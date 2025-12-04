Indemnizația la naștere crește cu circa 500 de lei în 2026 și ajunge la 21 886 lei

16:25

Programul „Europa este aproape” ajunge la 353 de proiecte aflate în execuție sau în pregătire, din totalul celor 579 selectate pentru realizare. Un nou lot de 133 de proiecte va primi finanțare din bugetul de stat și se vor adăuga celor 220 de proiecte lansate în luna iulie. În următoarele zile, primarii satelor incluse în noul lot vor fi invitați să semneze contractele de finanțare, după care vor putea iniția achizițiile publice pentru selectarea antreprenorilor.