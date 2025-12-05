Peștii ar trebui să se distanțeze de unele persoane, iar Gemenii vor simți dorința de a schimba locul de muncă: Află ce-ți prezic astrele
UNIMEDIA, 5 decembrie 2025 08:30
Peștii ar trebui să se distanțeze de persoanele care îi critică, pretinzând că sunt fără greșeală. În schimb, încercați să vă amintiți de oamenii buni din viața voastră și, dacă este posibil, să reluați legătura cu ei.
Acum 10 minute
08:40
Raport CPT 2025: Moldova a îmbunătățit hrana din închisori, dar ierarhia informală și violența între deținuți persistă # UNIMEDIA
Consiliul Europei — prin CPT (Comitetul pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor Inumane sau Degradante) a publicat pe 4 decembrie 2025 raportul privind vizita „ad‑hoc” efectuată în Republica Moldova în iunie 2025.
Acum 30 minute
08:30
Peștii ar trebui să se distanțeze de unele persoane, iar Gemenii vor simți dorința de a schimba locul de muncă: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Peștii ar trebui să se distanțeze de persoanele care îi critică, pretinzând că sunt fără greșeală. În schimb, încercați să vă amintiți de oamenii buni din viața voastră și, dacă este posibil, să reluați legătura cu ei.
Acum o oră
08:10
Un nou potențial cumpărător pentru Lukoil: Gigantul care este interesat de rafinăriile și benzinăriile din Europa # UNIMEDIA
Vânzarea activelor Lukoil sub presiunea sancțiunilor SUA suscită un viu interes din partea grupurilor concurente. Oficialii americani au fost informați de intențiile grupului petrolier, scrie presa română.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Marea necunoscută a Kremlinului: Ce dezvăluie negocierile SUA-Rusia despre starea de spirit a lui Putin și intențiile sale în Ucraina # UNIMEDIA
După aproape patru ani de la începutul războiului din Ucraina, în ciuda pierderilor uriașe suferite de Rusia pe câmpul de luptă și pe plan economic, președintele rus Vladimir Putin pare convins că poate obține victoria și că acum nu este momentul să se oprească. Digi24.ro scrie ce alte lucruri ne dezvăluie ultima rundă de negocieri despre starea de spirit a lui Putin și intențiile sale în privința conflictului din Ucraina.
Acum 2 ore
07:40
(video) Imagini virale. Un polițist rutier robot dirijează traficul într-un oraș din China: „M-a văzut şi m-a atenționat” # UNIMEDIA
Un robot poliţist a dirijat traficul de pe străzile unui oraş din China. Modelul Hangxing No.1, dezvoltat în Hangzhou printr-un parteneriat între poliția rutieră și companii tech locale, folosește senzori și alerte automate pentru a ghida traficul pe străzile capitalei provinciei Zhejiang, scrie presa română.
07:20
(video) Alexandr Stoianoglo, despre „probele șubrede” în dosarul Plahotniuc: „Procurorul ar putea avea mari probleme” # UNIMEDIA
„Probele prezentate până acum în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc sunt șubrede și, în mare parte, nu au nicio legătura cu acuzația oficială adusă fostului lider al Partidului Democrat”. Afirmația a fost făcută de fostul Procuror General, deputatul Alexandr Stoianoglo, care susține că, în ultimii ani, dosarul legat de frauda bancară a luat o întorsătură „total diferită”, în anchetă fiind implicate persoane care nu ar fi avut nicio legătură cu „frauda bancară”.
07:20
Astăzi, condițiile meteorologice în Moldova vor fi stabile, cu cer acoperit și fără precipitații semnificative, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
07:10
Alexandr Stoianoglo, despre „probele șubrede" în dosarul Plahotniuc: „Procurorul ar putea avea mari probleme" # UNIMEDIA
„Probele prezentate până acum în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc sunt șubrede și, în mare parte, nu au nicio legătura cu acuzația oficială adusă fostului lider al Partidului Democrat”. Afirmația a fost făcută de fostul Procuror General, deputatul Alexandr Stoianoglo, care susține că, în ultimii ani, dosarul legat de frauda bancară a luat o întorsătură „total diferită”, în anchetă fiind implicate persoane care nu ar fi avut nicio legătură cu „frauda bancară”.
