Israel, confirmat la Eurovision 2026. Patru țări vor boicota concursul „în numele celor 20.000 de copii care morți în Gaza”

Scandal pe fuziunea USM și UTM, după ce rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, ar putea obține un al treilea mandat consecutiv, după modificarea propusă la Codul Educației. Rectorul USM, Igor Șarov, critică această inițiativă. „Orice intenție de reorganizare care ar putea duce la menținerea aceleiași familii la conducerea unei universități pentru un total de aproximativ 44 de ani, contravine flagrant principiilor de transparență, alternanță și democrație. Nu suntem Coreea de Nord”, a scris Șarov.