Furt uriaș de muniție în Germania: 20.000 de cartușe, dispărute peste noapte dintr-un camion militar. Unde era șoferul
Realitatea.md, 2 decembrie 2025 23:10
Poliția din Germania a deschis o anchetă după ce 20.000 de cartușe de muniție militară au dispărut. Un camion a fost prădat peste noapte, în timp ce șoferul dormea într-un hotel din apropiere. Autoritățile tratează cazul ca pe o breșă majoră de securitate, transmite adevărul.ro. Poliția din Germania a deschis o investigație amplă după ce aproximativ 20.000
• • •
Acum 2 ore
23:10
22:50
Peste 1300 de morți în Indonezia, Sri Lanka și Thailanda după inundații catastrofale # Realitatea.md
Bilanțul inundațiilor și alunecărilor de teren din Asia de Sud-Est a urcat la peste 1300 de morți, în timp ce aproape 900 de persoane sunt dispărute, iar echipele de salvare întâmpină dificultăți majore în zonele devastate de ploi, transmite mediafax.ro. Echipele de intervenție au intensificat marți operațiunile de căutare și salvare în Indonezia, Sri Lanka și
22:30
Întâlnire tensionată la Kremlin: Putin îl primește pe trimisul lui Trump și respinge condițiile europene privind pacea # Realitatea.md
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, este primit în această seară de Vladimir Putin la Kremlin, pentru a discuta despre pacea în Ucraina, relatează știrileprotv.ro. În condițiile în care Parisul, Berlinul ori Londra se tem de o soluţie favorabilă Rusiei, Vladimir Putin a catalogat drept inacceptabile solicitările europenilor pe care i-a acuzat că
Acum 4 ore
22:00
Succes în chirurgia toracică la IMU: o pacientă a fost salvată după o intervenție complexă # Realitatea.md
O tânără angajată în sistemul medical a primit o nouă șansă la viață după ce medicii de la Institutul de Medicină Urgentă au reușit să îndepărteze o formațiune tumorală mediastinală rară. Potrivit IMU, formațiunea tumorală, de aproximativ 4×2 cm, a fost identificată prin tomografie computerizată cu substanță de contrast. Specialiștiii instituției precizează că intervenția a
21:30
Conducere sub influența drogurilor în nordul țării: un șofer fără permis, altul cu armă ilegală # Realitatea.md
Un bărbat de 27 de ani din orașul Rîșcani a fot depistat conducând sub influența drogurilor. Acesta se afla la volanul unui BMW și a fost oprit de polițiști pentru condusul său haotic. „Verificările au arătat că șoferul nu deține permis de conducere, iar testarea efectuată a confirmat consumul de droguri", informează oamenii legii. Un
21:00
Copiii cu cerințe educaționale speciale, care până acum terminau doar clasa a IX-a, vor putea să învețe încă trei ani. În această perioadă, elevii cu dizabilități intelectuale severe se vor concentra pe dezvoltarea independenței și abilităților de viață, nu pe materiile liceale. Programul-pilot, lansat de Ministerul Educației și Cercetării, va începe în februarie 2026, transmite
20:30
Barajul de la Costești-Stânca va fi reparat și modernizat pentru prima dată după 20 de ani # Realitatea.md
Barajul lacului de acumulare Costești–Stânca intră în proces de reparație și modernizare. Lucrările au fost anunțate oficial în timpul vizitei ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, la nodul hidrotehnic din raionul Râșcani. Intervențiile, realizate de Agenția „Apele Moldovei", constituie primele lucrări majore efectuate la acest baraj în ultimii 20 de ani. Potrivit Ministerului Mediului, lucrările planificate includ
Acum 6 ore
19:50
Președinta: Pericolul dronelor în spațiul nostru aerian va persista cât e război în Ucraina. „Soluții magice nu există” # Realitatea.md
Pericolul pătrunderii dronelor în spațiul aerian al Moldovei va persista cât timp există război în Ucraina, consideră Maia Sandu. Șefa statului a precizat că, deși autoritățile caută soluții pentru consolidarea sistemelor de apărare, „soluții magice nu există". Șefa statului a calificat drept regretabile incidentele, dar și dezinformările cu referire la dronele care survolează spațiul aerian
19:20
Rutte, despre Ucraina: „Trebuie să oprim această mașină de tocat carne în care mor mii de oameni” # Realitatea.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat la Bruxelles că numărul victimelor din războiul ruso-ucrainean este „șocant" și că eforturile diplomatice pentru oprirea conflictului trebuie intensificate. Potrivit acestuia, aproximativ 20.000 de soldați ruși mor în fiecare lună, iar pierderile de vieți omenești sunt uriașe și în rândul ucrainenilor, care „își apără cu înverșunare țara",
