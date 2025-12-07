File din trecut: Cum Delaware a deschis calea pentru o nouă națiune
UNIMEDIA, 7 decembrie 2025 09:10
Pe 7 decembrie, asasinarea lui Cicero și atacul de la Pearl Harbour au marcat momente cruciale în istoria globală.
• • •
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de un amestec de condiții meteorologice variate, cu perioade de cer noros și precipitații ușoare intermitente.
Negocierile pentru pace de la Miami s-au încheiat fără progrese majore. Teritoriul și garanțiile de securitate, principalele obstacole # UNIMEDIA
Runda intensă de discuții dintre negociatorii americani și ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia de la Miami s-a încheiat, fără rezultate semnificative, potrivit unor oficiali ucraineni citați de presa internațională. Negocierile au vizat identificarea unor soluții pentru încheierea războiului, însă chestiunile teritoriale și garanţiile de securitate continuă să blocheze procesul, scrie adevarul.ro.
Capricornii descoperă surprize culinare și rezolvă neînțelegeri: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de introspecție și revelații pentru multe semne zodiacale. Arhetipurile astrologice se manifestă puternic, provocându-vă să vă depășiți limitele și să explorați noi teritorii ale existenței. Ce secrete vă vor dezvălui horoscoapele zilnice? Descoperiți cum alinierile stelare vă pot influența parcursul și cum să navigați prin aceste energii cosmice.
(video) „Eram cu o „coroană” mai mare ca mine.” Milionarul moldovean care deține o rețea de cafenele: Cele mai importante lucruri nu le poți cumpăra cu bani # UNIMEDIA
Deține o rețea populară de cafenele în Moldova și este milionar, dar are o abordare foarte specială față de bani - consideră că aceștia pot deveni o capcană, dacă îi folosești doar spre binele propriu, nu și al comunității din care faci parte. Este vorba despre antreprenorul Ruslan Cojocaru, care a dezvăluit, într-un interviu cu Dorin Galben, care a fost prima sa afacere în țară, cum i-au stricat banii relațiile, dar și ce l-a făcut să revină cu picioarele pe pământ și să caute un echilibru între carieră și viața personală, antreprenoriat și familie. Omul de afaceri a mai vorbit despre investiții, spiritualitate, rugăciunea inimii, pelerinajele sale pe Muntele Athos, care i-au transformat relația cu părintele său, cum e să fii tată a trei fete, dar și cum vede rolul bărbatului în cuplu.
Irina Vlah, la Târgul Internațional de Caritate, cheamă la susținerea femeilor și copiilor: Binele înseamnă implicare # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah îndeamnă la fapte bune. Ea participă astăzi la Târgul Internațional de Caritate, care are loc în capitală, la Palatul Republicii.
Internaționalul moldovean, Vladislav Blănuță, cu bagajele făcute: Este pe cale să plece de la Dinamo Kiev # UNIMEDIA
Aventura internaționalului moldovean Vladislav Blănuță (23 de ani) la Dinamo Kiev are șanse mari să se încheie în această iarnă, scrie digisport.ro.
(video) Igor Dodon: Cazul de contrabandă cu armament nu întâmplător a fost „scos” acum. De ce tace Kievul, Bruxelles-ul? Posibil se pregătea o provocare în UE # UNIMEDIA
Liderul socialiștilor, Igor Dodon se întreabă de ce tace conducerea Uniunii Europene sau cea de la Kiev în privința cazului de contrabandă cu muniții, descoperit la Albița. „Armamentul a intrat pe teritoriul UE și venea din Ucraina, dar toți tac. Cred că acest caz nu este unul întâmplător, iar în spate stă un jucător mare care joacă acum cărțile în regiune”, a declarat Igor Dodon la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
Dispar vedetele „plinuțe” din showbiz? Moda injecțiilor de slăbit a topit kilogramele de pe celebritățile plus size # UNIMEDIA
În ultimul an, la fiecare gală importantă apare cel puțin o celebritate care șochează printr-o siluetă mult mai subțire. Hollywood pare să fi intrat într-o nouă eră a „mărimii zero”, alimentată de injecțiile de slăbit precum Ozempic, Wegovy sau Mounjaro, scrie protv.ro.
