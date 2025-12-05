Doliu în lumea cinematografiei! Cary-Hiroyuki Tagawa, actorul din „Mortal Kombat”, a murit la 75 de ani

16:20

Prim-ministrul Alexandru Munteanu admite că cetățenii ar putea fi lipsiți de „ajutorul la contor”, în sezonul rece 2026-2027. „Compensațiile au fost ceva temporar. Din start era clar că e o măsură provizorie, dar noi continuăm să căutăm și să examinăm posibilități să ajutăm păturile cele mai vulnerabile. Cred că multe din ajutoarele generale care au existat nu neapărat erau adresate părților cele mai vulnerabile ale populației”, a menționat Muntean, în conferința dinaintea ședinței Guvernului, la care a fost aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor.