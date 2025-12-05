Serviciile consulare pentru diaspora din SUA vor fi digitalizate
Radio Chisinau, 5 decembrie 2025 13:15
Digitalizarea serviciilor consulare și facilitarea accesului cetățenilor la documente au fost principalele subiecte discutate de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și președintele Parlamentului Igor Grosu cu membrii comunității moldovenești din Washington.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 30 minute
13:15
Digitalizarea serviciilor consulare și facilitarea accesului cetățenilor la documente au fost principalele subiecte discutate de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și președintele Parlamentului Igor Grosu cu membrii comunității moldovenești din Washington.
Acum o oră
13:00
Reuniunea Consiliului Ministerial al OSCE. Oana Țoiu: Dosarul transnistrean nu trebuie să afecteze în vreun fel parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova # Radio Chisinau
În contextul participării la reuniunea Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (#OSCE), desfășurată la Viena în perioada 4-5 decembrie 2025, ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu ambasadorul Thomas Lenk, Reprezentantul Special al Președinției în Exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană.
12:45
Prețul la motorină coboară din nou sub pragul de 20 lei/litru, ca rezultat al scăderilor continue din ultimele două săptămâni. În această perioadă, media zilnică a scăderilor la motorină a fost de aproximativ 0,6%, ceea ce a generat o reducere cumulată de 1,27 lei/litru.
12:40
Istoria încă neterminată a unei interprete franceze de mare succes.
Acum 2 ore
12:25
Republica Moldova înregistrează progrese semnificative în reglementarea piețelor, potrivit indicatorilor Băncii Mondiale # Radio Chisinau
Indicatorii Băncii Mondiale privind reglementarea piețelor (PMR) arată că Republica Moldova a realizat progrese vizibile în ultimii ani, apropiindu-se tot mai mult de standardele economiilor europene.
12:05
LIVE | Conferință de presă susținută de copreședinții Comitetul Parlamentar de Asociere RM-UE, Marcel Spatari și Siegfried Mureșan # Radio Chisinau
Conferință de presă susținută de copreședinții Comitetului Parlamentar de Asociere RM-UE, Marcel Spatari și Siegfried Mureșan
11:55
Alertă de călătorie în Grecia: Posibile blocaje rutiere din cauza protestelor fermierilor # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Grecia avertizează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia că protestele fermierilor vor continua și în zilele următoare, ceea ce poate provoca perturbări serioase ale circulației rutiere.
11:40
CNAM a transferat în avans peste 960 de milioane de lei pentru serviciile medicale din luna decembrie # Radio Chisinau
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste 962 de milioane de lei pentru acoperirea serviciilor ce urmează să fie oferite populației în luna decembrie.
Acum 4 ore
11:15
„O decizie va fi luată în viitorul apropiat”. Volodimir Zelenski a început să-i caute un înlocuitor lui Andrii Iermak # Radio Chisinau
În discursul său de joi seara, Volodimir Zelenski a anunțat că a avut întâlniri cu candidații la funcția de șef al cabinetului președintelui, înlocuindu-l pe Andrii Iermak, care și-a prezentat demisia la scurt timp după ce autoritățile anticorupție l-au implicat în scandalul de fraudă la scară largă de la operatorul rețelei electrice de stat Ukrenergo, relatează Kyiv Post.
11:00
Situația regională și sprijinul pentru Ucraina, discutate de Mihai Popșoi și trimisul special al lui Trump, Keith Kellogg # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Oficialii au vorbit despre provocările actuale ale Republicii Moldova, războiul din Ucraina, evoluțiile de securitate din regiune, precum și modul în care putem întări cooperarea dintre țara noastră și SUA.
10:40
Siegfried Mureșan: Situația din regiunea transnistreană nu influențează cursul Republicii Moldova spre UE # Radio Chisinau
Situația din regiunea transnistreană nu va constitui un obstacol în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a menționat eurodeputatul Siegfried Mureșan într-un interviu pentru IPN. Potrivit eurodeputatului, obiectivul principal al Uniunii Europene este garantarea siguranței pe ambele maluri ale Nistrului și asigurarea unei vieți pașnice pentru toți cetățenii Republicii Moldova.
