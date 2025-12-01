Droguri de mare risc, în valoare de peste 14 milioane de lei, descoperite la un cetățean străin în Chișinău

Droguri de mare risc, în valoare de peste 14 milioane de lei, descoperite la un cetățean străin în Chișinău

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md