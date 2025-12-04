Ambasadorul rus, Oleg Ozerov, nu va fi convocat de MAE, pe cazul dronei depistate la Pepeni
UNIMEDIA, 4 decembrie 2025
Ministerul Afacerilor Externe nu-l va convocat pe ambasadorul rus, Oleg Ozerov, în legătură cu incidentul cu drona de la Pepeni.
• • •
Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a desemnat joi pe Roman Gofman, actualul său consilier militar, drept viitorul director al Mossad, în contextul în care David Barnea, actualul director, își va finaliza mandatul în iunie 2026, scrie observatornews.ro.
(video) Momentul în care e aprins celebrul brad de la Rockefeller Center din New York: Are în vârf o stea cu 3 milioane de cristale Swarovski # UNIMEDIA
Celebrul brad de Crăciun de la Rockefeller Center din New York City a fost aprins miercuri seara, anunțând oficial începutul sezonului sărbătorilor din 2025 în marea metropolă americană, transmite antena3.ro.
Procurorul care a inițiat procedura penală împotriva lui Stoianoglo, în proces disciplinar: CSP a creat o comisie de examinare a lui Dumitru Robu, din care va face parte și Maia Sandu # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a creat o comisie specială pentru examinarea fostului procuror general Dumitru Robu în cadrul unui proces disciplinar. În comisie va fi implicată și președinta Maia Sandu, urmând să fie analizate eventualele „pretinse acțiuni ilegale” ale lui Robu în perioada exercitării atribuțiilor sale.
(video) Trei băieți au murit înecați, după ce s-au răsturnat cu mașina într-o piscină, în Franța: Ce a depistat Poliția # UNIMEDIA
În noaptea de marți spre miercuri, trei tineri au murit într-un accident tragic produs la Alès, în departamentul Gard, Franța. Mașina în care se aflau a ajuns în piscina unei case, provocând moartea prin înec a celor trei băieți, scrie Libertatea.
Bărbatul care a plimbat drona cu motocultorul, la Pepeni, ar putea fi tras la răspundere: Va fi audiat. Experții încă lucrează # UNIMEDIA
Bărbatul care a găsit o dronă în câmp, lângă satul Pepeni, și a dus-o acasă cu motocultorul, va fi audiat de poliție, iar în funcție de „gravitatea faptei”, acesta ar putea fi tras la răspundere. Declarația a fost făcută de ministra de Interne, Daniella Misail Nichitin.
Avionul lui Zelenski, vizat de drone în apropiere de Dublin. Autoritățile irlandeze investighează o breșă gravă de securitate # UNIMEDIA
Aeronava președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost vizată luni seară de un incident serios de securitate, după ce mai multe drone de tip militar au pătruns în zona de excludere aeriană din apropierea Aeroportului Dublin, chiar în intervalul în care avionul liderului ucrainean urma să aterizeze. Informația a fost dezvăluită de publicația irlandeză The Journal, care citează surse din structurile de securitate, scrie adevarul.ro.
Sergiu Stratan, președintele completului care examinează dosarul lui Vlad Plahotniuc, a trecut Vettingul: Cine sunt alți doi magistrați care nu l-au promovat # UNIMEDIA
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat evaluarea a trei judecători și a aprobat rapoartele, care au fost înaintate Consiliul Superior al Magistraturii pentru analiză și decizii finale.
Peste 250 de sportivi din 16 țări se adună la Chișinău pentru Campionatul European de Kettlebell: În ce perioadă se va desfășura competiția # UNIMEDIA
Republica Moldova găzduiește în perioada 04-07 decembrie 2025 Campionatul OPEN European de Kettlebell (Haltere Mici). Evenimentul va avea loc la Arena Chișinău și va întruni 257 de sportivi din 16 țări. La competiție vor concura campioni mondiali și europeni din Italia, Polonia, Ucraina și alte state, iar Republica Moldova va fi reprezentată de un lot național format din 34 de sportivi, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
(video) Ședința CMC, eșuată, după ce consilierii partidului de guvernare au refuzat să se prezinte în sală: „Jos PAS” # UNIMEDIA
După scandalul de ieri și niciun proiect aprobat, consilierii municipali s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință care a eșuat din lipsă de cvorum.
