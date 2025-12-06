Ce să pui sub scaunul mașinii pentru a dezaburi geamurile rapid: Truc util pentru diminețile reci
UNIMEDIA, 6 decembrie 2025 15:40
În diminețile reci, geamurile aburite pot să întârzie plecarea și să creeze disconfort, mai ales în momentele în care poate ești în întârziere. Există însă un truc simplu, pe care mulți șoferi îl folosesc cu succes și despre care spun că e un truc util, scrie spynews.ro.
• • •
15:20
Tânăra care a plecat de acasă pe 3 decembrie și a dispărut fără urmă a fost găsită moartă. Ce spune poliția # UNIMEDIA
Tânăra de 26 de ani , care a plecat de acasă în plină noapte, având cu ea un rucsac, a fost găsită fără suflare, în apropiere de Chișinău. Potrivit oamenilor legii, o versiune examinată ar fi sinuciderea.
15:00
Ultima oră! Moldova riscă să rămână fără lumină, după atacurile asupra Ucrainei: S-a solicitat ajutor de avarie din România # UNIMEDIA
După atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energetic important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. „Urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore”, anunță instituția statului printr-un comunicat.
14:40
(video) Cel mai lung și mai adânc tunel subacvatic din lume prinde contur: Mașinile vor merge 27 km pe sub mare # UNIMEDIA
Cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume este construit în Norvegia, pentru a reduce timpul de călătorie între orașele mari. Proiectul va fi parte a unei autostrăzi de-a lungul zonelor de coastă din Norvegia, potrivit CNN, citat de presa română.
14:10
Fiecare al treilea apel la 112 nu a fost urgent, în noiembrie: Peste 30 mii de moldoveni au sunat și au tăcut în receptor # UNIMEDIA
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță că, în luna noiembrie 2025, a înregistrat 158 497 solicitări, dintre care 34% au fost apeluri non-urgente. Media zilnică a apelurilor recepționate a fost de aproximativ 5 283.
13:40
Permisul de conducere devine digital în UE: Reguli mai dure pentru șoferii începători, în noua directivă europeană # UNIMEDIA
Uniunea Europeană a adoptat o nouă directivă pentru reducerea accidentelor rutiere în statele membre. Conform Știrile ProTV, permisul de conducere va deveni digital și va putea fi accesat pe telefon sau platforme online, relatează Libertatea.ro.
13:10
(video) Vlad Filat: „A venit Costea „borsetka”, mi-a adus un telefon. M-a sunat Plahotniuc să ne vedem, într-o casă la Telecentru”. Ce i-a spus acesta # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru Vlad Filat susține că Vladimir Plahotniuc se afla în spatele Partidului Democrat din 2009, ar fi fost implicat în deturnarea protestelor din 7 aprilie și a puis frâne în negocierile din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, constituită din PLDM, AMN, PL și PD. „Plahotniuc mi-a zis că nu merg lucrurile în Alianță pentru că nu discut cu cine trebuie, adică cu dânsul”, a declarat Vlad Filat la un podcast.
12:40
„Binele din coșul tău”: 20 de tone de alimente, donate în sprijinul serviciilor sociale din toată țara # UNIMEDIA
Banca de Alimente anunță rezultatele colectei naționale „Binele din coșul tău”, desfășurată pe 29 noiembrie în rețelele Kaufland și Linella din întreaga țară. Într-o singură zi, au fost donate 20 de tone de produse alimentare, datorită generozității oamenilor și implicării zecilor de voluntari.
12:30
Axios: SUA şi Ucraina poartă discuţii-maraton la Miami cu privire la planul de pace al lui Trump # UNIMEDIA
Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump, dar discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios, scrie news.ro.
12:20
Zvonistica tot mai aproape de adevăr: Fostul deputat PAS, Vitali Gavrouc, în etapa finală pentru șefia liceului Rahmaninov. Cine e contracandidatul său # UNIMEDIA
Ministerul Educaţiei și Cercetării a publicat lista candidaților care au promovat etapa a doua a concursului, evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale, pentru funcția de director al Liceului Republican „Serghei Rahmaninov” din Chișinău. Au trecut această etapă Liubov Goldenberg și Vitali Gavrouc.
