Bugetul 2026, oficial aprobat. Documentul prevede investiții record și creșteri salariale
Radio Chisinau, 4 decembrie 2025 11:05
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul, numit „buget al investițiilor responsabile”, prevede investiții record și creșteri salariale și va fi propus Parlamentului pentru examinare și adoptare.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
11:20
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și Ion Burdiumov, șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție.
11:20
Sistemul medical din Republica Moldova se confruntă cu un deficit semnificativ de personal. În prezent, peste 1.200 de specialiști lipsesc în spitale, centre de sănătate și farmacii. Cea mai mare parte a acestui deficit o reprezintă asistenții medicali, pentru care există 847 de posturi neacoperite, urmați de medicii de familie, unde mai sunt necesari încă 259 de specialiști.
Acum 30 minute
11:05
Bugetul 2026, oficial aprobat. Documentul prevede investiții record și creșteri salariale # Radio Chisinau
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul, numit „buget al investițiilor responsabile”, prevede investiții record și creșteri salariale și va fi propus Parlamentului pentru examinare și adoptare.
10:55
Sprijin american pentru Chișinău. Igor Grosu a avut întrevederi cu membri ai Congresului SUA # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a continuat vizita de lucru în Statele Unite ale Americii printr-o serie de întrevederi desfășurate în Congresul SUA. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului bilateral și avansarea proiectelor strategice pentru Republica Moldova.
Acum o oră
10:40
UE lansează un program de 5 milioane de euro pentru combaterea dezinformării și interferenței străine în țările Parteneriatului Estic, inclusiv Republica Moldova # Radio Chisinau
Un nou program regional în valoare de 5 milioane de euro, care vizează detectarea și combaterea manipulării informaționale străine, interferenței și dezinformării în regiunea Parteneriatului Estic (PaE), a fost lansat marți, la Summitul Societății Civile pentru Parteneriatul Estic 2025, informează Comisia Europeană.
Acum 2 ore
10:20
Peste 20 000 de persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă, au fost angajate cu sprijinul subdiviziunilor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), de la începutul acestui an.
10:05
În aceste momente are loc ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 decembrie 2025.
09:55
Percheziții CNA la Primăria Chișinău și la agenți economici într-un dosar de corupție în achiziții publice # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție /CNA/ și procurorii desfășoară în această dimineață acțiuni de urmărire penală în cadrul mai multor dosare ce vizează presupuse acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Informația a fost confirmată de către purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi.
09:40
Senatul României a adoptat tacit proiectul de înființare a Fondului de investiții Republica Moldova. Capitalul social este de 1.250.000.000 lei românești # Radio Chisinau
Senatul a adoptat tacit, marți, 2 decembrie, propunerea legislativă pentru înființarea “Fondului Republica Moldova”, fond de investiții alternativ cu capital public și privat, organizat ca societate pe acțiuni, cu capital social variabil, cu sediul in România.
09:25
Lecții din Basarabia: cum arată, în realitate, promisiunile de pace ale Rusiei (Revista presei) # Radio Chisinau
Se discută tot mai intens în ultima vreme despre garanțiile de securitate care îi pot fi oferite Ucrainei în cazul în care acceptă planul de pace propus de americani. Ce e de făcut dacă, după o perioadă de încetare a focului, Rusia își recapătă forța necesară, economică, financiară, militară, și atacă din nou statul ucrainean? se întreabă în editorialul de pe Veridica, „Securitatea Republicii Moldova din „pachetul” ucrainean”, analistul Nicolae Negru.
Acum 4 ore
09:10
Peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova în dosarul privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă # Radio Chisinau
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, desfășoară la această oră peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă.
08:55
Cooperarea moldo-turcă, discutată de premierul Alexandru Munteanu și ambasadorul Turciei în Republica Moldova # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Turcia la Chișinău, Uygar Mustafa Sertel. Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea cooperării bilaterale, în special în domeniul economic și în implementarea proiectelor comune de infrastructură.
08:35
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Intrarea Maicii Domnului în Biserică, prima sărbătoare creștină de la începutul Postului Crăciunului.
08:25
Republica Moldova și Israelul vor coopera în domeniul cinematografiei. Un acord privind producțiile cinematografice va fi semnat între cele două state. Asigurarea a fost dată de ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a avut o întrevedere cu ambasadorul Statului Israel la Chișinău, Yoram Elron.
08:20
Republica Moldova și Israelul vor coopera în domeniul cinematografiei. Un acord privind producțiile cinematografice va fi semnat între cele două state. Asigurarea a fost dată de ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a avut o întrevedere cu ambasadorul Statului Israel la Chișinău, Yoram Elron.
08:05
NATO își reafirmă sprijinul pentru Ucraina și susține eforturile SUA pentru încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva acesteia. Declarația a fost făcută de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, după încheierea reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor membre, transmite de la Bruxelles corespondentul IPN.
Acum 24 ore
21:25
Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului după protestele masive împotriva bugetului pe 2026 # Radio Chisinau
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut demisia guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliakov, după ample proteste declanșate de proiectul de buget pentru anul 2026. Solicitarea a fost formulată marți seara, într-un discurs televizat difuzat pe postul public BNT.
21:10
Au fost trimiși în judecată alți cinci învinuiți în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă, în contextul alegerilor prezidențiale și al referendumului din toamna trecută. Potrivit oamenilor legii, persoanele ar fi participat la instruiri desfășurate în Bosnia și Herțegovina, unde ar fi fost pregătite pentru acțiuni violente menite să provoace haos și panică la manifestații publice, transmite IPN.
20:45
Fosta șefă a diplomației UE Federica Mogherini, eliberată după ce a fost pusă sub acuzare # Radio Chisinau
Fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, și celelalte două persoane reținute marți pentru presupusă fraudă în utilizarea fondurilor UE au fost eliberate, considerându-se că nu există riscul să fugă, informează miercuri dpa și ANSA.
20:25
Serviciul Vamal și UNCTAD consolidează cooperarea pentru accelerarea transformării digitale vamale # Radio Chisinau
Conducerea Serviciului Vamal a avut o întrevedere cu reprezentantul Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), Dmitry Godunov, dedicată evaluării proiectelor comune și perspectivelor de extindere a cooperării bilaterale.
20:10
Bruxelles-ul propune utilizarea activelor rusești înghețate și împrumuturile UE pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei # Radio Chisinau
Comisia Europeană a propus miercuri două soluții pentru a răspunde nevoilor de finanțare ale Ucrainei pentru perioada 2026-2027: împrumuturile UE și un împrumut pentru reparații, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
19:45
Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere de 2,2-2,8% în anul viitor, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.
19:25
Ministerul Educației pregătește noi măsuri de protecție a elevilor împotriva drogurilor # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lucrează la un set amplu de măsuri pentru prevenirea consumului și distribuției drogurilor în mediul școlar. Anunțul a fost făcut de Inga Grosu, consultantă în cadrul Direcției Managementul Învățământului General al MEC, în cadrul audierilor parlamentare privind combaterea fenomenului drogurilor în rândul tinerilor.
19:05
Secretarului de stat Carolina Perebinos a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Bulgaria la Chișinău, Maya Dobreva # Radio Chisinau
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos, a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Bulgaria la Chișinău, Maya Dobreva. Discuțiile au reconfirmat caracterul constructiv și dinamic al dialogului politic dintre Republica Moldova și Republica Bulgaria, precum și angajamentul comun pentru consolidarea cooperării bilaterale în domenii de interes reciproc: integrarea europeană, educația, cultura și economia.
18:45
Patforma „Justat” va indica în cifre și grafice cum funcționează instanțele de judecată # Radio Chisinau
O platformă digitală care va arăta, în cifre și grafice, cum funcționează instanțele de judecată va fi disponibilă în sistemul judecătoresc. Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri conceptul sistemului informațional „Justat”, un instrument menit să ofere date clare și ușor de analizat despre activitatea instanțelor din Moldova.
18:25
Maia Sandu a discutat cu conducerea Radio France Internationale și Deutsche Welle despre combaterea manipulării informaționale # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Marie-Christine Saragosse, președinta grupului de presă France Médias Monde, și Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle.
18:05
Astăzi, 3 decembrie, la Centrul republican de reabilitare pentru copii (CRRC) a fost celebrată Ziua abilității – un eveniment dedicat evidențierii potențialului fiecărui copil și promovării unei abordări axate pe capacități, nu pe limite. Acțiunea a fost organizată în contextul Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități.
18:00
Investiție de 32,7 milioane de lei pentru siguranța hidrologică a R. Moldova: Barajul Costești–Stânca intră în reparații # Radio Chisinau
După aproape două decenii fără intervenții majore, barajul Costești–Stânca urmează să fie supus unui amplu proces de reabilitare. Lucrările, în valoare de 32,7 milioane de lei, sunt realizate de Administrația Națională „Apele Moldovei”și au drept scop modernizarea și menținerea în siguranță a acestei construcții hidrotehnice de importanță națională.
17:45
O lansare de carte care sparge tăcerea: „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare”, pe 13 decembrie, la Chișinău # Radio Chisinau
Pe 13 decembrie 2025, Chișinăul găzduiește una dintre cele mai curajoase lansări literare: „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare”, de Maria Ciobanu.
17:35
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay), transmite IPN.
17:20
Boxerul moldovean, Constantin Ursu, a devenit campion european la box, cucerind centura Organizației Internaționale de Box și păstrându-și titlul Commonwealth la categoria de greutate de până la 66,7 kg.
17:05
O dronă, cel mai probabil Gherbera, de producție rusească, căzută în extravilanul comunei Pepeni, la hotar cu localitatea Copăceni din raionul Sângerei, a fost găsită de un localnic și transportată prin sat în remorca motocultorului. Despre aceasta a scris primarul localității, Oleg Cernei, care a postat și poze cu aparatul de zbor pe pagina sa de Facebook.
16:55
Șase orașe din R. Moldova au primit utilaje moderne pentru intervenții în situații de urgență, oferite de UE # Radio Chisinau
Locuitorii orașelor Drochia, Iargara, Sângerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor beneficia de servicii mai eficiente de intervenție în caz de calamități, datorită unui nou set de echipamente moderne furnizate de Uniunea Europeană. Întreprinderile municipale din aceste localități au recepționat utilaje specializate în valoare totală de aproape 2 milioane de lei, oferite prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.
16:30
Șefa statului, Maia Sandu, a primit, astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu reședința la Chișinău, Dong Zhihua, și a șapte noi ambasadori agreați nerezidenți, transmite Președinția.
16:25
Un nou lot de 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale, prin Programul „Europa este aproape”, va primi finanțare din bugetul de stat # Radio Chisinau
Programul „Europa este aproape” ajunge la 353 de proiecte aflate în execuție sau în pregătire, din totalul celor 579 selectate pentru realizare. Un nou lot de 133 de proiecte va primi finanțare din bugetul de stat și se vor adăuga celor 220 de proiecte lansate în luna iulie. În următoarele zile, primarii satelor incluse în noul lot vor fi invitați să semneze contractele de finanțare, după care vor putea iniția achizițiile publice pentru selectarea antreprenorilor.
16:05
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Ilan Șor nu va mai fi principalul instrument al Federației Ruse pentru a acționa politic contra statului R. Moldova (Audio) # Radio Chisinau
Rusia își schimbă strategia în R. Moldova și Ilan Șor nu va mai fi principalul instrument al Kremlinului la Chișinău, consideră analistul politic Ion Tăbârță. El a explicat, în cadrul emisiunii „Ora de vârf” de la Radio, că după eșecul de la alegerile parlamentare, Șor nu va mai primi acele sume enorme de bani și din această cauză vor urma și alte plecări din rețeaua creată de fugarul Ilan Șor.
15:50
Cooperarea în domeniul bibliotecilor, protejarea patrimoniului cultural și extinderea schimburilor artistice au fost în centrul discuțiilor dintre ministrul Culturii, Cristian Jardan, și ambasadorul Letoniei la Chișinău, Edgars Bondars.
15:35
Autoritățile de la Chișinău lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene. Vicepremierul Valeriu Chiveri: „Formatul de negocieri „5+2” nu mai este funcțional” # Radio Chisinau
Autoritățile de la Chișinău lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene, întrucât formatul de negocieri „5+2” nu mai este funcțional și nu poate fi reluat în actualul context regional. Anunțul a fost făcut astăzi de viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului.
15:25
Accesul pacienților la tratament urmează să fie simplificat, iar procedurile medicale și farmaceutice – mai eficiente. Sunt prevederi ce se conțin în modificările avizate de Guvern în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală, cu scopul de a reduce barierele administrative și timpul de așteptare pentru pacienți.
15:10
Fermierii au la dispoziție un ghid complet pentru instalarea panourilor fotovoltaice pe câmpuri: energie solară și culturi agricole, în același sistem # Radio Chisinau
Primul ghid dedicat sistemelor agrivoltaice, care prevede că panourile fotovoltaice pot fi combinate cu agricultura, fără schimbarea destinației terenurilor, a fost elaborat și lansat de Ministerul Energiei
15:00
Timp de două săptămâni, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a înregistrat două focare de pestă porcină și patru focare de rabie.
14:35
Ministerul Apărării anunță că cele 20 de milioane de euro oferite de Uniunea Europeană vor fi folosite pentru consolidarea capacităților naționale de apărare. „Suntem în proces de identificare a echipamentelor și de semnare a contractelor pentru achiziția sistemelor de apărare moderne”, a declarat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, la finele ședinței de astăzi a Executivului.
14:25
Ministerul Mediului cere limitarea folosirii focurilor de artificii și analizează reglementarea strictă a folosirii acestora, în contextul impactului sever asupra ecologiei # Radio Chisinau
Ministerul Mediului examinează posibilitatea introducerii unor restricții sau chiar a unei interdicții asupra utilizării artificiilor și petardelor, în contextul efectelor nocive pe care acestea le au asupra faunei, mediului și sănătății publice. Declarațiile au fost făcute astăzi de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a subliniat că instituția lucrează la identificarea unui mecanism de reglementare „echilibrat și eficient”.
14:10
Negocierile de pace, aruncate în aer, din nou. Delegația lui Trump nu se mai întâlnește cu Zelenski după discuțiile cu Putin # Radio Chisinau
O întâlnire planificată la Bruxelles între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și delegația americană care a fost în vizită la Vladimir Putin, care îl includea pe trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, a fost anulată. Citând „surse”, corespondentul „Kyiv Post” la Washington DC, Alex Raufoglu, a scris pe X că „întâlnirea de la Bruxelles a fost anulată” și a menționat că președintele ucrainean, care marți a fost în Irlanda, se întoarce la Kiev.
14:00
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor privind instituirea controlului coordonat la Lipcani – Rădăuți Prut # Radio Chisinau
Un nou punct de control coordonat va fi instituit la frontiera dintre Republica Moldova și România. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi inițierea Acordului pentru aplicarea acestui sistem la trecerea rutieră Lipcani – Rădăuți Prut. Controlul comun va fi efectuat pe ambele sensuri, de intrare și ieșire din țară, ceea ce va permite ca procedura la frontieră să fie mai rapidă.
13:55
Centrul Cultural Rus își va sista activitatea. Legea privind denunțarea acordului ce prevede funcționarea centrelor culturale ruse a fost publicată în „Monitorul Oficial” # Radio Chisinau
Decretul de promulgare, semnat de președinta Maia Sandu, și legea pentru denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale au fost publicate în „Monitorul Oficial” și au intrat în vigoare, comunică MOLDPRES.
13:40
Un nou punct de control coordonat va fi instituit la Lipcani – Rădăuți Prut. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor # Radio Chisinau
Un nou punct de control coordonat va fi instituit la frontiera dintre Republica Moldova și România. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi inițierea Acordului pentru aplicarea acestui sistem la trecerea rutieră Lipcani – Rădăuți Prut. Controlul comun va fi efectuat pe ambele sensuri, de intrare și ieșire din țară, ceea ce va permite ca procedura la frontieră să fie mai rapidă.
13:20
„Europa este aproape” | Alte 133 de localități din R. Moldova vor beneficia de resurse din bugetul național pentru a moderniza infrastructură locală # Radio Chisinau
Alte 133 de localități vor beneficia de investiții prin Programul „Europa este aproape”. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a anunțat astăzi lista primăriilor în care vor fi implementate proiecte de reabilitare a infrastructurii locale. De asemenea, alte 150 de curți din Chișinău urmează să fie renovate în 2026, în cadrul proiectului Curtea Europeană, transmite Radio Chișinău.
13:00
Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că proiectul bugetului pentru 2026 prevede un deficit mai mare decât cel estimat inițial. El a subliniat că această perioadă trebuie folosită pentru accelerarea dezvoltării și creșterea investițiilor, astfel încât majorările salariale să fie asigurate sustenabil, fără a mări datoria publică, transmite IPN.
12:45
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 4 decembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.