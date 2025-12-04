Motorina se ieftinește cu 21 de bani. Cât va costa benzina mâine, 5 decembrie

14:10

O întâlnire planificată la Bruxelles între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și delegația americană care a fost în vizită la Vladimir Putin, care îl includea pe trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, a fost anulată. Citând „surse”, corespondentul „Kyiv Post” la Washington DC, Alex Raufoglu, a scris pe X că „întâlnirea de la Bruxelles a fost anulată” și a menționat că președintele ucrainean, care marți a fost în Irlanda, se întoarce la Kiev.