Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca. Un șef de secție, reținut pentru corupție
Realitatea.md, 3 decembrie 2025 11:30
La Penitenciarul nr. 6 din Soroca au avut loc percheziții într-un dosar de corupție. Un șef de secție este suspectat că ar fi cerut și primit bani de la soția unui deținut, în schimbul introducerii unor obiecte interzise în închisoare. CNA anunță că perchezițiile au avut loc în birourile conducerii penitenciarului, în unele celule, dar […]
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
11:50
Mark Rutte, secretarul general al NATO, a oferit un răspuns rezervat la amenințările lansate de Vladimir Putin la adresa Alianței, scrie SkyNews. Declarațiile au fost făcute miercuri, la Bruxelles, înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor NATO. Întrebat de jurnaliști despre afirmațiile președintelui Rusiei, Rutte a ales să nu comenteze în detaliu. El a spus […]
Acum 15 minute
11:40
Cerințele de calitate pentru pâine și paste se schimbă. Guvernul introduce noi reguli pe piață # Realitatea.md
Cerințele de calitate pentru pâine și paste vor fi actualizate, după ce Guvernul a aprobat o hotărâre care introduce reguli noi pentru produsele fără gluten, pentru pastele și pâinea congelată și pentru modul de ambalare și etichetare a acestor produse. Printre noutăți se regăsesc cerințe clare pentru pâinea și pastele fără gluten, precum și pentru […]
11:40
VIDEO Ministerul Apărării anunță noi radare de ultimă generație pentru securitatea spațiului aerian # Realitatea.md
Ministerul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că Republica Moldova va achiziționa sisteme noi de apărare, fiind în prezent în proces de identificare a unui contract. „Aceste sisteme sunt la o cerință foarte mare, vor fi sisteme noi, respectiv ele trebuie să fie produse. Nu pot să te duci să le i-ai să le aduci în […]
11:40
Experți, la RLIVE TV: Dacă putem colabora cu NATO, trebuie să cooperăm. Neutralitatea nu ajută când ești atacat # Realitatea.md
Dacă avem posibilitate să colaborăm cu NATO, trebuie să cooperăm, iar neutralitatea nu ajută statele atunci când sunt atacate, consideră directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice Victor Juc. Expertul a menționat actualmente și mai multe state europene își consolidează sistemul militar, iar Ucraina a avut neutralitate activă, conform memorandumului de la Budapesta, semnat […]
Acum 30 minute
11:30
Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca. Un șef de secție, reținut pentru corupție # Realitatea.md
La Penitenciarul nr. 6 din Soroca au avut loc percheziții într-un dosar de corupție. Un șef de secție este suspectat că ar fi cerut și primit bani de la soția unui deținut, în schimbul introducerii unor obiecte interzise în închisoare. CNA anunță că perchezițiile au avut loc în birourile conducerii penitenciarului, în unele celule, dar […]
11:30
Trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și consilierul lui Donald Trump, Jared Kushner, au avut marți, 2 decembrie, o întâlnire la Moscova cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Potrivit Politico, Vladimir Putin a combinat avertismentele la adresa Europei cu o demonstrație de forță diplomatică în fața delegației americane. Liderul de la Kremlin le-a transmis emisarilor […]
Acum o oră
11:20
MoldoxLab 2025: Tinerii cineaști din Moldova, premiați și conectați la marile platforme europene de documentar # Realitatea.md
MoldoxLab 2025 a adunat la Chișinău peste 25 de tineri creatori din Moldova și diaspora, în perioada 24-30 noiembrie, pentru patru ateliere intensive dedicate filmului documentar, fotografiei narative și dezvoltării profesionale în industria de film. Programul Festivalului Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială MOLDOX a inclus workshopuri conduse de experți din Republica Moldova, România […]
11:20
Valoarea maximă a compensațiilor pentru perioada rece a anului va scădea în acest sezon de la 1 400 la 1 000 de lei, iar suma minimă va fi de 500 de lei. Proiectul care prevede reducerea plafoanelor a fost aprobat la ședința de Guvern din 3 decembrie. "Perioada de înregistrare s-a încheiat în data de […]
11:20
VIDEO Lecții de japoneză la ședința de Guvern: Expresia învățată de Munteanu de la ministrul Culturii # Realitatea.md
