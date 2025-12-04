Patru drone de tip militar, neidentificate, au încălcat zona de interdicție aeriană când Zelenski ateriza la Dublin

15:40

Expoziția de artă „Art Royal”, dedicată Reginei Maria a României, care a avut un rol esențial în recunoașterea Marii Uniri de la 1918 a ajuns la Chișinău. Aceasta a fost vernisată zilele trecute la Muzeul Național de Istorie. La eveniment publicul a putut asculta și un fragment din piesa de teatru „Inima Reginei Maria”, interpretată de actrița româno-canadiană, Claudia Motea. Invitate în cadrul emisiunii „Maluri de Prut”, de la Radio Chișinău, Mioara Iofciulescu, președinte fondator al Academiei de Artă Handmade București, organizatoarea expoziției, și actrița Claudia Motea au vorbit despre eveniment dar și despre personalitatea Reginei Maria.