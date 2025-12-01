Droguri de mare risc, în valoare de peste 14 milioane de lei, descoperite la un cetățean străin în Chișinău
Agora.md, 1 decembrie 2025 18:40
Droguri de mare risc, în valoare de peste 14 milioane de lei, descoperite la un cetățean străin în Chișinău
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
18:40
Acum o oră
18:20
18:10
18:10
18:10
Acum 2 ore
17:40
17:40
17:30
17:10
Acum 4 ore
16:50
16:40
16:30
15:50
15:30
15:10
Acum 6 ore
14:50
14:20
14:20
14:00
13:50
13:20
13:20
Acum 8 ore
13:00
12:50
12:50
12:10
11:40
11:30
11:20
Acum 12 ore
10:30
10:20
10:00
09:40
08:50
08:30
Acum 24 ore
21:30
20:00
19:40
Ieri
18:20
14:50
13:20
12:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.