Acum 12 ore
22:30
(stop cadru) „Gândiți ca un om de afaceri, vorbiți despre deficitul bugetar ca despre un SRL”. Alexandru Munteanu: Nu, e o companie # UNIMEDIA
În cadrul unei discuții în direct privind bugetul pentru 2026, premierul Alexandru Munteanu a comentat afirmația sa despre „un deficit bugetar sănătos”. Acesta fiind și un om de afaceri, spune că tratează toată structura ca pe o campanie, nu ca pe un un SRL.
22:10
Israel, confirmat la Eurovision 2026. Patru țări vor boicota concursul „în numele celor 20.000 de copii au murit în Gaza” # UNIMEDIA
Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU) a anunţat joi, la finalul reuniunii de la Geneva, că Israelul va putea participa la ediţia din 2026 a Eurovisionului de la Viena, dacă doreşte, transmit stirileprotv.ro.
21:50
Israel, confirmat la Eurovision 2026. Patru țări vor boicota concursul „în numele celor 20.000 de copii care morți în Gaza" # UNIMEDIA
Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU) a anunţat joi, la finalul reuniunii de la Geneva, că Israelul va putea participa la ediţia din 2026 a Eurovisionului de la Viena, dacă doreşte, transmit stirileprotv.ro.
21:30
(video) „Plimbările pe străzi nu trebuie să fie motiv de frică”: Un „Marș de noapte”, organizat în capitală în cadrul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen” # UNIMEDIA
În centrul Chișinăului s-a desfășurat, în această seară, Marșul de noapte, organizat în cadrul campaniei internaționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”.
21:10
Din diasporă, în diplomație: Ambasada Republicii Moldova caută asistent consular, traducător și administrator-șofer # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă anunță lansarea unui concurs de angajare pentru trei funcții tehnice: asistent consular, traducător și administrator-șofer. Conform responsabililor, selectarea personalului se va face în baza unui contract de prestări servicii valabil un an, cu posibilitatea de prelungire pentru încă un an.
20:50
Șoselele, transformate în piste: Mai mulți șoferi, prinși gonind pe trasee cu viteză excesivă. Unul dintre aceștia avea 162 km/h la bord # UNIMEDIA
Polițiștii Direcției Patrulare Centru din cadrul INSP au depistat mai mulți conducători auto care circulau cu viteză excesivă, punând în pericol propria viață și pe cea a celorlalți participanți la trafic.
20:20
Minune la Maternitatea „Gheorghe Paladi”: O mamă de 48 de ani din Anenii Noi a născut cel de-al 14-lea copil # UNIMEDIA
O nouă minune s-a produs ieri, 3 decembrie, la Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”. O femeie de 48 de ani, originară din raionul Anenii Noi, a adus pe lume cel de-al 14-lea copil al său: o fetiță perfect sănătoasă, cu o greutate de puțin peste 3.700 g.
20:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a desemnat joi pe Roman Gofman, actualul său consilier militar, drept viitorul director al Mossad, în contextul în care David Barnea, actualul director, își va finaliza mandatul în iunie 2026, scrie observatornews.ro.
Acum 24 ore
19:40
Ambasadorul rus, Oleg Ozerov, nu va fi convocat de MAE, pe cazul dronei depistate la Pepeni # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe nu-l va convocat pe ambasadorul rus, Oleg Ozerov, în legătură cu incidentul cu drona de la Pepeni.
19:20
(video) Momentul în care e aprins celebrul brad de la Rockefeller Center din New York: Are în vârf o stea cu 3 milioane de cristale Swarovski # UNIMEDIA
Celebrul brad de Crăciun de la Rockefeller Center din New York City a fost aprins miercuri seara, anunțând oficial începutul sezonului sărbătorilor din 2025 în marea metropolă americană, transmite antena3.ro.
19:10
Procurorul care a inițiat procedura penală împotriva lui Stoianoglo, în proces disciplinar: CSP a creat o comisie de examinare a lui Dumitru Robu, din care va face parte și Maia Sandu # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a creat o comisie specială pentru examinarea fostului procuror general Dumitru Robu în cadrul unui proces disciplinar. În comisie va fi implicată și președinta Maia Sandu, urmând să fie analizate eventualele „pretinse acțiuni ilegale” ale lui Robu în perioada exercitării atribuțiilor sale.
19:00
(video) Trei băieți au murit înecați, după ce s-au răsturnat cu mașina într-o piscină, în Franța: Ce a depistat Poliția # UNIMEDIA
În noaptea de marți spre miercuri, trei tineri au murit într-un accident tragic produs la Alès, în departamentul Gard, Franța. Mașina în care se aflau a ajuns în piscina unei case, provocând moartea prin înec a celor trei băieți, scrie Libertatea.
