, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a decis eliminarea numelui acestuia, cunoscut internațional ca Abu Mohammed al-Jawlani, din lista oficială a persoanelor asociate activităților teroriste și proliferării armelor de distrugere în masă.
Acum 12 ore
12:00
Cel mai slab atacant din istoria clubului de fotbal Real Madrid. Serie incredibilă de meciuri fără gol marcat # UNIMEDIA
După 1-1 cu Girona, Real Madrid a predat șefia în LaLiga, peima divizie de fotbal a Spaniei, iar președintele Florentino Perez ia în calcul înlocuirea antrenorului Xabi Alonso (44 de ani), dar și să primenească lotul în pauza de iarnă, scrie adevarul.ro.
11:30
Cine e tânăra găsită moartă, în apropiere de Chișinău, după ce aplecat de acasă pe 3 decembrie și a dispărut: „Барух даян эмет!” # UNIMEDIA
Tânăra găsită moartă ieri, în apropiere de Chișinău, după ce plecat de acasă pe 3 decembrie și a dispărut fără urmă, este Ella Goldberg, fiica lui Isaac Goldberg, președintele Comunității Evreiești din Bălți și membru al Consiliului Comunității Evreiești din R. Moldova, se arată într-un mesaj de condoleanțe pe rețele.
11:20
Un nou indicator de circulație a apărut în anumite orașe din Europa. Ce semnifică și unde poate fi zărit # UNIMEDIA
Arată ca o limită de viteză, dar are o margine verde: este noul indicator întâlnit de șoferi din ce în ce mai des întâlnit în unele orașe europene. Este un indicator de viteză recomandată, folosit pentru a crește siguranța rutieră în apropierea școlilor, spitalelor și a zonelor sensibile. În România încă nu a apărut, transmite adevarul.ro.
11:00
(video) Alexandru Munteanu confirmă. Guvernul pregătește taxe pentru coletele de pe Temu, Shein sau AliExpress: Discutăm cu Ministerul Finanțelor # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a confirmat că Guvernul pregătește introducerea unor taxe sau reglementări suplimentare pentru coletele importate de pe platforme online precum Temu, Shein, AliExpress și alte platforme online similare. „Discutăm cu Ministerul Finanțelor. Sunt multe întrebări, inclusiv și despre ce vine în acele colete”, a precizat prim-ministrul în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră”, de la Jurnal TV.
10:40
Alegeri la București: Cetățenii aleg noul primar al capitalei României, după ce Nicușor Dan a câștigat prezidențialele. Prezența la vot, peste 4% # UNIMEDIA
Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale, transmite stirileprotv.ro.
10:10
(video) „Bine am venit acasă!” Irina Rimes a făcut show la Chișinău. Atmosferă incendiară, invitați speciali și un start „fără scântei”: Astăzi nu bocim # UNIMEDIA
Irina Rimes a făcut spectacol la Arena Chișinău sâmbătă seara, 6 decembrie, acolo unde a revenit în fața publicului cu un show plin de emoție, energie și momente care au smuls aplauze minute în șir. Concertul „Descântatele” a adunat peste 5.000 de fani, care au cântat în unison fiecare piesă, transformând sala într-o mare de lumini și trăiri intense.
09:50
Șoferii rămân fideli culorilor „cuminți”: Gri, negru și alb domină piața auto second-hand. De ce cumpărătorii fug de galben și maro # UNIMEDIA
Deși producătorii auto propun palete tot mai variate, de la nuanțe metalizate sofisticate până la culori vii și îndrăznețe, cumpărătorii de mașini second-hand continuă să prefere tonurile sigure și discrete.
09:30
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de un amestec de condiții meteorologice variate, cu perioade de cer noros și precipitații ușoare intermitente.
09:20
Negocierile pentru pace de la Miami s-au încheiat fără progrese majore. Teritoriul și garanțiile de securitate, principalele obstacole # UNIMEDIA
Runda intensă de discuții dintre negociatorii americani și ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia de la Miami s-a încheiat, fără rezultate semnificative, potrivit unor oficiali ucraineni citați de presa internațională. Negocierile au vizat identificarea unor soluții pentru încheierea războiului, însă chestiunile teritoriale și garanţiile de securitate continuă să blocheze procesul, scrie adevarul.ro.
09:10
Pe 7 decembrie, asasinarea lui Cicero și atacul de la Pearl Harbour au marcat momente cruciale în istoria globală.
08:30
Capricornii descoperă surprize culinare și rezolvă neînțelegeri: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de introspecție și revelații pentru multe semne zodiacale. Arhetipurile astrologice se manifestă puternic, provocându-vă să vă depășiți limitele și să explorați noi teritorii ale existenței. Ce secrete vă vor dezvălui horoscoapele zilnice? Descoperiți cum alinierile stelare vă pot influența parcursul și cum să navigați prin aceste energii cosmice.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de un amestec de condiții meteorologice variate, cu perioade de cer noros și precipitații ușoare intermitente.