19:10
Procedura de depunere simultană a dosarelor pentru dreptul și permisul de ședere a fost suspendată # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Migrație a anunțat că, începând cu 2 decembrie, este suspendată procedura de recepționare simultană a dosarelor pentru obținerea dreptului de ședere și a celor pentru eliberarea permisului de ședere. Măsura este necesară în contextul pregătirilor pentru introducerea noii Cărți de rezidență, document care va înlocui actualele acte de identitate pentru străini începând
18:50
Plahotniuc a solicitat audierea mai multor martori, în dosarul ”frauda bancară”: Nume cunoscute în listă # Realitatea.md
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, pentru prima dată a participat la ședința de judecată pe dosarul "frauda bancară". În cadrul audierilor acesta a prezentat o listă de persoane, pe care a solicitat să fie audiate în calitate de martori. Este vorba despre Vladimir Andronachi, Olga Bondarciuc, Olga Dnestrean, Angel Agache, dar și Alina Deliana. Plahotniuc
18:30
Șefa statului, despre contrabanda cu muniții: Având război la hotar, evident că traficul de arme va deveni provocare # Realitatea.md
Traficul de arme va deveni provocare pentru Republica Moldova, în contextul războiului din Ucraina, consideră Maia Sandu. Vorbind despre incidentul de la Albița, unde a fost descoperit un camion burdușit cu muniții, președinta a menționat că subiectul nu a fost discutat la ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), chestiunea se investighează, iar conducerea țării așteaptă
Acum 8 ore
17:40
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi întrevederi separate cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, și cu Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Discuțiile au vizat importanța contribuției Bisericii la construirea unei societăți solidare și unite. Șeful Executivului a subliniat rolul spiritual și social al Bisericii
17:40
Două femei din Ucraina, cu vârstele de 30 și 31 de ani, sunt cercetate penal pentru comiterea a cel puțin două episoade de pungășie în municipiul Chișinău. Potrivit poliției, suspectele ar fi cauzat un prejudiciu de peste 30.000 de lei. Persoanele acționau în zone aglomerate și foloseau metode de distragere a atenției victimelor pentru a
17:30
Tragedie în Chișinău: O persoană a fost găsită moartă într-un automobil parcat. Ce spune poliția # Realitatea.md
Un bărbat a fost găsit decedat într-un automobil parcat în fața unui magazin din Capitală. Tragedia a avut loc astăzi, 2 decembrie. „În această după-amiază, Poliția a fost sesizată despre depistarea unei persoane inconștiente într-un automobil de taxi, aflat în parcarea unui magazin din sectorul Ciocana al Capitalei. La fața locului, polițiștii au depistat corpul
17:20
Maia Sandu: Vreau să avem o relație normală cu Moscova. Nu cred că își schimbă atitudinea # Realitatea.md
Maia Sandu își dorește că Republica Moldova să aibă o relație normală cu Moscova. Șefa statului susține, însă, că este puțin probabil ca administrația rusă să își schimbe atitudinea față de țara noastră. Președinta a reiterat că puterea de la Kremlin se implică în treburile interne ale Moldovei. Potrivit Maiei Sandu, aceeași atitudine Rusia o
17:20
Rușilor le-au fost blocate prin satelit sute de automobile Porsche, după o defecțiune majoră a sistemului standard de alarmă conectat la satelit. Proprietarii din Moscova, Krasnodar și alte orașe au raportat că mașinile lor „s-au transformat în cărămizi" și nu mai pornesc deloc. Potrivit publicației Shot, vehiculele au rămas fără legătură cu sistemul satelitar, ceea
17:10
Un lot de ouă destinate consumului a fost rechemat de ANSA după ce în acestea a fost depistat antibioticul Salinomicin. „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar „ADALVA" SRL recheamă de la consumatori următorul produs: Ouă de găină (ouă pentru consum uman), cu marcajul 3MD IL 017 și data durabilității
17:10
Rusia riscă un val de falimente și închideri de farmacii după creșterea taxelor în 2026 # Realitatea.md