18:40
Bărbatul care a plimbat drona cu motocultorul, la Pepeni, ar putea fi tras la răspundere: Va fi audiat. Experții încă lucrează # UNIMEDIA
Bărbatul care a găsit o dronă în câmp, lângă satul Pepeni, și a dus-o acasă cu motocultorul, va fi audiat de poliție, iar în funcție de „gravitatea faptei”, acesta ar putea fi tras la răspundere. Declarația a fost făcută de ministra de Interne, Daniella Misail Nichitin.
18:40
Avionul lui Zelenski, vizat de drone în apropiere de Dublin. Autoritățile irlandeze investighează o breșă gravă de securitate # UNIMEDIA
Aeronava președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost vizată luni seară de un incident serios de securitate, după ce mai multe drone de tip militar au pătruns în zona de excludere aeriană din apropierea Aeroportului Dublin, chiar în intervalul în care avionul liderului ucrainean urma să aterizeze. Informația a fost dezvăluită de publicația irlandeză The Journal, care citează surse din structurile de securitate, scrie adevarul.ro.
18:30
(video) Trei băieți au murit înecați, după s-au răsturnat cu mașina într-o piscină, în Franța: Ce a depistat Poliția # UNIMEDIA
În noaptea de marți spre miercuri, trei tineri au murit într-un accident tragic produs la Alès, în departamentul Gard, Franța. Mașina în care se aflau a ajuns în piscina unei case, provocând moartea prin înec a celor trei băieți, scrie Libertatea.
18:20
Sergiu Stratan, președintele completului care examinează dosarul lui Vlad Plahotniuc, a trecut Vettingul: Cine sunt alți doi magistrați care nu l-au promovat # UNIMEDIA
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat evaluarea a trei judecători și a aprobat rapoartele, care au fost înaintate Consiliul Superior al Magistraturii pentru analiză și decizii finale.
18:10
Peste 250 de sportivi din 16 țări se adună la Chișinău pentru Campionatul European de Kettlebell: În ce perioadă se va desfășura competiția # UNIMEDIA
Republica Moldova găzduiește în perioada 04-07 decembrie 2025 Campionatul OPEN European de Kettlebell (Haltere Mici). Evenimentul va avea loc la Arena Chișinău și va întruni 257 de sportivi din 16 țări. La competiție vor concura campioni mondiali și europeni din Italia, Polonia, Ucraina și alte state, iar Republica Moldova va fi reprezentată de un lot național format din 34 de sportivi, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
17:50
(video) Ședința CMC, eșuată, după ce consilierii partidului de guvernare au refuzat să se prezinte în sală: „Jos PAS” # UNIMEDIA
După scandalul de ieri și niciun proiect aprobat, consilierii municipali s-au întrunit astăzi într-o nouă ședință care a eșuat din lipsă de cvorum.
17:50
(video) De pe străzile Franței, în garajele clandestine ale Moldovei: 14 mașini furate, de 4.000.000 lei, ridicate de oamenii legii. Doi suspecți, reținuți # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Poliției de Frontieră, au deconspirat o schemă de contrabandă cu 14 automobile furate din Franța, evaluate la aproximativ 4 milioane de lei. În cadrul operațiunii au fost efectuate 15 percheziții în raioanele Edineț, Anenii Noi și Ialoveni, vizând șase suspecți cu vârste între 35 și 50 de ani.
17:20
Acțiune a polițiștilor italieni la branduri de top din industria modei, inclusiv la Gucci și Prada, într-un dosar privind exploatarea forței de muncă # UNIMEDIA
Poliția italiană a mers la sediile a 13 firme din industria modei, solicitând documente privind guvernanța corporativă și controalele asupra lanțului de aprovizionare, în cadrul unei anchete referitoare la o presupusă exploatare a lucrătorilor la subcontractori, potrivit unor documente judiciare, transmite Reuters, citată de hotnews.ro.
17:10
Cutremur în diplomația europeană: Federica Mogherini demisionează după perchezițiile anticorupție din Belgia # UNIMEDIA
Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei și Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe între 2014 și 2019, a demisionat joi din funcția de rector al Colegiului Europei, la câteva zile după perchezițiile efectuate în cadrul unei anchete de fraudă, relatează POLITICO, citat de presa română.