(video) Vlad Filat despre cum Plahotniuc ar fi cumpărat funcția de Procuror General cu „2 mil. Euro”: Au venit la mine acasă, la miezul nopții, Untilă cu Platon și mi-au spus # UNIMEDIA
Liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova a povestit, la un podcast, despre cum funcția de Procuror General s-a vândut ca la piață, atunci când guvernarea a fost preluată de Alianța pentru Integrare Europeană, iar instituția a ajuns sub controlul direct al lui Vladimir Plahotniuc. „Le-am spus atunci că acesta este începutul sfârșitului și așa și a fost. Mi s-a spus că Zubco (n.n. Procurorul General numit atunci) era foarte apropiat de Plahotniuc, fiind cumnat cu cel care îi gestiona toate afacerile”, a precizat Vlad Filat.
Doliu în lumea sportului moldovenesc: Fostul jucător al Naționalei, Vasile Carauș, s-a stins din viață, la doar 37 de ani # UNIMEDIA
Fostul jucător al Naționalei Moldovei, Vasile Carauș s-a stins din viață, la vârsta de 37 de ani, după o luptă inegală cu o boală incurabilă, anunță Federația Moldovenească de Fotbal.
Una dintre cele mai mari companii aeriene din SUA, Southwest Airlines, introduce din 2026 o politică strictă pentru pasagerii care nu încap confortabil într-un singur loc, obligându-i să achiziționeze un bilet suplimentar încă din momentul rezervării. Măsura vine la pachet cu alte schimbări menite să aducă profituri mai mari companiei, dar provoacă îngrijorări în rândul călătorilor, scrie adevărul.ro.
(stop cadru) Bolea: „Cetățeanul decât să vină la Chișinău și să dea două genți enorme de bani pentru o „cușcă” la balcon, mai bine merge într-un sat” # UNIMEDIA
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, afirmă că localitățile din preajma capitalei oferă condiții bune de trai, fiind mai accesibile la preț decât o „cușcă” din Chișinău. „Cetățeanul mai bine merge într-un sat, își cumpără o mașină cu un motor mic și merge 25–30 de minute până în Chișinău”, a declarat acesta la o emisiune de la tvr.
(foto) „Martor ne-a fost familia”: Traian Băsescu sărbătorește astăzi „nunta de aur” alături de soția sa, Maria, care deține cetățenia RM # UNIMEDIA
Sărbătoare excepțională în familia fostului președinte al României. Traian și Maria Băsescu marchează astăzi 50 de ani de căsătorie - nunta de aur. „Martor ne-a fost familia”, a scris Băsescu pe Facebook, publicând mai multe fotografii.
O mamă a luat la bătaie 6 oameni, inclusiv pe directorul școlii, la Nisa, după ce copilul ei a întârziat la ore # UNIMEDIA
O mamă a fost reținută, după ce a agresat șase persoane la școala Jean Macé din Nisa, Franța, inclusiv pe directorul instituției. Potrivit publicațiilor franceze BFM și Nice Matin, citate de Libertatea, autoritățile au deschis o anchetă, iar primarul orașului, Christian Estrosi, a condamnat incidentul drept o „agresiune insuportabilă”.
(video) „Nu e catastrofic”. Premierul nu vede o problemă în datoria de 27 miliarde lei din Bugetul de stat pentru 2026: Important cum vom folosi banii # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu declară că, nu vede drept catastrofală creșterea datoriei de stat până la 27 de miliarde de lei în 2026. „Nu e problemă să împrumuți, e foarte improtant cum folosești acești bani, noi vrem să îi folosim pentru investiții”, a precizat șeful Guvernului, înainte de ședința în care a fost aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor.