Rusia ar putea fi lovită de un val masiv de falimente și închideri de farmacii, în special în localitățile mici și zonele rurale, ca urmare a majorării poverii fiscale pentru întreprinderi începând cu anul 2026. Avertismentul a fost făcut de Maria Litvinova, director executiv al asociației „SoiuzFarma", care reprezintă aproape 4.000 de farmacii din 47
17:00
Maia Sandu: La CNS s-a discutat planul de măsuri pentru reziliență democratică. Unele dintre ele rămân secrete # Realitatea.md
La Consiliul Național de Securitate s-a discutat un plan pentru reziliență democratică, a anunțat Maia Sandu, după reuniune. Președinta a menționat că printre acestea se numără securitatea cibernetică, combaterea finanțării electorale ilegale și protejarea spațiului informațional. Conform șefei statului, unele măsuri vor rămâne secrete, pentru ca persoanele implicate în acțiuni de destabilizare să nu ne
17:00
Fadei Nagacevschi, prezent la ședința în dosarul Plahotniuc: „Am fost invitat in calitate de observator” # Realitatea.md
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, a fost prezent marți la ședința de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc, unde a participat în calitate de „observator". Acesta a dat de înțeles că nu este achitat pentru activitatea sa și că prezența lui ține exclusiv de interesul profesional față de modul în care se desfășoară procesul.
16:50
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 5 – 6 decembrie, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni – str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea
16:30
Ouă de găină destinate consumului, provenite din raionul Ialoveni, au fost retrase de pe piață de ANSA, după ce în acestea a fost depistat antibioticul Salinomicin. „În urma încercărilor de laborator, în ouăle produse de operatorul alimentar „ADALVA" au fost depistate reziduri de medicamente de uz veterinar, respectiv antibioticul Salinomicin, din grupa coccidiostaticelor", transmite Agenția
Acum 12 ore
16:20
Nicolae Margarint de la PN cere explicații: „Unde au mers banii pentru vaccinurile anti-COVID, câte au fost distruse?” # Realitatea.md
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a depus o interpelare oficială către Ministerul Sănătății, solicitând transparență totală privind achizițiile și administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 în perioada anilor 2020–2023. Parlamentarul a cerut informații complete despre cantitățile de vaccinuri procurate, costurile totale achitate, inclusiv sumele folosite pentru campaniile de comunicare, condițiile contractuale, precum și despre numărul de doze administrate,
16:20
Procurorul Cernei, după ședința în dosarul Plahotniuc: „Declarațiile unor martori pot fi tendențioase” # Realitatea.md
Procurorul Alexandru Cernei a declarat, după ședința de judecată în dosarul „frauda bancară" în care este vizat Vladimir Plahotniuc, că unele depoziții propuse de apărare pot fi părtinitoare, întrucât martorii sunt implicați și în alte dosare legate de aceeași presupusă organizație criminală. El a amintit și de o hotărâre recentă a Curții Constituționale, potrivit căreia
16:20
Avocatul lui Plahotniuc, nemulțumit că presa nu poate filma procesul de judecată: A fost respinsă formal solicitarea # Realitatea.md
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, susține că apărarea a cerut instanței ca presa să poată filma întreg procesul. Juristul a spus presei că această solicitare a fost „respinsă formal". Conform lui, dacă jurnaliștii ar fi filmat audierile, publicul ar fi avut acces la „toate informațiile care se vehiculează". Totodată, Rogac a menționat că fostul
16:10
Reglementarea transnistreană, discutată de vicepremierul pe integrare și reprezentantul OSCE # Realitatea.md
Starea procesului de negocieri pentru reglementarea transnistreană a fost principalul subiect al întrevederii vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu Thomas Lenk, reprezentant special al Președinției în exercițiu a OSCE, transmite IPN. Dialogul a vizat evoluțiile recente în principalele dosare aflate în gestiune și măsurile prioritare, implementate de autoritățile naționale, pentru promovarea politicilor sectoriale de reintegrare.
15:30
LIVE Maia Sandu face declaranții de presă după ședința Consiliului Suprem de Securitate # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat azi, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). În cadrul ședinței, membrii CNS au examinat riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare și manipulare îndreptate împotriva
15:30
Prima lună în SEPA: Moldovenii au economisit 1,4 milioane € la comisioanele pentru transferuri # Realitatea.md
Moldovenii au economisit 1,4 milioane de euro la comisioanele pentru transferurile bănești în prima lună
15:20
Perchezițiile de la Bruxelles: Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută # Realitatea.md
Fosta șefă a diplomației Uniunii Europene, Federica Mogherini, a fost reținută marți în Belgia, în ancheta legată de o posibilă fraudă cu fonduri europene, potrivit unei surse citate de AFP. Mogherini conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, iar investigația vizează modul în care au fost folosiți banii europeni pentru un program de formare a […] Articolul Perchezițiile de la Bruxelles: Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Percheziții la Bruxelles. Serviciul Diplomatic al UE, suspectat de gestionare abuzivă a banilor UE # Realitatea.md
Serviciul Diplomatic al UE (EEAS) din Bruxelles și Colegiul Europei din Bruges au fost percheziționate marți de poliția belgiană, în cadrul unei anchete privind posibila folosire abuzivă a fondurilor europene. Descinderile au avut loc în primele ore ale dimineții, iar trei persoane au fost reținute pentru audieri, fiind investigate suspiciuni de fraudă la achiziții, corupție […] Articolul Percheziții la Bruxelles. Serviciul Diplomatic al UE, suspectat de gestionare abuzivă a banilor UE apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
437 de cereri, în valoare totală de 659,52 milioane lei, au fost depuse pentru acordarea subvențiilor pentru plată în avans și pentru investiții pe etape. Anunțul a fost făcut de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), care a precizat că 1 decembrie 2025 a fost ultima zi de depunere a solicitărilor, apelul fiind […] Articolul Agricultorii au depus cereri de peste 659 milioane de lei pentru subvenții în avans apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a înregistrat un proiect de lege care introduce noi măsuri fiscale destinate sprijinirii mediului de afaceri și eliminării discrepanțelor legislative existente. Inițiativa, elaborată în colaborare cu Ministerul Finanțelor, urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026 și vizează atât stimularea investițiilor companiilor, cât și simplificarea procedurilor fiscale, transmite […] Articolul Inițiativa PAS: Cotă zero la impozit și TVA majorat apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Vlad Plahotniuc a făcut primele sale declarații în fața instanței. Acesta a menționat că deține trei cetățenii, ale Republicii Moldova, României și Rusiei. Precizarea a fost făcută în momentul în care judecătorul i-a cerut să-și confirme identitatea, în cadrul ședinței din dosarul „frauda bancară”, desfășurată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Avocatul său, Lucian Rogac, a […] Articolul Primele declarații ale lui Vlad Plahotniuc în fața instanței apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Trimisul special al președintelui SUA, a sosit la Moscova. A fost întâmpinat de Kirill Dmitriev # Realitatea.md
Steve Witkoff, trimisul special al președintelui SUA, a ajuns la Moscova, pe aeroportul Vnukovo, unde a fost întâmpinat de reprezentantul președintelui rus, Kirill Dmitriev. El urmează să discute cu Vladimir Putin planul de pace propus de Washington pentru a opri războiul dintre Rusia și Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că […] Articolul Trimisul special al președintelui SUA, a sosit la Moscova. A fost întâmpinat de Kirill Dmitriev apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
MAN cere guvernării verificări stricte privind formarea prețurilor și măsuri pentru prevenirea scumpirilor # Realitatea.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită guvernării să inițieze un control riguros asupra modului în care se formează prețurile și tarifele în Republica Moldova, avertizând asupra riscului unor noi scumpiri care ar putea afecta grav populația. În cadrul unei conferințe de presă, liderii formațiunii au declarat că în discuțiile cu cetățenii observă un nivel ridicat […] Articolul MAN cere guvernării verificări stricte privind formarea prețurilor și măsuri pentru prevenirea scumpirilor apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
