O pană majoră la Cloudflare a afectat mai multe site-uri web la nivel global. A picat chiar și DownDetector, site-ul care monitorizează întreruperile globale
UNIMEDIA, 5 decembrie 2025 12:00
Cloudflare, una dintre cele mai mari companii de infrastructură internet, a picat din nou, vineri, 5 decembrie, fiind afectate mai multe site-uri web la nivel global, scrie adevarul.ro.
Acum 15 minute
12:10
(video) Hașiș vândut printre bănci: Patru elevi de la un colegiu sportiv, reţinuţi pentru comercializarea drogurilor în instituţii de învăţământ # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii de la Botanica, au destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor de tip hașiș, preponderent în instituțiile de învățământ din capitală.
Acum 30 minute
12:00
12:00
Dmitri Torner, despre vizita misiunii FMI în R. Moldova: Avem nevoie mai mult ca oricând de relații bune # UNIMEDIA
Politicianul Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, vizita misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI), care și-a început ieri lucrul în Republica Moldova, este enormă.
12:00
(video) „Prin voi, Moldova stă dreaptă.” Mascații de la Fulger au sărbătoare astăzi: Brigada cu destinație specială împlinește 34 de ani # UNIMEDIA
Briagada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” împlinește, astăzi, 34 de ani de la creare. Cu acest prilej, Poliția Națională le-a adresat colegilor, dar și veteranilor serviciului, un mesaj de felicitare: „Sunteți o echipă puternică, capabilă să depășească orice obstacol, transformând instituția în care activați într-un serviciu de intervenție cu adevărat respectat — temut de infractori și apreciat de profesioniști”. Ministra de Interne și chestorul Viorel Cernăuțeanu au participat la ceremonia de aniversare, desfășurată de dimineață.
Acum o oră
11:50
(live/udate) Ședințe CMC, încercate de scandal. Aleșii PSRM și PAS nu s-au prezentat la întrunire: „Să vină să ne audă, să îi vedem la ochi” # UNIMEDIA
Consilierii municipali se întrunesc din nou, astăzi, 5 decembrie, după încercări eșuate de a continua ședința începută la începutul săptămânii curente.
11:40
11:30
„Am comandat BMW nou înainte să fiu în alegeri, apoi la Minister”: Emil Ceban în lacrimi, în direct: Am trăit în cămin, am lucrat măturător, am avut doar mașini second-hand. Fiecare ban e la vedere # UNIMEDIA
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, și-a explicat achiziția unui BMW X5 nou, după ce acesta a apărut în declarația sa de avere pentru anul 2024. Acesta spune că automobilul a fost comandat înainte de a prelua mandatul de ministru. „L-am comandat când nu eram încă ministru, acum a venit. Ce să fac, să-l întorc înapoi? Am 60 de ani, când o să mai am mașină nouă”, a declarat Ceban.
Acum 2 ore
11:10
Viorel Bostan, prima reacție la acuzațiile lui Șarov privind „acapararea UTM”: „Nu am crezut că voi ajunge să mă justific pentru că sunt fiul tatălui meu” # UNIMEDIA
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan, respinge acuzațiile lui Igor Șarov despre o presupusă „acaparare” a instituției și califică drept nejustificată presiunea care se pune pe originea sa familială, declarând că nu s-a așteptat „să fie nevoit să se justifice pentru că este fiul tatălui său”.
11:00
METRIX 2025: Percepția mediului de afaceri din Moldova în anul 2025: Rezultate și așteptări # UNIMEDIA
Pe 3 decembrie a avut loc prezentarea celei de-a doua ediții a studiului METRIX – Indexul transformărilor și a reformelor economice din Moldova, realizat de AmCham Moldova. Concluziile arată sentimentul sectorului privat față de reformele ce vizează fiscalitatea, digitalizarea, capitalul uman, energie și multe altele. Pe scurt, datele prezintă o tendință „de așteptare” a businessului în raport cu politicile publice și un optimism în direcția generală a reformelor în parcursul european al țării.
10:50
(live) Ședințe CMC, încercate de scandal: Consilierii municipali, așteptați la întrunire după eșecuri și tensiuni # UNIMEDIA
Consilierii municipali se întrunesc din nou, astăzi, 5 decembrie, după încercări eșuate de a continua ședința începută la începutul săptămânii curente.
10:30
Doliu în lumea cinematografiei! Cary-Hiroyuki Tagawa, actorul din „Mortal Kombat”, a murit la 75 de ani # UNIMEDIA
Doliu în lumea cinematografiei, după ce Cary-Hiroyuki Tagawa, actorul din „Mortal Kombat”, a murit la 75 de ani. Actorul născut la Tokyo era cunoscut pentru rolurile sale din filmul „Mortal Kombat” și serialul TV „The Man in the High Castle”, a decedat, scrie bzi.ro.
