Dmitri Torner, despre vizita misiunii FMI în R. Moldova: Avem nevoie mai mult ca oricând de relații bune

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, și-a explicat achiziția unui BMW X5 nou, după ce acesta a apărut în declarația sa de avere pentru anul 2024. Acesta spune că automobilul a fost comandat înainte de a prelua mandatul de ministru. „L-am comandat când nu eram încă ministru, acum a venit. Ce să fac, să-l întorc înapoi? Am 60 de ani, când o să mai am mașină nouă”, a declarat Ceban.