Cinci învinuiți de pregătirea dezordinilor în masă în 2024, trimiși în judecată

09:15

Presa de la Chișinău relatează despre ședința de judecată de ieri a lui Vladimir Plahotniuc, care a apărut în fața instanței după ce, timp de 20 de ședințe, a cerut să nu fie escortat pentru a studia materialele dosarului. Plahotniuc a solicitat audierea a 164 de persoane, printre care se regăsesc mai mulți învinuiți în dosarele disjunse din „frauda bancară”, inclusiv deputații Vladimir Andronachi și Denis Ulanov, precum și notara Olga Bondarciuc. Totodată, presa mai reține declarațiile președintei Maia Sandu, după ședința Consiliului Național de Securitate potrivit cărora riscurile din partea Federației Ruse nu dispar, ci dimpotrivă vor crește.