Ședința de Guvern a devenit pentru câteva clipe oră de limbi străine. Ministrul Culturii a prezentat un proiect care vizează acordarea sprijinul nipon pentru televiziunea națională și, în context, a mulțumit ambasadorului Țării Soarelui Răsare. Diplomatul nipon Yoichiro Yamada se află la finalul mandatului său în Moldova. Jardat i-a spus mulțumesc în japoneză, iar premierul […]
11:10
Guvernul a aprobat compensarea facturilor la energia electrică pentru luna noiembrie # Realitatea.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat acordarea de compensații la energia electrică pentru luna noiembrie, pentru toate gospodăriile din țară. Decizia vine pe fondul creșterilor semnificative ale tarifelor înregistrate în prima jumătate a anului 2025. Tarifele la energia electrică au crescut în ianuarie 2025 cu aproximativ 75% pentru consumatorii deserviți de „Premier Energy", de la 2,34 […]
11:10
O echipă de ambulanță din Ungheni a fost amenințată cu un pistol de soțul pacientei, în timpul unei intervenții, pe 2 decembrie. Ambulanța a fost chemată pentru o femeie de 47 de ani, aflată în stare de „sincopă". Medicii au ajuns în patru minute și au găsit trei persoane în stare de ebrietate. În timpul […]
11:00
Renato Usatîi le promite bălțenilor un brad de la Viena. Politicianul a anunțat din Capitala austriacă că pomul de Crăciun își începe călătoria spre Republica Moldova. Deputatul s-a filmat pe fundalul unor brazi. Usatîi a precizat că a ales deja bradul și că îl va oferi drept cadou orașului de la nordul țării. Pentru cele […]
Acum 2 ore
10:50
VIDEO Trei mașini s-au lovit violent în Chișinău. Unul dintre șoferi a fugit de la fața locului # Realitatea.md
Un accident rutier s-a produs marți seara, 2 decembrie, pe strada Kiev din Capitală. În urma impactului, trei mașini, două de model KIA și un Ford, au fost avariate. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Poliția a precizat că șoferul Fordului a părăsit locul accidentului înainte de sosirea oamenilor legii. Autoritățile stabilesc circumstanțele exacte […]
10:50
Ceban acuză Guvernul de lipsă de transparență în procesul Bugetului 2026 și prezintă propunerile MAN # Realitatea.md
Primarul Capitalei și liderul MAN, Ion Ceban, critică dur Guvernul pentru publicarea cu întârziere a proiectului Bugetului de stat pentru anul 2026, fapt ce îngreunează elaborarea bugetelor locale. Edilul spune că autoritățile locale nu pot planifica investițiile fără informații clare și la timp, iar termenul „transmis ieri noaptea" pentru consultări este „nejustificat de scurt" și […]
10:30
Liderul PSRM, ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este invitatul emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției este liderul PSRM, ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Concluziile ședinței Consiliului Național de Securitate • Fenomenul […]
10:20
LIVE Vlad Plahotniuc prezent și azi în instanță: Continuă ședința pe ”frauda bancară” # Realitatea.md
Azi, 3 decembrie, va avea loc o nouă ședință de judecată în dosarul "frauda bancară", în care este vizat fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. Asta după ce marți, Plahotniuc pentru prima dată a participat la ședință, prezentându-și poziția. Acesta se declară nevinovat și cere audierea unor martori în acest dosar. Este vorba despre Vladimir Andronachi, […]
10:20
Un moldovean, arestat în Italia după ce a încercat să mituiască polițiștii cu 2.000 €. Ce a comis? # Realitatea.md
Un bărbat din Republica Moldova, în vârstă de 50 de ani, a fost arestat în Mirandola, Italia, după ce a încercat să mituiască polițiștii cu 2.000 de euro pentru a evita consecințele unui furt de motorină comis chiar la firma unde lucra. Incidentul a avut loc vineri, 28 octombrie 2025. „Două mii de euro dacă […]
10:20
Guvernul recheamă ambasadorii moldoveni din România și China. Este eliberat din funcție și un secretar de stat # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe recheamă doi ambasadori. Este vorba despre reprezentantul Moldovei în România – Victor Chirilă și șeful misiunii noastre diplomatice din China – Dumitru Braghiș. Decizia a fost aprobată de către membrii cabinetului de miniștri. De asemenea, din funcție pleacă pe 3 decembrie și secretarul de stat de la Ministerul Sănătății Corneliu Ciorici. Pentru […]
10:10
Premier Energy avertizează: Escrocherii sub pretextul înlocuirii contoarelor de lumină # Realitatea.md
