Procedura de depunere simultană a dosarelor pentru dreptul și permisul de ședere a fost suspendată

11:50

Un bărbat de 55 de ani din Ceadîr-Lunga a fost trimis în judecată pentru corupere electorală. Acesta ar fi comis faptele ilegale în timpul alegerilor prezidențiale din 20 octombrie 2024 (primul și al doilea tur), al referendumului privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și al alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. „Conform rechizitoriului, […] Articolul Un bărbat din Ceadîr-Lunga riscă până la opt ani de închisoare pentru corupere electorală apare prima dată în Realitatea.md.