17:10
Niveluri ridicate de „chimicale eterne”, găsite în cerealele de mic dejun din Europa: Ce alte alimente sunt contaminate # UNIMEDIA
Un studiu realizat de Reţeaua europeană de acţiune împotriva pesticidelor (PAN Europe) constată că alimentele cele mai contaminate sunt cerealele pentru micul dejun, cu concentrații medii de 100 de ori mai mari decât în apa de la robinet, relatează The Guardian, potrivit hotnews.ro.
17:00
Noi detalii despre perchezițiile de dimineață pe destabilizări: 35 de persoane din toată țara au fost vizate. Ce au găsit oamenii legii la domiciliile lor # UNIMEDIA
35 de persoane au fost vizate astăzi în perchezițiile efectuate de oamenii legii, în cadrul unui dosar penal privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Poliției, au fost ridicate mai multe telefoane mobile, cartele SIM, carduri bancare, cartușe, precum și valută străină.
16:50
Influencerul „Nanu Danu”, care și-ar fi înșelat rudele și prietenii cu 140 000 €, rămâne în continuare după gratii. Mandatul de arest, prelungit # UNIMEDIA
Influencerul Daniel Cebotari, cunoscut în mediul online drept „Nanu Danu”, mai rămâne o lună după gratii. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur.
16:40
Tineri și ... cu dosare penale. Trei băieți, reținuți după ce au snopit în bătaie un bărbat de 44 de ani și l-au jefuit # UNIMEDIA
Doi tineri, de 19 și 23 de ani, și un minor de 15 ani, din Chișinău, au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de comiterea unei tâlhării în sectorul Centru al capitalei.
16:20
(foto) Balenciaga șochează din nou. Un hanorac „distrus”, vândut cu 950 euro: „Câinele meu poate să facă asta gratis” # UNIMEDIA
Balenciaga a reușit din nou să facă valuri în lumea modei. Noul lor hanorac „Destroyed”, cu un preț de 950 de dolari, s-a vândut integral în mai puțin de 24 de ore, demonstrând încă o dată cât de puternic este magnetul brandului și cât de mult caută oamenii combinația între lux și rebeliune, scrie protv.ro.
16:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu admite că cetățenii ar putea fi lipsiți de „ajutorul la contor”, în sezonul rece 2026-2027. „Compensațiile au fost ceva temporar. Din start era clar că e o măsură provizorie, dar noi continuăm să căutăm și să examinăm posibilități să ajutăm păturile cele mai vulnerabile. Cred că multe din ajutoarele generale care au existat nu neapărat erau adresate părților cele mai vulnerabile ale populației”, a menționat Muntean, în conferința dinaintea ședinței Guvernului, la care a fost aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor.
16:10
(foto) A vrut să aducă droguri în Moldova: Un israelian, prins la Sculeni cu 100 grame de canabis ascuns în portbagaj # UNIMEDIA
Un cetățean israelian de 22 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce autoritățile de la frontiera moldo-română au depistat aproximativ 100 de grame de canabis ascunse în portbagajul mașinii pe care o conducea. Tânărul se deplasa cu un autoturism înmatriculat în Republica Moldova și a fost oprit pentru control în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni.
16:00
Perciun intervine în scandalul cu acordarea unui mandat suplimentar consecutiv rectorului UTM, Viorel Bostan: E ultimul și comunitățile universitare vor decide, nu politicienii # UNIMEDIA
Ministul Educației, Dan Perciun, susține că mandatul suplimentar consecutiv, acordat rectorilor universităților care vor fuziona cu alte instituții superioare de învățământ și le vor absorbi va fi ultimul. „Decizia de a acorda acest privilegiu aparține Senatului și este crucială inclusiv pentru instituțiile care au fuzionat cu alte universități”, a menționat Perciun. Declarația vine după ce Igor Șarov a denunță „capturarea universității”.
15:40
(doc) Adrian Albu, prins cu avere nejustificată de aproape 900 mii lei: Va fi confiscată în folosul statului # UNIMEDIA
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a finalizat procedura de control în privința fostului deputat socialist Adrian Albu și a membrilor familiei sale. Conform raportului, în perioada 2019-2023, parlamentarul a acumulat o avere cu caracter nejustificat în valoare de 892.985 lei.
15:40
Fenomenul La Niña, asociat cu temperaturi globale mai scăzute, s-ar putea manifesta slab între lunile decembrie şi februarie şi multe regiuni ar urma să înregistreze temperaturi ridicate, a anunţat joi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), informează AFP, citată de news.ro.
15:20
(video) „Gaz ieftin nu va mai fi”. Junghietu: Tariful de 4 lei a fost politic, cel de 30 lei - prețul libertății # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, declară răspicat că pentru moldoveni, „gaz la preț ieftin n-o să mai fie niciodată”. „Noi am plătit un preț politic, al dependeței de acest gaz”, precizează ministrul, referindu-se la tariful de lei de cândva. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Vocile Puterii de la Exclusiv tv.
15:10
(video) Ședința CSP: Un procuror, sancționat anterior pentru o „presupusă hărțuire sexuală”, dat afară din sistem # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 6 subiecte.
15:10
„- A venit acum un „лям” - Al nostru? - Da!”. CNA publică discuțiile celor 7 reținuți în dosarul de corupție în achizițiile publice # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA) a făcut publice convorbiri audio care surprind discuțiile dintre șapte persoane reținute, inclusiv conducători din cadrul Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, implicate într-un dosar de corupție legat de achizițiile publice.
15:10
(video) Patru elevi din capitală riscă până la 15 ani de închisoare pentru vânzare de droguri: Cum lucra „afacerea” lor de pe Telegram # UNIMEDIA
Patru tineri, elevi la un colegiu din capitală, au fost plasați în arest pentru 30 de zile. Potrivit Poliției, aceștia sunt implicați în realizarea drogurilor de tip PVP (sare) și mefedronă.
14:50
(video) „Ați tăiat compensațiile? Tăiați-vă salariile!”. PSRM, cu protest împotriva bugetului pentru anul 2026: Jos o asemenea guvernare # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a organizat o acțiune de protest la Ministerul Muncii și Protecției Sociale în semn de nemulțumire față de bugetul pentru 2026 adoptat de Guvern. Participanții, printre care deputați și consilieri PSRM, au criticat reducerea compensațiilor pentru încălzire, creșterea cheltuielilor aparatului prezidențial și deciziile guvernamentale considerate îndreptate împotriva cetățenilor.
14:40
„Moștenire din tată-n fiu”. Chicu, după acuzațiile lui Șarov privind „acapararea UTM-ului”: Domnilor intelectuali, a mai rămas ceva demnitate? # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Chicu, a reacționat dur după acuzațiile rectorului Igor Șarov privind așa-numita „acaparare” a Universității Tehnice a Moldovei (UTM). „Moștenire din tată-n fiu. Domnilor intelectuali din mediul academic, a mai rămas ceva demnitate și „coloană vertebrală”? Pe cine să mizeze acest popor?”, a scris Ion Chicu.
14:30
(video) Filat va merge la ședințele publice ale lui Plahotniuc: „Eu pot să-l privesc în ochi. Sper că va găsi puterea să se uite și el” # UNIMEDIA
Fostul premier Vlad Filat a anunțat că intenționează să participe la ședințele de judecată în dosarul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Filat afirmă că actuala situație a lui Plahotniuc reprezintă „finalul logic” al modului în care acesta și-a construit puterea. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Mlive.
14:30
Spania se pregătește să reintroducă obligativitatea purtării măștii în spitale și alte unități medicale, după o creștere accentuată a cazurilor de gripă care a pus presiune pe sistemul sanitar la început de iarnă. Măsura marchează cel mai vizibil revenit la protocoalele din pandemie de la ridicarea restricțiilor COVID, scrie adevarul.ro.
14:20
Pensiile vor fi indexate cu doar 6%, în primăvară, la o inflație mai mare. Munteanu: Nu putem face totul, trebuie să prioritizăm lucrurile # UNIMEDIA
Pensiile cetățenilor Republicii Moldova vor fi indexate, anul viitor, cu doar 6%. Asta deși rata inflației pentru anul curent e 7,6%. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu. „Nu putem face totul și ne pare foarte rău, dar așa e în situația când trebuie să prioritizăm lucrurile”, a precizat șeful Guvernului.
14:20
„Orice acord va fi dureros și nedrept”: Ce opțiuni mai are Donald Trump ca să încheie războiul Rusia-Ucraina # UNIMEDIA
În urmă cu doar două săptămâni, președintele Donald Trump a stabilit un termen limită de Ziua Recunoștinței pentru ca Ucraina să accepte un tratat de pace cu Rusia, punând pe masă o propunere cu elemente care ar fi putut fi redactate de Kremlin. Acum, pare clar că va trebui să aștepte — poate săptămâni, poate și după al patrulea an de invazie a Rusiei în Ucraina, la sfârșitul lunii februarie, potrivit unei analize New York Times, citat de digi24.ro.
