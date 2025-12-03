Horoscop 3 decembrie 2025: Momente decisive și influențe astrale pentru fiecare zodie

13:50

Ministerul Educației vrea să reorganizeze 73 de școli din Moldova. Se propune reorganizarea instituțiilor care au sub 35 de elevi în clasele gimnaziale în școli primare, celor cu sub 30 de elevi în școli primare–grădinițe, iar transformarea școlilor primare-grădinițe cu mai puțin de 10 elevi – în grădinițe. Mai exact 10 dintre cele 73 de […]