10:30
(video) Cristina Ciubotaru, despre dosarul Plahotniuc: Viteza în examinarea cauzei ar putea să ne coste o condamnare la CEDO # UNIMEDIA
„Viteza la care s-a recurs în examinarea dosarului Plahotniuc în instanță și constrângerile legate de studierea volumelor de către inculpat ar putea să coste Republica Moldova o condamnare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”. De această părere este expertul anticorupție, fost șef adjunct al CNA, Cristina Ciubotaru, care critică, totodată, și abordarea dublicitară față de procesul fostului lider al PDM în raport cu alte dosare de rezonanță care trenează de ani de zile.
Acum 4 ore
10:10
Alertă de călătorie pentru Grecia: Protestele fermierilor ar putea perturba circulația pe drumurile naționale # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Grecia informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia că mișcările de protest ale fermierilor eleni vor continua și în zilele următoare, putând genera perturbări ale circulației rutiere, blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, inclusiv a celor care asigură legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei.
10:10
(stop cadru) Gafă monumentală la PAS: A transmis live conferința aleșilor PSRM pe pagina partidului # UNIMEDIA
Gafă matinală pe rețelele de socializare. Pagina de Facebook a Partidul Acțiune și Solidaritate a distribuit declarațiile consilierilor municipali socialiști cu titlul „conferință de presă susținută de fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău”. Peste câteva minute, live-ul a fost șters.
09:40
Premierul României, Ilie Bolojan, și-a unit destinele cu partenera sa de viață într-o ceremonie discretă, departe de ochii presei. Evenimentul a fost ținut în mare secret, iar vestea a ieșit la iveală odată cu prima deplasare oficială a șefului Guvernului alături de soția sa, scrie cancan.ro.
09:40
Țigările se scumpesc în 2026: Câți bani vor scoate din buzunare fumătorii pentru un pachet # UNIMEDIA
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi despre faptul că, în anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de produs menționat constituie 46,59 lei.
09:30
În pragul sărbătorilor de Crăciun, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită vineri și sâmbătă, 5 și 6 decembrie, ora 18:30, la spectacolul „Poveste de Crăciun”, după Charles Dickens, regia și adaptarea scenică fiind semnate de Sergiu Chiriac.
09:10
Pe 5 decembrie, Alexandru Ioan Cuza a promulgat legea instrucțiunii, iar Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis asupra limbii oficiale.
09:10
Atenție, șoferi! Traficul pe un tronson din centrul capitalei, sistat: Cum circulă transportul public # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în perioada: 5.12.2025, ora 09:00 – 06.12.2025, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni – str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente.
08:50
(video) „Pozor!” Familia Melnic, ținta haterilor după ce a anunțat că a primit pașapoarte românești: De ce nu vă mândriți cu cele moldovenești? # UNIMEDIA
Familia Melnic a ajuns ținta haterilor, după ce a anunțat, într-un filmuleț postat pe rețele, că a primit pașapoarte românești. Unii internauți i-au atacat vehement în comentarii: „De ce nu vă mândriți cu cele moldovenești? Pozor!”, „Ai noștri prind unda unde iese banul”.
08:40
Raport CPT 2025: Moldova a îmbunătățit hrana din închisori, dar ierarhia informală și violența între deținuți persistă # UNIMEDIA
Consiliul Europei — prin CPT (Comitetul pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor Inumane sau Degradante) a publicat pe 4 decembrie 2025 raportul privind vizita „ad‑hoc” efectuată în Republica Moldova în iunie 2025.
08:30
Peștii ar trebui să se distanțeze de unele persoane, iar Gemenii vor simți dorința de a schimba locul de muncă: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Peștii ar trebui să se distanțeze de persoanele care îi critică, pretinzând că sunt fără greșeală. În schimb, încercați să vă amintiți de oamenii buni din viața voastră și, dacă este posibil, să reluați legătura cu ei.
Acum 6 ore
08:10
Un nou potențial cumpărător pentru Lukoil: Gigantul care este interesat de rafinăriile și benzinăriile din Europa # UNIMEDIA
Vânzarea activelor Lukoil sub presiunea sancțiunilor SUA suscită un viu interes din partea grupurilor concurente. Oficialii americani au fost informați de intențiile grupului petrolier, scrie presa română.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Marea necunoscută a Kremlinului: Ce dezvăluie negocierile SUA-Rusia despre starea de spirit a lui Putin și intențiile sale în Ucraina # UNIMEDIA
După aproape patru ani de la începutul războiului din Ucraina, în ciuda pierderilor uriașe suferite de Rusia pe câmpul de luptă și pe plan economic, președintele rus Vladimir Putin pare convins că poate obține victoria și că acum nu este momentul să se oprească. Digi24.ro scrie ce alte lucruri ne dezvăluie ultima rundă de negocieri despre starea de spirit a lui Putin și intențiile sale în privința conflictului din Ucraina.