Ce să pui sub scaunul mașinii pentru a dezaburi geamurile rapid: Truc util pentru diminețile reci # UNIMEDIA
În diminețile reci, geamurile aburite pot să întârzie plecarea și să creeze disconfort, mai ales în momentele în care poate ești în întârziere. Există însă un truc simplu, pe care mulți șoferi îl folosesc cu succes și despre care spun că e un truc util, scrie spynews.ro.
Tânăra care a plecat de acasă pe 3 decembrie și a dispărut fără urmă a fost găsită moartă. Ce spune poliția # UNIMEDIA
Tânăra de 26 de ani , care a plecat de acasă în plină noapte, având cu ea un rucsac, a fost găsită fără suflare, în apropiere de Chișinău. Potrivit oamenilor legii, o versiune examinată ar fi sinuciderea.
Ultima oră! Moldova riscă să rămână fără lumină, după atacurile asupra Ucrainei: S-a solicitat ajutor de avarie din România # UNIMEDIA
După atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energetic important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. „Urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore”, anunță instituția statului printr-un comunicat.
(video) Cel mai lung și mai adânc tunel subacvatic din lume prinde contur: Mașinile vor merge 27 km pe sub mare # UNIMEDIA
Cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume este construit în Norvegia, pentru a reduce timpul de călătorie între orașele mari. Proiectul va fi parte a unei autostrăzi de-a lungul zonelor de coastă din Norvegia, potrivit CNN, citat de presa română.
Fiecare al treilea apel la 112 nu a fost urgent, în noiembrie: Peste 30 mii de moldoveni au sunat și au tăcut în receptor # UNIMEDIA
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță că, în luna noiembrie 2025, a înregistrat 158 497 solicitări, dintre care 34% au fost apeluri non-urgente. Media zilnică a apelurilor recepționate a fost de aproximativ 5 283.
Permisul de conducere devine digital în UE: Reguli mai dure pentru șoferii începători, în noua directivă europeană # UNIMEDIA
Uniunea Europeană a adoptat o nouă directivă pentru reducerea accidentelor rutiere în statele membre. Conform Știrile ProTV, permisul de conducere va deveni digital și va putea fi accesat pe telefon sau platforme online, relatează Libertatea.ro.
(video) Vlad Filat: „A venit Costea „borsetka”, mi-a adus un telefon. M-a sunat Plahotniuc să ne vedem, într-o casă la Telecentru”. Ce i-a spus acesta # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru Vlad Filat susține că Vladimir Plahotniuc se afla în spatele Partidului Democrat din 2009, ar fi fost implicat în deturnarea protestelor din 7 aprilie și a puis frâne în negocierile din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, constituită din PLDM, AMN, PL și PD. „Plahotniuc mi-a zis că nu merg lucrurile în Alianță pentru că nu discut cu cine trebuie, adică cu dânsul”, a declarat Vlad Filat la un podcast.
„Binele din coșul tău”: 20 de tone de alimente, donate în sprijinul serviciilor sociale din toată țara # UNIMEDIA
Banca de Alimente anunță rezultatele colectei naționale „Binele din coșul tău”, desfășurată pe 29 noiembrie în rețelele Kaufland și Linella din întreaga țară. Într-o singură zi, au fost donate 20 de tone de produse alimentare, datorită generozității oamenilor și implicării zecilor de voluntari.
Axios: SUA şi Ucraina poartă discuţii-maraton la Miami cu privire la planul de pace al lui Trump # UNIMEDIA
Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump, dar discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios, scrie news.ro.
Zvonistica tot mai aproape de adevăr: Fostul deputat PAS, Vitali Gavrouc, în etapa finală pentru șefia liceului Rahmaninov. Cine e contracandidatul său # UNIMEDIA
Ministerul Educaţiei și Cercetării a publicat lista candidaților care au promovat etapa a doua a concursului, evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale, pentru funcția de director al Liceului Republican „Serghei Rahmaninov” din Chișinău. Au trecut această etapă Liubov Goldenberg și Vitali Gavrouc.
