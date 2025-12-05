09:45

Presa de la Chișinău explică de ce niciun plan de pace nu funcționează: Putin nu renunță la obiectivul maximal – controlul întregii Ucraine. Deși afirmă public că vrea doar regiunile anexate ilegal împreună cu Crimeea, liderul de la Kremlin vorbește deja despre anexarea întregului Donbas și a „Novorossiei”, inclusiv Odesa, care este chiar la hotar cu Republica Moldova. Totodată, jurnaliștii rețin și avertismentul președintelui francez Emmanuel Macron, potrivit căruia Donald Trump ar fi pe cale să trădeze Ucraina.