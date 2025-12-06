(video) „Eram cu o „coroană” mai mare ca mine.” Milionarul moldovean care deține o rețea de cafenele: Cele mai importante lucruri nu le poți cumpăra cu bani
,
6 decembrie 2025 20:10
Deține o rețea populară de cafenele în Moldova și este milionar, dar are o abordare foarte specială față de bani - consideră că aceștia pot deveni o capcană, dacă îi folosești doar spre binele propriu, nu și al comunității din care faci parte. Este vorba despre antreprenorul Ruslan Cojocaru, care a dezvăluit, într-un interviu cu Dorin Galben, care a fost prima sa afacere în țară, cum i-au stricat banii relațiile, dar și ce l-a făcut să revină cu picioarele pe pământ și să caute un echilibru între carieră și viața personală, antreprenoriat și familie. Omul de afaceri a mai vorbit despre investiții, spiritualitate, rugăciunea inimii, pelerinajele sale pe Muntele Athos, care i-au transformat relația cu părintele său, cum e să fii tată a trei fete, dar și cum vede rolul bărbatului în cuplu.
20:10
19:50
Politiciana Irina Vlah îndeamnă la fapte bune. Ea participă astăzi la Târgul Internațional de Caritate, care are loc în capitală, la Palatul Republicii.
19:40
Aventura internaționalului moldovean Vladislav Blănuță (23 de ani) la Dinamo Kiev are șanse mari să se încheie în această iarnă, scrie digisport.ro.
19:10
Liderul socialiștilor, Igor Dodon se întreabă de ce tace conducerea Uniunii Europene sau cea de la Kiev în privința cazului de contrabandă cu muniții, descoperit la Albița. „Armamentul a intrat pe teritoriul UE și venea din Ucraina, dar toți tac. Cred că acest caz nu este unul întâmplător, iar în spate stă un jucător mare care joacă acum cărțile în regiune”, a declarat Igor Dodon la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
18:40
În ultimul an, la fiecare gală importantă apare cel puțin o celebritate care șochează printr-o siluetă mult mai subțire. Hollywood pare să fi intrat într-o nouă eră a „mărimii zero”, alimentată de injecțiile de slăbit precum Ozempic, Wegovy sau Mounjaro, scrie protv.ro.
18:20
Liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova a povestit, la un podcast, despre cum funcția de Procuror General s-a vândut ca la piață, atunci când guvernarea a fost preluată de Alianța pentru Integrare Europeană, iar instituția a ajuns sub controlul direct al lui Vladimir Plahotniuc. „Le-am spus atunci că acesta este începutul sfârșitului și așa și a fost. Mi s-a spus că Zubco (n.n. Procurorul General numit atunci) era foarte apropiat de Plahotniuc, fiind cumnat cu cel care îi gestiona toate afacerile”, a precizat Vlad Filat.
17:50
Fostul jucător al Naționalei Moldovei, Vasile Carauș s-a stins din viață, la vârsta de 37 de ani, după o luptă inegală cu o boală incurabilă, anunță Federația Moldovenească de Fotbal.
17:30
Una dintre cele mai mari companii aeriene din SUA, Southwest Airlines, introduce din 2026 o politică strictă pentru pasagerii care nu încap confortabil într-un singur loc, obligându-i să achiziționeze un bilet suplimentar încă din momentul rezervării. Măsura vine la pachet cu alte schimbări menite să aducă profituri mai mari companiei, dar provoacă îngrijorări în rândul călătorilor, scrie adevărul.ro.
17:20
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, afirmă că localitățile din preajma capitalei oferă condiții bune de trai, fiind mai accesibile la preț decât o „cușcă” din Chișinău. „Cetățeanul mai bine merge într-un sat, își cumpără o mașină cu un motor mic și merge 25–30 de minute până în Chișinău”, a declarat acesta la o emisiune de la tvr.
16:50
Sărbătoare excepțională în familia fostului președinte al României. Traian și Maria Băsescu marchează astăzi 50 de ani de căsătorie - nunta de aur. „Martor ne-a fost familia”, a scris Băsescu pe Facebook, publicând mai multe fotografii.
16:30
O mamă a fost reținută, după ce a agresat șase persoane la școala Jean Macé din Nisa, Franța, inclusiv pe directorul instituției. Potrivit publicațiilor franceze BFM și Nice Matin, citate de Libertatea, autoritățile au deschis o anchetă, iar primarul orașului, Christian Estrosi, a condamnat incidentul drept o „agresiune insuportabilă”.