(video) De pe străzile Franței, în garajele clandestine ale Moldovei: 14 mașini furate, de 4.000.000 lei, ridicate de oamenii legii. Doi suspecți, reținuți # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Poliției de Frontieră, au deconspirat o schemă de contrabandă cu 14 automobile furate din Franța, evaluate la aproximativ 4 milioane de lei. În cadrul operațiunii au fost efectuate 15 percheziții în raioanele Edineț, Anenii Noi și Ialoveni, vizând șase suspecți cu vârste între 35 și 50 de ani.
Acțiune a polițiștilor italieni la branduri de top din industria modei, inclusiv la Gucci și Prada, într-un dosar privind exploatarea forței de muncă # UNIMEDIA
Poliția italiană a mers la sediile a 13 firme din industria modei, solicitând documente privind guvernanța corporativă și controalele asupra lanțului de aprovizionare, în cadrul unei anchete referitoare la o presupusă exploatare a lucrătorilor la subcontractori, potrivit unor documente judiciare, transmite Reuters, citată de hotnews.ro.
Cutremur în diplomația europeană: Federica Mogherini demisionează după perchezițiile anticorupție din Belgia # UNIMEDIA
Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei și Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe între 2014 și 2019, a demisionat joi din funcția de rector al Colegiului Europei, la câteva zile după perchezițiile efectuate în cadrul unei anchete de fraudă, relatează POLITICO, citat de presa română.
Niveluri ridicate de „chimicale eterne”, găsite în cerealele de mic dejun din Europa: Ce alte alimente sunt contaminate # UNIMEDIA
Un studiu realizat de Reţeaua europeană de acţiune împotriva pesticidelor (PAN Europe) constată că alimentele cele mai contaminate sunt cerealele pentru micul dejun, cu concentrații medii de 100 de ori mai mari decât în apa de la robinet, relatează The Guardian, potrivit hotnews.ro.
Noi detalii despre perchezițiile de dimineață pe destabilizări: 35 de persoane din toată țara au fost vizate. Ce au găsit oamenii legii la domiciliile lor # UNIMEDIA
35 de persoane au fost vizate astăzi în perchezițiile efectuate de oamenii legii, în cadrul unui dosar penal privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Poliției, au fost ridicate mai multe telefoane mobile, cartele SIM, carduri bancare, cartușe, precum și valută străină.
Influencerul „Nanu Danu”, care și-ar fi înșelat rudele și prietenii cu 140 000 €, rămâne în continuare după gratii. Mandatul de arest, prelungit # UNIMEDIA
Influencerul Daniel Cebotari, cunoscut în mediul online drept „Nanu Danu”, mai rămâne o lună după gratii. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur.
Tineri și ... cu dosare penale. Trei băieți, reținuți după ce au snopit în bătaie un bărbat de 44 de ani și l-au jefuit # UNIMEDIA
Doi tineri, de 19 și 23 de ani, și un minor de 15 ani, din Chișinău, au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de comiterea unei tâlhării în sectorul Centru al capitalei.
(foto) Balenciaga șochează din nou. Un hanorac „distrus”, vândut cu 950 euro: „Câinele meu poate să facă asta gratis” # UNIMEDIA
Balenciaga a reușit din nou să facă valuri în lumea modei. Noul lor hanorac „Destroyed”, cu un preț de 950 de dolari, s-a vândut integral în mai puțin de 24 de ore, demonstrând încă o dată cât de puternic este magnetul brandului și cât de mult caută oamenii combinația între lux și rebeliune, scrie protv.ro.
Prim-ministrul Alexandru Munteanu admite că cetățenii ar putea fi lipsiți de „ajutorul la contor”, în sezonul rece 2026-2027. „Compensațiile au fost ceva temporar. Din start era clar că e o măsură provizorie, dar noi continuăm să căutăm și să examinăm posibilități să ajutăm păturile cele mai vulnerabile. Cred că multe din ajutoarele generale care au existat nu neapărat erau adresate părților cele mai vulnerabile ale populației”, a menționat Muntean, în conferința dinaintea ședinței Guvernului, la care a fost aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor.
(foto) A vrut să aducă droguri în Moldova: Un israelian, prins la Sculeni cu 100 grame de canabis ascuns în portbagaj # UNIMEDIA
Un cetățean israelian de 22 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce autoritățile de la frontiera moldo-română au depistat aproximativ 100 de grame de canabis ascunse în portbagajul mașinii pe care o conducea. Tânărul se deplasa cu un autoturism înmatriculat în Republica Moldova și a fost oprit pentru control în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni.