O persoană a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale după ce a fost lovită de o mașină. Accidentul rutier s-a produs astăzi, 2 decembrie, pe bulevardul Renașterii Naționale din Chișinău. Potrivit poliției, un BMW condus de un bărbat de 40 de ani a tamponat un pieton de aproximativ 50 de ani, care traversa strada […] Articolul VIDEO Impact violent lângă Circ. Un pieton a fost lovit de o mașină apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Banca Națională a Moldovei a obținut Silver Award la Romanian PR Award 2025 pentru proiectul „O mie de motive să încerci MIA”. Distincția recunoaște impactul pe care sistemul de plăți instant îl are asupra modului în care oamenii și companiile fac plăți în Moldova. Proiectele câștigătoare au fost selectate de un juriu internațional, format din […] Articolul BNM a obținut premiul de argint pentru proiectul MIA, la Romanian PR Award apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
VIDEO 73 de școli din Moldova vor fi reorganizate. Se vor acorda 300.000 de lei profesorilor, pentru relocare # Realitatea.md
Ministerul Educației vrea să reorganizeze 73 de școli din Moldova. Se propune reorganizarea instituțiilor care au sub 35 de elevi în clasele gimnaziale în școli primare, celor cu sub 30 de elevi în școli primare–grădinițe, iar transformarea școlilor primare-grădinițe cu mai puțin de 10 elevi – în grădinițe. Mai exact 10 dintre cele 73 de […] Articolul VIDEO 73 de școli din Moldova vor fi reorganizate. Se vor acorda 300.000 de lei profesorilor, pentru relocare apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Încă un curier de droguri a fost încătușat în Chișinău. Valoare substanțelor – 300.000 de lei # Realitatea.md
Un bărbat de 33 de ani, originar din Soroca, a fost reținut în flagrant în timp ce plasa droguri în ascunzișuri din Chișinău. Asupra acestuia au fost depistate 31 de pachețele cu substanță vegetală, preliminar de tip marijuana, iar de la domiciliul său temporar au fost ridicate un kilogram de marijuana hidroponică, un cântar electronic, […] Articolul VIDEO Încă un curier de droguri a fost încătușat în Chișinău. Valoare substanțelor – 300.000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Va fi iar scandal? Încă o încercare în CMC de a introduce bani pentru salarii în bugetul municipal # Realitatea.md
În această săptămână va avea loc o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Ion Ceban insistă ca pe ordinea de zi să fie introdus subiectul privind includerea în buget a banilor pentru lefurile mai multor funcționari din cadrul Primăriei. „Salariile pentru muncitori, la fel, trebuie să fie votate de Consiliul Municipal, iar aceste ajustări […] Articolul Va fi iar scandal? Încă o încercare în CMC de a introduce bani pentru salarii în bugetul municipal apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
PORT MALL a dat startul sărbătorilor de iarnă printr-un nou record național. Cel Mai Mare Tort „Cușma lui Guguță” a fost preparat de Morărița Catering în fața a mii de vizitatori, uniți de nostalgia tradiției și copilăriei. Guguță, interpretat de Gabriel Nebunu: „Astăzi, sub Cușma lui Guguță, PORT MALL ne dăruiește o poveste cu gust […] Articolul Record Național: Cel Mai Mare Tort „Cușma lui Guguță” apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
LIVE Vlad Plahotniuc PREZENT la ședința de judecată: Depune mărturii în dosarul ”furtul miliardului” # Realitatea.md
