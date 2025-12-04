Peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova în dosarul privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă

11:00

Primarul de Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat astăzi demisia. Edilul, ales în 2019 pe listele fostului partid politic „Șor”, a explicat că decizia a fost dificilă și a fost cauzată de faptul că autoritățile nu permit realizarea proiectelor pentru dezvoltarea orașului. Se întâmplă la o zi după demisia primarului municipiului Orhei, Tatiana Cociu, și ea afiliată proiectului politic al lui Ilan Șor, dar cu mandat câștigat pe listele Partidului Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei, transmite IPN.