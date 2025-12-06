Vrei să faci legume la cuptor? Trucul de care ai nevoie pentru a fi crocante și delicioase
Legumele coapte la cuptor sunt o opțiune delicioasă și sănătoasă pentru orice masă. În acest fel le vei accentua aromele naturale și le conferă o textură crocantă la exterior și o consistență fragedă la interior. Coacerea legumelor este simplă și nu necesită multe ingrediente. Totuși, trebuie să fii atentă la câteva detalii dacă vrei să
Există unele preparate care, indiferent câte decenii trec peste ele, păstrează aceeași încărcătură de emoție și nostalgie. Unul dintre aceste preparate sunt delicioasele gogoși înfuriate, a căror rețetă ți-o oferim detaliată mai jos. Este rețeta unui desert tradițional născut din mâinile grijulii ale bunicii, care știa cum să îmblânzească orice aluat, oricât de „supărat" ar
Șase legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Sunt perfecte pentru imunitate
Când ne gândim la alimente bogate în vitamina C, portocalele sunt primele care ne vin în minte. Totuși, există multe vegetale care conțin o cantitate mai mare din această vitamină esențială. Iată o listă de legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Vitamina C este cunoscută în special pentru rolul său în
Acest delicios snack circulă în mediul online de ceva vreme. Vezi care sunt beneficiile consumului de curmale cu unt și ce arată nutriționiștii în acest sens. Uneori asociate cu o bucățică de ciocolată neagră, aceste combinații par a fi deosebit de populare. Fructele uscate erau considerate cândva alimente cu indice glicemic ridicat. Înseamnă că aveau
Colegiul de Arte „Nicolae Botgros" din Soroca aniversează 85 de ani de activitate / GALERIE FOTO
Astăzi la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros" din Soroca a avut loc festivitatea prilejuită de 85 de ani de la fondarea instituției. Elevi și absolvenți, profesori și oaspeți de onoare, toți au venit să cinstească forjeria de oameni de cultură de pe malul Nistrului. În discursul directorului Colegiul de Arte „Nicolae Botgros" din Soroca, Emilian
Cum se formează tarifele pentru apă: de ce nu contează apropierea municipiului Soroca de Nistru?
De fiecare dată când sunt majorate tarifele la apă pentru soroceni, auzim întrebări, iar în ultimii ani acestea se observă şi în comentarii pe rețelele de socializare, în care oamenii se arată nedumeriți de faptul că pe malul Nistrului apa este mai scumpă decât în alte orașe, aflate la zeci de kilometri distanţă. Așa că
Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar întrebarea „Brad natural sau artificial?" revine în atenția sorocenilor. În timp ce unii se lasă cuceriți de mirosul și farmecul pomului adevărat, alții aleg comoditatea și durabilitatea unui brad artificial. Am hotărât să aflăm care sunt preferințele locuitorilor și motivele pentru care fac această alegere. „Anul 2025 l-am
Ziua Internațională a Voluntarului ne amintește, în fiecare an, că schimbarea începe cu oameni obișnuiți, care fac gesturi extraordinare. În comunitățile noastre, voluntariatul prinde contur prin poveștile celor care se implică zi de zi. Printre ei se numără și doi tineri care ne-au vorbit cu sinceritate despre drumul lor, despre începuturi și despre schimbarea pe
Bărbatul care a ucis o femeie în aprilie 2025, a comis mai multe furturi din locuințe, iar ulterior, a deschis focul asupra unui polițist – trimis pe banca acuzaților
Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Ciocana a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată o cauză penală complexă ce vizează acțiunile unui bărbat cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni: omor intenționat, furturi săvârșite prin pătrundere în locuință, sustragerea și păstrarea ilegală a armelor și munițiilor, precum și tentativă de omor asupra unui reprezentant al
Trebuie să recunoaștem – societatea modernă globală este în plină criză. Ea nu a fost perfect stabilă niciodată și cunoaștem că se dezvoltă pe spirală, mânată de energia generată de crize, dar au existat perioade când la ieșirea din îmbrățișarea lor mortală societatea globală modernă a convenit asupra unor reguli comune care să dea viață
Mascații din BPDS „Fulger" au desfășurat 50 de percheziții, inclusiv în raionul Soroca
Ieri, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații din BPDS „Fulger", au desfășurat peste 50 de percheziții în mai multe raioane ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău. Acțiunile au fost întreprinse în cadrul unui dosar penal privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova, instruirile având loc
Declarațiile bărbatului care a găsit drona de la Pepeni: „Am crezut că e îngrășământ"
Drona descoperită la Pepeni a fost găsită din întâmplare de un localnic care credea că este un sac de îngrășăminte. Bărbatul afirmă că nu era informat că trebuie să sune la 112 și plănuia să ducă obiectul militar la Primărie, transmite zugo.md. Potrivit acestuia, drona i-a părut inițial un sac de îngrășăminte. „Eu ziceam că-i un
Curs valutar, 5 decembrie 2025: euro crește cu patru bani, iar dolarul este mai scump cu un ban
Conform cursului vașutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 5 decembrie 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 4 bani mai mult decât ieri. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 95 de bani, cu un ban mai mult. Leul românesc va avea valoarea de
Horoscopul zilei de 5 decembrie 2025. Leii își depășesc temerile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ziua de astăzi îți aduce oportunități de creștere, momente de tandrețe, situații care cer adaptare și ocazii care te provoacă să te cunoști mai bine. Indiferent de zodie, primești o lecție valoroasă care te ajută să evoluezi și să privești înainte cu mai multă încredere. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia
Culmea războiului: rușii își doresc ca un oraș „cucerit" să se numească Putingrad
Tableta de vineri Probabil, când Putin a atacat mișelește Ucraina avea în cap două scenarii, și ambele pozitive și dătătoare de speranță: primul – în două sau trei zile a doua armată a lumii (!!!) va mărșălui pe străzile Kievului (nu întâmplător în rucsacurile primilor ruși uciși în calea spre „victorie" a fost găsită și
Astăzi, 5 decembrie 2025, benzina și motorina se mai ieftinesc, cu doi bani și 21 de bani, respectiv
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 5 decembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,23 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,12 lei, ceea ce înseamnă o ieftinire cu doi bani
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 5 decembrie, vom avea o zi răcoroasă, dar fără precipitații. Astfel, valorile termice se vor încadra între +1 și +6 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 86 procente, iar vântul va bate cu viteza
Cerințe mai stricte de biosecuritate pentru protejarea sectorului avicol – ANSA avertizează fermierii despre riscul ridicat de gripă aviară
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a organizat o întrevedere cu fermierii care cresc și comercializează păsări în Republica Moldova, în contextul agravării situației epidemiologice în Europa, unde continuă să fie raportate focare de gripă aviară, transmite moldpres.md Reprezentanții ANSA, ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și producători din sectorul avicol au discutat despre riscurile
De la 1 ianuarie 2026, îndemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21 350 de lei până la 21 886 de lei
Începând cu data de 1 ianuarie 2026, =ndemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21 350 de lei până la 21 886 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Modificările sunt incluse în proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, care a fost aprobat astăzi de către Guvern. Aceasta
Angajații Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia, în baza informațiilor operative privind consumul și comercializarea drogurilor, au efectuat o percheziție autorizată la domiciliul unui bărbat de 42 de ani, locuitor al raionului, anterior cercetat pentru infracțiuni similare. În timpul percheziției au fost depistate și ridicate droguri de origine vegetală, în valoare
Membrii clubului de dans „Eleganța vârstei" s-au reunit din nou într-o atmosferă caldă, plină de voie bună și mișcare. Activitatea a continuat tradiția momentelor frumoase în care dansul devine o punte între generații, dar și o modalitate de a menține sănătatea fizică și mentală. Participanții au dansat cu entuziasm dansurile deja îndrăgite, care au devenit
Dacă a venit luna decembrie, înseamnă că sărbătorile de iarnă bat deja la ușă, iar în aer începe să se simtă mirosul de brad, lumină și așteptare. Este perioada în care gospodăriile se pregătesc de magie, iar oamenii încep, tradițional, să-și aleagă bradul perfect pentru Crăciun. An de an,
Un colier cu diamante și mulți-mulți bani. Evghenia Guțul cheamă ANI în judecată # Observatorul de Nord
Evghenia Guțul, condamnată de prima instanță la șapte ani de închisoare, a acționat Autoritatea Națională de Integritate (ANI) în judecată. Deținută în penitenciarul 13 din capitală, Guțul nu este de acord cu constatările inspectorului de integritate, care i-ar fi depistat o avere nejustificată de peste 1 milion și 200 de mii de lei. Cererea bașcanei […] Post-ul Un colier cu diamante și mulți-mulți bani. Evghenia Guțul cheamă ANI în judecată apare prima dată în Observatorul de Nord.
