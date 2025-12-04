Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Membrii Parlamentului European sunt gata să ofere expertiză pentru fiecare capitol al negocierilor de aderare a Republicii Moldova”

16:05

Rusia își schimbă strategia în R. Moldova și Ilan Șor nu va mai fi principalul instrument al Kremlinului la Chișinău, consideră analistul politic Ion Tăbârță. El a explicat, în cadrul emisiunii „Ora de vârf” de la Radio, că după eșecul de la alegerile parlamentare, Șor nu va mai primi acele sume enorme de bani și din această cauză vor urma și alte plecări din rețeaua creată de fugarul Ilan Șor.