16:10
Premierul Alexandru Munteanu declară că, nu vede drept catastrofală creșterea datoriei de stat până la 27 de miliarde de lei în 2026. „Nu e problemă să împrumuți, e foarte improtant cum folosești acești bani, noi vrem să îi folosim pentru investiții”, a precizat șeful Guvernului, înainte de ședința în care a fost aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor.
15:40
În diminețile reci, geamurile aburite pot să întârzie plecarea și să creeze disconfort, mai ales în momentele în care poate ești în întârziere. Există însă un truc simplu, pe care mulți șoferi îl folosesc cu succes și despre care spun că e un truc util, scrie spynews.ro.
15:20
Tânăra de 26 de ani , care a plecat de acasă în plină noapte, având cu ea un rucsac, a fost găsită fără suflare, în apropiere de Chișinău. Potrivit oamenilor legii, o versiune examinată ar fi sinuciderea.
15:00
După atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energetic important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. „Urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore”, anunță instituția statului printr-un comunicat.
14:40
Cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume este construit în Norvegia, pentru a reduce timpul de călătorie între orașele mari. Proiectul va fi parte a unei autostrăzi de-a lungul zonelor de coastă din Norvegia, potrivit CNN, citat de presa română.
14:10
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță că, în luna noiembrie 2025, a înregistrat 158 497 solicitări, dintre care 34% au fost apeluri non-urgente. Media zilnică a apelurilor recepționate a fost de aproximativ 5 283.
13:40
Uniunea Europeană a adoptat o nouă directivă pentru reducerea accidentelor rutiere în statele membre. Conform Știrile ProTV, permisul de conducere va deveni digital și va putea fi accesat pe telefon sau platforme online, relatează Libertatea.ro.
13:10
Fostul prim-ministru Vlad Filat susține că Vladimir Plahotniuc se afla în spatele Partidului Democrat din 2009, ar fi fost implicat în deturnarea protestelor din 7 aprilie și a puis frâne în negocierile din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, constituită din PLDM, AMN, PL și PD. „Plahotniuc mi-a zis că nu merg lucrurile în Alianță pentru că nu discut cu cine trebuie, adică cu dânsul”, a declarat Vlad Filat la un podcast.
12:40
Banca de Alimente anunță rezultatele colectei naționale „Binele din coșul tău”, desfășurată pe 29 noiembrie în rețelele Kaufland și Linella din întreaga țară. Într-o singură zi, au fost donate 20 de tone de produse alimentare, datorită generozității oamenilor și implicării zecilor de voluntari.
12:30
Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump, dar discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios, scrie news.ro.
12:20
Ministerul Educaţiei și Cercetării a publicat lista candidaților care au promovat etapa a doua a concursului, evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale, pentru funcția de director al Liceului Republican „Serghei Rahmaninov” din Chișinău. Au trecut această etapă Liubov Goldenberg și Vitali Gavrouc.
12:10
Peste 5 milioane de lei au fost ridicate de Centrul Național Anticorupție, după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție în procesul de achiziții publice, la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău.
11:50
În prima ediție LIVE a emisiunii Vocea României 2025, Soledad Baciu, din echipa Tudor, a cucerit publicul cu o interpretare emoționantă a piesei Memory, scrie protv.ro.
11:40
Pantone a dezvăluit în sfârșit culoarea anului 2026: „Cloud Dancer”, un alb neutru care promite să transforme tendințele din modă, beauty și design interior, scrie protv.ro.
11:10
Bradul de Crăciun din centrul capitalei și-a aprins astăzi luminițele. Sute de oameni s-au adunat pentru a simți din plin feeria sărbătorilor de iarnă, iar copiii în glas l-au strigat pe Moș Crăciun. Urmărește live pe UNIMEDIA.
11:10
Fostul președinte al țării, Igor Dodon, care a demisionat în Legislativul trecut din funcția de deputat, declară că de această dată își va păstra mandatul. „În actualul Parlament este vesel”, a comentat liderul socialiștilor la UNInterviu pentru UNIMEDIA și a explicat la ce se referă.
10:40
O geantă Birkin creată de casa de modă Hermès și care i-a aparținut artistei Jane Birkin a fost vândută vineri pentru 2,45 milioane de euro, taxe incluse, în cadrul unei licitații organizate la Abu Dhabi, scrie adevarul.ro.
