VIDEO | Noi detalii privind perchezițiile din dosarul destabilizărilor în masă: 35 de persoane, cercetate de oamenii legii. Telefoane, pașapoarte și muniții, ridicate de anchetatori
4 decembrie 2025
Poliția vine cu noi detalii despre perchezițiile desfășurate astăzi în dosarul privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă. Descinderile au vizat 35 de persoane domiciliate în Chișinău și în mai multe raioane ale țării. În urma acțiunilor, oamenii legii au ridicat zeci de telefoane mobile, pașapoarte biometrice cvalută străină, muniții de diferite calibre și un mulaj de pistol-mitralieră.
• • •
VIDEO | Noi detalii de la Poliție privind perchezițiile din dosarul destabilizărilor în masă: telefoane, pașapoarte și muniții, ridicate de anchetatori
Poliția oferă noi detalii despre perchezițiile desfășurate astăzi în dosarul privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat zeci de telefoane mobile, pașapoarte biometrice cu ștampile de intrare în Serbia, valută străină, muniții de diferite calibre și chiar un mulaj de pistol-mitralieră.
La Universitatea de Stat din Comrat a avut loc o conferință dedicată Zilei Naționale a României, finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova pentru promovarea identității culturale și lingvistice peste Prut.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a inaugurat astăzi, în cadrul Postului vamal de frontieră Tudora, un scaner mobil performant destinat controlului non-intruziv al mijloacelor de transport. Echipamentul a fost achiziționat prin cofinanțare din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii și a Guvernului Republicii Moldova, fiind o investiție strategică pentru securitatea națională și regională.
Fostul deputat Adrian Albu, depistat cu avere nejustificată de aproape 900 mii de lei. ANI va cere confiscarea
Fostul deputat Adrian Albu a fost depistat cu avere nejustificată în valoare de 892 985 lei, sumă rezultată din diferența substanțială dintre averea dobândită, veniturile declarate și cheltuielile realizate în perioada 2019–2023, informează Autoritatea Națională de Integritate (ANI).
MALURI DE PRUT | Expoziția „Art Royal", dedicată Reginei Maria, a ajuns la Chișinău. Totul a pornit de la ideea unei colecții vestimentare inspirate de portul suveranei create de Mioara Iofciulescu (FOTO, VIDEO)
Expoziția de artă „Art Royal”, dedicată Reginei Maria a României, care a avut un rol esențial în recunoașterea Marii Uniri de la 1918 a ajuns la Chișinău. Aceasta a fost vernisată zilele trecute la Muzeul Național de Istorie. La eveniment publicul a putut asculta și un fragment din piesa de teatru „Inima Reginei Maria”, interpretată de actrița româno-canadiană, Claudia Motea. Invitate în cadrul emisiunii „Maluri de Prut”, de la Radio Chișinău, Mioara Iofciulescu, președinte fondator al Academiei de Artă Handmade București, organizatoarea expoziției, și actrița Claudia Motea au vorbit despre eveniment dar și despre personalitatea Reginei Maria.
Indemnizația unică la naștere va fi de 21 886 de lei în 2026, cu circa 500 de lei mai mult decât în acest an. Cifra se regăsește în Bugetul asigurărilor sociale de stat, prezentat de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului, transmite IPN.
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Condamnarea membrilor rețelei Șor va preveni pe viitor organizarea acțiunilor destabilizatoare împotriva statului (Audio)
Este important ca toate dosarele celor implicați în pregătirea dezordinilor în masă în contextul alegerilor din Rep. Moldova, cu legături cu oligarhul fugar Ilan Șor, să fie duse până la capăt, pentru ca rețeaua sa să fie destructurată, spune comentatorul Ion Tăbârță. Condamnarea membrilor de la vârful acestei rețele va preveni pe viitor acțiuni similare împotriva instituțiilor statului, a declarat analistul în cadrul emisiunii „Ora de vârf” la Radio Chișinău.