Atenție la tentativele de înșelătorie legate de schimbarea contoarelor de energie. Premier Energy Distribution avertizează consumatorii că persoane necunoscute apelează clienți, solicitând date din buletinul de identitate și amenințând cu deconectarea energiei electrice pentru două săptămâni. Potrivit companiei, schimbarea contoarelor se desfășoară doar în mod planificat, pe baza unor ordine de lucru care includ deja […]
10:00
Trei copii și mama lor, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu fum emanat de la o sobă. Potrivit IGSU, incidentul s-a petrecut în noaptea zilei de miercuri, 3 decembrie curent, în jurul orei 01:30. O femeie de 44 de ani și trei copii de 8, 11 și 15 ani […]
10:00
VIDEO După demisia de la Orhei, și Taraclia rămâne fără primar: Veaceslav Lupov demisionează # Realitatea.md
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, a anunțat că demisionează din funcție. Mesajul a fost făcut public printr-o adresare către locuitorii orașului. „Dragi prieteni, stimați locuitori ai Taracliei! Demisionez! Este o decizie dificilă, dar, în condițiile actuale, singura onestă posibilă. Autoritățile nu doresc ca orașul să se dezvolte. Nu au nevoie de o Taraclie prosperă și […]
Acum 4 ore
09:50
Separatist pe separatist se felicită. Unicul „stat” care a recunoscut pretinsele alegeri din stânga Nistrului # Realitatea.md
Unicul „stat" care a recunoscut pretinsele alegeri din stânga Nistrului este regiunea autoproclamată Osetia din Georgia. Așa-numitul minister de externe din regiunea separatistă georgiană a emis o declarație în care scrie că procesul a fost „dovadă a democrației". Pretinșii diplomați osetini susțin că votarea în stânga Nistrului s-a desfășurat în conformitate cu legislația internațională. În […]
09:40
Emilian Crețu se vrea primar de Orhei! „Dacă sunt alegeri noi, eu candidez! E aproape de Negureni” # Realitatea.md
După ce primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a demisionat din funcție, actorul și influencerul, căruia Maia Sandu i-ar fi propus fotoliu de deputat, Emilian Crețu a spus că vrea să vină el la cârma orașului. Mai în glumă, mai în serios, acesta a spus că îl avantajează locația, întrucât este aproape de satul de baștină, […]
09:20
Traficul rutier va fi oprit pe 5 și 6 decembrie în PMAN: Chișinăul se pregătește de sărbătorile de iarnă # Realitatea.md
Vineri, 5 decembrie, de la ora 09:00, și sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 05:00, va fi sistată circulația transportului, inclusiv a transportului public, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și Aleksandr Pușkin. Rutele vor fi redirecționate pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea […]
08:50
Administrația Trump oprește procesarea cererilor pentru imigranții din 19 țări non-europene # Realitatea.md
Administrația Trump a anunțat suspendarea tuturor cererilor de imigrare, inclusiv a celor pentru obținerea cărților verzi și a cetățeniei americane, depuse de imigranți din 19 țări non-europene, invocând motive de securitate națională și protecție a siguranței publice. Suspendarea se aplică persoanelor din 19 ţări care erau deja supuse unei interdicţii parţiale de călătorie în luna […]
08:40
Discrepanțe majore în educație: școli cu doi elevi la sate și licee supraaglomerate în Chișinău # Realitatea.md
Situația din școlile din Republica Moldova variază puternic de la o localitate la alta. Dacă în Chișinău instituțiile de învățământ sunt supraaglomerate, în mai multe sate clasele sunt aproape goale. Diferențele scot în evidență presiunile cu care se confruntă sistemul educațional. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Educației și Cercetării a precizat că, în Șalvirii Noi, […]
08:20
Horoscop 3 decembrie 2025: Momente decisive și influențe astrale pentru fiecare zodie # Realitatea.md
Aspectele Lunii cu Jupiter și Saturn favorizează reuniunile de familie și afacerile. Conjuncția Lunii cu Uranus poate aduce surprize, iar trigonul cu Pluto susține explorarea emoțiilor și schimbările pe termen lung. Emoțiile sunt intense, iar fiecare nativ poate întâmpina atât provocări, cât și momente plăcute. Berbec (21 martie – 19 aprilie): Conversațiile de astăzi pot […]
08:10
Încă o țară interzice telefoanele mobile în școli: Chile adoptă legea cu majoritate categorică # Realitatea.md
Încă o țară aprobă interzicerea folosirii telefoanelor mobile în școlile primare și secundare: Parlamentul chilian a adoptat marți un proiect de lege în acest sens, alăturându
Acum 6 ore
07:50
Marea Unire din 1918, moment de glorie națională, imposibil de repetat în actualul context regional # Realitatea.md
