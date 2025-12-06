Vrei să faci legume la cuptor? Trucul de care ai nevoie pentru a fi crocante și delicioase

18:40

De fiecare dată când sunt majorate tarifele la apă pentru soroceni, auzim întrebări, iar în ultimii ani acestea se observă şi în comentarii pe rețelele de socializare, în care oamenii se arată nedumeriți de faptul că pe malul Nistrului apa este mai scumpă decât în alte orașe, aflate la zeci de kilometri distanţă. Așa că […] Post-ul Cum se formează tarifele pentru apă: de ce nu contează apropierea municipiului Soroca de Nistru? apare prima dată în Observatorul de Nord.