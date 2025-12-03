VIDEO Usatîi promite bălțenilor brad de la Viena: Își începe călătoria

17:00

La Consiliul Național de Securitate s-a discutat un plan pentru reziliență democratică, a anunțat Maia Sandu, după reuniune. Președinta a menționat că printre acestea se numără securitatea cibernetică, combaterea finanțării electorale ilegale și protejarea spațiului informațional. Conform șefei statului, unele măsuri vor rămâne secrete, pentru ca persoanele implicate în acțiuni de destabilizare să nu ne […] Articolul Maia Sandu: La CNS s-a discutat planul de măsuri pentru reziliență democratică. Unele dintre ele rămân secrete apare prima dată în Realitatea.md.