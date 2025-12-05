Siegfried Mureșan: Situația din regiunea transnistreană nu influențează cursul Republicii Moldova spre UE

11:20

Sistemul medical din Republica Moldova se confruntă cu un deficit semnificativ de personal. În prezent, peste 1.200 de specialiști lipsesc în spitale, centre de sănătate și farmacii. Cea mai mare parte a acestui deficit o reprezintă asistenții medicali, pentru care există 847 de posturi neacoperite, urmați de medicii de familie, unde mai sunt necesari încă 259 de specialiști.