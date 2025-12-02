Lansarea cărții care schimbă mentalități și vindecă tăceri – „Cartea pentru fetițe. Ghid despre menstruație” de Lilu Ojovan.

15:50

Un minor din Soroca a fost condamnat la patru ani de închisoare, după ce instanța a stabilit că acesta a sustras, pe timp de noapte, două telefoane mobile de la alți tineri, în apropierea Colegiului Tehnic Agricol din municipiu. Sentința a fost pronunțată pe 27 noiembrie 2025 de Judecătoria Soroca, sediul Central, și va fi […]