10:25
Procurorul Ion Covalciuc, candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, s-a retras din concurs, iar Comisia de Evaluare a Judecătorilor a luat act de această decizie. Cererea de retragere a fost transmisă atât Comisiei, cât și Consiliului Superior al Magistraturii
10:05
SUA permit benzinăriilor Lukoil din afara Rusiei să activeze până la sfârșitul lunii aprilie 2026 # Radio Chisinau
Administrația Trump a autorizat joi derularea de tranzacții cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, acordând o derogare de la sancțiunile impuse în octombrie pentru rolul pe care veniturile companiei petroliere îl joacă în sprijinirea războiului Moscovei în Ucraina, transmite Reuters.
09:50
În lumina caldă a sărbătorilor, care ne reunește și ne inspiră la fapte bune, Misiunea Socială „Diaconia” anunță lansarea Campaniei de Crăciun „În brațele mamei”. Această inițiativă, devenită deja o tradiție a generozității, își propune să construiască o comunitate sensibilă și receptivă la dificultățile mamelor rămase singure cu un prunc în brațe.
09:45
De ce nu merge nici un plan de pace: Putin insistă să ajungă lângă R. Moldova (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău explică de ce niciun plan de pace nu funcționează: Putin nu renunță la obiectivul maximal – controlul întregii Ucraine. Deși afirmă public că vrea doar regiunile anexate ilegal împreună cu Crimeea, liderul de la Kremlin vorbește deja despre anexarea întregului Donbas și a „Novorossiei”, inclusiv Odesa, care este chiar la hotar cu Republica Moldova. Totodată, jurnaliștii rețin și avertismentul președintelui francez Emmanuel Macron, potrivit căruia Donald Trump ar fi pe cale să trădeze Ucraina.
Acum 6 ore
09:30
De ce nu merge nici un plan de pace: Putin insistă să ajungă lângă Moldova (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău explică de ce niciun plan de pace nu funcționează: Putin nu renunță la obiectivul maximal – controlul întregii Ucraine. Deși afirmă public că vrea doar regiunile anexate ilegal împreună cu Crimeea, liderul de la Kremlin vorbește deja despre anexarea întregului Donbas și a „Novorossiei”, inclusiv Odesa, care este chiar la hotar cu Republica Moldova. Totodată, jurnaliștii rețin și avertismentul președintelui francez Emmanuel Macron, potrivit căruia Donald Trump ar fi pe cale să trădeze Ucraina.
09:15
Prim-ministrul Alexandru Munteanu oferă detalii despre discuțiile cu misiunea FMI: „Previziunile de creștere economică vor fi revizuite” # Radio Chisinau
Eforturile depuse de autorități în ultimii patru ani, precum și reformele implementate, s-au soldat cu o creștere economică, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Premierul declară că această creștere economică a fost confirmată și de misiunea Fondului Monetar Internațional (FMI) aflată în Republica Moldova, care este dispusă să revizuiască previziunile economice pentru țara noastră, transmite MOLDPRES.
09:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi despre faptul că, în anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de produs menționat constituie 46,59 lei, fiind mai mare cu 4,24 lei față de cât este acum.
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 80 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 95 bani.
08:20
VIDEO | Incendiu masiv într-un port rusesc cheie de la Marea Azov după un atac cu drone # Radio Chisinau
Infrastructura portului Temryuk aflat la Marea Azov, în apropierea strâmtorii Kerci, Rusia, a fost avariată în urma unui atac cu drone ucrainene din noaptea de joi spre vineri, au anunțat autoritățile ruse, potrivit Reuters și Kyiv Independent.
08:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru vineri, 5 decembrie, vreme stabilă, cu cer predominant noros și fără precipitații esențiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:25
Patru drone de tip militar, neidentificate, au încălcat zona de interdicție aeriană când Zelenski ateriza la Dublin # Radio Chisinau
Patru drone de tip militar neidentificate au încălcat o zonă de interdicție aeriană și au zburat spre traiectoria de zbor a avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pe aeroportul din Dublin, luni seara, a aflat cotidianul The Journal. A fost deschisă o anchetă, pentru a se stabili dacă dronele au decolat de pe uscat, în Dublin, sau de pe o navă nedetectată.
