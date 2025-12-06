Ce să pui sub scaunul mașinii pentru a dezaburi geamurile rapid: Truc util pentru diminețile reci

15:10

Săptămâna CEFTA 2025 s-a încheiat la Pristina, după trei zile de dialog la nivel înalt, discuții conduse de experți și schimburi de idei orientate spre viitor. Miniștri, oficiali de rang înalt, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai sectorului privat, ai organizațiilor regionale și alți parteneri, precum și studenți s-au reunit sub tema din acest an: „Comerț împreună, spre Europa.”