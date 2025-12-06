(video) Cel mai lung și mai adânc tunel subacvatic din lume prinde contur: Mașinile vor merge 27 km pe sub mare

16:00

Un șofer aflat la volanul unui Mercedes a provocat un accident spectaculos într-o intersecție din Bihor, după ce a „zburat”, la propriu, peste un sens giratoriu și peste două autoturisme care urmau să intre în rond. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care mașina, condusă cu viteză mult peste limita legală, a tăiat rondul și s-a ridicat de pe carosabil, trecând ca un proiectil peste cele două vehicule aflate în față, scrie presa română.