Marea Unire a avut un impact major asupra dezvoltării politice, economice și sociale a României moderne. Invitații emisiunii „Consens Național” de la RLIVE TV au menționat că în perioada interbelică, România a devenit o putere europeană, datorită reformelor majore și progreselor din agricultură și industrie. O eventuală unire astăzi a Republicii Moldova cu România rămâne […] Articolul Marea Unire din 1918, moment de glorie națională, imposibil de repetat în actualul context regional apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Planul american de pace pentru Ucraina tensionează Alianța: miniștrii NATO se reunesc la Bruxelles # Realitatea.md
NATO se pregătește pentru o reuniune tensionată, programată pentru joi, în care miniștrii de externe vor discuta un plan de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite, fără consultarea prealabilă a aliaților și în condițiile în care cel mai puternic membru al Alianței va fi reprezentat doar de un ministru adjunct. Întâlnirea are loc la […] Articolul Planul american de pace pentru Ucraina tensionează Alianța: miniștrii NATO se reunesc la Bruxelles apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Președintele Franței, Emmanuel Macron, va sosi miercuri la Beijing, unde este așteptat să îl îndemne pe liderul chinez Xi Jinping să sprijine obținerea unui armistițiu în Ucraina și să abordeze subiectul relațiilor comerciale dintre cele două țări. Macron, aflat la a patra vizită de stat în China de la preluarea mandatului în 2017, se va […] Articolul Ucraina și economia, pe agenda discuțiilor lui Macron în China apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Prognoza meteo pentru 3 decembrie: Cer predominant noros în toată țara. Câte grade vor fi? # Realitatea.md
Astăzi, 3 decembrie 2025, potrivit prognozelor meteorologilor, se așteaptă o vreme predominant închisă, cu posibile ploi de scurtă durată pe arii extinse. Temperaturile se vor situa între +5 și +7°C. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță, de asemenea, posibile ploi. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Prognoza meteo pentru 3 decembrie: Cer predominant noros în toată țara. Câte grade vor fi? apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Ușakov: Întâlnirea dintre Putin și Whitkoff a fost „constructivă”, însă nu există un plan de compromis privind Ucraina # Realitatea.md
Întâlnirea președintelui rus Vladimir Putin cu emisarul american Steve Whitkoff s-a încheiat fără un acord concret privind un posibil plan de pace pentru Ucraina, a declarat consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov. Discuțiile, la care a participat și Jared Kushner, au durat aproape cinci ore. Potrivit lui Ușakov, întâlnirea a fost „utilă și […] Articolul Ușakov: Întâlnirea dintre Putin și Whitkoff a fost „constructivă”, însă nu există un plan de compromis privind Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Multe persoane se confruntă cu o problemă frecventă: se trezesc obosite dimineața, chiar dacă au dormit aparent suficient, în jur de 8 ore. Deși acest interval este considerat ideal, faptul că te simți lipsit de energie după o noapte întreagă de somn poate părea paradoxal. Totuși, există numeroși factori care influențează calitatea somnului și pot […] Articolul De ce te trezești obosit chiar dacă ai dormit opt ore? apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale principalelor valute pentru data de 3 decembrie. Euro se apreciază până la nivelul de 19 lei și 71 de bani, în creștere cu 3 bani. Dolarul american urcă la 16 lei și 97 de bani, cu 5 bani mai mult față de ziua precedentă. Leul românesc […] Articolul Cursul valutar pentru 3 decembrie: Euro și dolarul continuă să se aprecieze apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
Furt uriaș de muniție în Germania: 20.000 de cartușe, dispărute peste noapte dintr-un camion militar. Unde era șoferul # Realitatea.md
Poliția din Germania a deschis o anchetă după ce 20.000 de cartușe de muniție militară au dispărut. Un camion a fost prădat peste noapte, în timp ce șoferul dormea într-un hotel din apropiere. Autoritățile tratează cazul ca pe o breșă majoră de securitate, transmite adevărul.ro. Poliția din Germania a deschis o investigație amplă după ce aproximativ 20.000 […] Articolul Furt uriaș de muniție în Germania: 20.000 de cartușe, dispărute peste noapte dintr-un camion militar. Unde era șoferul apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:50