În prezent, peste 1.200 de specialiști lipsesc în spitale, centre de sănătate și farmacii. Cea mai mare parte a acestui deficit o reprezintă asistenții medicali, pentru care există 847 de posturi neacoperite, urmați de medicii de familie, unde mai sunt necesari încă 259 de specialiști. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a precizat că la […] Post-ul Sisitemul medical din Republica Moldova: minus circa 1.200 de specialiști apare prima dată în Observatorul de Nord.
Peste 1,5 milioane de lei a alocat Ministerul Sănătății pentru ca Spitalul raional Soroca să activeze în condiții optime # Observatorul de Nord
Pe parcursul anului 2025 IMSP Spitalul Raional Soroca a beneficiat de susținerea financiară a Ministerului Sănătății pentru realizarea proiectelor, care a oferit crearea condițiilor favorabile de lucru și o infrastructură corespunzătoare fiind o prioritate în dezvoltarea instituției. Lucrările de reparaţie a sălii de ședințe, întrarea și holul instituției, secția de sterilizare și proiectul de […] Post-ul Peste 1,5 milioane de lei a alocat Ministerul Sănătății pentru ca Spitalul raional Soroca să activeze în condiții optime apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar. 4 decembrie 2025: euro crește cu cinci bani, iar dolarul valorează cu trei bani mai puțin # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 4 decembrie 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 76 de bani, cu 5 bani mai mult. Dolarul american are valoarea de 16 lei și 94 de bani, cu 3 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de […] Post-ul Curs valutar. 4 decembrie 2025: euro crește cu cinci bani, iar dolarul valorează cu trei bani mai puțin apare prima dată în Observatorul de Nord.
Unu din cinci copii din clasa 1, din Republica Moldova, suferă de greutate în exces # Observatorul de Nord
Potrivit datelor din runda a 6-a a Studiului COSI Moldova, în Republica Moldova, 1 din 5 copii din clasa a I-a suferă de greutate în exces. Deși acest nivel este mai scăzut decât media europeană, unde 1 din 4 copii au suprapondere, tendința națională rămâne una îngrijorătoare, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Rezultatele arată […] Post-ul Unu din cinci copii din clasa 1, din Republica Moldova, suferă de greutate în exces apare prima dată în Observatorul de Nord.
Benzina și motorina continuă să se ieftinească – astăzi, 4 decembrie 2025, cu un ban și, respectiv, 20 de bani # Observatorul de Nord
Pentru ziua de astăzi, 4 decembrie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,25 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,33 lei, ceea ce înseamnă o ieftinire cu […] Post-ul Benzina și motorina continuă să se ieftinească – astăzi, 4 decembrie 2025, cu un ban și, respectiv, 20 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi îți aduce oportunități de creștere, vindecare și transformare, indiferent de zodie. Unele zodii vor simți nevoia de introspecție, altele de acțiune, însă toate zodiile sunt conduse spre o versiune mai autentică și mai puternică. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 […] Post-ul Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Moldovenii care decid să se reîntoarcă acasă vor putea să-și repatrieze bunurile, în special automobilul # Observatorul de Nord
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate /PAS/ a anunțat că a înregistrat un proiect de lege prin care vor fi extinse criteriile de aplicare a Legii privind repatrierea bunurilor, pentru ca mai mulți cetățeni moldoveni, care aleg să se întoarcă acasă, să poată să-și repatrieze bunurile, inclusiv automobilele personale, comunică moldpres.md. În cadrul unei conferințe de […] Post-ul Moldovenii care decid să se reîntoarcă acasă vor putea să-și repatrieze bunurile, în special automobilul apare prima dată în Observatorul de Nord.
