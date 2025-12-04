Bugetul 2026, oficial aprobat. Documentul prevede investiții record și creșteri salariale

14:00

Un nou punct de control coordonat va fi instituit la frontiera dintre Republica Moldova și România. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi inițierea Acordului pentru aplicarea acestui sistem la trecerea rutieră Lipcani – Rădăuți Prut. Controlul comun va fi efectuat pe ambele sensuri, de intrare și ieșire din țară, ceea ce va permite ca procedura la frontieră să fie mai rapidă.