Peste 1300 de morți în Indonezia, Sri Lanka și Thailanda după inundații catastrofale # Realitatea.md
Bilanțul inundațiilor și alunecărilor de teren din Asia de Sud-Est a urcat la peste 1300 de morți, în timp ce aproape 900 de persoane sunt dispărute, iar echipele de salvare întâmpină dificultăți majore în zonele devastate de ploi, transmite mediafax.ro. Echipele de intervenție au intensificat marți operațiunile de căutare și salvare în Indonezia, Sri Lanka și […] Articolul Peste 1300 de morți în Indonezia, Sri Lanka și Thailanda după inundații catastrofale apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Întâlnire tensionată la Kremlin: Putin îl primește pe trimisul lui Trump și respinge condițiile europene privind pacea # Realitatea.md
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, este primit în această seară de Vladimir Putin la Kremlin, pentru a discuta despre pacea în Ucraina, relatează știrileprotv.ro. În condițiile în care Parisul, Berlinul ori Londra se tem de o soluţie favorabilă Rusiei, Vladimir Putin a catalogat drept inacceptabile solicitările europenilor pe care i-a acuzat că […] Articolul Întâlnire tensionată la Kremlin: Putin îl primește pe trimisul lui Trump și respinge condițiile europene privind pacea apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Succes în chirurgia toracică la IMU: o pacientă a fost salvată după o intervenție complexă # Realitatea.md
O tânără angajată în sistemul medical a primit o nouă șansă la viață după ce medicii de la Institutul de Medicină Urgentă au reușit să îndepărteze o formațiune tumorală mediastinală rară. Potrivit IMU, formațiunea tumorală, de aproximativ 4×2 cm, a fost identificată prin tomografie computerizată cu substanță de contrast. Specialiștiii instituției precizează că intervenția a […] Articolul Succes în chirurgia toracică la IMU: o pacientă a fost salvată după o intervenție complexă apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Conducere sub influența drogurilor în nordul țării: un șofer fără permis, altul cu armă ilegală # Realitatea.md
Un bărbat de 27 de ani din orașul Rîșcani a fot depistat conducând sub influența drogurilor. Acesta se afla la volanul unui BMW și a fost oprit de polițiști pentru condusul său haotic. „Verificările au arătat că șoferul nu deține permis de conducere, iar testarea efectuată a confirmat consumul de droguri”, informează oamenii legii. Un […] Articolul Conducere sub influența drogurilor în nordul țării: un șofer fără permis, altul cu armă ilegală apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Copiii cu cerințe educaționale speciale, care până acum terminau doar clasa a IX-a, vor putea să învețe încă trei ani. În această perioadă, elevii cu dizabilități intelectuale severe se vor concentra pe dezvoltarea independenței și abilităților de viață, nu pe materiile liceale. Programul-pilot, lansat de Ministerul Educației și Cercetării, va începe în februarie 2026, transmite […] Articolul Educație incluzivă: elevii cu cerințe speciale pot continua liceul încă trei ani apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Barajul de la Costești-Stânca va fi reparat și modernizat pentru prima dată după 20 de ani # Realitatea.md
Barajul lacului de acumulare Costești–Stânca intră în proces de reparație și modernizare. Lucrările au fost anunțate oficial în timpul vizitei ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, la nodul hidrotehnic din raionul Râșcani. Intervențiile, realizate de Agenția „Apele Moldovei”, constituie primele lucrări majore efectuate la acest baraj în ultimii 20 de ani. Potrivit Ministerului Mediului, lucrările planificate includ […] Articolul Barajul de la Costești-Stânca va fi reparat și modernizat pentru prima dată după 20 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Președinta: Pericolul dronelor în spațiul nostru aerian va persista cât e război în Ucraina. „Soluții magice nu există” # Realitatea.md