În anul 2026 NU vom mai primi compensații în factură pentru energia electrică # Observatorul de Nord
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că Guvernul nu prevede ompensații în factură pentru energia electrică, dar se va concntra pe compensații monetare pentru căldură. Vă reamintim că, în anul acesta, 2025, Guvernul a compensat primii 110 kWh de energie electrică consumați lunar de fiecare gospodărie din Republica Moldova. Astfel, primii […] Post-ul În anul 2026 NU vom mai primi compensații în factură pentru energia electrică apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 4 decembrie 2025: vom avea puțină ploaie și temperaturi adecvate perioadei # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 4 decembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme posomorâtă, sunt posibile ploi de scurtă durată, iar valorile termice vor fi adecvate perioadei. Astfel, în termometre vom avea de la +6 până la +9 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 25 la sută, umiditatea aerului va […] Post-ul Meteo, 4 decembrie 2025: vom avea puțină ploaie și temperaturi adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Percheziții anticorupție la Penitenciarul nr. 6 din Soroca: un șef de secție, reținut pentru 72 de ore # Observatorul de Nord
Ofițerii CNA și procurorii din Bălți au descins astăzi la Penitenciarul nr. 6 Soroca, unde un șef de secție este bănuit că ar fi cerut și primit bani de la soția unui deținut pentru a facilita introducerea unor obiecte interzise în instituția de detenție. Perchezițiile, efectuate în prima parte a zilei, vizează conducerea penitenciarului, un […] Post-ul Percheziții anticorupție la Penitenciarul nr. 6 din Soroca: un șef de secție, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Observatorul de Nord.
„Trecutul modelat” – elevii au transformat istoria în artă, în cadrul Săptămânii Socioumaniste # Observatorul de Nord
În cadrul Săptămânii Socioumaniste, elevii Liceului Teoretic „C. Stere”, au demonstrat că istoria poate prinde viață atunci când este înțeleasă prin creativitate și explorare. Expoziția „Trecutul modelat. Expoziție de proiecte istorice” a reunit zeci de machete și proiecte tematice realizate de copii în cadrul orelor de istorie. Produsele expuse sunt rezultatul activităților de educație transdisciplinară, […] Post-ul „Trecutul modelat” – elevii au transformat istoria în artă, în cadrul Săptămânii Socioumaniste apare prima dată în Observatorul de Nord.
„Toți diferiți, toți egali” – activitate dedicată incluziunii, organizată de ONG „Razele Viitorului” # Observatorul de Nord
ONG „Razele Viitorului” a desfășurat astăzi o activitate cu genericul „Toți diferiți, toți egali”, un eveniment dedicat promovării incluziunii, toleranței și respectului reciproc între copii și tineri. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Centrul de Creație pentru Copii și Adolescenți „Speranța”, contribuind la crearea unui spațiu educativ și creativ pentru participanți. Organizatorii au exprimat […] Post-ul „Toți diferiți, toți egali” – activitate dedicată incluziunii, organizată de ONG „Razele Viitorului” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Celebrul deja cor BELCANTO, de la Școala de Arte „Eugeniu Coca” din municipiul Soroca, urmează să participe la Concursul Internațional „Alfrēds Feil”, pentru tinerii cântăreți de muzică populară. Discipolii doamnei Ludmila Samarin vor evolua alături de tineri artiști și colective din Letonia, Lituania, Slovacia, Bulgaria, Kazahstan, Ucraina, Polonia, Japonia și China. Vă ținem pumnii, corul […] Post-ul Să ținem pumnii, corului BELCANTO și dirijoarei Ludmila Samarin! apare prima dată în Observatorul de Nord.