21:00
Cinci spitale strategice vor fi modernizate în 2026, cu investiții de 240 de milioane de lei # Radio Chisinau
Cinci spitale de importanță strategică din Republica Moldova vor fi reabilitate și modernizate pe parcursul anului viitor, cu alocații în valoare de 240,2 milioane de lei. Investițiile sunt prevăzute în proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026, aprobat de Guvern la 4 decembrie, transmite IPN.
20:40
Cristina Gherasimov: Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE # Radio Chisinau
Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE. Declarația a fost făcută de Cristina Gherasimov care a participat în aceste zile la două evenimente majore dedicate extinderii Uniunii Europene și securității pe continent: Summitul UE – Balcanii de Vest și Grand Continent Summit.
20:20
Zestrea Neamului | Viorica Ciubotaru: „Artistul trebuie să aibă putere de convingere pentru a ajunge la inima spectatorului” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
20:00
Republica Moldova va lansa în 2026 Inventarul Forestier Național, cu sprijinul României # Radio Chisinau
Republica Moldova va demara, începând cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național (IFN), un instrument esențial pentru evaluarea și monitorizarea resurselor forestiere ale țării. Implementarea acestui program devine posibilă datorită sprijinului financiar oferit de România.
19:35
Rock pe înserate | Cele mai îndrăgite balade de la cele mai renumite formații rock (AUDIO, partea a treia) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
19:15
Maia Sandu a discutat cu o delegație a Parlamentului European despre sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului European, discuțiile fiind axate pe parcursul european al țării și pe sprijinul continuu al instituțiilor europene pentru avansarea procesului de aderare.
19:00
Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău, magistratul Radu Țurcanu, nu a trecut vettingul. Raportul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor este transmis Consiliului Superior al Magistraturii pentru analiză și adoptarea deciziilor finale, transmite IPN.
18:30
R. Moldova, solidară cu Marea Britanie: Chișinăul sprijină sancțiunile împotriva Rusiei pentru atacul cu Noviciok din 2018 # Radio Chisinau
Republica Moldova salută decizia Regatului Unit de a impune sancțiuni împotriva serviciului de informații militar al Rusiei (GRU), în urma atacului cu agent neurotoxic Noviciok comis la Salisbury, în 2018, care a dus la moartea cetățeanului britanic Dawn Sturgess. Autoritățile britanice au finalizat ancheta oficială și au atribuit în mod formal responsabilitatea Rusiei pentru incident, transmite MOLDPRES.
18:15
Reformele pentru dezvoltarea economică a R. Moldova, discutate de Alexandru Munteanu și experții FMI # Radio Chisinau
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor pentru susținerea dezvoltării economice a Republicii Moldova au fost discutate în cadrul întrevederii dintre Prim-ministrul Alexandru Munteanu și echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu. Misiunea FMI se află în Republica Moldova în perioada 4–17 decembrie, pentru a analiza evoluțiile economice recente, perspectivele și riscurile macroeconomice.
17:55
Întreprinderea de stat Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice, va fi reorganizată în societate pe acțiuni, la inițiativa Guvernului de modernizare a sectorului energetic și de aliniere la cerințele UE, transmite IPN.
17:30
Femeile cu dizabilități constituie 6% din numărul total de femei din țară. Lupta Ludmilei Iachim pentru egalitate și participare deplină # Radio Chisinau
În Republica Moldova, trăiesc aproximativ 160 de mii de persoane cu dizabilități, iar 47,8% dintre acestea sunt femei, potrivit datelor oficiale, publicate recent de Biroul Național de Statistică. Totodată, femeile cu dizabilități constituie 6% din numărul total de femei din țară, acestea confruntându-se cu numeroase forme de discriminare și/sau violență, atât în bază de gen, cât și din cauza dizabilității.