Peste 5.000.000 lei, ridicați de CNA după perchezițiile la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău: Procurorii urmează să înainteze învinuirile celor 7 reținuți # UNIMEDIA
Peste 5 milioane de lei au fost ridicate de Centrul Național Anticorupție, după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție în procesul de achiziții publice, la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău.
(video) Moldoveanca Soledad Baciu, salvată de public, interpretare divină în etapa live de la Vocea României. Theo Rose: „Ești o voce desăvârșită” # UNIMEDIA
În prima ediție LIVE a emisiunii Vocea României 2025, Soledad Baciu, din echipa Tudor, a cucerit publicul cu o interpretare emoționantă a piesei Memory, scrie protv.ro.
(foto) Cloud Dancer - culoarea anului 2026: Nuanța va domina moda, machiajul și decorul anul viitor # UNIMEDIA
Pantone a dezvăluit în sfârșit culoarea anului 2026: „Cloud Dancer”, un alb neutru care promite să transforme tendințele din modă, beauty și design interior, scrie protv.ro.
(video) Centrul capitalei, cuprins de magia sărbătorilor de iarnă: Pomul de Crăciun și-a aprins luminițele # UNIMEDIA
Bradul de Crăciun din centrul capitalei și-a aprins astăzi luminițele. Sute de oameni s-au adunat pentru a simți din plin feeria sărbătorilor de iarnă, iar copiii în glas l-au strigat pe Moș Crăciun. Urmărește live pe UNIMEDIA.
Fostul președinte al țării, Igor Dodon, care a demisionat în Legislativul trecut din funcția de deputat, declară că de această dată își va păstra mandatul. „În actualul Parlament este vesel”, a comentat liderul socialiștilor la UNInterviu pentru UNIMEDIA și a explicat la ce se referă.
(foto) Suma enormă pentru care s-a vândut o geantă de lux a artistei Jane Birkin: O alta va fi scoasă la vânzare curând # UNIMEDIA
O geantă Birkin creată de casa de modă Hermès și care i-a aparținut artistei Jane Birkin a fost vândută vineri pentru 2,45 milioane de euro, taxe incluse, în cadrul unei licitații organizate la Abu Dhabi, scrie adevarul.ro.
(doc) Creditul „din casă”: Zinaida Popa a împrumutat de la soțul său, fostul șef al SPPS, aproape 2 milioane de lei în 2025 # UNIMEDIA
Președinta fracțiunii PAS în CMC, directoarea Moldexpo, Zinaida Popa, a contractat în 2025 un credit în valoare totală de aproape 2 milioane de lei de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Împrumutul în două tranșe, cu termene de rambursare până în anul 2030 și 2044, dar și cu dobândă, a fost trecut în declarația de avere și interese personale a consilierei.
Pe 6 decembrie, Béla I al Ungariei a fost încoronat, iar Experimentul Pitești a început.
Mercur continuă să afecteze fiecare zodie, nu și pe Tauri: Află cine ține de mână norocul și cum depășești neliniștea # UNIMEDIA
În timp ce Mercur își continuă călătoria prin semnele zodiacale, impactul său asupra comunicării și deciziilor devine evident. Astăzi, fiecare semn zodiacal va fi provocat să își echilibreze instinctele cu rațiunea. Află horoscopul zilei de 6 decembrie 2025.
Duminică, 7 decembrie, ora 17:30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la comedia „Arta conviețuirii”, regia Petru Vutcărău.
Vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, astăzi, fără a se înregistra precipitații semnificative. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, timpul se răcește treptat.
Ultima oră! Un polițist de frontieră s-a împușcat cu arma din dotare, în timpul serviciului # UNIMEDIA
În data de 5 decembrie curent, în jurul orei 21:30, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”, Direcția regională Nord, un angajat aflat în serviciu a suferit o auto-rănire cu arma din dotare, se arată într-un comunicat oficial. Poliția de Frontieră a anunțat despre incident la o zi distanță.