Ieri
20:10
(video) „Eram cu o „coroană” mai mare ca mine.” Milionarul moldovean care deține o rețea de cafenele: Cele mai importante lucruri nu le poți cumpăra cu bani # UNIMEDIA
Deține o rețea populară de cafenele în Moldova și este milionar, dar are o abordare foarte specială față de bani - consideră că aceștia pot deveni o capcană, dacă îi folosești doar spre binele propriu, nu și al comunității din care faci parte. Este vorba despre antreprenorul Ruslan Cojocaru, care a dezvăluit, într-un interviu cu Dorin Galben, care a fost prima sa afacere în țară, cum i-au stricat banii relațiile, dar și ce l-a făcut să revină cu picioarele pe pământ și să caute un echilibru între carieră și viața personală, antreprenoriat și familie. Omul de afaceri a mai vorbit despre investiții, spiritualitate, rugăciunea inimii, pelerinajele sale pe Muntele Athos, care i-au transformat relația cu părintele său, cum e să fii tată a trei fete, dar și cum vede rolul bărbatului în cuplu.
19:50
Irina Vlah, la Târgul Internațional de Caritate, cheamă la susținerea femeilor și copiilor: Binele înseamnă implicare # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah îndeamnă la fapte bune. Ea participă astăzi la Târgul Internațional de Caritate, care are loc în capitală, la Palatul Republicii.
19:40
Internaționalul moldovean, Vladislav Blănuță, cu bagajele făcute: Este pe cale să plece de la Dinamo Kiev # UNIMEDIA
Aventura internaționalului moldovean Vladislav Blănuță (23 de ani) la Dinamo Kiev are șanse mari să se încheie în această iarnă, scrie digisport.ro.
19:10
(video) Igor Dodon: Cazul de contrabandă cu armament nu întâmplător a fost „scos” acum. De ce tace Kievul, Bruxelles-ul? Posibil se pregătea o provocare în UE # UNIMEDIA
Liderul socialiștilor, Igor Dodon se întreabă de ce tace conducerea Uniunii Europene sau cea de la Kiev în privința cazului de contrabandă cu muniții, descoperit la Albița. „Armamentul a intrat pe teritoriul UE și venea din Ucraina, dar toți tac. Cred că acest caz nu este unul întâmplător, iar în spate stă un jucător mare care joacă acum cărțile în regiune”, a declarat Igor Dodon la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
18:40
Dispar vedetele „plinuțe” din showbiz? Moda injecțiilor de slăbit a topit kilogramele de pe celebritățile plus size # UNIMEDIA
În ultimul an, la fiecare gală importantă apare cel puțin o celebritate care șochează printr-o siluetă mult mai subțire. Hollywood pare să fi intrat într-o nouă eră a „mărimii zero”, alimentată de injecțiile de slăbit precum Ozempic, Wegovy sau Mounjaro, scrie protv.ro.
18:20
(video) Vlad Filat despre cum Plahotniuc ar fi cumpărat funcția de Procuror General cu „2 mil. Euro”: Au venit la mine acasă, la miezul nopții, Untilă cu Platon și mi-au spus # UNIMEDIA
Liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova a povestit, la un podcast, despre cum funcția de Procuror General s-a vândut ca la piață, atunci când guvernarea a fost preluată de Alianța pentru Integrare Europeană, iar instituția a ajuns sub controlul direct al lui Vladimir Plahotniuc. „Le-am spus atunci că acesta este începutul sfârșitului și așa și a fost. Mi s-a spus că Zubco (n.n. Procurorul General numit atunci) era foarte apropiat de Plahotniuc, fiind cumnat cu cel care îi gestiona toate afacerile”, a precizat Vlad Filat.
17:50
Doliu în lumea sportului moldovenesc: Fostul jucător al Naționalei, Vasile Carauș, s-a stins din viață, la doar 37 de ani # UNIMEDIA
Fostul jucător al Naționalei Moldovei, Vasile Carauș s-a stins din viață, la vârsta de 37 de ani, după o luptă inegală cu o boală incurabilă, anunță Federația Moldovenească de Fotbal.
17:30
Una dintre cele mai mari companii aeriene din SUA, Southwest Airlines, introduce din 2026 o politică strictă pentru pasagerii care nu încap confortabil într-un singur loc, obligându-i să achiziționeze un bilet suplimentar încă din momentul rezervării. Măsura vine la pachet cu alte schimbări menite să aducă profituri mai mari companiei, dar provoacă îngrijorări în rândul călătorilor, scrie adevărul.ro.