12:10
Peste 5.000.000 lei, ridicați de CNA după perchezițiile la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău: Procurorii urmează să înainteze învinuirile celor 7 reținuți # UNIMEDIA
Peste 5 milioane de lei au fost ridicate de Centrul Național Anticorupție, după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție în procesul de achiziții publice, la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău.
11:50
(video) Moldoveanca Soledad Baciu, salvată de public, interpretare divină în etapa live de la Vocea României. Theo Rose: „Ești o voce desăvârșită” # UNIMEDIA
În prima ediție LIVE a emisiunii Vocea României 2025, Soledad Baciu, din echipa Tudor, a cucerit publicul cu o interpretare emoționantă a piesei Memory, scrie protv.ro.
11:40
(foto) Cloud Dancer - culoarea anului 2026: Nuanța va domina moda, machiajul și decorul anul viitor # UNIMEDIA
Pantone a dezvăluit în sfârșit culoarea anului 2026: „Cloud Dancer”, un alb neutru care promite să transforme tendințele din modă, beauty și design interior, scrie protv.ro.
11:10
(video) Centrul capitalei, cuprins de magia sărbătorilor de iarnă: Pomul de Crăciun și-a aprins luminițele # UNIMEDIA
Bradul de Crăciun din centrul capitalei și-a aprins astăzi luminițele. Sute de oameni s-au adunat pentru a simți din plin feeria sărbătorilor de iarnă, iar copiii în glas l-au strigat pe Moș Crăciun. Urmărește live pe UNIMEDIA.
11:10
Fostul președinte al țării, Igor Dodon, care a demisionat în Legislativul trecut din funcția de deputat, declară că de această dată își va păstra mandatul. „În actualul Parlament este vesel”, a comentat liderul socialiștilor la UNInterviu pentru UNIMEDIA și a explicat la ce se referă.
10:40
(foto) Suma enormă pentru care s-a vândut o geantă de lux a artistei Jane Birkin: O alta va fi scoasă la vânzare curând # UNIMEDIA
O geantă Birkin creată de casa de modă Hermès și care i-a aparținut artistei Jane Birkin a fost vândută vineri pentru 2,45 milioane de euro, taxe incluse, în cadrul unei licitații organizate la Abu Dhabi, scrie adevarul.ro.
10:10
(doc) Creditul „din casă”: Zinaida Popa a împrumutat de la soțul său, fostul șef al SPPS, aproape 2 milioane de lei în 2025 # UNIMEDIA
Președinta fracțiunii PAS în CMC, directoarea Moldexpo, Zinaida Popa, a contractat în 2025 un credit în valoare totală de aproape 2 milioane de lei de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Împrumutul în două tranșe, cu termene de rambursare până în anul 2030 și 2044, dar și cu dobândă, a fost trecut în declarația de avere și interese personale a consilierei.
09:50
Pe 6 decembrie, Béla I al Ungariei a fost încoronat, iar Experimentul Pitești a început.
09:40
Mercur continuă să afecteze fiecare zodie, nu și pe Tauri: Află cine ține de mână norocul și cum depășești neliniștea # UNIMEDIA
În timp ce Mercur își continuă călătoria prin semnele zodiacale, impactul său asupra comunicării și deciziilor devine evident. Astăzi, fiecare semn zodiacal va fi provocat să își echilibreze instinctele cu rațiunea. Află horoscopul zilei de 6 decembrie 2025.
09:20
Duminică, 7 decembrie, ora 17:30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la comedia „Arta conviețuirii”, regia Petru Vutcărău.
09:10
Vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, astăzi, fără a se înregistra precipitații semnificative. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, timpul se răcește treptat.
01:10
Ultima oră! Un polițist de frontieră s-a împușcat cu arma din dotare, în timpul serviciului # UNIMEDIA
În data de 5 decembrie curent, în jurul orei 21:30, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”, Direcția regională Nord, un angajat aflat în serviciu a suferit o auto-rănire cu arma din dotare, se arată într-un comunicat oficial. Poliția de Frontieră a anunțat despre incident la o zi distanță.
5 decembrie 2025
21:10
(video) „Un tunel fără lumină”. Alte 2 ședințe în dosarul fostului primar de Boldurești, acuzat că l-a lovit mortal pe Mihăiță, amânate: Ce spune mama băiatului # UNIMEDIA
Şedinţa de judecată a fostului primar Nicanor Ciochina, învinuit că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost din nou amânată. El a anunţat instanţa că este bolnav. Familia victimei susține că Nicanor Ciochină tergiversează intenționat procesul, scrie tvr.md
20:50
Deconectări de lumină, mâine, în trei localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că sâmbătă, 6 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
20:30
Un bărbat a fost găsit decedat pe o stradă din orașul Codru. Potrivit informațiilor, descoperirea macabră a avut loc pe data de 4 decembrie, iar oamenii legii întreprind măsuri pentru a-i stabili identitatea.
20:10
Premierul Alexandru Munteanu, detalii despre discuțiile cu misiunea FMI: Reforme pentru dezvoltarea economică a Moldovei, pe agendă # UNIMEDIA
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a țării noastre au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu. Experții FMI se vor afla în Republica Moldova în perioada 4-17 decembrie, pentru a analiza evoluțiile recente din economie, perspectivele și riscurile la nivel macroeconomic.
19:40
Zaharova acuză noi implicări ale unor români și moldoveni în atacuri cu drone în Ucraina: „Persoanele responsabile vor fi trase la răspundere” # UNIMEDIA
Rusia, reprezentată de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse Maria Zaharova, a lansat noi acuzații la adresa unor cetățeni români și moldoveni care luptă în Ucraina. Declarațiile, făcute în cadrul unui briefing susținut joi la Sankt Petersburg, au fost publicate și în limba română pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București, scrie adevărul.ro.
19:40
Dmitri Torner: Prima medalie pentru Moldova în acest sezon: Felicitări, Alina Stremous. Felicitări, Moldova! # UNIMEDIA
Dmitri Torner, președintele Federației de Biatlon și președintele Asociaţiei Sporturilor de Iarnă din Republica Moldova, a anunțat că este o „zi importantă pentru biatlonul din Republica Moldova – Alina Stremous, mândria noastră, a cucerit medalia de argint în proba sprint de 7,5 km în cadrul primei etape a Cupei Uniunii Internaţionale a Biatloniştilor, care a avut loc în Austria”.
19:20
„A intrat într-o apă de două ori”: Un moldovean, prins din nou traversând înot Prutul, în speranța că va ajunge în Germania # UNIMEDIA
Un moldovean de 38 de ani, a fost depistat de polițiștii de frontieră români, din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tomești, în timp ce încerca să intre ilegal pe teritoriul țării vecine, cu intenția de a ajunge ulterior în Germania.
19:00
Lituania va declara stare de urgenţă din cauza provocărilor venite din Belarus: De ce s-au închis aeroporturile din Vilnius şi Kaunas # UNIMEDIA
Premierul lituanian Inga Ruginiene a anunţat vineri că ţara sa va declara „stare de urgenţă naţională” din cauza baloanelor meteorologice folosite pentru contrabandă, lansate din Belarus, scrie digi24.ro.
18:40
(video) Capitala, în blocaj după ce PMAN a fost închisă pentru a da start sărbătorilor de iarnă: Mașinile circulă bară la bară # UNIMEDIA
Inaugurarea pomului de Crăciun a pus pe stop circulația în centrul capitalei. Șoferii sunt nevoiți să stea în ambuteiaje kilometrice și să circule bară la bară.
18:40
A scos portofelul, în loc de pașaport: Un ucrainean a vrut să mituiască un polițist de frontieră,ca să intre în Moldova # UNIMEDIA
Un cetățean ucrainean în vârstă de 61 de ani a încercat să mituiască un polițist de frontieră pentru a facilita trecerea frontierei de stat, potrivit unui comunicat oficial. Polițistul a refuzat banii și a raportat imediat incidentul.
