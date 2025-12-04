Bărbatul care a plimbat drona cu motocultorul, la Pepeni, ar putea fi tras la răspundere: Va fi audiat. Experții încă lucrează

14:20

În urmă cu doar două săptămâni, președintele Donald Trump a stabilit un termen limită de Ziua Recunoștinței pentru ca Ucraina să accepte un tratat de pace cu Rusia, punând pe masă o propunere cu elemente care ar fi putut fi redactate de Kremlin. Acum, pare clar că va trebui să aștepte — poate săptămâni, poate și după al patrulea an de invazie a Rusiei în Ucraina, la sfârșitul lunii februarie, potrivit unei analize New York Times, citat de digi24.ro.