17:15
Liderii europeni se tem de o „trădare” a lui Trump în negocierile cu Rusia: „Se joacă cu noi”. Avertismentul lui Friedrich Merz # Radio Chisinau
Mai mulți lideri europeni, din rândul cărora nu au lipsit cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, și-au manifestat luni, într-o discuție telefonică, temerea că SUA ar putea trăda Ucraina și Europa în negocierile pentru un acord de pace cu Rusia, ei manifestându-și neîncrederea față de Washington.
16:55
VIDEO | Noi detalii privind perchezițiile din dosarul destabilizărilor în masă: 35 de persoane, cercetate de oamenii legii. Telefoane, pașapoarte și muniții, ridicate de anchetatori # Radio Chisinau
Poliția vine cu noi detalii despre perchezițiile desfășurate astăzi în dosarul privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă. Descinderile au vizat 35 de persoane domiciliate în Chișinău și în mai multe raioane ale țării. În urma acțiunilor, oamenii legii au ridicat zeci de telefoane mobile, pașapoarte biometrice cvalută străină, muniții de diferite calibre și un mulaj de pistol-mitralieră.
16:50
VIDEO | Noi detalii de la Poliție privind perchezițiile din dosarul destabilizărilor în masă: telefoane, pașapoarte și muniții, ridicate de anchetatori # Radio Chisinau
Poliția oferă noi detalii despre perchezițiile desfășurate astăzi în dosarul privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat zeci de telefoane mobile, pașapoarte biometrice cu ștampile de intrare în Serbia, valută străină, muniții de diferite calibre și chiar un mulaj de pistol-mitralieră.
16:40
La Universitatea de Stat din Comrat a avut loc o conferință dedicată Zilei Naționale a României, finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova pentru promovarea identității culturale și lingvistice peste Prut.
16:20
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a inaugurat astăzi, în cadrul Postului vamal de frontieră Tudora, un scaner mobil performant destinat controlului non-intruziv al mijloacelor de transport. Echipamentul a fost achiziționat prin cofinanțare din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii și a Guvernului Republicii Moldova, fiind o investiție strategică pentru securitatea națională și regională.
16:00
Fostul deputat Adrian Albu, depistat cu avere nejustificată de aproape 900 mii de lei. ANI va cere confiscarea # Radio Chisinau
Fostul deputat Adrian Albu a fost depistat cu avere nejustificată în valoare de 892 985 lei, sumă rezultată din diferența substanțială dintre averea dobândită, veniturile declarate și cheltuielile realizate în perioada 2019–2023, informează Autoritatea Națională de Integritate (ANI).
15:40
MALURI DE PRUT | Expoziția „Art Royal”, dedicată Reginei Maria, a ajuns la Chișinău. Totul a pornit de la ideea unei colecții vestimentare inspirate de portul suveranei create de Mioara Iofciulescu (FOTO, VIDEO) # Radio Chisinau
Expoziția de artă „Art Royal”, dedicată Reginei Maria a României, care a avut un rol esențial în recunoașterea Marii Uniri de la 1918 a ajuns la Chișinău. Aceasta a fost vernisată zilele trecute la Muzeul Național de Istorie. La eveniment publicul a putut asculta și un fragment din piesa de teatru „Inima Reginei Maria”, interpretată de actrița româno-canadiană, Claudia Motea. Invitate în cadrul emisiunii „Maluri de Prut”, de la Radio Chișinău, Mioara Iofciulescu, președinte fondator al Academiei de Artă Handmade București, organizatoarea expoziției, și actrița Claudia Motea au vorbit despre eveniment dar și despre personalitatea Reginei Maria.
15:25
Indemnizația unică la naștere va fi de 21 886 de lei în 2026, cu circa 500 de lei mai mult decât în acest an. Cifra se regăsește în Bugetul asigurărilor sociale de stat, prezentat de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului, transmite IPN.
15:10
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Condamnarea membrilor rețelei Șor va preveni pe viitor organizarea acțiunilor destabilizatoare împotriva statului (Audio) # Radio Chisinau
Este important ca toate dosarele celor implicați în pregătirea dezordinilor în masă în contextul alegerilor din Rep. Moldova, cu legături cu oligarhul fugar Ilan Șor, să fie duse până la capăt, pentru ca rețeaua sa să fie destructurată, spune comentatorul Ion Tăbârță. Condamnarea membrilor de la vârful acestei rețele va preveni pe viitor acțiuni similare împotriva instituțiilor statului, a declarat analistul în cadrul emisiunii „Ora de vârf” la Radio Chișinău.
14:50
VIDEO | Contrabandă de milioane: 14 mașini furate din Franța, depistate în R. Moldova # Radio Chisinau
Paisprezece mașini evaluate la patru milioane de lei, care ar fi fost furate din Franța, au fost găsite în R. Moldova. Oamenii legii anunță că au destructurat gruparea specializată în contrabandă cu automobile în urma a 15 percheziții efectuare în Edineț, Anenii Noi și Ialoveni, vizând șase suspecți cu vârste între 35 și 50 de ani.
14:35
Republica Moldova, una dintre primele țări care a semnat noua convenție a Consiliului Europei # Radio Chisinau
Convenția europeană privind protecția mediului prin drept penal a fost deschisă spre semnare ieri, 3 decembrie. Aceasta oferă statelor o bază juridică pentru un răspuns coordonat la infracțiunile de mediu, inclusiv cele transfrontaliere.
14:20
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Membrii Parlamentului European sunt gata să ofere expertiză pentru fiecare capitol al negocierilor de aderare a Republicii Moldova” # Radio Chisinau
O delegație a Parlamentului European, condusă de Siegfried Mureșan, se află la Chișinău pentru a participa la reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere UE–Republica Moldova. Eurodeputații s-au întâlnit astăzi cu premierul Alexandru Munteanu și cu vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina Gherman.
13:45
Secretarul General NATO, Mark Rutte: „Încălcarea spațiului aeruian al R. Moldova este inacceptabil. NATO și țări precum România se coordonează îndeaproape în această situație” # Radio Chisinau
În conferința de presă susținută după reuniunea miniștrilor NATO, care a avut loc la Bruxelles, Secretarul general NATO, Mark Rutte, s-a referit și la încălcarea permanentă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către Federația Rusă, dând asigurări că alianța nord-atlantică se coordonează cu autoritățile din România pentru a monitoriza situația.
13:35
Mihai Popșoi pentru CNN. „Federația Rusă continuă să reprezinte o amenințare în regiune, inclusiv pentru R. Moldova” # Radio Chisinau
Federația Rusă continuă să reprezinte o amenințare în regiune, inclusiv pentru Rep. Moldova, având în vedere acțiunile sale barbare în Ucraina, avertizează ministrul de Externe, Mihai Popșoi, într-un interviu la CNN. Ministrul, care îl însoțește pe președintele Parlamentului Igor Grosu în vizita în Statele Unite, s-a referit în interviu la dronele rusești care survolează spațiul aerian și cad pe teritoriul Rep. Moldova, dar și la atacurile la adresa democrației din partea Moscovei, în special la ultimele alegeri, transmite Radio Chișinău.
Ieri
13:20
Federația Sindicatelor din Moldova „Sindlex” solicită majorarea cu 20% a salariilor funcționarilor publici din domeniul ordinii publice și al securității statului, pentru ca acestea să se apropie de salariul mediu prognozat pe economie pentru 2026, de 17 400 de lei, transmite IPN.
13:00
Decizie publicată în Monitorul Oficial. Fondurile și resursele economice ale bașcanei Evghenia Guțul, blocate de Serviciul Fiscal de Stat # Radio Chisinau
Fondurile și resursele economice ale bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, au fost blocate de Serviciul Fiscal de Stat. O decizie în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
12:45
Procurorul Igor Buliga a fost eliberarat din funcție, iar alți doi apărători sau ales cu mustrare și proceduri disciplinare. Deciziile au fost aprobate astăzi de membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.