18:10
În 2025, pacea a fost amenințată de noi conflicte militare, de intensificarea tensiunilor sociale și de o degradare a siguranței economice, scrie antena3. Republica Moldova a coborât două locuri în clasamentul general al IPG din 2025, ajungând pe poziția 66.
17:40
(live) Centrul capitalei, cuprins de magia sărbătorilor de iarnă: Pomul de Crăciun și-a aprins luminițele # UNIMEDIA
Bradul de Crăciun din centrul capitalei își aprinde astăzi luminițele. Sute de oameni s-au adunat pentru a simți din plin feeria sărbătorilor de iarnă, iar copiii în glas îl strigă pe Moș Crăciun. Urmărește live pe UNIMEDIA.
17:40
Inaugurarea pomului de Crăciun a pus pe stop circulația în centrul capitalei. Șoferii sunt nevoiți să stea în ambuteiaje kilometrice și să circule bară la bară.
17:20
(live) Centrul capitalei, cuprins de magia sărbătorilor de iarnă: Sute de copii îl așteaptă pe Moș Crăciun # UNIMEDIA
Bradul de Crăciun din centrul capitalei își aprinde astăzi luminițele. Sute de oameni s-au adunat pentru a simți din plin feeria sărbătorilor de iarnă, iar copiii în glas îl strigă pe Moș Crăciun. Urmărește live pe UNIMEDIA.
17:10
Căutată pentru trafic de persoane, reținută la frontieră: O femeie care a impus o moldoveancă să cerșească în Estonia, încătușată în România # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca (ITPF Iași) au depistat o femeie din Republica Moldova, căutată internațional pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane.
17:00
Irlanda oferă până la 84.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate, într-un program național de revitalizare ce sprijină renovarea locuințelor abandonate și repopularea comunităților aflate în declin. Schema este o extindere a unui program existent în Irlanda continentală, care a urmat exemplele Italiei și Spaniei, pentru repopularea satelor montane abandonate, scrie libertatea.ro.
17:00
(video) „Tâgâdâm pâș-pâș” revine în varianta de Crăciun: Cum sună piesa, care a făcut furori pe TikTok și Instagram, în variantă festivă # UNIMEDIA
Hitul care a cucerit TikTok și Instagram revine într-o versiune specială de Crăciun! „Tâgâdâm pâș‑pâș”, melodia jucăușă, care a devenit virală pe rețele, primește acum o reinterpretare festivă, cu accente de sărbătoare, potrivit protv.ro.
16:40
(video) Doi tineri au fost reținuți în flagrant, când plasau droguri în ascunzișuri din capitală: Marijuana de peste 70.000 de lei, ridicată de polițiști, la percheziții # UNIMEDIA
Doi tineri de 19 și 20 de ani, din Chișinău, au fost reținuți în flagrant de polițiștii Inspectoratului de la Botanica, în momentul în care plasau droguri în ascunzișuri din capitalǎ.
16:20
Peste 5.000.000 lei, ridicate de CNA după perchezițiile la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău: Procurorii urmează să înainteze învinuirile celor 7 reținuți # UNIMEDIA
Peste 5 milioane de lei au fost ridicate de Centrul Național Anticorupție, după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție în procesul de achiziții publice, la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău.
16:00
(video) A zburat ca o rachetă peste sensul giratoriu: Imagini incredibile de la un accident din Oradea. Ce s-a întâmplat cu șoferul # UNIMEDIA
Un șofer aflat la volanul unui Mercedes a provocat un accident spectaculos într-o intersecție din Bihor, după ce a „zburat”, la propriu, peste un sens giratoriu și peste două autoturisme care urmau să intre în rond. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care mașina, condusă cu viteză mult peste limita legală, a tăiat rondul și s-a ridicat de pe carosabil, trecând ca un proiectil peste cele două vehicule aflate în față, scrie presa română.