VIDEO | Contrabandă de milioane: 14 mașini furate din Franța, depistate în R. Moldova
Paisprezece mașini evaluate la patru milioane de lei, care ar fi fost furate din Franța, au fost găsite în R. Moldova. Oamenii legii anunță că au destructurat gruparea specializată în contrabandă cu automobile în urma a 15 percheziții efectuare în Edineț, Anenii Noi și Ialoveni, vizând șase suspecți cu vârste între 35 și 50 de ani.
Republica Moldova, una dintre primele țări care a semnat noua convenție a Consiliului Europei
Convenția europeană privind protecția mediului prin drept penal a fost deschisă spre semnare ieri, 3 decembrie. Aceasta oferă statelor o bază juridică pentru un răspuns coordonat la infracțiunile de mediu, inclusiv cele transfrontaliere.
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Membrii Parlamentului European sunt gata să ofere expertiză pentru fiecare capitol al negocierilor de aderare a Republicii Moldova"
O delegație a Parlamentului European, condusă de Siegfried Mureșan, se află la Chișinău pentru a participa la reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere UE–Republica Moldova. Eurodeputații s-au întâlnit astăzi cu premierul Alexandru Munteanu și cu vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina Gherman.
Secretarul General NATO, Mark Rutte: „Încălcarea spațiului aeruian al R. Moldova este inacceptabil. NATO și țări precum România se coordonează îndeaproape în această situație"
În conferința de presă susținută după reuniunea miniștrilor NATO, care a avut loc la Bruxelles, Secretarul general NATO, Mark Rutte, s-a referit și la încălcarea permanentă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către Federația Rusă, dând asigurări că alianța nord-atlantică se coordonează cu autoritățile din România pentru a monitoriza situația.
Mihai Popșoi pentru CNN. „Federația Rusă continuă să reprezinte o amenințare în regiune, inclusiv pentru R. Moldova"
Federația Rusă continuă să reprezinte o amenințare în regiune, inclusiv pentru Rep. Moldova, având în vedere acțiunile sale barbare în Ucraina, avertizează ministrul de Externe, Mihai Popșoi, într-un interviu la CNN. Ministrul, care îl însoțește pe președintele Parlamentului Igor Grosu în vizita în Statele Unite, s-a referit în interviu la dronele rusești care survolează spațiul aerian și cad pe teritoriul Rep. Moldova, dar și la atacurile la adresa democrației din partea Moscovei, în special la ultimele alegeri, transmite Radio Chișinău.
Federația Sindicatelor din Moldova „Sindlex” solicită majorarea cu 20% a salariilor funcționarilor publici din domeniul ordinii publice și al securității statului, pentru ca acestea să se apropie de salariul mediu prognozat pe economie pentru 2026, de 17 400 de lei, transmite IPN.
Decizie publicată în Monitorul Oficial. Fondurile și resursele economice ale bașcanei Evghenia Guțul, blocate de Serviciul Fiscal de Stat
Fondurile și resursele economice ale bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, au fost blocate de Serviciul Fiscal de Stat. O decizie în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Procurorul Igor Buliga a fost eliberarat din funcție, iar alți doi apărători sau ales cu mustrare și proceduri disciplinare. Deciziile au fost aprobate astăzi de membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).
Circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Capitalei, pe tronsonul dintre străzile Bănulescu-Bodoni și Pușkin, va fi restricționată de vineri, ora 09:00, până sâmbătă, ora 05:00. Măsura se instituie cu ocazia inaugurării evenimentelor dedicate sărbătorilor de iarnă la Chișinău.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 5 decembrie.
Alexandru Munteanu, despre drona găsită la Pepeni: „Tratăm serios acest caz, trebuie investigat"
Cazul din localitatea Pepeni, raionul Sângerei, unde un bărbat a transportat cu remorca prin sat o dronă găsită pe un câmp, trebuie investigat, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Premierul a subliniat că autoritățile tratează cu maximă seriozitate incidentul și a dat asigurări că sunt întreprinse toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor.
Bugetul 2026, oficial aprobat de Guvern. Documentul prevede investiții record și creșteri salariale
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul, numit „buget al investițiilor responsabile”, prevede investiții record și creșteri salariale și va fi propus Parlamentului pentru examinare și adoptare.
Portretul în ulei al Regelui Ferdinand Întregitorul a ajuns la Ambasada R. Moldova din București, oferit de Familia Regală a României
Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, și Principele Radu s-au aflat miercuri într-o vizită la Ambasada Republicii Moldova la București, ocazie cu care au discutat cu ambasadorul Victor Chirilă despre sprijinul privind consolidarea parcursului european al țării vecine.
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și Ion Burdiumov, șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție.
Sistemul medical din Republica Moldova se confruntă cu un deficit semnificativ de personal. În prezent, peste 1.200 de specialiști lipsesc în spitale, centre de sănătate și farmacii. Cea mai mare parte a acestui deficit o reprezintă asistenții medicali, pentru care există 847 de posturi neacoperite, urmați de medicii de familie, unde mai sunt necesari încă 259 de specialiști.
Sprijin american pentru Chișinău. Igor Grosu a avut întrevederi cu membri ai Congresului SUA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a continuat vizita de lucru în Statele Unite ale Americii printr-o serie de întrevederi desfășurate în Congresul SUA. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului bilateral și avansarea proiectelor strategice pentru Republica Moldova.
UE lansează un program de 5 milioane de euro pentru combaterea dezinformării și interferenței străine în țările Parteneriatului Estic, inclusiv Republica Moldova
Un nou program regional în valoare de 5 milioane de euro, care vizează detectarea și combaterea manipulării informaționale străine, interferenței și dezinformării în regiunea Parteneriatului Estic (PaE), a fost lansat marți, la Summitul Societății Civile pentru Parteneriatul Estic 2025, informează Comisia Europeană.
Peste 20 000 de persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă, au fost angajate cu sprijinul subdiviziunilor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), de la începutul acestui an.
În aceste momente are loc ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 decembrie 2025.
Percheziții CNA la Primăria Chișinău și la agenți economici într-un dosar de corupție în achiziții publice
Ofițerii Centrului Național Anticorupție /CNA/ și procurorii desfășoară în această dimineață acțiuni de urmărire penală în cadrul mai multor dosare ce vizează presupuse acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Informația a fost confirmată de către purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi.
Senatul României a adoptat tacit proiectul de înființare a Fondului de investiții Republica Moldova. Capitalul social este de 1.250.000.000 lei românești
Senatul a adoptat tacit, marți, 2 decembrie, propunerea legislativă pentru înființarea “Fondului Republica Moldova”, fond de investiții alternativ cu capital public și privat, organizat ca societate pe acțiuni, cu capital social variabil, cu sediul in România.
Lecții din Basarabia: cum arată, în realitate, promisiunile de pace ale Rusiei (Revista presei)
Se discută tot mai intens în ultima vreme despre garanțiile de securitate care îi pot fi oferite Ucrainei în cazul în care acceptă planul de pace propus de americani. Ce e de făcut dacă, după o perioadă de încetare a focului, Rusia își recapătă forța necesară, economică, financiară, militară, și atacă din nou statul ucrainean? se întreabă în editorialul de pe Veridica, „Securitatea Republicii Moldova din „pachetul” ucrainean”, analistul Nicolae Negru.
Peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova în dosarul privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, desfășoară la această oră peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă.
Cooperarea moldo-turcă, discutată de premierul Alexandru Munteanu și ambasadorul Turciei în Republica Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Turcia la Chișinău, Uygar Mustafa Sertel. Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea cooperării bilaterale, în special în domeniul economic și în implementarea proiectelor comune de infrastructură.
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Intrarea Maicii Domnului în Biserică, prima sărbătoare creștină de la începutul Postului Crăciunului.
Republica Moldova și Israelul vor coopera în domeniul cinematografiei. Un acord privind producțiile cinematografice va fi semnat între cele două state. Asigurarea a fost dată de ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a avut o întrevedere cu ambasadorul Statului Israel la Chișinău, Yoram Elron.
NATO își reafirmă sprijinul pentru Ucraina și susține eforturile SUA pentru încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva acesteia. Declarația a fost făcută de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, după încheierea reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor membre, transmite de la Bruxelles corespondentul IPN.
Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului după protestele masive împotriva bugetului pe 2026
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut demisia guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliakov, după ample proteste declanșate de proiectul de buget pentru anul 2026. Solicitarea a fost formulată marți seara, într-un discurs televizat difuzat pe postul public BNT.
Au fost trimiși în judecată alți cinci învinuiți în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă, în contextul alegerilor prezidențiale și al referendumului din toamna trecută. Potrivit oamenilor legii, persoanele ar fi participat la instruiri desfășurate în Bosnia și Herțegovina, unde ar fi fost pregătite pentru acțiuni violente menite să provoace haos și panică la manifestații publice, transmite IPN.
Fosta șefă a diplomației UE Federica Mogherini, eliberată după ce a fost pusă sub acuzare
Fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, și celelalte două persoane reținute marți pentru presupusă fraudă în utilizarea fondurilor UE au fost eliberate, considerându-se că nu există riscul să fugă, informează miercuri dpa și ANSA.
Serviciul Vamal și UNCTAD consolidează cooperarea pentru accelerarea transformării digitale vamale
Conducerea Serviciului Vamal a avut o întrevedere cu reprezentantul Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), Dmitry Godunov, dedicată evaluării proiectelor comune și perspectivelor de extindere a cooperării bilaterale.
Bruxelles-ul propune utilizarea activelor rusești înghețate și împrumuturile UE pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei
Comisia Europeană a propus miercuri două soluții pentru a răspunde nevoilor de finanțare ale Ucrainei pentru perioada 2026-2027: împrumuturile UE și un împrumut pentru reparații, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere de 2,2-2,8% în anul viitor, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Ministerul Educației pregătește noi măsuri de protecție a elevilor împotriva drogurilor
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lucrează la un set amplu de măsuri pentru prevenirea consumului și distribuției drogurilor în mediul școlar. Anunțul a fost făcut de Inga Grosu, consultantă în cadrul Direcției Managementul Învățământului General al MEC, în cadrul audierilor parlamentare privind combaterea fenomenului drogurilor în rândul tinerilor.
Secretarului de stat Carolina Perebinos a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Bulgaria la Chișinău, Maya Dobreva
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos, a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Bulgaria la Chișinău, Maya Dobreva. Discuțiile au reconfirmat caracterul constructiv și dinamic al dialogului politic dintre Republica Moldova și Republica Bulgaria, precum și angajamentul comun pentru consolidarea cooperării bilaterale în domenii de interes reciproc: integrarea europeană, educația, cultura și economia.
Patforma „Justat" va indica în cifre și grafice cum funcționează instanțele de judecată
O platformă digitală care va arăta, în cifre și grafice, cum funcționează instanțele de judecată va fi disponibilă în sistemul judecătoresc. Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri conceptul sistemului informațional „Justat”, un instrument menit să ofere date clare și ușor de analizat despre activitatea instanțelor din Moldova.
Maia Sandu a discutat cu conducerea Radio France Internationale și Deutsche Welle despre combaterea manipulării informaționale
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Marie-Christine Saragosse, președinta grupului de presă France Médias Monde, și Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle.
Astăzi, 3 decembrie, la Centrul republican de reabilitare pentru copii (CRRC) a fost celebrată Ziua abilității – un eveniment dedicat evidențierii potențialului fiecărui copil și promovării unei abordări axate pe capacități, nu pe limite. Acțiunea a fost organizată în contextul Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități.
Investiție de 32,7 milioane de lei pentru siguranța hidrologică a R. Moldova: Barajul Costești–Stânca intră în reparații
După aproape două decenii fără intervenții majore, barajul Costești–Stânca urmează să fie supus unui amplu proces de reabilitare. Lucrările, în valoare de 32,7 milioane de lei, sunt realizate de Administrația Națională „Apele Moldovei”și au drept scop modernizarea și menținerea în siguranță a acestei construcții hidrotehnice de importanță națională.
O lansare de carte care sparge tăcerea: „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare", pe 13 decembrie, la Chișinău
Pe 13 decembrie 2025, Chișinăul găzduiește una dintre cele mai curajoase lansări literare: „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare”, de Maria Ciobanu.