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, va participa azi, 2 decembrie, la ședința de judecată în dosarul ”furtul miliardului”. Într-o postare pe Facebook, cesta a anunțat că a reușit să finalizez procesul de examinare a materialelor dosarului, motiv pentru care a lipsit de la ședințele precedente. ”Acum, în sfârșit, fac ultimele pregătiri ca în curând să […] Articolul LIVE Vlad Plahotniuc PREZENT la ședința de judecată: Depune mărturii în dosarul ”furtul miliardului” apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Pe data de 21 decembrie, orele 10:00-15:00, sărbătorim Târgul Național al Covorului „Covorul Dorului”, ediția a XII-a. Evenimentul este dedicat tehnicilor de realizare a scoarței – element al culturii tradiționale românești, înscris la 1 decembrie 2016, în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. În cadrul evenimentului va avea loc vernisarea expoziției de […] Articolul Târgul Național al Covorului „Covorul Dorului”, ediția a XII-a apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Decretul lui Krasnoselski: Așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol se reunește la 3 zile după pretinsele alegeri # Realitatea.md
Așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol se reunește la 3 zile după pretinsele alegeri. Un decret privind convocarea funcționarilor a fost semnat de liderul separatist Vadim Krasnoselski. Noii aleși din regiune urmează să se reunească în prima ședință pe 3 decembrie, la ora 10:00, se arată în documentul semnat de Krasnoselski. Votarea în stânga Nistrului […] Articolul Decretul lui Krasnoselski: Așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol se reunește la 3 zile după pretinsele alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Chicu: Părinților li se cere să restituie 1.000 lei oferiți în ajun de alegeri, pentru pregătirea de școală # Realitatea.md
Deputatul blocului ALTERNTIVA, Ion Chicu, susține că mai mulți părinți din Moldova au primit somații de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), prin care ar fi obligați să restituie indemnizația de 1.000 de lei primită în primele două săptămâni ale lunii septembrie, pentru pregătirea copiilor de școală. Chicu a reamintit că această indemnizație a […] Articolul Chicu: Părinților li se cere să restituie 1.000 lei oferiți în ajun de alegeri, pentru pregătirea de școală apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Un șofer de 54 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după ce mașina în care se afla a fost implicată luni seara, 1 decembrie, într-un accident rutier. Impactul s-a produs în satul Malcoci, raionul Orhei. Potrivit poliției, un Mercedes Sprinter, condus de victimă, se deplasa spre localitate și, intrând într-o curbă […] Articolul FOTO Impact nocturn la Ialoveni: Un șofer a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
VIDEO Lot de peste două tone de carne de pui contaminată cu Salmonella, reținut de ANSA la frontieră # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kilograme de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce testele de laborator efectuate la Postul de inspecție de la frontiera Leușeni au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Potrivit instituției, întreaga cantitate de carne a fost blocată direct în […] Articolul VIDEO Lot de peste două tone de carne de pui contaminată cu Salmonella, reținut de ANSA la frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
MEC va întrerupe contractele pentru perioade nedeterminate cu șefii adjuncți din școli. Cel mai în vârstă are 80 de ani # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) ar putea întrerupe contractele pentru perioade nedeterminate cu directorii adjuncți din școli. Autoritatea vrea să modifice prevederile din Codul Educației, astfel încât acești funcționari să fie numiți prin concurs. Dan Perciun a anunțat într-o conferință de presă că în 2014, când reglementările au fost modificate, asemenea prevederi au fost aplicate […] Articolul MEC va întrerupe contractele pentru perioade nedeterminate cu șefii adjuncți din școli. Cel mai în vârstă are 80 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
12 noi judecători au depus jurământul și își încep activitatea în instanțele din țară # Realitatea.md
Doisprezece magistrați numiți recent prin decret prezidențial au depus marți jurământul în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii. Ei vor activa în judecătoriile din Chișinău, Strășeni, Criuleni, Soroca, Hâncești și Căușeni, asumându-și angajamentul de a respecta Constituția, legislația națională și standardele profesionale ale funcției. Conform decretului semnat la 21 noiembrie, cei 12 judecători sunt numiți […] Articolul 12 noi judecători au depus jurământul și își încep activitatea în instanțele din țară apare prima dată în Realitatea.md.