Dronă prăbușită la Sângerei, cărată cu motoblocul: Seamănă cu aparatul găsit la Florești # Observatorul de Nord
Alertă la Pepeni, Sîngerei. Primarul localității, Oleg Cernei, a anunțat pe Facebook că a fost găsită o dronă. Potrivit imaginilor, aparatul a fost cărat în sat cu motocultorul, transmite htv8.md Contactată de TV8, purtătoarea de cuvânt a Armatei Naționale, Ala Diaconu, ne-a comunicat că poliția va reveni cu informații la subiect. Post-ul Dronă prăbușită la Sângerei, cărată cu motoblocul: Seamănă cu aparatul găsit la Florești apare prima dată în Observatorul de Nord.
Revedere care înduioșează! Irina Rimes față-n față cu prima învățătoare: „Spuneam că vom face concerte mari cu Irina” # Observatorul de Nord
Invitată la un post de televiziune român, artista momentului, Irina Rimes a avut parte de o surpriză care a dus-o direct înapoi în copilărie: reîntâlnirea cu învățătoarea ei din clasele primare, Efimia Capcelea, pe care o numește cu drag „Nana Finia”. Deși obișnuită cu camerele și cu lumina reflectoarelor, Irina a mărturisit încă de la […] Post-ul Revedere care înduioșează! Irina Rimes față-n față cu prima învățătoare: „Spuneam că vom face concerte mari cu Irina” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Campania „16 zile de activism”: Procuratura trage un nou semnal de alarmă privind violența sexuală # Observatorul de Nord
În cadrul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen” Procuratura continuă să atragă atenția publicului asupra cazurilor de violență sexuală, abuz și exploatare a minorilor și să promoveze dreptul fiecărei persoane la protecție, siguranță și respect, informează procuratura.md În acest context, Procuratura informează că, printr-o sentință recentă a unei instanțe din centrul țării, […] Post-ul Campania „16 zile de activism”: Procuratura trage un nou semnal de alarmă privind violența sexuală apare prima dată în Observatorul de Nord.
Orașul Drochia va beneficia de servicii mai eficiente de intervenție în caz de calamități # Observatorul de Nord
Acest lucru va fi posibil datorită unui nou set de echipamente moderne furnizate de Uniunea Europeană, de care a beneficiat orașul Drochia, la fel ca și alte cinci orașe – Iargara, Sângerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir. Întreprinderile municipale din aceste localități au recepționat utilaje specializate în valoare totală de aproape 2 milioane de lei, […] Post-ul Orașul Drochia va beneficia de servicii mai eficiente de intervenție în caz de calamități apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, nu exclude că instituția pe care o conduce ar putea să examineze posibilitatea introducerii unor restricții sau chiar a unei interdicții asupra utilizării artificiilor și petardelor. Cauza? Efectele nocive asupra faunei, mediului și sănătății publice. Conform oficialului, „instituția lucrează la identificarea unui mecanism de reglementare „echilibrat și eficient”. Vă reamintim că, […] Post-ul Utilizarea artificiilor și petardelor: între restricții și interdicții apare prima dată în Observatorul de Nord.
Emilian Crețu se vrea primar de Orhei! „Dacă sunt alegeri noi, eu candidez! E aproape de Negureni” # Observatorul de Nord
După ce primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a demisionat din funcție, actorul și influencerul, căruia Maia Sandu i-ar fi propus fotoliu de deputat, Emilian Crețu a spus că vrea să vină el la cârma orașului, informează cancan.md Mai în glumă, mai în serios, acesta a spus că îl avantajează locația, întrucât este aproape de satul […] Post-ul Emilian Crețu se vrea primar de Orhei! „Dacă sunt alegeri noi, eu candidez! E aproape de Negureni” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Asociația „Iubire și Încredere” din Iași a adus pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” o seară în care întreaga sală a vibrat la unison cu armoniile corale extraordinare ale participanților. Cei prezenți la Gala Festivalului-Concurs Coral pentru Tineret „Gavriil Musicescu”, ediția a XII-a: Emoție, Artă și Excelență! au trăit împreună momente pline de sensibilitate, energie […] Post-ul Corul BELCANTO – inspirație, emoție și bucurie! apare prima dată în Observatorul de Nord.