07:40
(video) Imagini virale. Un polițist rutier robot dirijează traficul într-un oraș din China: „M-a văzut şi m-a atenționat” # UNIMEDIA
Un robot poliţist a dirijat traficul de pe străzile unui oraş din China. Modelul Hangxing No.1, dezvoltat în Hangzhou printr-un parteneriat între poliția rutieră și companii tech locale, folosește senzori și alerte automate pentru a ghida traficul pe străzile capitalei provinciei Zhejiang, scrie presa română.
07:20
(video) Alexandr Stoianoglo, despre „probele șubrede” în dosarul Plahotniuc: „Procurorul ar putea avea mari probleme” # UNIMEDIA
„Probele prezentate până acum în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc sunt șubrede și, în mare parte, nu au nicio legătura cu acuzația oficială adusă fostului lider al Partidului Democrat”. Afirmația a fost făcută de fostul Procuror General, deputatul Alexandr Stoianoglo, care susține că, în ultimii ani, dosarul legat de frauda bancară a luat o întorsătură „total diferită”, în anchetă fiind implicate persoane care nu ar fi avut nicio legătură cu „frauda bancară”.
07:20
Astăzi, condițiile meteorologice în Moldova vor fi stabile, cu cer acoperit și fără precipitații semnificative, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
07:10
Acum 24 ore
22:30
(stop cadru) „Gândiți ca un om de afaceri, vorbiți despre deficitul bugetar ca despre un SRL”. Alexandru Munteanu: Nu, e o companie # UNIMEDIA
În cadrul unei discuții în direct privind bugetul pentru 2026, premierul Alexandru Munteanu a comentat afirmația sa despre „un deficit bugetar sănătos”. Acesta fiind și un om de afaceri, spune că tratează toată structura ca pe o campanie, nu ca pe un un SRL.
22:10
Israel, confirmat la Eurovision 2026. Patru țări vor boicota concursul „în numele celor 20.000 de copii au murit în Gaza” # UNIMEDIA
Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU) a anunţat joi, la finalul reuniunii de la Geneva, că Israelul va putea participa la ediţia din 2026 a Eurovisionului de la Viena, dacă doreşte, transmit stirileprotv.ro.
21:50
21:30
(video) „Plimbările pe străzi nu trebuie să fie motiv de frică”: Un „Marș de noapte”, organizat în capitală în cadrul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen” # UNIMEDIA
În centrul Chișinăului s-a desfășurat, în această seară, Marșul de noapte, organizat în cadrul campaniei internaționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”.
21:10
Din diasporă, în diplomație: Ambasada Republicii Moldova caută asistent consular, traducător și administrator-șofer # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă anunță lansarea unui concurs de angajare pentru trei funcții tehnice: asistent consular, traducător și administrator-șofer. Conform responsabililor, selectarea personalului se va face în baza unui contract de prestări servicii valabil un an, cu posibilitatea de prelungire pentru încă un an.
20:50
Șoselele, transformate în piste: Mai mulți șoferi, prinși gonind pe trasee cu viteză excesivă. Unul dintre aceștia avea 162 km/h la bord # UNIMEDIA
Polițiștii Direcției Patrulare Centru din cadrul INSP au depistat mai mulți conducători auto care circulau cu viteză excesivă, punând în pericol propria viață și pe cea a celorlalți participanți la trafic.
20:20
Minune la Maternitatea „Gheorghe Paladi”: O mamă de 48 de ani din Anenii Noi a născut cel de-al 14-lea copil # UNIMEDIA
O nouă minune s-a produs ieri, 3 decembrie, la Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”. O femeie de 48 de ani, originară din raionul Anenii Noi, a adus pe lume cel de-al 14-lea copil al său: o fetiță perfect sănătoasă, cu o greutate de puțin peste 3.700 g.
20:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a desemnat joi pe Roman Gofman, actualul său consilier militar, drept viitorul director al Mossad, în contextul în care David Barnea, actualul director, își va finaliza mandatul în iunie 2026, scrie observatornews.ro.
19:40
Ambasadorul rus, Oleg Ozerov, nu va fi convocat de MAE, pe cazul dronei depistate la Pepeni # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe nu-l va convocat pe ambasadorul rus, Oleg Ozerov, în legătură cu incidentul cu drona de la Pepeni.
19:20
(video) Momentul în care e aprins celebrul brad de la Rockefeller Center din New York: Are în vârf o stea cu 3 milioane de cristale Swarovski # UNIMEDIA
Celebrul brad de Crăciun de la Rockefeller Center din New York City a fost aprins miercuri seara, anunțând oficial începutul sezonului sărbătorilor din 2025 în marea metropolă americană, transmite antena3.ro.
