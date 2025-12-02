Pungășii de mii de lei în Chișinău: Două femei din Ucraina, reținute de polițiști

10:30

Ședința de judecată la care urma să se pronunțe sentința pentru Chiril Lucinschi, vizat în dosarul privind frauda bancară, a fost amânată. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, afirmă că trebuie să analizeze unele materiale din dosar. „Este necesitatea de a pune întrebări de concretizare la inculpat şi prezentarea unor acte la care au […] Articolul Dosarul fraudei bancare: Ședința în care urma să se pronunțe sentința pentru Chiril Lucinschi – amânată apare prima dată în Realitatea.md.