10:10
Președinta fracțiunii PAS în CMC, directoarea Moldexpo, Zinaida Popa, a contractat în 2025 un credit în valoare totală de aproape 2 milioane de lei de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Împrumutul în două tranșe, cu termene de rambursare până în anul 2030 și 2044, dar și cu dobândă, a fost trecut în declarația de avere și interese personale a consilierei.
09:50
Pe 6 decembrie, Béla I al Ungariei a fost încoronat, iar Experimentul Pitești a început.
09:40
În timp ce Mercur își continuă călătoria prin semnele zodiacale, impactul său asupra comunicării și deciziilor devine evident. Astăzi, fiecare semn zodiacal va fi provocat să își echilibreze instinctele cu rațiunea. Află horoscopul zilei de 6 decembrie 2025.
09:20
Duminică, 7 decembrie, ora 17:30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la comedia „Arta conviețuirii”, regia Petru Vutcărău.
09:10
Vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, astăzi, fără a se înregistra precipitații semnificative. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, timpul se răcește treptat.
01:10
În data de 5 decembrie curent, în jurul orei 21:30, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”, Direcția regională Nord, un angajat aflat în serviciu a suferit o auto-rănire cu arma din dotare, se arată într-un comunicat oficial. Poliția de Frontieră a anunțat despre incident la o zi distanță.
21:10
Şedinţa de judecată a fostului primar Nicanor Ciochina, învinuit că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost din nou amânată. El a anunţat instanţa că este bolnav. Familia victimei susține că Nicanor Ciochină tergiversează intenționat procesul, scrie tvr.md
20:50
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că sâmbătă, 6 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
20:30
Un bărbat a fost găsit decedat pe o stradă din orașul Codru. Potrivit informațiilor, descoperirea macabră a avut loc pe data de 4 decembrie, iar oamenii legii întreprind măsuri pentru a-i stabili identitatea.
20:10
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a țării noastre au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu. Experții FMI se vor afla în Republica Moldova în perioada 4-17 decembrie, pentru a analiza evoluțiile recente din economie, perspectivele și riscurile la nivel macroeconomic.
19:40
Rusia, reprezentată de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse Maria Zaharova, a lansat noi acuzații la adresa unor cetățeni români și moldoveni care luptă în Ucraina. Declarațiile, făcute în cadrul unui briefing susținut joi la Sankt Petersburg, au fost publicate și în limba română pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București, scrie adevărul.ro.
19:40
Dmitri Torner, președintele Federației de Biatlon și președintele Asociaţiei Sporturilor de Iarnă din Republica Moldova, a anunțat că este o „zi importantă pentru biatlonul din Republica Moldova – Alina Stremous, mândria noastră, a cucerit medalia de argint în proba sprint de 7,5 km în cadrul primei etape a Cupei Uniunii Internaţionale a Biatloniştilor, care a avut loc în Austria”.
19:20
Un moldovean de 38 de ani, a fost depistat de polițiștii de frontieră români, din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tomești, în timp ce încerca să intre ilegal pe teritoriul țării vecine, cu intenția de a ajunge ulterior în Germania.
19:00
Premierul lituanian Inga Ruginiene a anunţat vineri că ţara sa va declara „stare de urgenţă naţională” din cauza baloanelor meteorologice folosite pentru contrabandă, lansate din Belarus, scrie digi24.ro.
18:40
18:40
Un cetățean ucrainean în vârstă de 61 de ani a încercat să mituiască un polițist de frontieră pentru a facilita trecerea frontierei de stat, potrivit unui comunicat oficial. Polițistul a refuzat banii și a raportat imediat incidentul.
18:10
În 2025, pacea a fost amenințată de noi conflicte militare, de intensificarea tensiunilor sociale și de o degradare a siguranței economice, scrie antena3. Republica Moldova a coborât două locuri în clasamentul general al IPG din 2025, ajungând pe poziția 66.
17:40
17:40
17:20
Bradul de Crăciun din centrul capitalei își aprinde astăzi luminițele. Sute de oameni s-au adunat pentru a simți din plin feeria sărbătorilor de iarnă, iar copiii în glas îl strigă pe Moș Crăciun. Urmărește live pe UNIMEDIA.
17:10
Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca (ITPF Iași) au depistat o femeie din Republica Moldova, căutată internațional pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane.
17:00
Irlanda oferă până la 84.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate, într-un program național de revitalizare ce sprijină renovarea locuințelor abandonate și repopularea comunităților aflate în declin. Schema este o extindere a unui program existent în Irlanda continentală, care a urmat exemplele Italiei și Spaniei, pentru repopularea satelor montane abandonate, scrie libertatea.ro.