19:10
Procurorul care a inițiat procedura penală împotriva lui Stoianoglo, în proces disciplinar: CSP a creat o comisie de examinare a lui Dumitru Robu, din care va face parte și Maia Sandu # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a creat o comisie specială pentru examinarea fostului procuror general Dumitru Robu în cadrul unui proces disciplinar. În comisie va fi implicată și președinta Maia Sandu, urmând să fie analizate eventualele „pretinse acțiuni ilegale” ale lui Robu în perioada exercitării atribuțiilor sale.
19:00
(video) Trei băieți au murit înecați, după ce s-au răsturnat cu mașina într-o piscină, în Franța: Ce a depistat Poliția # UNIMEDIA
În noaptea de marți spre miercuri, trei tineri au murit într-un accident tragic produs la Alès, în departamentul Gard, Franța. Mașina în care se aflau a ajuns în piscina unei case, provocând moartea prin înec a celor trei băieți, scrie Libertatea.
18:40
Bărbatul care a plimbat drona cu motocultorul, la Pepeni, ar putea fi tras la răspundere: Va fi audiat. Experții încă lucrează # UNIMEDIA
Bărbatul care a găsit o dronă în câmp, lângă satul Pepeni, și a dus-o acasă cu motocultorul, va fi audiat de poliție, iar în funcție de „gravitatea faptei”, acesta ar putea fi tras la răspundere. Declarația a fost făcută de ministra de Interne, Daniella Misail Nichitin.
18:40
Avionul lui Zelenski, vizat de drone în apropiere de Dublin. Autoritățile irlandeze investighează o breșă gravă de securitate # UNIMEDIA
Aeronava președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost vizată luni seară de un incident serios de securitate, după ce mai multe drone de tip militar au pătruns în zona de excludere aeriană din apropierea Aeroportului Dublin, chiar în intervalul în care avionul liderului ucrainean urma să aterizeze. Informația a fost dezvăluită de publicația irlandeză The Journal, care citează surse din structurile de securitate, scrie adevarul.ro.
18:30
18:20
Sergiu Stratan, președintele completului care examinează dosarul lui Vlad Plahotniuc, a trecut Vettingul: Cine sunt alți doi magistrați care nu l-au promovat # UNIMEDIA
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat evaluarea a trei judecători și a aprobat rapoartele, care au fost înaintate Consiliul Superior al Magistraturii pentru analiză și decizii finale.
18:10
Peste 250 de sportivi din 16 țări se adună la Chișinău pentru Campionatul European de Kettlebell: În ce perioadă se va desfășura competiția # UNIMEDIA
Republica Moldova găzduiește în perioada 04-07 decembrie 2025 Campionatul OPEN European de Kettlebell (Haltere Mici). Evenimentul va avea loc la Arena Chișinău și va întruni 257 de sportivi din 16 țări. La competiție vor concura campioni mondiali și europeni din Italia, Polonia, Ucraina și alte state, iar Republica Moldova va fi reprezentată de un lot național format din 34 de sportivi, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
17:50
(video) Ședința CMC, eșuată, după ce consilierii partidului de guvernare au refuzat să se prezinte în sală: „Jos PAS” # UNIMEDIA
După scandalul de ieri și niciun proiect aprobat, consilierii municipali s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință care a eșuat din lipsă de cvorum.
17:50
(video) De pe străzile Franței, în garajele clandestine ale Moldovei: 14 mașini furate, de 4.000.000 lei, ridicate de oamenii legii. Doi suspecți, reținuți # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Poliției de Frontieră, au deconspirat o schemă de contrabandă cu 14 automobile furate din Franța, evaluate la aproximativ 4 milioane de lei. În cadrul operațiunii au fost efectuate 15 percheziții în raioanele Edineț, Anenii Noi și Ialoveni, vizând șase suspecți cu vârste între 35 și 50 de ani.
17:20
Acțiune a polițiștilor italieni la branduri de top din industria modei, inclusiv la Gucci și Prada, într-un dosar privind exploatarea forței de muncă # UNIMEDIA
Poliția italiană a mers la sediile a 13 firme din industria modei, solicitând documente privind guvernanța corporativă și controalele asupra lanțului de aprovizionare, în cadrul unei anchete referitoare la o presupusă exploatare a lucrătorilor la subcontractori, potrivit unor documente judiciare, transmite Reuters, citată de hotnews.ro.
17:10
Cutremur în diplomația europeană: Federica Mogherini demisionează după perchezițiile anticorupție din Belgia # UNIMEDIA
Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei și Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe între 2014 și 2019, a demisionat joi din funcția de rector al Colegiului Europei, la câteva zile după perchezițiile efectuate în cadrul unei anchete de fraudă, relatează POLITICO, citat de presa română.