15:30
(video) Explozii în Groznîi: Un zgârie nori, mândria Ceceniei lui Kadîrov, lovit în plin de un atac atribuit Ucrainei. Clădirea, aproape de locuința liderului cecen # UNIMEDIA
O dronă ucraineană a lovit o clădire înaltă din centrul Ceceniei în dimineața zilei de vineri, provocând o explozie puternică care a distrus mai multe etaje ale uneia dintre cele mai emblematice clădiri din regiune. Imaginile de la fața locului au arătat că explozia a avut loc în zona etajului 28 și a distrus fațada clădirii pe mai multe niveluri. Canalul ucrainean de monitorizare „Exilenova+” a remarcat că turnul de birouri se află lângă sediul FSB din Cecenia, care ar fi putut fi ținta inițială înainte ca drona să fie deviată, posibil, de bruiajul rus, scriu Kyiv Post și The Moscow Times, potrivit hotnews.ro.
15:30
Divorțul de 730 de milioane de dolari care a cutremurat Dubaiul: Cum a evadat prințesa Haya dintr-o căsătorie abuzivă # UNIMEDIA
În 2019, prințesa Haya bint Hussein a Iordaniei a făcut furori în întreaga lume, după ce a fugit din Dubai cu cei doi copii ai săi, declanșând unul dintre cele mai mediatizate divorțuri regale din istorie, relatează Can Can.
15:20
(video) Mascați Fulger, în misiune: Momentul în care asaltează o clădire și „salvează un polițist luat ostatic de bandiți” # UNIMEDIA
Asaltare de clădiri, împușcături și salvarea polițiștilor luați ostatici. Mascații de la Fulger au făcut o demonstrație de forță astăzi, cu prilejul sărbătorii Brigății cu destinație specială, care împlinește 34 de ani de la creare. Oficialii și oaspeții prezenți la eveniment au avut prilejul să admire măiestria ofițerilor.
15:20
Hai la brad! Chișinăul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă, în mai puțin de o oră, în PMAN # UNIMEDIA
În mai puțin de o oră, Chișinăul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Primăria capitalei invită cetățenii să ia parte la deschiderea oficială a celui mai mare Târg de Crăciun și la lansarea Pomului de Crăciun. Evenimentul va începe cu ora 16:00 în Piața Marii Adunări Naționale.
15:10
(video) Imagini îngrijorătoare cu milionarul Gianluca Vacchi. Fanii se tem că ascunde o boală gravă # UNIMEDIA
Milionarul italian Gianluca Vacchi (58 de ani) a postat zilele acestea, pe rețelele sociale, un videoclip cu descrierea „înapoi în Italia” care i-a făcut pe internauți să se declare îngrijorați de starea sa de sănătate, scrie cancan.ro.
15:10
Săptămâna CEFTA 2025 s-a încheiat la Pristina, după trei zile de dialog la nivel înalt, discuții conduse de experți și schimburi de idei orientate spre viitor. Miniștri, oficiali de rang înalt, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai sectorului privat, ai organizațiilor regionale și alți parteneri, precum și studenți s-au reunit sub tema din acest an: „Comerț împreună, spre Europa.”
15:00
(video) Masa rotundă: Abordări moderne în prevenirea și tratamentul adicțiilor, reducerea riscurilor și reinserția socială # UNIMEDIA
În Republica Moldova, consumul de droguri, alcool și tutun crește îngrijorător, iar cel mai afectat grup sunt minorii și adolescenții. Specialiștii avertizează că fenomenul se extinde rapid și devine tot mai complex, din cauza apariției substanțelor noi, dar și a lipsei unei strategii naționale de prevenire. Subiectul a fost discutat în cadrul mesei rotunde „Abordare modernă a adicțiilor”, organizată la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, scrie realitatea.md
15:00
Ion Ceban, ironic despre proiectul care limitează discursurile deputaților la ședințe: Ar trebui analizat și pentru CMC, unde cei din PAS rup tribuna și nu au limită la minciuni # UNIMEDIA
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a criticat proiectul de lege inițiat de deputații PAS, care limitează luările de cuvânt în Parlament, avertizând că restricțiile ar putea transforma Legislativul într-o „mașinărie de vot”. „Ar putea fi analizat și luat ca exemplu și pentru CMC, unde cei din PAS rup tribuna pe rând și nu au nicio limită când vine vorba de minciuni și blocaje politice în detrimentul oamenilor”, a scris ironic edilul.