Perciun intervine în scandalul cu acordarea unui mandat suplimentar consecutiv rectorului UTM, Viorel Bostan: E ultimul și comunitățile universitare vor decide, nu politicienii # UNIMEDIA
Ministul Educației, Dan Perciun, susține că mandatul suplimentar consecutiv, acordat rectorilor universităților care vor fuziona cu alte instituții superioare de învățământ și le vor absorbi va fi ultimul. „Decizia de a acorda acest privilegiu aparține Senatului și este crucială inclusiv pentru instituțiile care au fuzionat cu alte universități”, a menționat Perciun. Declarația vine după ce Igor Șarov a denunță „capturarea universității”.
(doc) Adrian Albu, prins cu avere nejustificată de aproape 900 mii lei: Va fi confiscată în folosul statului # UNIMEDIA
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a finalizat procedura de control în privința fostului deputat socialist Adrian Albu și a membrilor familiei sale. Conform raportului, în perioada 2019-2023, parlamentarul a acumulat o avere cu caracter nejustificat în valoare de 892.985 lei.
Fenomenul La Niña, asociat cu temperaturi globale mai scăzute, s-ar putea manifesta slab între lunile decembrie şi februarie şi multe regiuni ar urma să înregistreze temperaturi ridicate, a anunţat joi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), informează AFP, citată de news.ro.
(video) „Gaz ieftin nu va mai fi”. Junghietu: Tariful de 4 lei a fost politic, cel de 30 lei - prețul libertății # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, declară răspicat că pentru moldoveni, „gaz la preț ieftin n-o să mai fie niciodată”. „Noi am plătit un preț politic, al dependeței de acest gaz”, precizează ministrul, referindu-se la tariful de lei de cândva. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Vocile Puterii de la Exclusiv tv.
(video) Ședința CSP: Un procuror, sancționat anterior pentru o „presupusă hărțuire sexuală”, dat afară din sistem # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 6 subiecte.
„- A venit acum un „лям” - Al nostru? - Da!”. CNA publică discuțiile celor 7 reținuți în dosarul de corupție în achizițiile publice # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA) a făcut publice convorbiri audio care surprind discuțiile dintre șapte persoane reținute, inclusiv conducători din cadrul Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, implicate într-un dosar de corupție legat de achizițiile publice.
(video) Patru elevi din capitală riscă până la 15 ani de închisoare pentru vânzare de droguri: Cum lucra „afacerea” lor de pe Telegram # UNIMEDIA
Patru tineri, elevi la un colegiu din capitală, au fost plasați în arest pentru 30 de zile. Potrivit Poliției, aceștia sunt implicați în realizarea drogurilor de tip PVP (sare) și mefedronă.
(video) „Ați tăiat compensațiile? Tăiați-vă salariile!”. PSRM, cu protest împotriva bugetului pentru anul 2026: Jos o asemenea guvernare # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a organizat o acțiune de protest la Ministerul Muncii și Protecției Sociale în semn de nemulțumire față de bugetul pentru 2026 adoptat de Guvern. Participanții, printre care deputați și consilieri PSRM, au criticat reducerea compensațiilor pentru încălzire, creșterea cheltuielilor aparatului prezidențial și deciziile guvernamentale considerate îndreptate împotriva cetățenilor.
„Moștenire din tată-n fiu”. Chicu, după acuzațiile lui Șarov privind „acapararea UTM-ului”: Domnilor intelectuali, a mai rămas ceva demnitate? # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Chicu, a reacționat dur după acuzațiile rectorului Igor Șarov privind așa-numita „acaparare” a Universității Tehnice a Moldovei (UTM). „Moștenire din tată-n fiu. Domnilor intelectuali din mediul academic, a mai rămas ceva demnitate și „coloană vertebrală”? Pe cine să mizeze acest popor?”, a scris Ion Chicu.
(video) Filat va merge la ședințele publice ale lui Plahotniuc: „Eu pot să-l privesc în ochi. Sper că va găsi puterea să se uite și el” # UNIMEDIA
Fostul premier Vlad Filat a anunțat că intenționează să participe la ședințele de judecată în dosarul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Filat afirmă că actuala situație a lui Plahotniuc reprezintă „finalul logic” al modului în care acesta și-a construit puterea. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Mlive.