Pericolul pătrunderii dronelor în spațiul aerian al Moldovei va persista cât timp există război în Ucraina, consideră Maia Sandu. Șefa statului a precizat că, deși autoritățile caută soluții pentru consolidarea sistemelor de apărare, „soluții magice nu există”. Șefa statului a calificat drept regretabile incidentele, dar și dezinformările cu referire la dronele care survolează spațiul aerian […] Articolul Președinta: Pericolul dronelor în spațiul nostru aerian va persista cât e război în Ucraina. „Soluții magice nu există” apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Rutte, despre Ucraina: „Trebuie să oprim această mașină de tocat carne în care mor mii de oameni” # Realitatea.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat la Bruxelles că numărul victimelor din războiul ruso-ucrainean este „șocant” și că eforturile diplomatice pentru oprirea conflictului trebuie intensificate. Potrivit acestuia, aproximativ 20.000 de soldați ruși mor în fiecare lună, iar pierderile de vieți omenești sunt uriașe și în rândul ucrainenilor, care „își apără cu înverșunare țara”, […] Articolul Rutte, despre Ucraina: „Trebuie să oprim această mașină de tocat carne în care mor mii de oameni” apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Procedura de depunere simultană a dosarelor pentru dreptul și permisul de ședere a fost suspendată # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Migrație a anunțat că, începând cu 2 decembrie, este suspendată procedura de recepționare simultană a dosarelor pentru obținerea dreptului de ședere și a celor pentru eliberarea permisului de ședere. Măsura este necesară în contextul pregătirilor pentru introducerea noii Cărți de rezidență, document care va înlocui actualele acte de identitate pentru străini începând […] Articolul Procedura de depunere simultană a dosarelor pentru dreptul și permisul de ședere a fost suspendată apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Plahotniuc a solicitat audierea mai multor martori, în dosarul ”frauda bancară”: Nume cunoscute în listă # Realitatea.md
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, pentru prima dată a participat la ședința de judecată pe dosarul ”frauda bancară”. În cadrul audierilor acesta a prezentat o listă de persoane, pe care a solicitat să fie audiate în calitate de martori. Este vorba despre Vladimir Andronachi, Olga Bondarciuc, Olga Dnestrean, Angel Agache, dar și Alina Deliana. Plahotniuc […] Articolul Plahotniuc a solicitat audierea mai multor martori, în dosarul ”frauda bancară”: Nume cunoscute în listă apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Șefa statului, despre contrabanda cu muniții: Având război la hotar, evident că traficul de arme va deveni provocare # Realitatea.md
Traficul de arme va deveni provocare pentru Republica Moldova, în contextul războiului din Ucraina, consideră Maia Sandu. Vorbind despre incidentul de la Albița, unde a fost descoperit un camion burdușit cu muniții, președinta a menționat că subiectul nu a fost discutat la ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), chestiunea se investighează, iar conducerea țării așteaptă […] Articolul Șefa statului, despre contrabanda cu muniții: Având război la hotar, evident că traficul de arme va deveni provocare apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi întrevederi separate cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, și cu Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Discuțiile au vizat importanța contribuției Bisericii la construirea unei societăți solidare și unite. Șeful Executivului a subliniat rolul spiritual și social al Bisericii […] Articolul Premierul a avut discuții cu Mitropoliții Vladimir și Petru apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Două femei din Ucraina, cu vârstele de 30 și 31 de ani, sunt cercetate penal pentru comiterea a cel puțin două episoade de pungășie în municipiul Chișinău. Potrivit poliției, suspectele ar fi cauzat un prejudiciu de peste 30.000 de lei. Persoanele acționau în zone aglomerate și foloseau metode de distragere a atenției victimelor pentru a […] Articolul Pungășii de mii de lei în Chișinău: Două femei din Ucraina, reținute de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Tragedie în Chișinău: O persoană a fost găsită moartă într-un automobil parcat. Ce spune poliția # Realitatea.md
Un bărbat a fost găsit decedat într-un automobil parcat în fața unui magazin din Capitală. Tragedia a avut loc astăzi, 2 decembrie. „În această după-amiază, Poliția a fost sesizată despre depistarea unei persoane inconștiente într-un automobil de taxi, aflat în parcarea unui magazin din sectorul Ciocana al Capitalei. La fața locului, polițiștii au depistat corpul […] Articolul Tragedie în Chișinău: O persoană a fost găsită moartă într-un automobil parcat. Ce spune poliția apare prima dată în Realitatea.md.