A fost stabilită valoarea compensațiilor la căldură: minimum – 500 de lei și maximum – 1.000 de lei # Observatorul de Nord
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură pentru perioada rece 2025-2026. Ca și în sezonul precedent, compensația va fi acordată ca plată monetară. Suma va fi transferată pe cardul bancar sau va putea fi ridicată de la orice oficiu poștal din țară, doar cu prezentarea buletinului […] Post-ul A fost stabilită valoarea compensațiilor la căldură: minimum – 500 de lei și maximum – 1.000 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cu sprijinul Uniunii Europene, familiile din Republica Moldova vor continua să beneficieze de compensații la energia electrică # Observatorul de Nord
În luna februarie a acestui an a fost lansat Programul de oferire a compensațiilor la energia electrică, iar guvernul a decis, astăzi, că familiile din Republica Moldova vor beneficia de aceste compensații din oficiu, în factură, fără a fi nevoie de anumite acțiuni din partea consumatorilor. Astfel, de aceste compensații vor beneficia circa 1.200.000 de […] Post-ul Cu sprijinul Uniunii Europene, familiile din Republica Moldova vor continua să beneficieze de compensații la energia electrică apare prima dată în Observatorul de Nord.
Tumoră rară operată cu succes la Institutul de Urgență. O tânără, salvată printr-o intervenție minim invazivă # Observatorul de Nord
O tânără, angajată în sistemul medical, a primit o nouă șansă la viață după ce o formațiune tumorală mediastinală rară i-a fost operată de medicii de la Institutul de Medicină Urgentă, comunică moldpres.md Potrivit IMU, formațiunea tumorală, de aproximativ 4×2 cm, a fost identificată prin tomografie computerizată cu substanță de contrast. Conform specialiștilor din cadrul […] Post-ul Tumoră rară operată cu succes la Institutul de Urgență. O tânără, salvată printr-o intervenție minim invazivă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff a fost una constructivă și…nimic mai mult # Observatorul de Nord
Principalul rezultat al întâlnirii de la Moscova, dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff a fost „discuția constructivă și disponibilitatea părților de a-și continua eforturile”, vorba consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov. Referitor la problema celor 19 la sută din teritoriile ocupate de Federația Rusă în Ucraina nu a fost găsită nici […] Post-ul Întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff a fost una constructivă și…nimic mai mult apare prima dată în Observatorul de Nord.
Concursul ,,Descoperă orașul tău” a fost câștigat de elevii de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” # Observatorul de Nord
Cu scopul de promovare a locurilor turistice din municipiul Soroca, ridicarea nivelului de pregătire a elevilor, îndeplinirea activităților din Planul de acțiuni pentru tineret în anul 2025 și petrecerea cu folos a timpului liber, Serviciul Tineret şi Sport din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului Soroca, în comun cu Instituția Publică Centrul Raional pentru Tineret din Soroca […] Post-ul Concursul ,,Descoperă orașul tău” a fost câștigat de elevii de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” apare prima dată în Observatorul de Nord.
„ADALVA” SRL recheamă de la consumatori ouăle de găină, cu marcajul 3MD IL 017 și data durabilității minimale până la 28.12.2025, inclusiv. # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Aliimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar „ADALVA” SRL recheamă de la consumatori următorul produs: Ouă de găină (ouă pentru consum uman), cu marcajul 3MD IL 017 și data durabilității minimale până la 28.12.2025, inclusiv. Motivul rechemării produselor: Depistate de reziduuri de medicamente de uz veterinar, antibioticul Salinomicin, din […] Post-ul „ADALVA” SRL recheamă de la consumatori ouăle de găină, cu marcajul 3MD IL 017 și data durabilității minimale până la 28.12.2025, inclusiv. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 3 decembrie 2025: euro crește cu trei bani, iar dolarul valorează cu cinci bani mai mult # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 3 decembrie 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 71 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 97 bani, cu 5 bani mai mult. Leul românesc va avea valoarea de […] Post-ul Curs valutar, 3 decembrie 2025: euro crește cu trei bani, iar dolarul valorează cu cinci bani mai mult apare prima dată în Observatorul de Nord.
