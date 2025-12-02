Conducere sub influența drogurilor în nordul țării: un șofer fără permis, altul cu armă ilegală

12:30

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) ar putea întrerupe contractele pentru perioade nedeterminate cu directorii adjuncți din școli. Autoritatea vrea să modifice prevederile din Codul Educației, astfel încât acești funcționari să fie numiți prin concurs. Dan Perciun a anunțat într-o conferință de presă că în 2014, când reglementările au fost modificate, asemenea prevederi au fost aplicate […] Articolul MEC va întrerupe contractele pentru perioade nedeterminate cu șefii adjuncți din școli. Cel mai în vârstă are 80 de ani apare prima dată în Realitatea.md.