Spania se pregătește să reintroducă obligativitatea purtării măștii în spitale și alte unități medicale, după o creștere accentuată a cazurilor de gripă care a pus presiune pe sistemul sanitar la început de iarnă. Măsura marchează cel mai vizibil revenit la protocoalele din pandemie de la ridicarea restricțiilor COVID, scrie adevarul.ro.
Pensiile vor fi indexate cu doar 6%, în primăvară, la o inflație mai mare. Munteanu: Nu putem face totul, trebuie să prioritizăm lucrurile # UNIMEDIA
Pensiile cetățenilor Republicii Moldova vor fi indexate, anul viitor, cu doar 6%. Asta deși rata inflației pentru anul curent e 7,6%. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu. „Nu putem face totul și ne pare foarte rău, dar așa e în situația când trebuie să prioritizăm lucrurile”, a precizat șeful Guvernului.
„Orice acord va fi dureros și nedrept”: Ce opțiuni mai are Donald Trump ca să încheie războiul Rusia-Ucraina # UNIMEDIA
În urmă cu doar două săptămâni, președintele Donald Trump a stabilit un termen limită de Ziua Recunoștinței pentru ca Ucraina să accepte un tratat de pace cu Rusia, punând pe masă o propunere cu elemente care ar fi putut fi redactate de Kremlin. Acum, pare clar că va trebui să aștepte — poate săptămâni, poate și după al patrulea an de invazie a Rusiei în Ucraina, la sfârșitul lunii februarie, potrivit unei analize New York Times, citat de digi24.ro.
Shakira, declarații neașteptate la mai bine de trei ani de la despărțirea de Piqué. Ce a spus despre tatăl copiilor ei într-un interviu # UNIMEDIA
Au trecut mai bine de trei ani de când Shakira și Gerard Piqué au anunțat că s-au despărțit, într-o declarație scurtă, calmă și politicoasă, prin care au cerut respectarea intimității. Deși discretă, vestea a stârnit rapid un val de atenție media și a generat numeroase discuții, inspirând totodată muzica artistei, scrie profm.ro.
(video) „Nu munciți, dar primiți 3000 lei”: Huiduieli la ușa PAS din CMC, după ce consilierii nu s-au prezentat la o nouă ședință. Răspunsul Zinaidei Popa # UNIMEDIA
Scandal la Primăria Chișinău, unde mai mulți angajați au venit la ușa fracțiunii PAS, cerând consilierilor municipali să participe la ședințele Consiliului Municipal Chișinău (CMC) și să voteze proiectul bugetului pentru anul viitor.
(video) „Eu ziceam că-i un sac de „удобрений””. Primele declarații ale bărbatului din Pepeni, care a găsit o dronă lângă localitate: Singur am tras-o și am încărcat-o pe motobloc # UNIMEDIA
Bărbatul care a descoperit drona în satul Pepeni, raionul Sîngerei, a oferit primele declarații despre întreaga întâmplare. El spune că inițial a crezut că este vorba despre un sac cu îngrășăminte, apoi i s-a părut că ar fi un avion. „Eu singur am tras-o și am încărcat-o în motobloc”, a povestit acesta într-un interviu pentru „Primul în Moldova”.
(video) Bugetul de stat pentru 2026, aprobat cu un deficit de circa 21 miliarde lei. Gavriliță: Recunosc, nu e mic, dar jumătate va merge în investiții # UNIMEDIA
Guvernul Munteanu a aprobat, astăzi, proiectul Legii Bugetului de stat pentru anul 2026, cu un deficit record de 21 de miliarde de lei. „Trebuie să recunosc, deficitul nu e mic, dar circa jumătate din acesta va merge în investiții”, a precizat ministruș Finanțelor, Andrian Gavrilița. Totodată, proiectul prevede un PIB nominal de 377 miliarde lei, o inflație anuală de 4,3% la sfârșit de an și un salariu mediu lunar de 17.400 lei. Pentru cheltuieli capitale aferente dezvoltării economice se preconizează alocarea sumei de circa 5,6 miliarde lei.
Kadîrov îi cântă în strună lui Putin și spune că așteaptă „ordinul” pentru a începe războiul cu Europa: „Totul se va termina repede” # UNIMEDIA
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, s-a arătat disponibil să înceapă un război cu țările europene, care „se va termina repede” și nu „în favoarea lor”, relatează publicația ucraineană Focus, scrie digi24.ro.