(video) „Un tunel fără lumină”. Alte 2 ședințe în dosarul fostului primar de Boldurești, acuzat că l-a lovit mortal pe Mihăiță, amânate: Ce spune mama băiatului # UNIMEDIA
Şedinţa de judecată a fostului primar Nicanor Ciochina, învinuit că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost din nou amânată. El a anunţat instanţa că este bolnav. Familia victimei susține că Nicanor Ciochină tergiversează intenționat procesul, scrie tvr.md
Deconectări de lumină, mâine, în trei localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că sâmbătă, 6 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
Un bărbat a fost găsit decedat pe o stradă din orașul Codru. Potrivit informațiilor, descoperirea macabră a avut loc pe data de 4 decembrie, iar oamenii legii întreprind măsuri pentru a-i stabili identitatea.
Premierul Alexandru Munteanu, detalii despre discuțiile cu misiunea FMI: Reforme pentru dezvoltarea economică a Moldovei, pe agendă # UNIMEDIA
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a țării noastre au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu. Experții FMI se vor afla în Republica Moldova în perioada 4-17 decembrie, pentru a analiza evoluțiile recente din economie, perspectivele și riscurile la nivel macroeconomic.
Zaharova acuză noi implicări ale unor români și moldoveni în atacuri cu drone în Ucraina: „Persoanele responsabile vor fi trase la răspundere” # UNIMEDIA
Rusia, reprezentată de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse Maria Zaharova, a lansat noi acuzații la adresa unor cetățeni români și moldoveni care luptă în Ucraina. Declarațiile, făcute în cadrul unui briefing susținut joi la Sankt Petersburg, au fost publicate și în limba română pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București, scrie adevărul.ro.
Dmitri Torner: Prima medalie pentru Moldova în acest sezon: Felicitări, Alina Stremous. Felicitări, Moldova! # UNIMEDIA
Dmitri Torner, președintele Federației de Biatlon și președintele Asociaţiei Sporturilor de Iarnă din Republica Moldova, a anunțat că este o „zi importantă pentru biatlonul din Republica Moldova – Alina Stremous, mândria noastră, a cucerit medalia de argint în proba sprint de 7,5 km în cadrul primei etape a Cupei Uniunii Internaţionale a Biatloniştilor, care a avut loc în Austria”.
„A intrat într-o apă de două ori”: Un moldovean, prins din nou traversând înot Prutul, în speranța că va ajunge în Germania # UNIMEDIA
Un moldovean de 38 de ani, a fost depistat de polițiștii de frontieră români, din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tomești, în timp ce încerca să intre ilegal pe teritoriul țării vecine, cu intenția de a ajunge ulterior în Germania.
Lituania va declara stare de urgenţă din cauza provocărilor venite din Belarus: De ce s-au închis aeroporturile din Vilnius şi Kaunas # UNIMEDIA
Premierul lituanian Inga Ruginiene a anunţat vineri că ţara sa va declara „stare de urgenţă naţională” din cauza baloanelor meteorologice folosite pentru contrabandă, lansate din Belarus, scrie digi24.ro.
(video) Capitala, în blocaj după ce PMAN a fost închisă pentru a da start sărbătorilor de iarnă: Mașinile circulă bară la bară # UNIMEDIA
Inaugurarea pomului de Crăciun a pus pe stop circulația în centrul capitalei. Șoferii sunt nevoiți să stea în ambuteiaje kilometrice și să circule bară la bară.
A scos portofelul, în loc de pașaport: Un ucrainean a vrut să mituiască un polițist de frontieră,ca să intre în Moldova # UNIMEDIA
Un cetățean ucrainean în vârstă de 61 de ani a încercat să mituiască un polițist de frontieră pentru a facilita trecerea frontierei de stat, potrivit unui comunicat oficial. Polițistul a refuzat banii și a raportat imediat incidentul.
În 2025, pacea a fost amenințată de noi conflicte militare, de intensificarea tensiunilor sociale și de o degradare a siguranței economice, scrie antena3. Republica Moldova a coborât două locuri în clasamentul general al IPG din 2025, ajungând pe poziția 66.
