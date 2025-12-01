Droguri de mare risc, în valoare de peste 14 milioane de lei, descoperite la un cetățean străin în Chișinău

Agora.md, 1 decembrie 2025 18:40

Droguri de mare risc, în valoare de peste 14 milioane de lei, descoperite la un cetățean străin în Chișinău

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 30 minute
18:40
Droguri de mare risc, în valoare de peste 14 milioane de lei, descoperite la un cetățean străin în Chișinău Agora.md
Acum o oră
18:20
Aeroportul Iași va amenaja o parcare dedicată transportului public din R. Moldova. Infrastructura va fi deschisă în 2027 Agora.md
18:10
Sindicatele din Educație cer autorităților prelungirea termenului de consultare a bugetului pentru 2026 Agora.md
18:10
Droguri de peste 20 de milioane de lei, confiscate într-o săptămână. Au fost pornite 15 cauze penale Agora.md
18:10
La Chișinău a fost lansat xDIH, hub-ul transfrontalier care unește România și Republica Moldova în inovare digitală Agora.md
Acum 2 ore
17:40
O primăriță din Drochia ar putea fi revocată prin referendum. Grupul de inițiativă, înregistrat de CEC Agora.md
17:40
Substanțe narcotice, ascunse în curtea unui bloc din sectorul Ciocana. Un bărbat, reținut de oamenii legii (VIDEO) Agora.md
17:30
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică Agora.md
17:10
Inspecții preventive pentru unele aeronave Airbus A320. Cauza: Risc semnalat la sistemele de control din cauza radiațiilor solare Agora.md
Acum 4 ore
16:50
În stânga Nistrului s-a încheiat pretinsul scrutin pentru alegerea deputaților de toate nivelele. Prezența la „vot”: 26% Agora.md
16:40
Aeroportul Iași va amenaja o parcare dedicată transportului public R. Moldova. Infrastructura va fi deschisă în 2027 Agora.md
16:30
BNS: Salariul mediu lunar, în creștere cu aproape 10%, față de anul trecut. Cele mai mari câștiguri - în IT și finanțe Agora.md
15:50
Sute de mii din consultanță, apartamente și mașini: Ce avere a declarat noul ministru al Finanțelor Agora.md
15:30
Indemnizații de 900 de mii de lei și nouă terenuri agricole. Averea vicepremierului pentru Reintegrare Agora.md
15:10
Avocații Poporului solicită interzicerea articolelor pirotehnice și promovarea alternativelor sigure Agora.md
Acum 6 ore
14:50
„Pentru Țară”: O nouă formațiune, cu nume vechi în frunte, urmează să apară pe scena politică în R. Moldova Agora.md
14:20
Trei tineri ar fi fost condamnați pentru o presupusă infracțiune de tâlhărie comisă în Chișinău Agora.md
14:20
Din întâi decembrie, Orange Moldova oferă Roaming în UE, ca acasă, cu noile Abonamente One Agora.md
14:00
„Nu-i clar dacă erau false”: Ministrul Educației, despre diplomele eliberate de USMF pentru rezidențiat Agora.md
13:50
Patru apartamente și salariu lunar de 90 de mii de lei. Averea Nataliei Plugaru, noua ministră a Muncii Agora.md
13:20
Venituri de aproape trei milioane de lei și conturi bancare cu 4,9 milioane. Cu ce avere vine Osmochescu la Ministerul Dezvoltării Economice Agora.md
13:20
Casă moștenită și două milioane în contul bancar: Ce avere a declarat noul ministru al Culturii Agora.md
13:10
Flamengo a câștigat Cupa Libertadores Agora.md
Acum 8 ore
13:00
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Qatarului și păstrează șanse la titlul mondial Agora.md
12:50
Mihail Latîșev a cucerit medalia de argint la Abu Dhabi Judo Grand Slam Agora.md
12:50
Salariu de 50 de mii de lei de la MAI și datorii de peste 800 de mii. Ce avere declară noul ministru al Justiției Agora.md
12:50
Salariu anual de peste 1,2 milioane de lei și datorie de două milioane de lei: Ce avere deține ministrul Sănătății Agora.md
12:10
Peste 50 de mii de lei salariu lunar de la MAI și datorii de peste 800 de mii: Ce avere și interese a declarat noul ministru al Justiției Agora.md
11:40
Un bărbat a decedat în urma unui incendiu. IGSU: Imprudență în timpul fumatului Agora.md
11:40
Fără banii lui Șor în R. Moldova? Oligarhul condamnat la închisoare anunță că își încheie pretinsele „proiecte sociale” Agora.md
11:30
PeScurt // PAS cere Primăriei Chișinău să prezinte bugetul pentru 2026. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău solicită Primăriei prezentarea proiectului bugetului municipal pentru anul 2026. Agora.md
11:20
„Ultimele pregătiri” înainte de judecată? Plahotniuc spune că a finalizat de studiat cauza penală în care este inculpat Agora.md
11:20
Un bărbat a decedat în urma unui incediu. IGSU: Imprudență în timpul fumatului Agora.md
Acum 12 ore
11:00
Andrada Ionescu - noul General Manager Glovo pentru Republica Moldova Agora.md
10:40
Aproape 16 mii de contribuabili au scăpat de datoriile fiscale mici Agora.md
10:30
Chișinău: Pomul și târgul de Crăciun vor fi inaugurate pe 5 decembrie. În ce zonă va fi sistat traficul Agora.md
10:20
PeScurt // Chișinău. Târgul de Crăciun se va deschide pe 5 decembrie, începând cu ora 16:00. În aceeași zi va fi inaugurat și pomul de Crăciun, a anunțat primarul Ion Ceban, în cadrul ședinței serviciilor operative ale Primăriei. Agora.md
10:00
Cinci tone de ulei de palmier, reținute de ANSA. Motivul: Depistarea contaminanților peste nivelurile maxime admise Agora.md
09:40
1 Decembrie, Ziua Naţională a României: Semnificațiile acestei sărbători și mesajele adresate de conducerea R. Moldova Agora.md
08:50
Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou după încălcarea spațiului aerian Agora.md
08:50
Cauza TUX: Zece persoane au fost reținute. În investigații sunt vizați și doi foști angajați ai sistemului Afacerilor Interne Agora.md
08:30
SUA, despre discuțiile din Florida cu Ucraina, despre planul de pace: „Productive”, dar „mai este încă mult de lucru” Agora.md
Acum 24 ore
21:30
Premierul Benjamin Netanyahu a înaintat o cerere de grațiere președintelui Israelului Agora.md
20:00
Au fost instalate camere de supraveghere la clădirea abandonată a fostului Hotel Național Agora.md
19:40
PeScurt // Activitate suspendată la PTF Giurgiulești–Reni. Activitatea în punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni, unde funcționează controlul comun moldo-ucrainean, este temporar suspendată din cauza lipsei energiei electrice pe partea ucraineană. Agora.md
Ieri
18:20
Polonia ridică nivelul de alertă al apărării antiaeriene din cauza a patru avioane rusești MiG-31 aflate la graniță Agora.md
16:10
Atac armat la o petrecere pentru copii în California: Patru morți și zece răniți Agora.md
14:50
USMF „Nicolae Testemițanu” primește echipament modern de peste 2,2 milioane de lei pentru digitalizarea educației medicale (FOTO) Agora.md
13:20
Trump anunță închiderea spațiului aerian al Venezuelei. Caracasul acuză „agresiune ilegală” din partea SUA Agora.md
12:00
Șefa diplomației europene: „UE investește anul acesta 20 de milioane de euro în apărarea antiaeriană a Moldovei” Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.