Scandal pe fuziunea USM–UTM. Șarov denunță „capturarea universității”: 44 de ani la conducere? Nu suntem Coreea de Nord # UNIMEDIA
Scandal pe fuziunea USM și UTM, după ce rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, ar putea obține un al treilea mandat consecutiv, după modificarea propusă la Codul Educației. Rectorul USM, Igor Șarov, critică această inițiativă. „Orice intenție de reorganizare care ar putea duce la menținerea aceleiași familii la conducerea unei universități pentru un total de aproximativ 44 de ani, contravine flagrant principiilor de transparență, alternanță și democrație. Nu suntem Coreea de Nord”, a scris Șarov.
(video) Un jurnalist ucrainean a confruntat-o pe fiica lui Vladimir Putin, la Paris: „Acum 3 săptămâni, tatăl tău mi-a ucis fratele”. Reacția tinerei # UNIMEDIA
Jurnalistul ucrainean, Dmitro Sviatnenko, a întâlnit-o neașteptat pe Elizaveta Krivonogih, de 23 de ani, fiica nelegitimă a lui Vladimir Putin, la Paris, după un vernisaj la galeria de artă unde aceasta lucrează, scrie libertatea.ro.
(video) Salariile șefilor unor agenții de stat vor fi micșorate. Munteanu: Sunt exagerate # UNIMEDIA
Salariile mari ale unor șefi de instituții și agenții vor fi reduse. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, înainte de ședința Guvernului, la care s-a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026. „Sunt câteva poziții de funcționari publici, care în opinia noastră au niște pachete exagerate - salarizări unele agenții, care nu ne par juste”, a precizat șeful Executivului.
Partidul Nostru propune extinderea scutirii de TVA pentru companiile cu cifră de afaceri până la 3,2 milioane de lei - peste 5.000 de contribuabili vor fi eliberați de povara TVA # UNIMEDIA
Pentru a reduce presiunea administrativă și a simplifica contabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii, Partidul Nostru a elaborat și înregistrat un proiect de lege privind extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei. În prezent acest plafon constituie 1,2 milioane de lei. Acesta a fost unul din obiectivele asumate de Partidul Nostru în cadrul campaniei electorale pentru parlamentare, pe care astăzi formațiunea politică îl transformă în fapte.
Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită joi, 4 decembrie, ora 18:30, la monospectacolul „ADI”, o creație semnată de Constantin Cheianu, în regia Diandra Gherghel, cu Anatol Guzic în rol principal.
(stop cadru) „Mi s-a spus că m-am apropiat prea tare de Ion Ceban”. Consilier: Cine-i personajul? Moțpan: O să găsiți pe FB # UNIMEDIA
Ironii în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău pe subiectul relației dintre consilierul Chiril Moțpan și primarul capitalei Ion Ceban. „Mi-au spus că m-am apropiat prea tare de el”, a menționat Moțpan.
(foto/video) „Bine ai venit pe lume, VP”. Sărbătoare mare în familia primarului de Negureni: Ion Popa şi soţia sa au devenit, din nou, părinţi # UNIMEDIA
Bucurie mare în familia primarului din Negureni. Ion Popa şi soţia sa au devenit, din nou, părinţi de băiat. „Bine ai venit pe lume, VP” a scris edilul.
Ultima oră! Procurorul Ion Buliga, acuzat că a hărțuit sexual o studentă, a fost dat afară din sistem # UNIMEDIA
Procurorul Ion Buliga a fost dat afară din sistem, după ce a hărțuit sexual o studentă. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor.
Motorina se ieftinește simțitor. Și prețul benzinei scade: Cât vor costa mâine carburanții # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile la carburanți pentru data de 5 decembrie 2025, iar acestea indică o nouă ieftinire atât la benzină, cât și la motorină.
(stop cadru) Gavriliță, la criticile sindicatelor pe buget: Cerem iertare și rugăm înțelegere # UNIMEDIA
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, se justifică în fața Sindicatelor, pentru că a prezentat în ultimul moment proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026, dar și explică lipsa majorărilor la salariile bugetarilor. „Înțeleg și sunt de acord și accept critica. Ne cerem iertare și o să rugăm înțelegere”, a spus ministrul, la ședința de astăzi a Guvernului.