17:20
(stop cadru) Bolea: „Cetățeanul decât să vină la Chișinău și să dea două genți enorme de bani pentru o „cușcă” la balcon, mai bine merge într-un sat” # UNIMEDIA
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, afirmă că localitățile din preajma capitalei oferă condiții bune de trai, fiind mai accesibile la preț decât o „cușcă” din Chișinău. „Cetățeanul mai bine merge într-un sat, își cumpără o mașină cu un motor mic și merge 25–30 de minute până în Chișinău”, a declarat acesta la o emisiune de la tvr.
16:50
(foto) „Martor ne-a fost familia”: Traian Băsescu sărbătorește astăzi „nunta de aur” alături de soția sa, Maria, care deține cetățenia RM # UNIMEDIA
Sărbătoare excepțională în familia fostului președinte al României. Traian și Maria Băsescu marchează astăzi 50 de ani de căsătorie - nunta de aur. „Martor ne-a fost familia”, a scris Băsescu pe Facebook, publicând mai multe fotografii.
16:30
O mamă a luat la bătaie 6 oameni, inclusiv pe directorul școlii, la Nisa, după ce copilul ei a întârziat la ore # UNIMEDIA
O mamă a fost reținută, după ce a agresat șase persoane la școala Jean Macé din Nisa, Franța, inclusiv pe directorul instituției. Potrivit publicațiilor franceze BFM și Nice Matin, citate de Libertatea, autoritățile au deschis o anchetă, iar primarul orașului, Christian Estrosi, a condamnat incidentul drept o „agresiune insuportabilă”.
16:10
(video) „Nu e catastrofic”. Premierul nu vede o problemă în datoria de 27 miliarde lei din Bugetul de stat pentru 2026: Important cum vom folosi banii # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu declară că, nu vede drept catastrofală creșterea datoriei de stat până la 27 de miliarde de lei în 2026. „Nu e problemă să împrumuți, e foarte improtant cum folosești acești bani, noi vrem să îi folosim pentru investiții”, a precizat șeful Guvernului, înainte de ședința în care a fost aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor.
15:40
Ce să pui sub scaunul mașinii pentru a dezaburi geamurile rapid: Truc util pentru diminețile reci # UNIMEDIA
În diminețile reci, geamurile aburite pot să întârzie plecarea și să creeze disconfort, mai ales în momentele în care poate ești în întârziere. Există însă un truc simplu, pe care mulți șoferi îl folosesc cu succes și despre care spun că e un truc util, scrie spynews.ro.
15:20
Tânăra care a plecat de acasă pe 3 decembrie și a dispărut fără urmă a fost găsită moartă. Ce spune poliția # UNIMEDIA
Tânăra de 26 de ani , care a plecat de acasă în plină noapte, având cu ea un rucsac, a fost găsită fără suflare, în apropiere de Chișinău. Potrivit oamenilor legii, o versiune examinată ar fi sinuciderea.
15:00
Ultima oră! Moldova riscă să rămână fără lumină, după atacurile asupra Ucrainei: S-a solicitat ajutor de avarie din România # UNIMEDIA
După atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energetic important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. „Urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore”, anunță instituția statului printr-un comunicat.
14:40
(video) Cel mai lung și mai adânc tunel subacvatic din lume prinde contur: Mașinile vor merge 27 km pe sub mare # UNIMEDIA
Cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume este construit în Norvegia, pentru a reduce timpul de călătorie între orașele mari. Proiectul va fi parte a unei autostrăzi de-a lungul zonelor de coastă din Norvegia, potrivit CNN, citat de presa română.
14:10
Fiecare al treilea apel la 112 nu a fost urgent, în noiembrie: Peste 30 mii de moldoveni au sunat și au tăcut în receptor # UNIMEDIA
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță că, în luna noiembrie 2025, a înregistrat 158 497 solicitări, dintre care 34% au fost apeluri non-urgente. Media zilnică a apelurilor recepționate a fost de aproximativ 5 283.
13:40
Permisul de conducere devine digital în UE: Reguli mai dure pentru șoferii începători, în noua directivă europeană # UNIMEDIA
Uniunea Europeană a adoptat o nouă directivă pentru reducerea accidentelor rutiere în statele membre. Conform Știrile ProTV, permisul de conducere va deveni digital și va putea fi accesat pe telefon sau platforme online, relatează Libertatea.ro.
13:10
(video) Vlad Filat: „A venit Costea „borsetka”, mi-a adus un telefon. M-a sunat Plahotniuc să ne vedem, într-o casă la Telecentru”. Ce i-a spus acesta # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru Vlad Filat susține că Vladimir Plahotniuc se afla în spatele Partidului Democrat din 2009, ar fi fost implicat în deturnarea protestelor din 7 aprilie și a puis frâne în negocierile din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, constituită din PLDM, AMN, PL și PD. „Plahotniuc mi-a zis că nu merg lucrurile în Alianță pentru că nu discut cu cine trebuie, adică cu dânsul”, a declarat Vlad Filat la un podcast.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.